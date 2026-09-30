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Румъния се надява да влезе в еврозоната до 2035 г.

Румъния се надява да влезе в еврозоната до 2035 г.

30 Септември, 2026 08:54 709 26

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  • румъния-
  • дефицит

През февруари властите са приели план за възстановяване, съдържащ серия от схеми за подпомагане на икономиката

Румъния се надява да влезе в еврозоната до 2035 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния може да се присъедини към еврозоната до 2035 г. и е в състояние да излезе от процедурата по прекомерен дефицит до 2030 г., каза министърът на финансите Александру Назаре по време на участието си в международния бизнес и технологичен форум Impact SEE в Букурещ. Той изнесе презентация на тема „Икономика на амбицията: Превръщане на потенциала в просперитет“, предаде БТА.

Министърът на финансите говори за текущия икономически и финансов модел на страната, като акцентира върху няколко ключови направления и бъдещи перспективи - фискална дисциплина и консолидация, преход към икономика, водена от инвестиции, максимално усвояване на европейски средства и привличане на частен капитал.

„Инвестициите ни през август тази година са с 25–26 милиарда повече от миналата година, като същевременно успяхме да намалим бюджетния дефицит. Това означава, че не компрометирахме инвестициите заради дефицита, тоест направихме качествена корекция, а не просто счетоводна“, изтъкна Александру Назаре.

По думите му всичко това говори за новата икономическа посока, в която Румъния е длъжна да поеме, за да се развива и да става все по-значима в региона.

„Поглеждайки към изпълнението на бюджета, имаме 25 процента ръст на ДДС, имаме над седем процента ръст на осигурителните вноски, имаме 2,5 милиарда повече от данък върху печалбата и всичко това ни помогна да покажем това лято пред рейтинговите агенции, че корекцията не е просто план – тя е реална, сериозна е, надеждна е и се е материализирала“, каза министърът.

Той припомни, че през февруари властите са приели план за възстановяване, съдържащ серия от схеми за подпомагане. Една от тях предвижда подпомагане на индустрията.

„Имаме нов подход, защото планираме да финансираме точно тези индустрии, от които Румъния страда по отношение на търговския баланс. Ще разполагаме със 150 милиона евро, които ще бъдат пренасочени точно към тези производствени инвестиции, от които Румъния се нуждае. А Румъния страда много във фармацевтичния сектор, в петрохимическия сектор, в сектора за преработка на храни, така че от 15 октомври в Министерството на финансите могат да бъдат подавани проекти. Подборът ще бъде направен месец по-късно“, съобщи Назаре.

Като друга схема за подпомагане той посочи „TeHab Romania“.

„Това е схема, която за първи път обединява научноизследователската и развойна дейност и производството в една и съща програма. Планирали сме още 150 милиона евро по тази линия, а приемът на документи за проекти ще започне през ноември“, допълни Александру Назаре.

Той подчерта, че Румъния трябва да мисли и за надежден бюджет за 2027 г.

„Защо ни е нужен такъв бюджет? Защото трябва да бъдем в състояние да покажем, че имаме надежден път за 2027 г. и че намаляването на дефицита и поддържането на траекторията, която приехме, също се материализират. Това е необходимо, за да докажем на рейтинговите агенции и на Европейската комисия, че Румъния остава предвидим и сериозен партньор, а също и за да покажем, че нивото на амбицията ни по отношение на кредитния рейтинг се е променило. Вече не искаме да бъдем на последното стъпало, да оставаме само на една крачка над неинвестиционния клас (junk) с негативна перспектива“, обясни Назаре.

На финала той сподели, че са нужни нови ресурси, публично-частни партньорства, чуждестранен капитал и стабилни финансови пазари.

„Това са ресурси, които са абсолютно необходими за типа растеж, който проектираме за бъдещето на Румъния“, отбеляза в заключение министърът.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    23 5 Отговор
    Хич не им трябва.

    Коментиран от #2, #5, #22

    08:55 30.09.2026

  • 2 браво

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    много са хитри румънците..

    Коментиран от #6

    09:01 30.09.2026

  • 3 Някой

    20 2 Отговор
    А какво мислят румънците по въпроса? Дали не са видели светлия пример на Хърватия и България, и как цените скочиха със 100 % в следствие на еврото?
    Или и там няма да си играете на демокрация - референдума ще бъде забранен за по-сигурно?

    Коментиран от #8, #9, #13

    09:01 30.09.2026

  • 4 Исторически парк

    9 3 Отговор
    То дотогава еврог ейският съюз ще се е разпадал 💩

    09:08 30.09.2026

  • 5 ТЕ И НЕ ИСКАТ!

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ще го отлагат, докато се разпадне ЕС! Работя с румънци и те си знаят, че няма да влязат! Само "нашите" боклуци зорлем ни натикаха в тая клоака!

    09:08 30.09.2026

  • 6 Все пак

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    техните управляващи са и патриоти, а не еничари, като "нашите!

    09:10 30.09.2026

  • 7 Тарикати

    4 0 Отговор
    са. Ще влизат но не бързат. Ще влизат ама друг път.

    09:12 30.09.2026

  • 8 Един

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Гълъб каза, че цените не скачат заради еврото. Не му ли вярваш?

    09:16 30.09.2026

  • 9 Я ми обясни, икономисте

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Как цените скочиха в следствие на еврото, когато ЛЕВЪТ беше 1:2 с еврото от 30 години?

    Цените скочиха заради Радев!

    Коментиран от #11, #18

    09:18 30.09.2026

  • 10 Удри евраста с лопатЕто

    5 0 Отговор
    Добре са го сметнали Румънците, до 35 година я камилата я еврозоната хахахахаха, изчакват хитро хората да видят на де ще повлече крак ЕС.

    09:18 30.09.2026

  • 11 млад еврас

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я ми обясни, икономисте":

    Я па тоя, и от кога Радев вдига цените в цял ЕС, голяма работа е тоя Радев ве, как само вдигна горивата на немците на 2.50 евра, голяма работа в тоя човек ве.

    Коментиран от #19

    09:21 30.09.2026

  • 12 Трол

    0 3 Отговор
    Румъния е много изостанала държава и е напълно нормално да не влезе в еврозоната.

    Коментиран от #20

    09:23 30.09.2026

  • 13 млад еврас

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    100% скочиха цените още първите 6 месеца, сега сме в 10 месец и вече са скочили доста над 100%, това е евровата съдба на българина, жалко за нас но такива са фактите.

    09:24 30.09.2026

  • 14 Удри евраста с лопатЕто

    5 1 Отговор
    Не се заблуждавайте, ЕС беше създаден да захранва 3 държави- Германия, Франция, Англия другите трябваше да са безропотни роби да им слугуват, обаче еврастите направиха невъзможното, 23 държави + колониите и евтин ресурс от Русия да захранват 3 и те да фалират, това ще се помни в историята, е няма такава дебилщина, източния блок навремето затова не фалира, понеже държавите си помагаха а не се грабеха една друга и си живеехме добре колкото и запада, обаче народите от изтока искаха лъскавите опаковки и коли, а най вече банани, е сега фанаха най дебелио банан хахахахаха.

    09:25 30.09.2026

  • 15 Поправка

    3 1 Отговор
    Така като гледа нас - Румъния се надява еврозоната да се разпадне до 2035 г.

    09:25 30.09.2026

  • 16 Някой

    2 1 Отговор
    Моите съболезнования ако влезнат!

    09:27 30.09.2026

  • 17 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Изключително манипулативна информация. Румънците се надяват да могат да отлагат влизането в еврозоната колкото се може.Те са брънка от създаващи се фронтови държави и трябва да бъдат натикани като нас в кошарата за клане на източния фронт.

    09:27 30.09.2026

  • 18 Цените скочиха

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Я ми обясни, икономисте":

    защото го няма валутният борд. Между впрочем и тези 80 милиарда от него Урсула ги изпрати на нашмъркания клоун. А ние се държим за палците...

    09:27 30.09.2026

  • 19 Тото 6/49

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "млад еврас":

    В България се вдигнаха с най- висок процент спрямо цяла Европа. Т.е. са се вдигнали най- много. Да не говорим за конфликта на интереси, който има един техен дупетат, свързан с горивата. Тези ще закопат държавата, ти троли още.

    09:29 30.09.2026

  • 20 хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Ти ходил ли си скоро в Румъния ве, ми ние сме доста по изостанали от тях па сме в еврозоната, казвам ти го от 1во лице, всеки месец съм в Румъния за седмица по работа, Румъния дори произвеждат коли които доста добре се продават в ЕС, селата им са китни и възстановени а не безлюдни като нашите, пътища и магистрали са доста по добри от нашите, ти си доста по западнал от румънците факт.

    09:29 30.09.2026

  • 21 Някой

    3 2 Отговор
    Радев е на власт от някой си май. 5 месеца преди него цените си хвърчаха високо. Тъй че, не хвърляйте отговорността на него. Не забравяйте КОЙ ни вкара в еврозоната.

    Коментиран от #24, #25

    09:31 30.09.2026

  • 22 пропаднали рашисти искат трети полюс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    1 провинциалист
    205ОТГОВОР
    Хич не им трябва.
    Коментиран от 2, 5
    -;-
    Кой ли пък иска рублозоната и БРИКС?!
    какво стана с този БРИКС и третия полюс на пропадналите рашисти?!?!

    09:33 30.09.2026

  • 23 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    До 2035 я хамилата, я хамиларя.

    09:33 30.09.2026

  • 24 Мунчо е невинен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    21 Някой
    10ОТГОВОР
    Радев е на власт от някой си май. 5 месеца преди него цените си хвърчаха високо. Тъй че, не хвърляйте отговорността на него
    -;-
    То и договопа с Боташа бир изгоден , ама айде

    09:34 30.09.2026

  • 25 Забравяш,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    че той дойде с мнооого обещания от които не изпълни нито едно и започна яко да стриже стадото...

    09:35 30.09.2026

  • 26 Туман

    0 1 Отговор
    "Цените скочиха заради Радев!"

    Награда за най-глупаво изказване на лято - есен 2026, и това при жестока конкуренция.

    09:36 30.09.2026

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