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Румъния е свалила тази година шест дрона, навлезли във въздушното пространство

Румъния е свалила тази година шест дрона, навлезли във въздушното пространство

19 Октомври, 2026 12:35 595 9

  • румъния-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • черно море

В събота Румъния обяви, че е свалила два дрона над Черно море на фона на зачестилите удари срещу търговски кораби в този район

Румъния е свалила тази година шест дрона, навлезли във въздушното пространство - 1
Снимка: Ministerul Apararii Nationale, Romania
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. досега са свалени шест дрона, навлезли в румънското въздушно пространство, а други 44 дрона или техни отломки са били открити и обезвредени на територията на Румъния, съобщи министърът на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от агенция Аджерпрес, предаде БТА.

В събота Румъния обяви, че е свалила два дрона над Черно море на фона на зачестилите удари срещу търговски кораби в този район, които се разглеждат като последица от войната в Украйна.

На пресконференция в град Търгу Жиу вчера министърът на отбраната съобщи, че според данните на министерството през 2026 г. са регистрирани 97 атаки в близост до границата, 77 пъти в отговор са вдигани изтребители, установени са 35 неразрешени навлизания във въздушното пространство, свалени са шест дрона, а 44 дрона или техни отломки са били открити, прибрани и обезвредени. Обезвредени са и две морски мини, носещи се по течението в изключителната икономическа зона или изхвърлени на брега.

Последният инцидент, свързан с войната в Украйна, е регистриран в събота вечерта, когато румънски военни пилоти атакуваха и свалиха два въздушни дрона над Черно море, припомня Аджерпрес.

Министерството на националната отбрана съобщи, че неутрализираните в събота цели в националното въздушно пространство са били ударни дронове „Геран-4“ от руски произход, задвижвани с реактивен двигател.

Министърът на отбраната отбеляза, че свалянето на дроновете е станало през интервал от четири минути и половина, почти веднага след навлизането им в румънското въздушно пространство. Министърът уточни, че Румъния за първи път сваля този модел дронове, които „имат обсег от 800-900 километра и летят почти със скоростта на изтребител“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Румен Радев

    1 0 Отговор
    В България сами си падат

    12:37 19.10.2026

  • 2 Маро, а

    4 0 Отговор
    Догодина колко се предвиждкт да бъдат свалени!
    Напрви ги поне общо 10. По внушително е!

    12:40 19.10.2026

  • 3 Заключението

    4 0 Отговор
    Румъния свалила 6 украински дрона но някои украински дрона ги поразиха.

    12:43 19.10.2026

  • 4 Яяяяя

    3 0 Отговор
    Приятелски, сбъркали пътя?

    12:43 19.10.2026

  • 5 Румъния

    3 0 Отговор
    е свалила тази година шест дрона като ги е разбила в румънските села и е изтрепала кокошките на хората

    12:51 19.10.2026

  • 6 Бай Дън

    3 0 Отговор
    Както казваше един укралнофил, руснаците свалят украински дронове ремонтират ги и ги използват за саботаж! Та този Геран 4 може украинците да са го ремонтирали и пратили към Румъния за да ескалират напрежение!

    12:52 19.10.2026

  • 7 Тиква

    3 0 Отговор
    Уау, героите уСрула ще ги награди за смелостта и (хероизма)окрабандерите така казват,ха ха ха.

    12:53 19.10.2026

  • 8 ДедоZ

    1 0 Отговор
    Те така,дронче по дронче,някой ще намаже милионче!
    Та колко са стрували дроновете?А колко е струвало свалянето им?А чии са били?
    Еех,много сложни въпроси!!!

    13:41 19.10.2026

  • 9 Българин

    0 1 Отговор
    А пък наш Рундьо 6 пъти се наведе. За това е създаден, така възпитан!

    13:42 19.10.2026