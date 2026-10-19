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НАТО може да защити Украйна от въздуха
  Тема: Украйна

НАТО може да защити Украйна от въздуха

19 Октомври, 2026 22:57 857 56

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  • нато-
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  • франция-
  • въздушна отбрана-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

Хамиш де Бретън-Гордън призова Великобритания, Франция и съюзниците им да обмислят отбранителна въздушна мисия над части от Украйна

НАТО може да защити Украйна от въздуха - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания, Франция и други съюзници от НАТО могат да защитят украински цивилни от руски ракети и дронове, без да нанасят удари по руска територия. Това твърди британският полковник Хамиш де Бретън-Гордън в статия за The Telegraph.

По думите му Русия се опитва да сломи духа на украинското население, като повтаря стратегия, използвана от руските военни в Сирия. Според автора руските атаки срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването са насочени към това да оставят милиони хора без жизненоважни услуги през най-студените месеци.

„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише Хамиш де Бретън-Гордън.

Той призовава Обединеното кралство, Франция и останалите съюзници да проучат спешно възможността за отбранително използване на въздушната си мощ. Според него британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат ирански дронове в Близкия изток.

Предложение за мисия над части от Украйна

Де Бретън-Гордън предлага НАТО да организира отбранителна мисия за защита на конкретни украински региони. Тя би имала за цел да прехваща руски ракети и дронове, а не да атакува цели в Русия. Авторът посочва, че подобна операция ще изисква прецизно планиране и мерки за защита на съюзническите самолети.

В статията се обръща внимание и на високата цена на боеприпасите. Самолетите F-35, които според автора могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, използват ракети на стойност до 2 милиона долара за брой.

Предложението не се ограничава само до въздушната отбрана. Според британския полковник западните съюзници могат да помогнат на Украйна с ремонтни дейности и осигуряване на резервни мощности, за да се запазят енергоснабдяването и работата на икономиката.

По оценката на де Бретън-Гордън съчетаването на въздушна защита, възстановяване на инфраструктурата и удържане на фронтовата линия би ограничило възможностите на Кремъл. Той смята, че това може да подтикне Москва към преговори и да даде на Украйна по-силна позиция.

Към момента няма данни НАТО да е взело решение за подобна мисия. Идеята е представена като предложение на автора, а не като официално обявена политика на Алианса.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Започна се

    17 2 Отговор
    Това какво значи......3-та св. вой..на ли.....

    Коментиран от #13

    23:01 19.10.2026

  • 5 Русолюбец

    1 1 Отговор
    Дой яките гайди все Руснаци са ми правили по морето
    А жените им гледат и се учат

    Коментиран от #30

    23:01 19.10.2026

  • 6 Хмм

    20 6 Отговор
    НАТО да организира отбранителна мисия - от кого ще се отбранява НАТО, украйна член ли е на НАТО, това е включване на НАТО във войната, не че сега не се включва, но вече официално

    Коментиран от #14, #18, #19

    23:01 19.10.2026

  • 7 Ех русия Русия

    8 12 Отговор
    А преди Войната Уж бяхте сила във Фейсбук

    23:02 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 евро скъпи на триците

    2 15 Отговор
    Украйна иска само ПВО оръжие за защита срещу заем, за да отблъсне агресора от територията си и така да принуди руснаците да отстранят императора си.
    Те не се надяват за натовска военна намеса.

    23:03 19.10.2026

  • 10 Да се пробват

    13 2 Отговор
    Щом си мислят че могат. Ама само Великобритания, Франция без "други съюзници от НАТО" като нас. Ние може им извозваме труповете само

    23:04 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Тези вече не могат да защитят себе камо ли укрия ,само с пръ@@@@ @ си и какво ще защитават като те я предизвикаха ,един буревестник е достатъчен за острова два за Европа ,и продължават с опитите си да мачкат с гол ди@@@@@ таралежи

    23:04 19.10.2026

  • 13 Хахахаха

    2 16 Отговор

    До коментар #4 от "Започна се":

    С руския агресор, ако не сега, то ще започне след това. НАТО да влиза и толкова, няма друг начин.

    23:04 19.10.2026

  • 14 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Ъъъъ и Украйна не е част от русия, да рашата да я окупира.

    23:05 19.10.2026

  • 15 Може

    12 0 Отговор
    Може да може, а може и да не може! При липсата на керосин в Европа, колко полета ще извършат докато опрат до резерва? Или пак някой на хранилка от оръжейното лоби иска да осигури допълнителни поръчки за ракети и резервни части за "евтините" Ф-ки?

