Румъния се надява да влезе в еврозоната до 2035 г.

Румъния може да се присъедини към еврозоната до 2035 г. и е в състояние да излезе от процедурата по прекомерен дефицит до 2030 г., каза министърът на финансите Александру Назаре по време на участието си в международния бизнес и технологичен форум Impact SEE в Букурещ. Той изнесе презентация на тема „Икономика на амбицията: Превръщане на потенциала в просперитет“, предаде БТА.
Министърът на финансите говори за текущия икономически и финансов модел на страната, като акцентира върху няколко ключови направления и бъдещи перспективи - фискална дисциплина и консолидация, преход към икономика, водена от инвестиции, максимално усвояване на европейски средства и привличане на частен капитал.
„Инвестициите ни през август тази година са с 25–26 милиарда повече от миналата година, като същевременно успяхме да намалим бюджетния дефицит. Това означава, че не компрометирахме инвестициите заради дефицита, тоест направихме качествена корекция, а не просто счетоводна“, изтъкна Александру Назаре.
По думите му всичко това говори за новата икономическа посока, в която Румъния е длъжна да поеме, за да се развива и да става все по-значима в региона.
„Поглеждайки към изпълнението на бюджета, имаме 25 процента ръст на ДДС, имаме над седем процента ръст на осигурителните вноски, имаме 2,5 милиарда повече от данък върху печалбата и всичко това ни помогна да покажем това лято пред рейтинговите агенции, че корекцията не е просто план – тя е реална, сериозна е, надеждна е и се е материализирала“, каза министърът.
Той припомни, че през февруари властите са приели план за възстановяване, съдържащ серия от схеми за подпомагане. Една от тях предвижда подпомагане на индустрията.
„Имаме нов подход, защото планираме да финансираме точно тези индустрии, от които Румъния страда по отношение на търговския баланс. Ще разполагаме със 150 милиона евро, които ще бъдат пренасочени точно към тези производствени инвестиции, от които Румъния се нуждае. А Румъния страда много във фармацевтичния сектор, в петрохимическия сектор, в сектора за преработка на храни, така че от 15 октомври в Министерството на финансите могат да бъдат подавани проекти. Подборът ще бъде направен месец по-късно“, съобщи Назаре.
Като друга схема за подпомагане той посочи „TeHab Romania“.
„Това е схема, която за първи път обединява научноизследователската и развойна дейност и производството в една и съща програма. Планирали сме още 150 милиона евро по тази линия, а приемът на документи за проекти ще започне през ноември“, допълни Александру Назаре.
Той подчерта, че Румъния трябва да мисли и за надежден бюджет за 2027 г.
„Защо ни е нужен такъв бюджет? Защото трябва да бъдем в състояние да покажем, че имаме надежден път за 2027 г. и че намаляването на дефицита и поддържането на траекторията, която приехме, също се материализират. Това е необходимо, за да докажем на рейтинговите агенции и на Европейската комисия, че Румъния остава предвидим и сериозен партньор, а също и за да покажем, че нивото на амбицията ни по отношение на кредитния рейтинг се е променило. Вече не искаме да бъдем на последното стъпало, да оставаме само на една крачка над неинвестиционния клас (junk) с негативна перспектива“, обясни Назаре.
На финала той сподели, че са нужни нови ресурси, публично-частни партньорства, чуждестранен капитал и стабилни финансови пазари.
„Това са ресурси, които са абсолютно необходими за типа растеж, който проектираме за бъдещето на Румъния“, отбеляза в заключение министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #2, #5, #22
08:55 30.09.2026
2 браво
До коментар #1 от "провинциалист":много са хитри румънците..
Коментиран от #6
09:01 30.09.2026
3 Някой
Или и там няма да си играете на демокрация - референдума ще бъде забранен за по-сигурно?
Коментиран от #8, #9, #13
09:01 30.09.2026
4 Исторически парк
09:08 30.09.2026
5 ТЕ И НЕ ИСКАТ!
