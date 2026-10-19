Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не се интересува от отражението на украинските атаки срещу руски рафинерии върху световния пазар на дизелово гориво. По думите му последиците засягат и пазара в Съединените щати.

Тръмп отправи критиките си към украинския президент в публикация в социалната мрежа Truth Social. „Зеленски не се интересува от това“, написа американският държавен глава, като свърза позицията му с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа, както и с предоставяните в миналото средства от администрацията на Джо Байдън.

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Според Тръмп Зеленски „изобщо не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не го е правил“. Изявлението съдържа политическа оценка на американския президент, а не потвърден факт за намеренията на украинския държавен глава.

Критика за пропусната възможност за споразумение

Тръмп заяви още, че Зеленски е имал възможност да постигне „значително по-добро споразумение“ за прекратяване на конфликта преди две години, отколкото може да бъде договорено днес. В публикацията не са посочени конкретни параметри на евентуалното споразумение, нито подробности как според Тръмп са се променили условията.

Американският президент не представи допълнителни данни за размера на влиянието на ударите по руските рафинерии върху цените и доставките на дизелово гориво. В изявлението си той постави темата в контекста на продължаващата война и на спора за начина, по който тя може да бъде прекратена.

Източници: focus-news.net