Новини
Свят »
Румъния »
Румънският президент свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана
  Тема: Украйна

Румънският президент свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана

21 Октомври, 2026 08:54 548 6

  • румъния-
  • черно море-
  • дронове

Това ще бъде петото заседание на Върховния съвет за национална отбрана, свикано от държавния глава през 2026 г.

Румънският президент свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) в четвъртък, 22 октомври, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на източници, предаде БТА.

Във фокуса на дневния ред ще бъде ситуацията със сигурността в Черно море, отбелязва медията.

Още новини от Украйна

Очаква се членовете на CSAT да анализират ситуацията в Черно море в контекста на руските атаки, а също така и покупката на военно оборудване. Съобщението идва след като миналата седмица два търговски кораба бяха атакувани край бреговете на Румъния, а други два - край бреговете на България.

Това ще бъде петото заседание на Върховния съвет за национална отбрана, свикано от държавния глава през 2026 г., отбелязва новинарският сайт Зиаре.

Последното заседание се състоя на 7 септември 2026 г., като на него беше одобрен Планът за въоръжаване на армията на Румъния за периода 2027-2036 г. и беше направена оценка на прилагането на европейската програма SAFE, напомня изданието.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    8 1 Отговор
    Украинците свършиха време е Румъния да бъде въвлечена във войната.

    Коментиран от #6

    08:56 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЙОСИФ СТАЛИН Е БИЛ МНОГО МЕК
    С АВСТРИЯ , ФИНЛАНДИЯ И РУМЪНИЯ
    .....

    08:58 21.10.2026

  • 4 Браво

    1 0 Отговор
    на Никушора !

    09:02 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 О, ще ги бутнат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Както им отложиха и оня избрания от народа, който бил неудобен за бабичките на пречупения кръст!

    09:19 21.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания