Американската посланичка е казала, че САЩ могат да свалят всяко правителство: политически скандал тресе Гърция и Румъния

Кой свали от власт правителството на Илие Боложан – румънците или американците? Този въпрос възникна в публичното пространство в Румъния, след като в. „Уолстрийт джърнъл“ написа, че посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл се била похвалила, че е замесена в падането от власт на румънското правителство, пише в. „Адевърул“, предаде БТА.

Публикацията на американското издание предизвика лавина от въпроси и обяснения от влиятелни румънски политици.

Американският посланик в Румъния Дарил Ниренберг коментира публикацията на „в. „Уолстрийт джърнъл“, според която посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл се е похвалила, че е замесена в падането от власт на румънското правителство на Илие Боложан.

„Нека не забравяме, че демокрацията може да бъде сложна“, каза той пред журналисти в Констанца и допълни: „Мога да кажа, че още от самото начало на вътрешните проблеми, пред които се изправи това правителство, Съединените щати изразиха пълно доверие в демокрацията на Румъния и способността ѝ да разреши тази ситуация, както и други предизвикателства, които могат да възникнат. Това е въпрос, който Румъния трябва да реши сама“.

"Уолстрийт джърнъл" пише, че на вечеря в Атина през март, на която присъствали гръцки и американски представители, Кимбърли Гилфойл се скарала с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Говорейки за неминуемото падане от власт на румънското правителство, начело с Илие Боложан, американската посланичка казала пред присъстващите: "Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук (в Гърция – бел. ред.)“. Това е разказал пред в. „Уолстрийт джърнъл“ източник, който е присъствал на вечерята. Според публикацията на американското издание, цитирана от румънски медии, гръцкият министър на енергетиката отговорил, че САЩ не могат да сменят правителството на Гърция, което е избрано от народа.

Румънската телевизия Диджи 24 съобщава, че адвокат на посланичката е оспорил начина, по който е описан разговорът. Публикацията обаче предизвика бурни реакции в Румъния, тъй като местните медии съобщиха и за среща в ресторант в Букурещ на 31 март, в която са участвали посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл, лидерът на Социалдемократическата партия (СДП) Сорин Гриндяну, тогавашният министър на енергетиката от СДП Богдан Иван и президентският съветник Флорин Владика. Срещата се е състояла преди вътрешнопартийния референдум в СДП, след който най-голямата парламентарна сила излезе от управляващата коалиция и впоследствие внесе заедно с крайната десница вот на недоверие срещу правителството.

Независимият информационен сайт ДжиФорМедия (G4Media) нарече случая „Кимбърлигейт“ (KimberlyGate).

Според американския вестник по време на срещата и във връзка с падането на тогавашното правителство в Румъния, Гилфойл е заявила, че Вашингтон може да предизвика подобно нещо във всяка страна, която поиска. "Можем да го направим и тук", е заявила тогава гръцкият посланик, според твърденията на "Уолстрийт джърнъл".

Румънският сайт уточнява, че американският вестник „Уолстрийт джърнъл“ всъщност разследва промотирането от страна на посланичката в Атина на американската газова компания „Венчър глобал“ (Venture Global) в ущърб на други подобни американски компании и на гръцкия концерн „Atlantic-SEE LNG“, сформиран от гръцките компании ДЕПА и Актор. Кимбърли Гилфойл активно подкрепя интереса на трите компании да продават американски втечнен природен газ чрез Вертикалния газов коридор на страните от региона, включително на Румъния. Проблемът с американския газ обаче е неговата цена, която често пъти е над пазарната, посочва „ДжиФорМедия“ и допълва, че бившият министър на енергетиката Богдан Иван е опитвал най-малко два пъти да накара държавни компании да купуват американски газ независимо от цената.

Разкритията на „Уолстрийт джърнъл“ повдигат редица въпроси за мотивацията на Социалдемократическата партия и на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) да внесат вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, посочва „ДжиФорМедия“ и припомня, че лидерът на АУР Джордже Симион се представя като „добър приятел с госпожа посланичката“.

Дойде „моментът на истината“ за лидерите на СДП и АУР, пише „ДжиФорМедия“ и припомни стъпките на СДП, довели до падането на правителството на Боложан.

„Никой не разбра в онзи момент плана на Гриндяну", посочва още сайтът и определя ходовете на лидера на СДП Сорин Гриндяну като "нелогично политическо решение, ръка за ръка с екстремистката партия АУР".

След разкритията на „Уолстрийт джърнъл“ възникват серия въпроси, пише „ДжиФорМедия“ и изрежда: имали ли са Сорин Гриндяну и Джордже Симион някакъв разговор за свалянето от власт на правителството на Боложан; решението за съвместен вот на недоверие на СДП и АУР повлияно ли е от посланичката на САЩ в Атина и компаниите, които тя промотира; имат ли ръководствата на СДП и АУР паралелен дневен ред, който противоречи на тяхната суверенистка и антиинтервенционистка доктрина?

Към момента не е ясно дали действията на посланичката са съгласно насоки, дадени от администрацията на Тръмп, или представляват собствен дневен ред, отбелязва същото издание и припомня, че Кимбърли Гилфойл е бивша годеница на Доналд Тръмп младши и бивша водеща във „Фокс нюз“.

Телевизия Диджи 24 припомня, че Кимбърли Гилфойл е известна поддръжничка на президента Доналд Тръмп и на семейство Тръмп. Тя се намеси силно в промотирането на Вертикалния газов коридор, предназначен за пренос на газ от Гърция към България, Румъния и по-нататък към Централна и Източна Европа. Диджи 24 посочва, че проектът е подкрепян на дипломатическо ниво в САЩ. През септември 2026 г. разширяването на Вертикалния коридор към Западните Балкани бе официализирано чрез меморандум, подписан в Солун в присъствието на няколко министри на енергетиката, на регионални оператори и на посланичката на САЩ в Гърция, припомня румънската телевизия.

