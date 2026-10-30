Гърция удължи субсидиите за горивата до 15 ноември

Гърция удължи до 15 ноември извънредните субсидии за горивото за отопление, дизеловото гориво и безоловния бензин заради високите цени на петрола. Размерът на помощта за първата половина на ноември остава същият като през втората половина на октомври, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Държавата ще поема по 20 евроцента от цената на всеки литър гориво за отопление, 15 евроцента от цената на литър дизелово гориво и 10 евроцента от цената на литър бензин А95.

Допълнителна отстъпка от рафинериите

Нефтопреработвателните дружества продължават да предоставят допълнителни отстъпки. За горивото за отопление те са 20 евроцента на литър, а за дизеловото гориво - 5 евроцента.

Така общото облекчение за потребителите достига 40 евроцента на литър при горивото за отопление и 20 евроцента при дизела. При безоловния бензин намалението остава 10 евроцента на литър и се финансира от държавата.

35 млн. евро за първата половина на ноември

Удължаването на мярката до 15 ноември ще струва на гръцкия бюджет около 35 млн. евро.

Общата стойност на държавните интервенции за подкрепа на населението вече достига 1,44 млрд. евро. От тях 897 млн. евро са насочени към извънредни мерки заради увеличените енергийни цени.

Останалите 541 млн. евро са за постоянни мерки за подкрепа на доходите. Сред тях са добавките за пенсионери и разширяването на кръга на правоимащите за възстановяване от държавата на стойността на един месечен наем годишно. Помощта се предоставя според доходен и имуществен критерий.

Източници: bta.bg