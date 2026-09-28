Новини
Свят »
Румъния »
Американската посланичка е казала, че САЩ могат да свалят всяко правителство: политически скандал тресе Гърция и Румъния

Американската посланичка е казала, че САЩ могат да свалят всяко правителство: политически скандал тресе Гърция и Румъния

28 Септември, 2026 21:12 1 987 50

  • сащ-
  • кимбърли гилфойл-
  • румъния-
  • гърция-
  • балкани

Гръцкият министър на енергетиката е отговорил, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от народа

Американската посланичка е казала, че САЩ могат да свалят всяко правителство: политически скандал тресе Гърция и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой свали от власт правителството на Илие Боложан – румънците или американците? Този въпрос възникна в публичното пространство в Румъния, след като в. „Уолстрийт джърнъл“ написа, че посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл се била похвалила, че е замесена в падането от власт на румънското правителство, пише в. „Адевърул“, предаде БТА.

Публикацията на американското издание предизвика лавина от въпроси и обяснения от влиятелни румънски политици.

Американският посланик в Румъния Дарил Ниренберг коментира публикацията на „в. „Уолстрийт джърнъл“, според която посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл се е похвалила, че е замесена в падането от власт на румънското правителство на Илие Боложан.

„Нека не забравяме, че демокрацията може да бъде сложна“, каза той пред журналисти в Констанца и допълни: „Мога да кажа, че още от самото начало на вътрешните проблеми, пред които се изправи това правителство, Съединените щати изразиха пълно доверие в демокрацията на Румъния и способността ѝ да разреши тази ситуация, както и други предизвикателства, които могат да възникнат. Това е въпрос, който Румъния трябва да реши сама“.

"Уолстрийт джърнъл" пише, че на вечеря в Атина през март, на която присъствали гръцки и американски представители, Кимбърли Гилфойл се скарала с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Говорейки за неминуемото падане от власт на румънското правителство, начело с Илие Боложан, американската посланичка казала пред присъстващите: "Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук (в Гърция – бел. ред.)“. Това е разказал пред в. „Уолстрийт джърнъл“ източник, който е присъствал на вечерята. Според публикацията на американското издание, цитирана от румънски медии, гръцкият министър на енергетиката отговорил, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от народа.

Румънската телевизия Диджи 24 съобщава, че адвокат на посланичката е оспорил начина, по който е описан разговорът. Публикацията обаче предизвика бурни реакции в Румъния, тъй като местните медии съобщиха и за среща в ресторант в Букурещ на 31 март, в която са участвали посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл, лидерът на Социалдемократическата партия (СДП) Сорин Гриндяну, тогавашният министър на енергетиката от СДП Богдан Иван и президентският съветник Флорин Владика. Срещата се е състояла преди вътрешнопартийния референдум в СДП, след който най-голямата парламентарна сила излезе от управляващата коалиция и впоследствие внесе заедно с крайната десница вот на недоверие срещу правителството.

Независимият информационен сайт ДжиФорМедия (G4Media) нарече случая „Кимбърлигейт“ (KimberlyGate).

Според американския вестник по време на срещата и във връзка с падането на тогавашното правителство в Румъния, Гилфойл е заявила, че Вашингтон може да предизвика подобно нещо във всяка страна, която поиска. "Можем да го направим и тук", е заявила тогава гръцкият посланик, според твърденията на "Уолстрийт джърнъл".

Румънският сайт уточнява, че американският вестник „Уолстрийт джърнъл“ всъщност разследва промотирането от страна на посланичката в Атина на американската газова компания „Венчър глобал“ (Venture Global) в ущърб на други подобни американски компании и на гръцкия концерн „Atlantic-SEE LNG“, сформиран от гръцките компании ДЕПА и Актор. Кимбърли Гилфойл активно подкрепя интереса на трите компании да продават американски втечнен природен газ чрез Вертикалния газов коридор на страните от региона, включително на Румъния. Проблемът с американския газ обаче е неговата цена, която често пъти е над пазарната, посочва „ДжиФорМедия“ и допълва, че бившият министър на енергетиката Богдан Иван е опитвал най-малко два пъти да накара държавни компании да купуват американски газ независимо от цената.