До коментар #1 от "провинциалист":Ще го отлагат, докато се разпадне ЕС! Работя с румънци и те си знаят, че няма да влязат! Само "нашите" боклуци зорлем ни натикаха в тая клоака!
09:08 30.09.2026
6 Все пак
До коментар #2 от "браво":техните управляващи са и патриоти, а не еничари, като "нашите!
09:10 30.09.2026
7 Тарикати
09:12 30.09.2026
8 Един
До коментар #3 от "Някой":Гълъб каза, че цените не скачат заради еврото. Не му ли вярваш?
09:16 30.09.2026
9 Я ми обясни, икономисте
До коментар #3 от "Някой":Как цените скочиха в следствие на еврото, когато ЛЕВЪТ беше 1:2 с еврото от 30 години?
Цените скочиха заради Радев!
Коментиран от #11, #18
09:18 30.09.2026
10 Удри евраста с лопатЕто
09:18 30.09.2026
11 млад еврас
До коментар #9 от "Я ми обясни, икономисте":Я па тоя, и от кога Радев вдига цените в цял ЕС, голяма работа е тоя Радев ве, как само вдигна горивата на немците на 2.50 евра, голяма работа в тоя човек ве.
Коментиран от #19
09:21 30.09.2026
12 Трол
Коментиран от #20
09:23 30.09.2026
13 млад еврас
До коментар #3 от "Някой":100% скочиха цените още първите 6 месеца, сега сме в 10 месец и вече са скочили доста над 100%, това е евровата съдба на българина, жалко за нас но такива са фактите.
09:24 30.09.2026
14 Удри евраста с лопатЕто
09:25 30.09.2026
15 Поправка
09:25 30.09.2026
16 Някой
09:27 30.09.2026
17 Ха ха ха
09:27 30.09.2026
18 Цените скочиха
До коментар #9 от "Я ми обясни, икономисте":защото го няма валутният борд. Между впрочем и тези 80 милиарда от него Урсула ги изпрати на нашмъркания клоун. А ние се държим за палците...
09:27 30.09.2026
19 Тото 6/49
До коментар #11 от "млад еврас":В България се вдигнаха с най- висок процент спрямо цяла Европа. Т.е. са се вдигнали най- много. Да не говорим за конфликта на интереси, който има един техен дупетат, свързан с горивата. Тези ще закопат държавата, ти троли още.
09:29 30.09.2026
20 хахахаха
До коментар #12 от "Трол":Ти ходил ли си скоро в Румъния ве, ми ние сме доста по изостанали от тях па сме в еврозоната, казвам ти го от 1во лице, всеки месец съм в Румъния за седмица по работа, Румъния дори произвеждат коли които доста добре се продават в ЕС, селата им са китни и възстановени а не безлюдни като нашите, пътища и магистрали са доста по добри от нашите, ти си доста по западнал от румънците факт.
09:29 30.09.2026
21 Някой
Коментиран от #24, #25
09:31 30.09.2026
22 пропаднали рашисти искат трети полюс
До коментар #1 от "провинциалист":1 провинциалист
205ОТГОВОР
Хич не им трябва.
Коментиран от 2, 5
-;-
Кой ли пък иска рублозоната и БРИКС?!
какво стана с този БРИКС и третия полюс на пропадналите рашисти?!?!
09:33 30.09.2026
23 Сусу Манарата
09:33 30.09.2026
24 Мунчо е невинен
До коментар #21 от "Някой":21 Някой
10ОТГОВОР
Радев е на власт от някой си май. 5 месеца преди него цените си хвърчаха високо. Тъй че, не хвърляйте отговорността на него
-;-
То и договопа с Боташа бир изгоден , ама айде
09:34 30.09.2026
25 Забравяш,
До коментар #21 от "Някой":че той дойде с мнооого обещания от които не изпълни нито едно и започна яко да стриже стадото...
09:35 30.09.2026
26 Туман
Награда за най-глупаво изказване на лято - есен 2026, и това при жестока конкуренция.
09:36 30.09.2026