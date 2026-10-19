НАТО може да защити Украйна от въздуха

Великобритания, Франция и други съюзници от НАТО могат да защитят украински цивилни от руски ракети и дронове, без да нанасят удари по руска територия. Това твърди британският полковник Хамиш де Бретън-Гордън в статия за The Telegraph.

По думите му Русия се опитва да сломи духа на украинското население, като повтаря стратегия, използвана от руските военни в Сирия. Според автора руските атаки срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването са насочени към това да оставят милиони хора без жизненоважни услуги през най-студените месеци.

„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише Хамиш де Бретън-Гордън.

Той призовава Обединеното кралство, Франция и останалите съюзници да проучат спешно възможността за отбранително използване на въздушната си мощ. Според него британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат ирански дронове в Близкия изток.

Предложение за мисия над части от Украйна

Де Бретън-Гордън предлага НАТО да организира отбранителна мисия за защита на конкретни украински региони. Тя би имала за цел да прехваща руски ракети и дронове, а не да атакува цели в Русия. Авторът посочва, че подобна операция ще изисква прецизно планиране и мерки за защита на съюзническите самолети.

В статията се обръща внимание и на високата цена на боеприпасите. Самолетите F-35, които според автора могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, използват ракети на стойност до 2 милиона долара за брой.

Предложението не се ограничава само до въздушната отбрана. Според британския полковник западните съюзници могат да помогнат на Украйна с ремонтни дейности и осигуряване на резервни мощности, за да се запазят енергоснабдяването и работата на икономиката.

По оценката на де Бретън-Гордън съчетаването на въздушна защита, възстановяване на инфраструктурата и удържане на фронтовата линия би ограничило възможностите на Кремъл. Той смята, че това може да подтикне Москва към преговори и да даде на Украйна по-силна позиция.

Към момента няма данни НАТО да е взело решение за подобна мисия. Идеята е представена като предложение на автора, а не като официално обявена политика на Алианса.

Източници: news.bg