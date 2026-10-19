Румъния е свалила тази година шест дрона, навлезли във въздушното пространство

През 2026 г. досега са свалени шест дрона, навлезли в румънското въздушно пространство, а други 44 дрона или техни отломки са били открити и обезвредени на територията на Румъния, съобщи министърът на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от агенция Аджерпрес, предаде БТА.
В събота Румъния обяви, че е свалила два дрона над Черно море на фона на зачестилите удари срещу търговски кораби в този район, които се разглеждат като последица от войната в Украйна.
На пресконференция в град Търгу Жиу вчера министърът на отбраната съобщи, че според данните на министерството през 2026 г. са регистрирани 97 атаки в близост до границата, 77 пъти в отговор са вдигани изтребители, установени са 35 неразрешени навлизания във въздушното пространство, свалени са шест дрона, а 44 дрона или техни отломки са били открити, прибрани и обезвредени. Обезвредени са и две морски мини, носещи се по течението в изключителната икономическа зона или изхвърлени на брега.
Последният инцидент, свързан с войната в Украйна, е регистриран в събота вечерта, когато румънски военни пилоти атакуваха и свалиха два въздушни дрона над Черно море, припомня Аджерпрес.
Министерството на националната отбрана съобщи, че неутрализираните в събота цели в националното въздушно пространство са били ударни дронове „Геран-4“ от руски произход, задвижвани с реактивен двигател.
Министърът на отбраната отбеляза, че свалянето на дроновете е станало през интервал от четири минути и половина, почти веднага след навлизането им в румънското въздушно пространство. Министърът уточни, че Румъния за първи път сваля този модел дронове, които „имат обсег от 800-900 километра и летят почти със скоростта на изтребител“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Радев
12:37 19.10.2026
2 Маро, а
Напрви ги поне общо 10. По внушително е!
12:40 19.10.2026
3 Заключението
12:43 19.10.2026
4 Яяяяя
12:43 19.10.2026
5 Румъния
12:51 19.10.2026
6 Бай Дън
12:52 19.10.2026
7 Тиква
12:53 19.10.2026
8 ДедоZ
Та колко са стрували дроновете?А колко е струвало свалянето им?А чии са били?
Еех,много сложни въпроси!!!
13:41 19.10.2026
9 Българин
13:42 19.10.2026