Разкритията на „Уолстрийт джърнъл“ повдигат редица въпроси за мотивацията на Социалдемократическата партия и на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) да внесат вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, посочва „ДжиФорМедия“ и припомня, че лидерът на АУР Джордже Симион се представя като „добър приятел с госпожа посланичката“.

Дойде „моментът на истината“ за лидерите на СДП и АУР, пише „ДжиФорМедия“ и припомни стъпките на СДП, довели до падането на правителството на Боложан.

„Никой не разбра в онзи момент плана на Гриндяну", посочва още сайтът и определя ходовете на лидера на СДП Сорин Гриндяну като "нелогично политическо решение, ръка за ръка с екстремистката партия АУР".

След разкритията на „Уолстрийт джърнъл“ възникват серия въпроси, пише „ДжиФорМедия“ и изрежда: имали ли са Сорин Гриндяну и Джордже Симион някакъв разговор за свалянето от власт на правителството на Боложан; решението за съвместен вот на недоверие на СДП и АУР повлияно ли е от посланичката на САЩ в Атина и компаниите, които тя промотира; имат ли ръководствата на СДП и АУР паралелен дневен ред, който противоречи на тяхната суверенистка и антиинтервенционистка доктрина?

Към момента не е ясно дали действията на посланичката са съгласно насоки, дадени от администрацията на Тръмп, или представляват собствен дневен ред, отбелязва същото издание и припомня, че Кимбърли Гилфойл е бивша годеница на Доналд Тръмп младши и бивша водеща във „Фокс нюз“.

Телевизия Диджи 24 припомня, че Кимбърли Гилфойл е известна поддръжничка на президента Доналд Тръмп и на семейство Тръмп. Тя се намеси силно в промотирането на Вертикалния газов коридор, предназначен за пренос на газ от Гърция към България, Румъния и по-нататък към Централна и Източна Европа. Диджи 24 посочва, че проектът е подкрепян на дипломатическо ниво в САЩ. През септември 2026 г. разширяването на Вертикалния коридор към Западните Балкани бе официализирано чрез меморандум, подписан в Солун в присъствието на няколко министри на енергетиката, на регионални оператори и на посланичката на САЩ в Гърция, припомня румънската телевизия.

„Бившата водеща на „Фокс нюз“ обиколи Балканите, за да помогне на Европа да се освободи от енергийната зависимост от Русия чрез „вертикален газов коридор“, предназначен да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го пренася по тръбопроводи към Украйна“, пише Диджи 24, като цитира „Уолстрийт джърнъл“. „Но тя хвърли в недоумение правителствени представители в целия регион заради настоятелното промотиране на конкретни гръцки компании и чрез усилията да включи Христос Марафацос – ново лице както в дипломацията, така и в енергийната сфера. Администрацията на Тръмп искаше съюзниците в източния край на Европа да купят американски природен газ на стойност милиарди долари“, пише „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Диджи 24.

Вертикалният коридор представлява проект, който улеснява преноса на газ от Гърция към България, Румъния, Унгария, Словакия, Република Молдова и Украйна. САЩ инвестираха в индустриални съоръжения, така че втечненият газ да може да се регазифицира и да се пренася по тръбопроводи, което вдига цената, отбелязва румънската телевизия.

В Румъния бяха изразени резерви както към цената, така и към икономическата логика на подобна покупка, посочва Диджи 24.

На фона на срещата, която е имал Сорин Гриндяну с посланичката на САЩ в Атина на 31 март, тоест преди вътрешнопартийния референдум за излизане на Социалдемократическата партия от управляващата коалиция и последвалото внасяне на вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, медии и политици в Букурещ се питат има ли връзка между тези събития.

