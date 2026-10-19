Шестима задържани за убийството на полицай в Брюксел

Шестима заподозрени са задържани във връзка с убийството на 41-годишния полицейски инспектор Нордин Ел Талби в Брюксел. Трима от тях са арестувани в Алмерия, Южна Испания, един е задържан на гара в Париж, а двама са арестувани в Белгия. Белгийските власти са поискали екстрадицията на задържаните във Франция и Испания.

Според прокуратурата в Брюксел всички заподозрени са белгийски граждани от столицата. Един от тях е непълнолетен, а останалите петима са пълнолетни. Те са известни на белгийските съдебни власти по дела, свързани с наркотрафик.

Трима от задържаните в Испания вероятно са се опитвали да стигнат до Мароко. Четвъртият заподозрян, който също е бил в движение, е арестуван на парижка гара. Двамата, задържани в Белгия, са свързани с въоръжена кражба на автомобил в Тубизе.

Полицайят е бил убит при операция в Жет

Ел Талби е бил член на Бригадата за борба с нападенията към полицията в Брюксел, която участва във високорискови операции. Той е бил убит в нощта на 12 срещу 13 октомври в община Жет, докато се е опитвал да установи местонахождението на автомобил, обявен за откраднат след въоръжен грабеж в Тубизе.

На местопрестъплението са открити три оръжия. По данни на прокуратурата напредъкът по разследването е постигнат основно чрез ДНК анализи и балистични експертизи.

„Идентифицирахме групата нападатели. Най-вероятният сценарий е, че един единствен човек е стрелял“, заяви прокурорът на Брюксел Жулиен Моанел.

По думите му останалите заподозрени може да бъдат разглеждани като съучастници. Точната роля на всеки от шестимата все още се изяснява, а разследването продължава.

Прокуратурата проверява връзка с наркотрафик

Белгийската прокуратура разглежда версия, свързана с наркотрафик. Всички задържани са познати на съдебните власти по такива производства, но това обстоятелство само по себе си не доказва участието им в убийството.

Националната почит към Ел Талби се състоя в петък, когато стотици полицаи се събраха в Брюксел. Срещу шестимата са повдигнати подозрения, а окончателната им вина може да бъде установена единствено от съда.

Източници: bta.bg, brusselstimes.com, bruzz.be