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Тайна битка във Вашингтон: Зеленски търси подкрепа от сенаторите
  Тема: Украйна

Тайна битка във Вашингтон: Зеленски търси подкрепа от сенаторите

20 Октомври, 2026 08:23 629 10

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
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  • patriot

Украинският президент твърди, че Вашингтон ограничава разузнавателния обмен и доставките на оръжие

Тайна битка във Вашингтон: Зеленски търси подкрепа от сенаторите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от двупартийна група сенатори на САЩ да окажат натиск върху администрацията на Доналд Тръмп за отмяна на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна. Това съобщава Axios, който е получил стенограма от онлайн разговора.

Срещата е била водена от републиканеца Том Тилис и демократа Ричард Блументал. Зеленски е разказал за затрудненията, с които според него се сблъсква Украйна, включително при използването на сателитните системи Starlink и Starshield.

„Все още не сме получили никакви обяснения по този въпрос. За съжаление, чуваме само различни странни истории“, е казал Зеленски.

По думите му ограниченията затрудняват способността на украинските сили да свалят руски ударни безпилотни апарати. Той е заявил още, че през предходната седмица Украйна три пъти, включително в неделя, не е получила от САЩ предупреждения за руски балистични ракетни удари.

„Не получихме от Вашингтон нито едно ясно обяснение защо това се случва“, е добавил украинският президент.

Зеленски е предположил, че липсата на предупреждения може да е знак за ограничаване на обмена на разузнавателни данни. Твърдението обаче е в противоречие с позицията на държавния секретар Марко Рубио, който е отхвърлил информацията, че САЩ са спрели да предоставят на Украйна данни за руски удари с балистични ракети.

Спор за ракетите за Patriot и NASAMS

Украинският президент е заявил пред сенаторите, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не разрешава доставката на прехващачи за системите Patriot и ракети AIM-9X за противовъздушните системи NASAMS. Според Зеленски държави от НАТО вече са платили за тези доставки.

„Почти не са ни останали прехващачи за Patriot от американските партньори“, е казал той.

Зеленски е допуснал, че може да е взето политическо решение за забавяне на подкрепата за Украйна и е поискал от сенаторите да изяснят причините за това.

След разговора Том Тилис е заявил, че Конгресът продължава да подкрепя Украйна и европейските съюзници в противопоставянето на руската агресия и в усилията за траен мир. Ричард Блументал е казал, че двупартийната подкрепа за Киев е „ясна и категорична“.

Предложение за 30-дневна пауза

Зеленски е съобщил, че в неделя е предложил на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър Украйна да спре за 30 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи. В замяна Киев е поискал от САЩ прехващачи за Patriot, за да се защитава от руски балистични ракети през този период.

По думите на Зеленски американската страна не е проявила готовност да разгледа предложението. Той е съобщил още, че през следващата седмица ще бъде в Осло, където може да се срещне с Уиткоф и Къшнър. Според Axios след това двамата специални представители може да отпътуват за Москва за среща с Владимир Путин.

Разговорът се провежда на фона на задълбочаващото се напрежение между Киев и Вашингтон. На 19 октомври Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да се нуждае от друг представител в преговорите за мир, а Зеленски обвини американската администрация, че ограничава ключова подкрепа.

Източници: unian.net, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    Аооо........!!!
    Зелю ще организира Пуч на Тръмп...!?
    Хахаха...

    08:26 20.10.2026

  • 2 Иван

    5 1 Отговор
    Зеленски е руски служител ! Като свърши войната Путин вероятно ще го награди като герой

    Коментиран от #5

    08:29 20.10.2026

  • 3 Робот

    5 1 Отговор
    Като паднеш в руски капан измъкването е невъзможно , исторически ФАКТ..!

    08:32 20.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    ШАШт вече загубиха (интерес) към У...йна❗
    Сега се насочват към.... България❗
    След като някой (уж Путин) удари два ПРАЗНИ КОРАБА, САШтинските самолети вече са във Варна❗ Очакваме и САШтински командоси, упс командващи, които да дойдат да ръководят НАТОпорчената ни армия от ПО ПЕЙКИ ❗

    Коментиран от #7

    08:35 20.10.2026

  • 5 Атлантист-

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Атлантическите ястреби просто искат да продължат войната с Русия докато й дадат урок, защо им се пречи ? Ако не успеят, тогава Русия ще им даде пореден урок. Какво толкова като ескалира още малко войната ?

    08:36 20.10.2026

  • 6 Зеленски иска Патриоти за 4 мил. едната

    2 0 Отговор
    като поне 2 отиват за един реактивен дрон за 100 000 или обикновена балистична, под 1 мил.

    А пъзела с липсата на ранно предупрежддеение е обяснен! Новите модели Хиперзвукови Ракети!

    08:36 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Версия

    2 1 Отговор
    Явно фашистите в Кремъл са обещали нещо на Тръмп и много вероятно това да е "сделка" с Иран която да устройва всички.

    08:39 20.10.2026

  • 10 горски

    1 0 Отговор
    Ама дайте поне нещичко,защо ме прелъстихте,а сега изоставяте.Аз съм ентусиазирана хирва,и друго поведение ще отработя,само не ме изхвърляйте......Нали така,г-н Зеленски....Разсипа си държавата,забогатя...а сега е време да се изпариш/условно или буквално/

    08:42 20.10.2026

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