Лидерът на дясноцентристката партия „Съюз за спасение на Румъния“ Доминик Фриц поиска в събота от лидерите на СДП и на АУР – Сорин Гриндяну и Джордже Симион, да дадат обяснения, съобщи Диджи 24.

„Г-н Гриндяну, какво обсъждахте на масата на 31 март? Говорихте ли за вота на недоверие? Ако „да“, какво ви бе обещано в замяна? Частни полети? Луксозни вили? Комисиона от договор за газ на завишена цена (…)?“, написа във Фейсбук Доминик Фриц.

От Социалдемократическата партия реагираха на публикацията на „Уолстрийт джърнъл“ и информираха, че разговорът с американската посланичка в Гърция, който се е състоял в Букурещ, се е отнасял до Вертикалния газов коридор – „стратегически енергиен маршрут, в който Румъния може да има важна транзитна роля“, съобщават румънските медии. От СДП напомнят, че това е включено и в програмата на предложения за министър-председател Зигфрид Мурешан.

Лидерът на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) Джордже Симион заяви пред „ДжиФорМедия“, че е „добър приятел“ с посланичката на САЩ в Атина, въпреки че в публичното пространство липсва информация за двустранни срещи между двамата. Симион отхвърли идеята, че правителството на Боложан е паднало от власт след намеса на Кимбърли Гилфойл.

„Познавам я и смятам, че съм добър приятел с госпожа посланичката. Не съм водил подобни разговори, нашата позиция, свързана с управлението на СДП-НЛП-ССР, е била постоянна“, посочи Джордже Симион, визирайки бившата управляваща коалиция преди излизането на социалдемократите от нея през април.

„Познавайки ситуацията, съм сигурен, че става дума за измислено изявление или извадено от контекста. Като румънски политик не приемам външна намеса, дори от страна на стратегическите американски партньори“, посочи пред „ДжиФорМедия“ Джордже Симион.

Според медията обаче Сорин Гриндяну и Джордже Симион трябва да обяснят близките си отношения с американската посланичка в Атина официално, например в рамките на специална анкетна парламентарна комисия.

Номинираният за министър-председател Зигфрид Мурешан, който е от Национално-либералната партия на Илие Боложан, също поиска обяснения от политиците, които са участвали в срещата с американската посланичка, съобщава Диджи 24.

„Не знам дали са заговорничили, но гледах онова видео с господин Гриндяну и госпожа посланичката и румънците трябва да знаят, че не така изглежда политик, който достойно представлява Румъния на международната сцена. Наистина, има известен привкус на заговор и очевидно господин Гриндяну и колегите му от СДП трябва да ни кажат какво са правили, какво са обсъждали и какви цели са преследвали на тези срещи (…)“, посочи Зигфрид Мурешан, цитиран от Диджи 24.

„Въпросът е изключително сериозен. Моята оценка е, че в международната преса публикациите по темата тепърва започват, защото от това, което видях, много международни лидери на общественото мнение обсъждат въпроса и се опасявам, че това е само началото. Затова имаме нужда от яснота, особено от страна на представителите на румънската държава, които са били замесени в подобни разговори“, добави номинираният за министър-председател на Румъния, който ще поиска вот на доверие в парламента в сряда, 30 септември.

Публикация в американския вестник "Уолстрийт джърнъл" за действия на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, енергийните споразумения на Балканите и действията на американски лобист от гръцки произход предизвика политическо напрежение в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос", пише БТА.

От опозиционните партии в Гърция настояха за отговори от правителството след публикуването на статията, в която централна фигура е 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ. Според изданието той е близък с Гилфойл и често е присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че няма институционален или дипломатически статут. "Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че Марафацос е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ. Според публикацията той е присъствал толкова често на срещите на Гилфойл, че някои от представителите на държавите в региона са го приемали като началник на щаба на американския посланик.

