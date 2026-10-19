Румъния е свалила тази година шест дрона, навлезли във въздушното пространство

През 2026 г. досега са свалени шест дрона, навлезли в румънското въздушно пространство, а други 44 дрона или техни отломки са били открити и обезвредени на територията на Румъния, съобщи министърът на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от агенция Аджерпрес, предаде БТА.

В събота Румъния обяви, че е свалила два дрона над Черно море на фона на зачестилите удари срещу търговски кораби в този район, които се разглеждат като последица от войната в Украйна.

На пресконференция в град Търгу Жиу вчера министърът на отбраната съобщи, че според данните на министерството през 2026 г. са регистрирани 97 атаки в близост до границата, 77 пъти в отговор са вдигани изтребители, установени са 35 неразрешени навлизания във въздушното пространство, свалени са шест дрона, а 44 дрона или техни отломки са били открити, прибрани и обезвредени. Обезвредени са и две морски мини, носещи се по течението в изключителната икономическа зона или изхвърлени на брега.

Последният инцидент, свързан с войната в Украйна, е регистриран в събота вечерта, когато румънски военни пилоти атакуваха и свалиха два въздушни дрона над Черно море, припомня Аджерпрес.

Министерството на националната отбрана съобщи, че неутрализираните в събота цели в националното въздушно пространство са били ударни дронове „Геран-4“ от руски произход, задвижвани с реактивен двигател.

Министърът на отбраната отбеляза, че свалянето на дроновете е станало през интервал от четири минути и половина, почти веднага след навлизането им в румънското въздушно пространство. Министърът уточни, че Румъния за първи път сваля този модел дронове, които „имат обсег от 800-900 километра и летят почти със скоростта на изтребител“.