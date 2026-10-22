Американците искат Конгресът да свали разходите и да спре войната, а не вендета срещу Тръмп

Американските избиратели искат следващият Конгрес да се съсредоточи най-вече върху намаляването на разходите за живот и прекратяването на войната с Иран, а не върху разследването на президента Доналд Тръмп или подкрепата за политическата му програма. Това показва проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет.

Около 8 от 10 регистрирани избиратели определят намаляването на разходите за живот като един от най-важните приоритети за следващия състав на Конгреса. Подкрепата по този въпрос е широко разпространена и сред републиканците, и сред демократите.

Приблизително 7 от 10 анкетирани искат законодателният орган да постави прекратяването на войната с Иран във фокуса на работата си. За сравнение, около 4 от 10 избиратели смятат, че разследването на администрацията на Тръмп трябва да бъде сред водещите задачи. Само около 2 от 10 искат Конгресът да даде приоритет на подкрепата за програмата на републиканския президент.

Различията вътре в двете партии

Данните показват, че въпреки общото желание за действия по икономическите проблеми и войната, в двете партии има сериозни различия за политическия дневен ред.

Около три четвърти от демократите, които се определят като привърженици на демократичния социализъм, искат Конгресът да разследва администрацията на Тръмп. Много от тях подкрепят и прекратяването на военната помощ за Израел. Сред демократите, които не се определят като демократични социалисти, подкрепата за разследване е малко под половината.

При републиканците поне половината от избирателите, независимо дали се определят като привърженици на движението MAGA, поставят намаляването на разходите, прекратяването на войната с Иран и ограничаването на бюджетния дефицит сред водещите приоритети. Разликата се появява при отношението към програмата на Тръмп. Около 6 от 10 републиканци от MAGA искат Конгресът да я подкрепи, докато сред останалите републиканци делът е около 2 от 10.

Умерените избиратели от двете партии по-често подкрепят търсенето на обща позиция между демократите и републиканците.

Проучването е проведено преди междинните избори

„Не съм милионер и вероятно никога няма да бъда. Предпочитам политики, които помагат на мен, а не на човек, когото никога няма да бъда“, казва 31-годишният демократ Джъстин Кембъл от Мисисипи.

В анкетата са участвали 1119 пълнолетни американци. Проучването е проведено между 8 и 12 октомври чрез вероятностния панел AmeriSpeak на NORC, който е създаден така, че да бъде представителен за населението на САЩ. Допустимата грешка за всички пълнолетни участници е плюс-минус 3,9 процентни пункта.

Резултатите показват, че избирателите са склонни да поставят ежедневните икономически затруднения и войната пред политическата конфронтация около президента, въпреки централната роля на Тръмп в кампанията за междинните избори.

Източници: bta.bg, apnews.com