Американският вестник поставя въпроса за обвързване на американската енергийна дипломация с определени бизнес интереси на фона на активната роля, поета от Гилфойл в усилията на САЩ да увеличат износа на американски втечнен газ в Европа през т.нар. Вертикален газов коридор.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 7 Отговор
    На дебата за бъдещето на Паметника на Съветската армия общинарка призна че чуждите посолства натискат за събаряне на Паметника на Съветската армия и Шипка.

    Коментиран от #6

    21:13 28.09.2026

  • 2 Тая директно

    33 1 Отговор
    да я пращат на околомръсното на някой областен град за да заработва...

    Коментиран от #15

    21:14 28.09.2026

  • 3 Овчар

    36 5 Отговор
    Тя казва истината..? Всички партньори на Сащ трябва сами да поискат да бъдат ограбени и вкарани в дълг за цял живот в противен случай плащат и организират преврат..!

    Коментиран от #18

    21:15 28.09.2026

  • 4 Сащ империя

    39 3 Отговор
    Сащ е империя на злото. Създават само войни, използват държавите, само взимат и нищо не дават. Крадат петрола на Венецуела, санкции на много държави и воюват с Иран.

    Коментиран от #20, #24

    21:16 28.09.2026

  • 5 Факт

    11 3 Отговор
    Те и Мутратс махнаха. След протести не подсде осъавка и в посолството го изикаха той хвърли оставка

    21:17 28.09.2026

  • 6 Анонимен

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То и на децата вече е ясно че чуждите посолства командват България Причината е ясна. Всички политици са затънали в корупция

    21:18 28.09.2026

  • 7 Страшен скандал

    13 1 Отговор
    Стани, да седнем. Другарката Ойл го подкара на планова икономика и петилетки🤣😂😂

    21:20 28.09.2026

  • 8 право куме в очи

    23 5 Отговор
    Между другото въпросната посланичка като дойде в Президентството на България беше с ръка в джоба и йотова като някаква прислуга си протегна ръката, за да затвърди височайшето положение на тази случайна посланичка на САЩ. Действието се развиваше пред Герба на България. Който гласува за йотова, гласува за наведена България.

    Коментиран от #21

    21:20 28.09.2026

  • 9 Бог да пази Америка!

    2 27 Отговор
    Двигател на съвременната цивилизация и пазители на световният мир!

    Коментиран от #17, #23

    21:20 28.09.2026

  • 10 Тази

    19 1 Отговор
    пенсионерка от филмите за възрастни. Намерили са и “подходяща” работа.

    21:21 28.09.2026

  • 11 Граф Сен Жермен

    11 2 Отговор
    Пра пра пра пра пра дядо е записал за една друга тъпа кифла, която казала на народа като няма хляб да яде пасти, и й клъцнали кухата кратуна!

    Коментиран от #19

    21:21 28.09.2026

  • 12 Иван

    15 2 Отговор
    Хората от свитатана рижака най-безкомпромисно саботират СВЕТА , от статията разбирам че гърцкия министър Ставрос Папаставру ,явно има снага и отстоява държавните интереси . За съжаление не виждам подобна позиция на наште ашлаци

    21:21 28.09.2026

  • 13 Мишел

    2 8 Отговор
    АзГ в Германия не излъчиха нито един кмет даже в някое село.

    21:21 28.09.2026

  • 14 Хаха

    15 0 Отговор
    Тая кака прилича на персона от филми за възрастни...

    Коментиран от #26

    21:22 28.09.2026

  • 15 И кой ще я...,,прати"...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тая директно":

    ТИ ли,драги ми Смехурко...?!?!

    21:22 28.09.2026

  • 16 Бялджип

    16 1 Отговор
    Не е необходим кой знае какъв полет на фантазията, за да се установи, че арогантната американка казва истината. Както за Гърция и Румъния, още повече за такива слуги и лакеи като нашите.

    21:23 28.09.2026

  • 17 Горв ръцете от бебета

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бог да пази Америка!":

    Порвдният Епщайнов трол

    21:23 28.09.2026

  • 18 Факти

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Както Русия нас ни ограби и ни вкара в дълг, който буквално ни фалира ли? Аз помня как Луканов обяви държавен банкрут и мораториум на плащанията по външния дълг.

