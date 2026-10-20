Тайна битка във Вашингтон: Зеленски търси подкрепа от сенаторите

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от двупартийна група сенатори на САЩ да окажат натиск върху администрацията на Доналд Тръмп за отмяна на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна. Това съобщава Axios, който е получил стенограма от онлайн разговора.

Срещата е била водена от републиканеца Том Тилис и демократа Ричард Блументал. Зеленски е разказал за затрудненията, с които според него се сблъсква Украйна, включително при използването на сателитните системи Starlink и Starshield.

„Все още не сме получили никакви обяснения по този въпрос. За съжаление, чуваме само различни странни истории“, е казал Зеленски.

По думите му ограниченията затрудняват способността на украинските сили да свалят руски ударни безпилотни апарати. Той е заявил още, че през предходната седмица Украйна три пъти, включително в неделя, не е получила от САЩ предупреждения за руски балистични ракетни удари.

„Не получихме от Вашингтон нито едно ясно обяснение защо това се случва“, е добавил украинският президент.

Зеленски е предположил, че липсата на предупреждения може да е знак за ограничаване на обмена на разузнавателни данни. Твърдението обаче е в противоречие с позицията на държавния секретар Марко Рубио, който е отхвърлил информацията, че САЩ са спрели да предоставят на Украйна данни за руски удари с балистични ракети.

Спор за ракетите за Patriot и NASAMS

Украинският президент е заявил пред сенаторите, че министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не разрешава доставката на прехващачи за системите Patriot и ракети AIM-9X за противовъздушните системи NASAMS. Според Зеленски държави от НАТО вече са платили за тези доставки.

„Почти не са ни останали прехващачи за Patriot от американските партньори“, е казал той.

Зеленски е допуснал, че може да е взето политическо решение за забавяне на подкрепата за Украйна и е поискал от сенаторите да изяснят причините за това.

След разговора Том Тилис е заявил, че Конгресът продължава да подкрепя Украйна и европейските съюзници в противопоставянето на руската агресия и в усилията за траен мир. Ричард Блументал е казал, че двупартийната подкрепа за Киев е „ясна и категорична“.

Предложение за 30-дневна пауза

Зеленски е съобщил, че в неделя е предложил на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър Украйна да спре за 30 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи. В замяна Киев е поискал от САЩ прехващачи за Patriot, за да се защитава от руски балистични ракети през този период.

По думите на Зеленски американската страна не е проявила готовност да разгледа предложението. Той е съобщил още, че през следващата седмица ще бъде в Осло, където може да се срещне с Уиткоф и Къшнър. Според Axios след това двамата специални представители може да отпътуват за Москва за среща с Владимир Путин.

Разговорът се провежда на фона на задълбочаващото се напрежение между Киев и Вашингтон. На 19 октомври Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да се нуждае от друг представител в преговорите за мир, а Зеленски обвини американската администрация, че ограничава ключова подкрепа.

Източници: unian.net, axios.com