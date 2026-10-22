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Американците искат Конгресът да свали разходите и да спре войната, а не вендета срещу Тръмп

Американците искат Конгресът да свали разходите и да спре войната, а не вендета срещу Тръмп

22 Октомври, 2026 19:12 1 208 16

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  • избори-
  • войната с иран-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • ормузки проток

Проучване на AP-NORC показва, че икономическите проблеми и войната с Иран са по-важни за избирателите от разследванията срещу Доналд Тръмп или подкрепата за неговата програма

Американците искат Конгресът да свали разходите и да спре войната, а не вендета срещу Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските избиратели искат следващият Конгрес да се съсредоточи най-вече върху намаляването на разходите за живот и прекратяването на войната с Иран, а не върху разследването на президента Доналд Тръмп или подкрепата за политическата му програма. Това показва проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет.

Около 8 от 10 регистрирани избиратели определят намаляването на разходите за живот като един от най-важните приоритети за следващия състав на Конгреса. Подкрепата по този въпрос е широко разпространена и сред републиканците, и сред демократите.

Приблизително 7 от 10 анкетирани искат законодателният орган да постави прекратяването на войната с Иран във фокуса на работата си. За сравнение, около 4 от 10 избиратели смятат, че разследването на администрацията на Тръмп трябва да бъде сред водещите задачи. Само около 2 от 10 искат Конгресът да даде приоритет на подкрепата за програмата на републиканския президент.

Различията вътре в двете партии

Данните показват, че въпреки общото желание за действия по икономическите проблеми и войната, в двете партии има сериозни различия за политическия дневен ред.

Около три четвърти от демократите, които се определят като привърженици на демократичния социализъм, искат Конгресът да разследва администрацията на Тръмп. Много от тях подкрепят и прекратяването на военната помощ за Израел. Сред демократите, които не се определят като демократични социалисти, подкрепата за разследване е малко под половината.

При републиканците поне половината от избирателите, независимо дали се определят като привърженици на движението MAGA, поставят намаляването на разходите, прекратяването на войната с Иран и ограничаването на бюджетния дефицит сред водещите приоритети. Разликата се появява при отношението към програмата на Тръмп. Около 6 от 10 републиканци от MAGA искат Конгресът да я подкрепи, докато сред останалите републиканци делът е около 2 от 10.

Умерените избиратели от двете партии по-често подкрепят търсенето на обща позиция между демократите и републиканците.

„Не съм милионер и вероятно никога няма да бъда. Предпочитам политики, които помагат на мен, а не на човек, когото никога няма да бъда“, казва 31-годишният демократ Джъстин Кембъл от Мисисипи.

Проучването е проведено преди междинните избори

В анкетата са участвали 1119 пълнолетни американци. Проучването е проведено между 8 и 12 октомври чрез вероятностния панел AmeriSpeak на NORC, който е създаден така, че да бъде представителен за населението на САЩ. Допустимата грешка за всички пълнолетни участници е плюс-минус 3,9 процентни пункта.

Резултатите показват, че избирателите са склонни да поставят ежедневните икономически затруднения и войната пред политическата конфронтация около президента, въпреки централната роля на Тръмп в кампанията за междинните избори.

Източници: bta.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Кои американци , бе? Избройте ги поименно,те се знаят кои са.
    Зад Тръмп са всички останали.

    Коментиран от #5, #9

    19:15 22.10.2026

  • 2 Робот

    14 4 Отговор
    Лавров ясно каза Сащ вече не са най големия играч и никога повече няма да бъдат..!

    Коментиран от #6

    19:15 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тръмп губи междинните

    8 10 Отговор
    Няма да има сделка с бункерният нафталин.

    19:16 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кой? Лавров?

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Кой беше този катър,че не мога да се сетя баш?

    Коментиран от #8, #15

    19:17 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Тези дето го гърмяха.В Раша пък падат от прозорци

    19:19 22.10.2026

  • 10 Републиканците отново ще спечелят

    12 6 Отговор
    за огромен ужас на Европейския парламент.
    А Европейската комисия ще изрази дълбоко безпокойство от новите избори в съединените щати. Зельо ще изпадне в дълбока абстиненция и ще си напудри силно носа.
    Ще очакваме и новите европейски избори с интерес.

    19:21 22.10.2026

  • 11 От изборите

    6 3 Отговор
    На 27 10.2026г. в Израел ще зависят и изборите в САЩ. Ако Нетаняху спечели ще спечели и Тръмп и тогава горките ния и горките американци. Войната в Иран няма да спре.

    19:24 22.10.2026

  • 12 Дзак

    6 2 Отговор
    Марко късно вадят тези данни. Можеше да коригира посланията си!

    19:24 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мнението ми

    3 1 Отговор
    Дончо Миротвореца е пътник . Направи толкова поразии на Америка и Света ,че никой няма да му ги прости.

    19:49 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много кофти

    2 0 Отговор
    Няма толкова глупав президент, като доналд тръмп... американците искат това същество вън от Белия Дом и да влиза в затвора. Това ще е първият американски президент вкаран в затвора, защото изначално там му е било мястото.

    20:36 22.10.2026