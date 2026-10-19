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Остри критики срещу Пентагона! Великобритания и Полша скочиха срещу думите на Пийт Хегсет

Остри критики срещу Пентагона! Великобритания и Полша скочиха срещу думите на Пийт Хегсет

19 Октомври, 2026 20:38 2 436 21

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  • радослав сикорски-
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Лондон и Варшава отхвърлиха твърдението, че малко съюзници са участвали реално в бойните действия в Афганистан

Остри критики срещу Пентагона! Великобритания и Полша скочиха срещу думите на Пийт Хегсет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания и Полша разкритикуваха министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради изказването му, че малко съюзници от НАТО са участвали реално в бойни операции в Афганистан. Реакцията дойде след негово публично изказване, в което той постави под въпрос мащаба на приноса на останалите държави от Алианса.

Хегсет разказа, че като капитан е посещавал щаба на НАТО в Кабул, където е виждал знамената на около 50 държави. По думите му обаче реално само около пет от тях са допринасяли за бойните действия, а към края на мисията броят им е бил „една или две“ държави. Той допълни, че американски военнослужещи шеговито разшифровали ISAF като „Видях американци да се бият“.

Канцеларията на британския премиер отхвърли тази оценка. В позицията си говорителят Анди Бърнам заяви, че хиляди британски семейства и семейства на военнослужещи от съюзнически държави са направили огромни жертви, за да изпълнят ролята си във войната и да защитят общите ценности. Повече от 450 британски военнослужещи не са се завърнали от Афганистан.

„Неправилно е ролята им да бъде омаловажавана“, заяви Бърнам.

Полският външен министър Радослав Сикорски реагира с публикация в социалните мрежи. Той призова Хегсет да повтори думите си пред семействата на 44-те полски военнослужещи, загинали при осигуряването на сигурността в провинция Газни.

Всички 28 тогавашни членки на НАТО участваха във водената от САЩ война в Афганистан. Алиансът задейства член 5 от Северноатлантическия договор на 12 септември 2001 г., ден след терористичните атаки в САЩ. Това остава единственият случай в историята на НАТО, в който е използвана клаузата за колективна отбрана.

Спорът за съюзническия принос

Изказването на Хегсет не е първият случай, в който от Вашингтон се поставя под въпрос ролята на останалите членове на НАТО в Афганистан. През януари Доналд Тръмп предизвика недоволство във Великобритания, след като заяви, че неамериканските сили са стояли „малко по-назад“ и „малко встрани от фронтовата линия“.

Новите коментари отново насочиха вниманието към цената, платена от съюзническите армии по време на продължилата близо две десетилетия мисия. За Лондон и Варшава оценката на Хегсет пренебрегва както участието на техните военнослужещи в операцията, така и жертвите, дадени от британските и полските сили.

Източници: news.bg, theguardian.com, tvp.info


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Антикомуне

    41 5 Отговор
    По-важния въпрое е какъв го търсих американците в Афганистан, Ирак....

    20:45 19.10.2026

  • 4 Даже и да

    33 4 Отговор
    са участвали какво постигнаха ? Това бе пореден Виетнамски срам за всички които тръгнаха подир торния , бръмбар който всеки знае до къде ходи.

    20:48 19.10.2026

  • 5 Шопо

    33 7 Отговор
    Ако САЩ излязат от НАТО и Турция ще излезе, и кой ще ни защити от Турция ?
    Тагарев може би !

    Коментиран от #11, #13, #15, #16

    20:50 19.10.2026

  • 6 Афганистане

    19 2 Отговор
    земльо Македонска!!!!

    20:52 19.10.2026

  • 7 Даката

    11 13 Отговор
    Тръмп и гнусната му свита е крайно време да си ходят... няма такива противни и неморални хора.

    Коментиран от #14

    20:53 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    17 2 Отговор
    А какво майка си търсиха в Афганистан :)

    21:01 19.10.2026

  • 10 И какво

    20 1 Отговор
    търсиха НАТО и американците, че и руснаците в Афганистан, освен икономическа изгода!? Защо реват сега и се изкарват жертви и герои!? Виетнам - същата работа. Огромната Америка беше осмяна от малките, "бамбукови" войници от тунелите, които бранеха родината си. И вместо срам и тишина, народиха се хиляди "Рамбовци", тюлени и всякакви "герои" от войните.

    Коментиран от #18

    21:03 19.10.2026

  • 11 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Над 10% от населението ни са турци и още поне 6% имат турски произход...Имаме цели села с джамии и 90% турско население и турски партии. Защо да ни нападат? Гърците да му мислят там имат какво да делят

    21:09 19.10.2026

  • 12 Великобритания

    7 4 Отговор
    Вече е умрелобритания

    21:11 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Недей Така

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Тръмп помага на Путин.

    Затова Всички Русофили

    Трябва да викаме за Него.

    21:12 19.10.2026

  • 15 Ганю

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    То и сега няма кой да те защити решат ли за един час ше ни превземат

    21:13 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има, има

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА":

    погледни в огледалото.

    21:16 19.10.2026

  • 18 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "И какво":

    СССР беше помолен за военна помощ от Афганистан, заради
    опасения след ислямската революция в Иран през 1979г.
    НАТО отиде в Афганистан с предтекста борба с тероризма,
    заради атаките на 11 септември 2001г.

    21:17 19.10.2026

  • 19 Факт

    6 0 Отговор
    Тюркие като нападна и заграби половин Кипър НАТО гледаха встрани и драскаха санкции ,или щото другата половина е на англосаксите Британия

    21:26 19.10.2026

  • 20 Путин на пони

    3 5 Отговор
    Навремето руснаците тръгнаха като аслани за Афганистан и после избягаха позорно

    21:28 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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