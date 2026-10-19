Остри критики срещу Пентагона! Великобритания и Полша скочиха срещу думите на Пийт Хегсет

Великобритания и Полша разкритикуваха министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради изказването му, че малко съюзници от НАТО са участвали реално в бойни операции в Афганистан. Реакцията дойде след негово публично изказване, в което той постави под въпрос мащаба на приноса на останалите държави от Алианса.
Хегсет разказа, че като капитан е посещавал щаба на НАТО в Кабул, където е виждал знамената на около 50 държави. По думите му обаче реално само около пет от тях са допринасяли за бойните действия, а към края на мисията броят им е бил „една или две“ държави. Той допълни, че американски военнослужещи шеговито разшифровали ISAF като „Видях американци да се бият“.
Канцеларията на британския премиер отхвърли тази оценка. В позицията си говорителят Анди Бърнам заяви, че хиляди британски семейства и семейства на военнослужещи от съюзнически държави са направили огромни жертви, за да изпълнят ролята си във войната и да защитят общите ценности. Повече от 450 британски военнослужещи не са се завърнали от Афганистан.
Полският външен министър Радослав Сикорски реагира с публикация в социалните мрежи. Той призова Хегсет да повтори думите си пред семействата на 44-те полски военнослужещи, загинали при осигуряването на сигурността в провинция Газни.
Всички 28 тогавашни членки на НАТО участваха във водената от САЩ война в Афганистан. Алиансът задейства член 5 от Северноатлантическия договор на 12 септември 2001 г., ден след терористичните атаки в САЩ. Това остава единственият случай в историята на НАТО, в който е използвана клаузата за колективна отбрана.
Спорът за съюзническия принос
Изказването на Хегсет не е първият случай, в който от Вашингтон се поставя под въпрос ролята на останалите членове на НАТО в Афганистан. През януари Доналд Тръмп предизвика недоволство във Великобритания, след като заяви, че неамериканските сили са стояли „малко по-назад“ и „малко встрани от фронтовата линия“.
Новите коментари отново насочиха вниманието към цената, платена от съюзническите армии по време на продължилата близо две десетилетия мисия. За Лондон и Варшава оценката на Хегсет пренебрегва както участието на техните военнослужещи в операцията, така и жертвите, дадени от британските и полските сили.
Източници: news.bg, theguardian.com, tvp.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Антикомуне
20:45 19.10.2026
4 Даже и да
20:48 19.10.2026
5 Шопо
Тагарев може би !
Коментиран от #11, #13, #15, #16
20:50 19.10.2026
6 Афганистане
20:52 19.10.2026
7 Даката
Коментиран от #14
20:53 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
21:01 19.10.2026
10 И какво
Коментиран от #18
21:03 19.10.2026
11 Абе
До коментар #5 от "Шопо":Над 10% от населението ни са турци и още поне 6% имат турски произход...Имаме цели села с джамии и 90% турско население и турски партии. Защо да ни нападат? Гърците да му мислят там имат какво да делят
21:09 19.10.2026
12 Великобритания
21:11 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Недей Така
До коментар #7 от "Даката":Тръмп помага на Путин.
Затова Всички Русофили
Трябва да викаме за Него.
21:12 19.10.2026
15 Ганю
До коментар #5 от "Шопо":То и сега няма кой да те защити решат ли за един час ше ни превземат
21:13 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Има, има
До коментар #16 от "НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА":погледни в огледалото.
21:16 19.10.2026
18 Ами
До коментар #10 от "И какво":СССР беше помолен за военна помощ от Афганистан, заради
опасения след ислямската революция в Иран през 1979г.
НАТО отиде в Афганистан с предтекста борба с тероризма,
заради атаките на 11 септември 2001г.
21:17 19.10.2026
19 Факт
21:26 19.10.2026
20 Путин на пони
21:28 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.