    23:06 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ама НАТО с Украйна ли е в съюз

    13 1 Отговор
    и воюва ли срещу Русия или така ми се струва.

    23:07 19.10.2026

  • 18 Хахахаха

    2 17 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    А ако не ти е ясно, Великобритания е гарант по суверенитета и териториална цялост на Украйна. И с пълно право имат право да влязат да защитят.

    Коментиран от #23, #49, #53

    23:07 19.10.2026

  • 19 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Прочетох статията е много верно да кажа че тоя полковник е тотално изкукал..... Съдбата на Украйна е ясна, и аз не съдбата на зеления просек милионера... Съгласен съм с коментар....

    23:08 19.10.2026

  • 20 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Други изказвания на Бай Дони от днес:

    🔹Честно казано, Русия действа доста разумно по въпроса за Украйна. Те не са предприели никакви мащабни, значими действия.

    🔹Зеленски не знае за какво говори. Той е човекът, който е трябвало да сложи край на тази война още отдавна. Ако ме беше послушал, щеше да си осигури много по-добра сделка преди доста време, а от украинска страна щяха да загинат с един милион души по-малко. И, честно казано, смятам, че е време някой друг да води преговорите от името на Украйна. Защото ето какво се случи: фронтовата линия почти не се е преместила, а същевременно един милион души – потресаващ брой – са загинали. Украйна губи мъжкото си население. Украйна можеше да уреди този въпрос още отдавна. Ако ме беше послушал – помните ли срещата ни в Овалния кабинет? – щеше да е разрешил всичко отдавна. Може би е време Зеленски да прехвърли преговорите на някой друг.
    🔹Дали сме на Украйна много неща. Те не са ни дали нищо. Помнете това.

    🔹Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила съвсем малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. И аз помня това.

    23:09 19.10.2026

  • 21 Нищо не може вече да

    11 2 Отговор
    даде на Украйна по-силна позиция. Има само една позиция и тя е руската

    23:09 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Негово величество

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Крал Чарлз Три първо ще изпрати на фронта слугите си от България,която все още има някакво годно мъжко население да носи оръжие срещу минимална заплата от 660€ платени от Зеленски.

    Коментиран от #45

    23:11 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тоя Де Бретън-Гордън

    9 1 Отговор
    Да ходи романи да пише и дрогата да намали малко че съвсем се сбъркаха тея пуяци нещо от стреса

    23:12 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И нещо ново ли е това

    4 0 Отговор
    атаки срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването да се правят ? Естествено че инфраструктурата е критична по време на военни действия и няма как да оцелее

    23:17 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Украйна ще съсипе

    4 2 Отговор
    ЕС и НАТО! За това Русия пази Зеленски да е жив и здрав.

    23:18 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 40 Овчар

    1 5 Отговор
    До края на годината, Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 56 000 "асвабадители".

    23:21 19.10.2026

  • 41 Който има дава като няма

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Статистика за септември":

    Украйна какво да даде. Колкото толкоз.

    23:22 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Негово величество":

    Е па нали викате - давай тупин! Като лежите на фронта, да знаете кого сте подкрепяли!

    23:24 19.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Аха ама това само било идея

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руските пилоти умират от нетърпение":

    Към момента няма данни НАТО да е взело решение за подобна мисия. Идеята е представена като предложение на автора, а не като официално обявена политика на Алианса.
    Язък.

    23:26 19.10.2026

  • 49 Ехо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Да влязат, но официално а не да се правят на тарикати. Видяхме САЩ колко струват срещу Иран. А какво ли е НАТО без САЩ?

    23:27 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ние обаче в "Колективният Запад"

    4 0 Отговор
    Не искаме колективно да го отнесем. Колективно ще се включим ама да гледаме най-тъпите как ще го отнесат

    23:29 19.10.2026

  • 52 ДА ДА АМА НАДАЛИ ОТ ПОД ВОДАТА

    2 0 Отговор
    ЩЕ ГИ ЗАЩИТИ

    Коментиран от #54

    23:29 19.10.2026

  • 53 Е ко чакаш , че не влизаш, а само

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    каро по форумите?Влизай и защитавай!

    23:31 19.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Каунь

    0 0 Отговор
    Може ама не иска! Ха-ха

    23:36 19.10.2026

  • 56 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Англия и Франция не са спечелили нито една военна операция без САЩ. Те са две нули. 00. WC.

    23:37 19.10.2026

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