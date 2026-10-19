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Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел

19 Октомври, 2026 16:49 960 28

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
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  • руски рафинерии-
  • дизелово гориво-
  • владимир путин

Американският президент заяви, че украинските удари по руски рафинерии вредят на световния пазар на дизелово гориво, включително в САЩ

Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не се интересува от отражението на украинските атаки срещу руски рафинерии върху световния пазар на дизелово гориво. По думите му последиците засягат и пазара в Съединените щати.

Тръмп отправи критиките си към украинския президент в публикация в социалната мрежа Truth Social. „Зеленски не се интересува от това“, написа американският държавен глава, като свърза позицията му с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа, както и с предоставяните в миналото средства от администрацията на Джо Байдън.

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Според Тръмп Зеленски „изобщо не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не го е правил“. Изявлението съдържа политическа оценка на американския президент, а не потвърден факт за намеренията на украинския държавен глава.

Критика за пропусната възможност за споразумение

Тръмп заяви още, че Зеленски е имал възможност да постигне „значително по-добро споразумение“ за прекратяване на конфликта преди две години, отколкото може да бъде договорено днес. В публикацията не са посочени конкретни параметри на евентуалното споразумение, нито подробности как според Тръмп са се променили условията.

Американският президент не представи допълнителни данни за размера на влиянието на ударите по руските рафинерии върху цените и доставките на дизелово гориво. В изявлението си той постави темата в контекста на продължаващата война и на спора за начина, по който тя може да бъде прекратена.

Източници: focus-news.net


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Пичук

    20 4 Отговор
    Чичо Дончо овъргаля овцете! Ма тоя верно го хапе кучето!

    Коментиран от #12

    16:53 19.10.2026

  • 2 евроатлантик

    22 8 Отговор
    Ами защо да се интересува , като нищо не плаща? Всичко му е дарение от ЕС - ток, военно оборудване, горива, даже интернета му го плаща Полша. От него се иска само да праща украинци на смърт и да се разхожда по света да проси още пари

    16:53 19.10.2026

  • 3 честен ционист

    9 6 Отговор
    Зеленски е виновен и за Глобалното затопляне.

    Коментиран от #27

    16:53 19.10.2026

  • 4 Зеленски

    11 11 Отговор
    Не е търговец на човешки живот и човешка свобода,като тебе,американски мухл.

    Коментиран от #28

    16:54 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сюндюк

    3 14 Отговор
    Сащ са слаба ракия вече и въобще не могат да диктуват правилата ..!

    16:54 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    11 7 Отговор
    Доналд Тръмп: Зеленски изобщо не се интересува от пазара на дизел, затова му набивам канчето

    16:57 19.10.2026

  • 9 Град София

    19 7 Отговор
    Прав е тръмп. Зеленски се интересува колко още милиарда може да изцоца от Урсулите!

    16:57 19.10.2026

  • 10 "Дончо" стана, ...

    7 6 Отговор
    " пальоша" на Путин!
    Явно е , че "КГБ" го третира като "вързаното куче"!
    Лае, ама не хапе! !

    17:00 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не много

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Пичук":

    не е по-голям текбурмалия от други политици по света и у нас..

    17:02 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    Явно и тръмп ме го интересуваше въпросния пазар когато нападна иран.

    17:07 19.10.2026

  • 16 Вин Дизел

    7 3 Отговор
    Нафтата е по-важна от народа на Украйна!

    17:09 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баб Дон

    2 0 Отговор
    Като няма наф. гъл гъл бел.

    17:14 19.10.2026

  • 19 Грета

    6 0 Отговор
    И с нафта ,и без нафта Нобел няма!

    17:16 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЗАНГОШ - КАУНЬ

    3 1 Отговор
    РИЖАВИЯТ. ДОНЧО. Е. ИЗПЕРКАЛ
    ТОЯ. НЯМА. СПИРАНЕ. ДА. РАЗСМИВА. СВЕТА. ДНЕСКА. ГО. БОМБАРДИРА. СЛЕД. ДЕН. ГИ. ЦЕЛУВА САЩ. СА. В. ЦАЙТНОТ. С. ТОЯ. ШУТ.

    Коментиран от #25

    17:22 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БРАВО

    2 1 Отговор
    Руската нафта ще спаси Тъмп и ще е президент по жизнено ! А после сина му ! какво му трябва на американеца , евтина нафта и Холивуд !

    17:26 19.10.2026

  • 24 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Тръмп интересува ли се от пазара на зърно? Не нали? Е защо тогава Зеленски да се интересува от пазара за дизела?

    17:27 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ама чичо Дони каза, че глобалното затопляне е само мит и той забелязвал все повече ледници, което подкрепяло тезата му.
    Истинска история.

    17:32 19.10.2026

  • 28 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски":

    Зеленски не е търговец той е просяк.

    17:32 19.10.2026