„Бившата водеща на „Фокс нюз“ обиколи Балканите, за да помогне на Европа да се освободи от енергийната зависимост от Русия чрез „вертикален газов коридор“, предназначен да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го пренася по тръбопроводи към Украйна“, пише Диджи 24, като цитира „Уолстрийт джърнъл“. „Но тя хвърли в недоумение правителствени представители в целия регион заради настоятелното промотиране на конкретни гръцки компании и чрез усилията да включи Христос Марафацос – ново лице както в дипломацията, така и в енергийната сфера. Администрацията на Тръмп искаше съюзниците в източния край на Европа да купят американски природен газ на стойност милиарди долари“, пише „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Диджи 24.

Вертикалният коридор представлява проект, който улеснява преноса на газ от Гърция към България, Румъния, Унгария, Словакия, Република Молдова и Украйна. САЩ инвестираха в индустриални съоръжения, така че втечненият газ да може да се регазифицира и да се пренася по тръбопроводи, което вдига цената, отбелязва румънската телевизия.

В Румъния бяха изразени резерви както към цената, така и към икономическата логика на подобна покупка, посочва Диджи 24.

На фона на срещата, която е имал Сорин Гриндяну с посланичката на САЩ в Атина на 31 март, тоест преди вътрешнопартийния референдум за излизане на Социалдемократическата партия от управляващата коалиция и последвалото внасяне на вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, медии и политици в Букурещ се питат има ли връзка между тези събития.

Лидерът на дясноцентристката партия „Съюз за спасение на Румъния“ Доминик Фриц поиска в събота от лидерите на СДП и на АУР – Сорин Гриндяну и Джордже Симион, да дадат обяснения, съобщи Диджи 24.

„Г-н Гриндяну, какво обсъждахте на масата на 31 март? Говорихте ли за вота на недоверие? Ако „да“, какво ви бе обещано в замяна? Частни полети? Луксозни вили? Комисиона от договор за газ на завишена цена (…)?“, написа във Фейсбук Доминик Фриц.

От Социалдемократическата партия реагираха на публикацията на „Уолстрийт джърнъл“ и информираха, че разговорът с американската посланичка в Гърция, който се е състоял в Букурещ, се е отнасял до Вертикалния газов коридор – „стратегически енергиен маршрут, в който Румъния може да има важна транзитна роля“, съобщават румънските медии. От СДП напомнят, че това е включено и в програмата на предложения за министър-председател Зигфрид Мурешан.

Лидерът на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) Джордже Симион заяви пред „ДжиФорМедия“, че е „добър приятел“ с посланичката на САЩ в Атина, въпреки че в публичното пространство липсва информация за двустранни срещи между двамата. Симион отхвърли идеята, че правителството на Боложан е паднало от власт след намеса на Кимбърли Гилфойл.

„Познавам я и смятам, че съм добър приятел с госпожа посланичката. Не съм водил подобни разговори, нашата позиция, свързана с управлението на СДП-НЛП-ССР, е била постоянна“, посочи Джордже Симион, визирайки бившата управляваща коалиция преди излизането на социалдемократите от нея през април.

„Познавайки ситуацията, съм сигурен, че става дума за измислено изявление или извадено от контекста. Като румънски политик не приемам външна намеса, дори от страна на стратегическите американски партньори“, посочи пред „ДжиФорМедия“ Джордже Симион.

Според медията обаче Сорин Гриндяну и Джордже Симион трябва да обяснят близките си отношения с американската посланичка в Атина официално, например в рамките на специална анкетна парламентарна комисия.

Номинираният за министър-председател Зигфрид Мурешан, който е от Национално-либералната партия на Илие Боложан, също поиска обяснения от политиците, които са участвали в срещата с американската посланичка, съобщава Диджи 24.

„Не знам дали са заговорничили, но гледах онова видео с господин Гриндяну и госпожа посланичката и румънците трябва да знаят, че не така изглежда политик, който достойно представлява Румъния на международната сцена. Наистина, има известен привкус на заговор и очевидно господин Гриндяну и колегите му от СДП трябва да ни кажат какво са правили, какво са обсъждали и какви цели са преследвали на тези срещи (…)“, посочи Зигфрид Мурешан, цитиран от Диджи 24.

„Въпросът е изключително сериозен. Моята оценка е, че в международната преса публикациите по темата тепърва започват, защото от това, което видях, много международни лидери на общественото мнение обсъждат въпроса и се опасявам, че това е само началото. Затова имаме нужда от яснота, особено от страна на представителите на румънската държава, които са били замесени в подобни разговори“, добави номинираният за министър-председател на Румъния, който ще поиска вот на доверие в парламента в сряда, 30 септември.

Публикация в американския вестник "Уолстрийт джърнъл" за действия на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, енергийните споразумения на Балканите и действията на американски лобист от гръцки произход предизвика политическо напрежение в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос", пише БТА.

От опозиционните партии в Гърция настояха за отговори от правителството след публикуването на статията, в която централна фигура е 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ. Според изданието той е близък с Гилфойл и често е присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че няма институционален или дипломатически статут. "Уолстрийт джърнъл" отбелязва, че Марафацос е вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.) в САЩ. Според публикацията той е присъствал толкова често на срещите на Гилфойл, че някои от представителите на държавите в региона са го приемали като началник на щаба на американския посланик.

Американският вестник поставя въпроса за обвързване на американската енергийна дипломация с определени бизнес интереси на фона на активната роля, поета от Гилфойл в усилията на САЩ да увеличат износа на американски втечнен газ в Европа през т.нар. Вертикален газов коридор.