    Коментиран от #25, #47

    21:23 28.09.2026

  • 19 Ахаа

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Граф Сен Жермен":

    И пра пра пра пра дядото ти ли е бил циганин?

    Коментиран от #27

    21:23 28.09.2026

  • 20 Анонимен

    22 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сащ империя":

    1997 в България също Виденов искаше да запази България и не се поддаде на натиска и тогава САЩ организираха супер инфлацията в България.От тогава посолството управлява

    21:23 28.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Айляк

    11 1 Отговор
    Да свалят краварите Путин от власт тогава, що не го свалят?
    Нали всичко могат?
    По-вероятно е обратното.
    Да чезва на пиацата таа, таа...краварка:)

    21:24 28.09.2026

  • 23 Саде да попитам...!

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бог да пази Америка!":

    Май си пропуснал кавичките...?!

    21:25 28.09.2026

  • 24 Факти

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "Сащ империя":

    Е чак пък САЩ нищо да не дават... Кой даде на света електричество, компютри, интернет, стмартфони и т.н. и т.н.? Русия е империята на злото която само ограбва и нищо не дава.

    Коментиран от #35, #39

    21:26 28.09.2026

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    А КОЙ инициира да не се плаща ???

    21:26 28.09.2026

  • 26 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    То да беше кака,ми то бабе, към шейсетака отива🤣😂😂

    21:26 28.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Може и да могат

    10 0 Отговор
    Но те сами вече падат! Природата гм наказва, понеже заслужават. И оня, който се кефеше, че убиват руснаци, умря набързо...

    21:27 28.09.2026

  • 29 Механик

    7 1 Отговор
    "Американската посланичка е казала, че САЩ могат да свалят всяко правителство"
    Ами, могат. Могат защото те ги И назначават правителствата по колониите.
    А тоя министър, гръка, да не се прави на ощипана мома, щото той сам много добре знае, че не го е избирал народа, ами го е назначила тази посланичка.

    21:27 28.09.2026

  • 30 Тъй беше...

    6 1 Отговор
    Почти целият екип на Ж.Виденов беше съставен от марионетки на Щатите, а него самият просто го използваха и го захвърлиха като ползван пре....!

    21:28 28.09.2026

  • 31 Дзак

    4 0 Отговор
    Могат, но ако следващото също не приема сделка, какво правят?

    Коментиран от #38

    21:29 28.09.2026

  • 32 Шушан

    5 0 Отговор
    От колонизирани територии САЩ се превърнаха в съвременните колонизатори. Следят всяка държава под лупа и като видят, че слабите изплуват с излишък, вземат им всеки цент. За това е по добре голям скрит дефицит, отколкото бурни аплодисменти за приличен излишък.

    21:29 28.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Демократични цености

    6 0 Отговор
    В Румъния демократично си избраха президент и ще по-демократично не признаха изборите.

    21:30 28.09.2026

  • 35 Ха,ха

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Българина Дж.Атанасов и сърбина Никола Тесла, не си ли чувал и разбира се Чушкопека

    21:30 28.09.2026

  • 36 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Те и още ще си признаят ,по интересни признания ще бъдат Украйна.

    21:30 28.09.2026

  • 37 Много Известен Съветски Актьор

    10 0 Отговор
    Е то не е лъжа. Когато Румбата беше още пРезидент, тогавашната посланичка на САЩ в България-Херо Мусафа, го извика на "килимчето" и му нареди да "представи" на "електората" Кирчо и Асен. Румбата изкозирува и изпълни заповедта, като истински военен. Сега, вече като Премиер, Бай Дончо му се обади по телефона и го "помоли", да приеме американските самолети в Безмер. Румбата каза само "слушам" и изпълни заповедта. Някой да не е разбрал нещо? Кимбърлито, говори самата истина

    Коментиран от #44

    21:30 28.09.2026

  • 38 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дзак":

    "Какво правят", следващото правителство те си го назначават!

