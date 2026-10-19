НАТО може да защити Украйна от въздуха

Великобритания, Франция и други съюзници от НАТО могат да защитят украински цивилни от руски ракети и дронове, без да нанасят удари по руска територия. Това твърди британският полковник Хамиш де Бретън-Гордън в статия за The Telegraph.
По думите му Русия се опитва да сломи духа на украинското население, като повтаря стратегия, използвана от руските военни в Сирия. Според автора руските атаки срещу електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването са насочени към това да оставят милиони хора без жизненоважни услуги през най-студените месеци.„Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какви ще бъдат следващите стъпки“, пише Хамиш де Бретън-Гордън.
Той призовава Обединеното кралство, Франция и останалите съюзници да проучат спешно възможността за отбранително използване на въздушната си мощ. Според него британски и френски ракети вече са доказали способността си да прихващат ирански дронове в Близкия изток.
Предложение за мисия над части от Украйна
Де Бретън-Гордън предлага НАТО да организира отбранителна мисия за защита на конкретни украински региони. Тя би имала за цел да прехваща руски ракети и дронове, а не да атакува цели в Русия. Авторът посочва, че подобна операция ще изисква прецизно планиране и мерки за защита на съюзническите самолети.
В статията се обръща внимание и на високата цена на боеприпасите. Самолетите F-35, които според автора могат да действат в „слепите зони“ на руските радари, използват ракети на стойност до 2 милиона долара за брой.
Предложението не се ограничава само до въздушната отбрана. Според британския полковник западните съюзници могат да помогнат на Украйна с ремонтни дейности и осигуряване на резервни мощности, за да се запазят енергоснабдяването и работата на икономиката.
По оценката на де Бретън-Гордън съчетаването на въздушна защита, възстановяване на инфраструктурата и удържане на фронтовата линия би ограничило възможностите на Кремъл. Той смята, че това може да подтикне Москва към преговори и да даде на Украйна по-силна позиция.
Към момента няма данни НАТО да е взело решение за подобна мисия. Идеята е представена като предложение на автора, а не като официално обявена политика на Алианса.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Започна се
Коментиран от #13
23:01 19.10.2026
5 Русолюбец
А жените им гледат и се учат
Коментиран от #30
23:01 19.10.2026
6 Хмм
Коментиран от #14, #18, #19
23:01 19.10.2026
7 Ех русия Русия
23:02 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 евро скъпи на триците
Те не се надяват за натовска военна намеса.
23:03 19.10.2026
10 Да се пробват
23:04 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Kaлпазанин
23:04 19.10.2026
13 Хахахаха
До коментар #4 от "Започна се":С руския агресор, ако не сега, то ще започне след това. НАТО да влиза и толкова, няма друг начин.
23:04 19.10.2026
14 Хахахаха
До коментар #6 от "Хмм":Ъъъъ и Украйна не е част от русия, да рашата да я окупира.
23:05 19.10.2026
15 Може
23:06 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ама НАТО с Украйна ли е в съюз
23:07 19.10.2026
18 Хахахаха
До коментар #6 от "Хмм":А ако не ти е ясно, Великобритания е гарант по суверенитета и териториална цялост на Украйна. И с пълно право имат право да влязат да защитят.
Коментиран от #23, #49, #53
23:07 19.10.2026
19 Европеец
До коментар #6 от "Хмм":Прочетох статията е много верно да кажа че тоя полковник е тотално изкукал..... Съдбата на Украйна е ясна, и аз не съдбата на зеления просек милионера... Съгласен съм с коментар....
23:08 19.10.2026
20 Сатана Z
🔹Честно казано, Русия действа доста разумно по въпроса за Украйна. Те не са предприели никакви мащабни, значими действия.
🔹Зеленски не знае за какво говори. Той е човекът, който е трябвало да сложи край на тази война още отдавна. Ако ме беше послушал, щеше да си осигури много по-добра сделка преди доста време, а от украинска страна щяха да загинат с един милион души по-малко. И, честно казано, смятам, че е време някой друг да води преговорите от името на Украйна. Защото ето какво се случи: фронтовата линия почти не се е преместила, а същевременно един милион души – потресаващ брой – са загинали. Украйна губи мъжкото си население. Украйна можеше да уреди този въпрос още отдавна. Ако ме беше послушал – помните ли срещата ни в Овалния кабинет? – щеше да е разрешил всичко отдавна. Може би е време Зеленски да прехвърли преговорите на някой друг.
🔹Дали сме на Украйна много неща. Те не са ни дали нищо. Помнете това.
🔹Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила съвсем малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. И аз помня това.
23:09 19.10.2026
21 Нищо не може вече да
23:09 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Негово величество
До коментар #18 от "Хахахаха":Крал Чарлз Три първо ще изпрати на фронта слугите си от България,която все още има някакво годно мъжко население да носи оръжие срещу минимална заплата от 660€ платени от Зеленски.
Коментиран от #45
23:11 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тоя Де Бретън-Гордън
23:12 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И нещо ново ли е това
23:17 19.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Украйна ще съсипе
23:18 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Овчар
23:21 19.10.2026
41 Който има дава като няма
До коментар #33 от "Статистика за септември":Украйна какво да даде. Колкото толкоз.
23:22 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахаха
До коментар #23 от "Негово величество":Е па нали викате - давай тупин! Като лежите на фронта, да знаете кого сте подкрепяли!
23:24 19.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Аха ама това само било идея
До коментар #29 от "Руските пилоти умират от нетърпение":Към момента няма данни НАТО да е взело решение за подобна мисия. Идеята е представена като предложение на автора, а не като официално обявена политика на Алианса.
Язък.
23:26 19.10.2026
49 Ехо
До коментар #18 от "Хахахаха":Да влязат, но официално а не да се правят на тарикати. Видяхме САЩ колко струват срещу Иран. А какво ли е НАТО без САЩ?
23:27 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ние обаче в "Колективният Запад"
23:29 19.10.2026
52 ДА ДА АМА НАДАЛИ ОТ ПОД ВОДАТА
Коментиран от #54
23:29 19.10.2026
53 Е ко чакаш , че не влизаш, а само
До коментар #18 от "Хахахаха":каро по форумите?Влизай и защитавай!
23:31 19.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Каунь
23:36 19.10.2026
56 Хахаха!🎺🥳😀
23:37 19.10.2026