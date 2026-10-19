Остри критики срещу Пентагона! Великобритания и Полша скочиха срещу думите на Пийт Хегсет

Великобритания и Полша разкритикуваха министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради изказването му, че малко съюзници от НАТО са участвали реално в бойни операции в Афганистан. Реакцията дойде след негово публично изказване, в което той постави под въпрос мащаба на приноса на останалите държави от Алианса.

Хегсет разказа, че като капитан е посещавал щаба на НАТО в Кабул, където е виждал знамената на около 50 държави. По думите му обаче реално само около пет от тях са допринасяли за бойните действия, а към края на мисията броят им е бил „една или две“ държави. Той допълни, че американски военнослужещи шеговито разшифровали ISAF като „Видях американци да се бият“.

Канцеларията на британския премиер отхвърли тази оценка. В позицията си говорителят Анди Бърнам заяви, че хиляди британски семейства и семейства на военнослужещи от съюзнически държави са направили огромни жертви, за да изпълнят ролята си във войната и да защитят общите ценности. Повече от 450 британски военнослужещи не са се завърнали от Афганистан.

„Неправилно е ролята им да бъде омаловажавана“, заяви Бърнам.

Полският външен министър Радослав Сикорски реагира с публикация в социалните мрежи. Той призова Хегсет да повтори думите си пред семействата на 44-те полски военнослужещи, загинали при осигуряването на сигурността в провинция Газни.

Всички 28 тогавашни членки на НАТО участваха във водената от САЩ война в Афганистан. Алиансът задейства член 5 от Северноатлантическия договор на 12 септември 2001 г., ден след терористичните атаки в САЩ. Това остава единственият случай в историята на НАТО, в който е използвана клаузата за колективна отбрана.

Спорът за съюзническия принос

Изказването на Хегсет не е първият случай, в който от Вашингтон се поставя под въпрос ролята на останалите членове на НАТО в Афганистан. През януари Доналд Тръмп предизвика недоволство във Великобритания, след като заяви, че неамериканските сили са стояли „малко по-назад“ и „малко встрани от фронтовата линия“.

Новите коментари отново насочиха вниманието към цената, платена от съюзническите армии по време на продължилата близо две десетилетия мисия. За Лондон и Варшава оценката на Хегсет пренебрегва както участието на техните военнослужещи в операцията, така и жертвите, дадени от британските и полските сили.

Източници: news.bg, theguardian.com, tvp.info