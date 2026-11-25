Мъж се е самозапалил в центъра на Варшава, пред сградата на Министерството на културата и срещу Президентския дворец. Инцидентът е станал вечерта на 25 ноември на улица „Краковское предмешче“, съобщава OBOZ.UA, позовавайки се на Polsat News.

По първоначални данни мъжът се е залял със запалима течност и се е подпалил. Очевидци са използвали пожарогасители, за да потушат огъня. Служители на Държавната служба за охрана са повикали екипи на спешна помощ, пожарната и полицията.

„Нашите служители първи реагираха на ситуацията“, е заявил полковник Богуслав Пьорковски, говорител на Държавната служба за охрана на Полша.

Пострадалият е получил тежки изгаряния и е откаран във Военномедицинския институт във Варшава. Той е настанен в интензивно отделение.

Полицията все още не е съобщила какво е подтикнало мъжа към действията му. Заместник-комисар Моника Качинска, представител на Главната дирекция на полицията във Варшава, е посочила, че се изясняват подробните обстоятелства около случая.

„Разбира се, изясняваме подробните обстоятелства около инцидента“, е заявила Качинска.

Според предварителната информация самозапалването не е станало непосредствено пред Президентския дворец, а от противоположната страна на улицата, пред сградата на Министерството на културата. Разследването продължава.

Източници: news.obozrevatel.com, rp.pl, powiempolsce.pl