Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не се интересува от отражението на украинските атаки срещу руски рафинерии върху световния пазар на дизелово гориво. По думите му последиците засягат и пазара в Съединените щати.
Тръмп отправи критиките си към украинския президент в публикация в социалната мрежа Truth Social. „Зеленски не се интересува от това“, написа американският държавен глава, като свърза позицията му с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа, както и с предоставяните в миналото средства от администрацията на Джо Байдън.
Според Тръмп Зеленски „изобщо не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не го е правил“. Изявлението съдържа политическа оценка на американския президент, а не потвърден факт за намеренията на украинския държавен глава.
Критика за пропусната възможност за споразумение
Тръмп заяви още, че Зеленски е имал възможност да постигне „значително по-добро споразумение“ за прекратяване на конфликта преди две години, отколкото може да бъде договорено днес. В публикацията не са посочени конкретни параметри на евентуалното споразумение, нито подробности как според Тръмп са се променили условията.
Американският президент не представи допълнителни данни за размера на влиянието на ударите по руските рафинерии върху цените и доставките на дизелово гориво. В изявлението си той постави темата в контекста на продължаващата война и на спора за начина, по който тя може да бъде прекратена.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сър Пичук
Коментиран от #12
16:53 19.10.2026
2 евроатлантик
16:53 19.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #27
16:53 19.10.2026
4 Зеленски
Коментиран от #28
16:54 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 сюндюк
16:54 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти
16:57 19.10.2026
9 Град София
16:57 19.10.2026
10 "Дончо" стана, ...
Явно е , че "КГБ" го третира като "вързаното куче"!
Лае, ама не хапе! !
17:00 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 не много
До коментар #1 от "Сър Пичук":не е по-голям текбурмалия от други политици по света и у нас..
17:02 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 стоян георгиев
17:07 19.10.2026
16 Вин Дизел
17:09 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баб Дон
17:14 19.10.2026
19 Грета
17:16 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЗАНГОШ - КАУНЬ
ТОЯ. НЯМА. СПИРАНЕ. ДА. РАЗСМИВА. СВЕТА. ДНЕСКА. ГО. БОМБАРДИРА. СЛЕД. ДЕН. ГИ. ЦЕЛУВА САЩ. СА. В. ЦАЙТНОТ. С. ТОЯ. ШУТ.
Коментиран от #25
17:22 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БРАВО
17:26 19.10.2026
24 Хахахаха
17:27 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Капейчо
До коментар #3 от "честен ционист":Ама чичо Дони каза, че глобалното затопляне е само мит и той забелязвал все повече ледници, което подкрепяло тезата му.
Истинска история.
17:32 19.10.2026
28 Шопо
До коментар #4 от "Зеленски":Зеленски не е търговец той е просяк.
17:32 19.10.2026