    21:31 28.09.2026

  • 39 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Първата крушка е направена от руснак. Лодигин.първото радио е от Попов ... менделеевата таблица....и как трябва да се прави водката също от Менделеев правило на Морковников в химията което се учи в училище. Ломоносов, Коблаков-химия, Курчатов -физика, Сахаров най мощната водородна бомба

    21:34 28.09.2026

  • 40 Гост

    0 1 Отговор
    Аз и вярвам

    21:35 28.09.2026

  • 41 ЗЛО

    3 1 Отговор
    ФАЩ са ЗЛО!

    21:36 28.09.2026

  • 42 нищо

    0 0 Отговор
    не е казал реално

    21:37 28.09.2026

  • 43 Лявото

    3 0 Отговор
    Лявото: „Този, който отваря училище, затваря затвор.“ Дясното, пазарното: „Ако ние днес не даваме пари за хазарт, за наркотици, утре ще ги даваме за затвори.“ (сигурно затвори срещу антикапитализъм) Кандев е сложен за да осмее тази двойка - той и Гюров. Това е типично. Статуквото от което е и той и всички сини, искат Йотова да спечели. ЦЯЛОТО СТАТУКВО Е ОБЕДИНЕНО. Всички едри капиталисти, мафията, медиите, и ЦРУ-НАТО са за Радев и Йотова. На Н. Марков не вярвах 200%, на Ивелин не вярвах 75%, но като прочетох - че Виктория Василева е в листите му, първият път, и не му вярвам вече 300%. Пък и той го доказа. Както Костадинов преди години имаше 60% от гласовете, но го пишеха 10-15% и той не протестираше. ВСИЧКИ СА ЧЕНГЕТА И ИМА МНОГО ИНДИКАТОРИ, ЧЕ Е ТАКА. . Сложени да карикатурят опозиционното действие, както Сидеров. Ивелин е Бареков 2.0 и Яне Янев 2.0, Костадинов е Сидеров 2.0. ... Елитът който води България, и този на Русия, е издигнал консуматорството и луксът до божествена религия и олтар. Какво може да очакваме от такава постановка. Като в сериала за виното по БВТ, "гурмето е черешката смисълът на живота".. И ТОВА Е ПАРАДИГМАТА! Четете краят на Оруел роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим. И Алтернатива за Германия е за заблуда. Опозицията е най-силният страж на статуквото. ИЗФАБРИКУВАНАТА ОПОЗИЦИЯ, а то друга няма да допуснат, изфабрикуваната ще ги пререди и измести.

    21:39 28.09.2026

  • 44 Дядо ви Тошо

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Хехехе то и по мое време беше така но винаги исках нещо в замяна и Брежнев като дойдеше инкогнито в България винаги даваше. Сега краварите нищо не дават а само искат

    21:39 28.09.2026

  • 45 Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Граф Сен Жермен":

    Кво ти предписа доктора?Пий го бе!Къпи се бре!

    21:43 28.09.2026

  • 46 Откровение и Данаил

    1 0 Отговор
    Това е световната диктатура предсказана от Петър Дънов - която ще започне 1999г. и ще трае 45 години. И в Библията се говори за тази власт, която ще бъде свалена от БОЖИЯТ СЪД.

    21:45 28.09.2026

  • 47 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Няма общо с Русия, Луканов открадна външния дълг и затова го убиха неговите да заличат следите.

    21:47 28.09.2026

  • 48 евала америкооооо...

    0 0 Отговор
    сваляй и си свиркай....

    21:55 28.09.2026

  • 49 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    както върви и тука се канят Радев да свалят не се знае колко са кихнали на жълтопавницитя да вдигат врява

    21:56 28.09.2026

  • 50 Има поговорка

    0 0 Отговор
    "Който я разбере-ряпа да яде"!Лобита,хобита и т.н.

    21:57 28.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания