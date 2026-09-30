Румъния се надява да влезе в еврозоната до 2035 г.

Румъния може да се присъедини към еврозоната до 2035 г. и е в състояние да излезе от процедурата по прекомерен дефицит до 2030 г., каза министърът на финансите Александру Назаре по време на участието си в международния бизнес и технологичен форум Impact SEE в Букурещ. Той изнесе презентация на тема „Икономика на амбицията: Превръщане на потенциала в просперитет“, предаде БТА.

Министърът на финансите говори за текущия икономически и финансов модел на страната, като акцентира върху няколко ключови направления и бъдещи перспективи - фискална дисциплина и консолидация, преход към икономика, водена от инвестиции, максимално усвояване на европейски средства и привличане на частен капитал.

„Инвестициите ни през август тази година са с 25–26 милиарда повече от миналата година, като същевременно успяхме да намалим бюджетния дефицит. Това означава, че не компрометирахме инвестициите заради дефицита, тоест направихме качествена корекция, а не просто счетоводна“, изтъкна Александру Назаре.

По думите му всичко това говори за новата икономическа посока, в която Румъния е длъжна да поеме, за да се развива и да става все по-значима в региона.

„Поглеждайки към изпълнението на бюджета, имаме 25 процента ръст на ДДС, имаме над седем процента ръст на осигурителните вноски, имаме 2,5 милиарда повече от данък върху печалбата и всичко това ни помогна да покажем това лято пред рейтинговите агенции, че корекцията не е просто план – тя е реална, сериозна е, надеждна е и се е материализирала“, каза министърът.

Той припомни, че през февруари властите са приели план за възстановяване, съдържащ серия от схеми за подпомагане. Една от тях предвижда подпомагане на индустрията.

„Имаме нов подход, защото планираме да финансираме точно тези индустрии, от които Румъния страда по отношение на търговския баланс. Ще разполагаме със 150 милиона евро, които ще бъдат пренасочени точно към тези производствени инвестиции, от които Румъния се нуждае. А Румъния страда много във фармацевтичния сектор, в петрохимическия сектор, в сектора за преработка на храни, така че от 15 октомври в Министерството на финансите могат да бъдат подавани проекти. Подборът ще бъде направен месец по-късно“, съобщи Назаре.

Като друга схема за подпомагане той посочи „TeHab Romania“.

„Това е схема, която за първи път обединява научноизследователската и развойна дейност и производството в една и съща програма. Планирали сме още 150 милиона евро по тази линия, а приемът на документи за проекти ще започне през ноември“, допълни Александру Назаре.

Той подчерта, че Румъния трябва да мисли и за надежден бюджет за 2027 г.

„Защо ни е нужен такъв бюджет? Защото трябва да бъдем в състояние да покажем, че имаме надежден път за 2027 г. и че намаляването на дефицита и поддържането на траекторията, която приехме, също се материализират. Това е необходимо, за да докажем на рейтинговите агенции и на Европейската комисия, че Румъния остава предвидим и сериозен партньор, а също и за да покажем, че нивото на амбицията ни по отношение на кредитния рейтинг се е променило. Вече не искаме да бъдем на последното стъпало, да оставаме само на една крачка над неинвестиционния клас (junk) с негативна перспектива“, обясни Назаре.

На финала той сподели, че са нужни нови ресурси, публично-частни партньорства, чуждестранен капитал и стабилни финансови пазари.

„Това са ресурси, които са абсолютно необходими за типа растеж, който проектираме за бъдещето на Румъния“, отбеляза в заключение министърът.