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Мъж е обвинен за нападението срещу австралийска депутатка
  Тема: Известни личности

Мъж е обвинен за нападението срещу австралийска депутатка

20 Октомври, 2026 14:05 370 2

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  • полиция

Единият ѝ крак е ампутиран, а лекарите се борят да спасят другия

Мъж е обвинен за нападението срещу австралийска депутатка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

43-годишен мъж е обвинен, след като независимата австралийска депутатка Хелън Хейнс беше блъсната от автомобил пред избирателния си офис във Вангаратa, щата Виктория. На Хейнс, която е на 65 години, е ампутиран единият крак, а тя остава в критично състояние. Австралийската полиция съобщи, че лекарите са се борили да спасят и другия ѝ крак.

Инцидентът е станал следобед на 19 октомври на улица „Мърфи“, пред офиса на депутатката. По предварителни данни на австралийския премиер Антъни Албанезе Хейнс е била до багажника на автомобила си, когато е била ударена от спортен автомобил „Тойота Лендкруизър“. Премиерът определи случилото се като умишлен акт, но мотивът все още не е обявен.

Полицията във Виктория повдигна срещу задържания три обвинения: за опасно шофиране, причинило тежка телесна повреда, за умишлено причиняване на тежка телесна повреда и за причиняване на вреда на държавен служител на Австралийската общност. Мъжът ще остане под стража и трябва да се яви пред Магистратския съд във Вангаратa на 21 октомври. Обвиненията не представляват доказана вина.

Разследването продължава

Случаят се разследва от подразделението за разследване на сигурността със съдействието на антитерористични структури. Австралийската федерална полиция и полицията на щата Виктория проверяват обстоятелствата около сблъсъка, включително дали депутатката е била цел на нападението.

„На този етап това изглежда като изолиран инцидент“, заяви комисарят на Австралийската федерална полиция Криси Барет. По данни на полицията патрулен екип е бил наблизо и е пристигнал осем секунди след подаването на сигнала.

Хелън Хейнс е депутатка от избирателния район Инди от 2019 г. Тя е независима политичка и е била преизбрана през 2022 и 2025 г. Инцидентът предизвика реакции в австралийския парламент и сред жителите на Вангаратa.

Източници: news.sky.com, abc.net.au, apnews.com


Австралия
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