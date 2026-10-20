Тайна битка във Вашингтон: Зеленски търси подкрепа от сенаторите

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от двупартийна група сенатори на САЩ да окажат натиск върху администрацията на Доналд Тръмп за отмяна на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна. Това съобщава Axios, който е получил стенограма от онлайн разговора.
Срещата е била водена от републиканеца Том Тилис и демократа Ричард Блументал. Зеленски е разказал за затрудненията, с които според него се сблъсква Украйна, включително при използването на сателитните системи Starlink и Starshield.„Все още не сме получили никакви обяснения по този въпрос. За съжаление, чуваме само различни странни истории“, е казал Зеленски.
По думите му ограниченията затрудняват способността на украинските сили да свалят руски ударни безпилотни апарати. Той е заявил още, че през предходната седмица Украйна три пъти, включително в неделя, не е получила от САЩ предупреждения за руски балистични ракетни удари.
Зеленски е предположил, че липсата на предупреждения може да е знак за ограничаване на обмена на разузнавателни данни. Твърдението обаче е в противоречие с позицията на държавния секретар Марко Рубио, който е отхвърлил информацията, че САЩ са спрели да предоставят на Украйна данни за руски удари с балистични ракети.
Спор за ракетите за Patriot и NASAMS
Украинският президент е заявил пред сенаторите, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не разрешава доставката на прехващачи за системите Patriot и ракети AIM-9X за противовъздушните системи NASAMS. Според Зеленски държави от НАТО вече са платили за тези доставки.„Почти не са ни останали прехващачи за Patriot от американските партньори“, е казал той.
Зеленски е допуснал, че може да е взето политическо решение за забавяне на подкрепата за Украйна и е поискал от сенаторите да изяснят причините за това.
След разговора Том Тилис е заявил, че Конгресът продължава да подкрепя Украйна и европейските съюзници в противопоставянето на руската агресия и в усилията за траен мир. Ричард Блументал е казал, че двупартийната подкрепа за Киев е „ясна и категорична“.
Предложение за 30-дневна пауза
Зеленски е съобщил, че в неделя е предложил на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър Украйна да спре за 30 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи. В замяна Киев е поискал от САЩ прехващачи за Patriot, за да се защитава от руски балистични ракети през този период.
По думите на Зеленски американската страна не е проявила готовност да разгледа предложението. Той е съобщил още, че през следващата седмица ще бъде в Осло, където може да се срещне с Уиткоф и Къшнър. Според Axios след това двамата специални представители може да отпътуват за Москва за среща с Владимир Путин.
Разговорът се провежда на фона на задълбочаващото се напрежение между Киев и Вашингтон. На 19 октомври Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да се нуждае от друг представител в преговорите за мир, а Зеленски обвини американската администрация, че ограничава ключова подкрепа.
Източници: unian.net, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Зелю ще организира Пуч на Тръмп...!?
Хахаха...
08:26 20.10.2026
2 Иван
Коментиран от #5
08:29 20.10.2026
3 Робот
08:32 20.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Сега се насочват към.... България❗
След като някой (уж Путин) удари два ПРАЗНИ КОРАБА, САШтинските самолети вече са във Варна❗ Очакваме и САШтински командоси, упс командващи, които да дойдат да ръководят НАТОпорчената ни армия от ПО ПЕЙКИ ❗
Коментиран от #7
08:35 20.10.2026
5 Атлантист-
До коментар #2 от "Иван":Атлантическите ястреби просто искат да продължат войната с Русия докато й дадат урок, защо им се пречи ? Ако не успеят, тогава Русия ще им даде пореден урок. Какво толкова като ескалира още малко войната ?
08:36 20.10.2026
6 Зеленски иска Патриоти за 4 мил. едната
А пъзела с липсата на ранно предупрежддеение е обяснен! Новите модели Хиперзвукови Ракети!
08:36 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Версия
08:39 20.10.2026
10 горски
08:42 20.10.2026