След среща със Зеленски пратеникът на Тръмп заминава за Русия

Американският специален пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Санкт Петербург, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин и да представи предложения, обсъдени по време на разговорите в Осло. Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре след срещата с украинския президент Володимир Зеленски, финландския президент Александър Стуб и американски представители, предаде BBC.

Разговорите са били посветени на възможностите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурността на Украйна, териториалните въпроси, санкциите и бъдещия европейски ред за сигурност. Обсъждани са и планове за възстановяването и развитието на Украйна след края на бойните действия.

„Благодарни сме, че разузнаването вече работи“, заяви Зеленски. По думите му става дума за ранно предупреждение, което позволява на украинските власти и населението да реагират при приближаващи руски балистични ракети. Украинският президент каза, че промяната е настъпила след разговори с американски представители, включително телефонен разговор с държавния секретар Марко Рубио.

Вашингтон отхвърля твърдението за пауза

Темата за разузнавателната информация предизвика напрежение между Киев и Вашингтон. Украйна по-рано обвини САЩ, че задържат ключови данни за руски удари. Рубио отхвърли твърдението, че обменът е бил спрян, и го определи като „скандално“. Според американската позиция не е имало официална промяна в досегашната политика на САЩ.

Така двете страни представят различно случилото се: Зеленски говори за възстановяване на работещо предупреждение, докато Рубио отрича да е имало прекъсване. Потвърдено е, че въпросът е бил обсъден между двамата преди разговорите в Осло.

Уиткоф ще предаде предложенията на Москва

Стьоре заяви, че срещата в Осло е била конструктивна и че Европа трябва да участва в дипломатическия процес. „Не може да има нищо за Украйна без Украйна“, подчерта норвежкият премиер. Стуб също определи разговорите като важна стъпка за възобновяване на дипломатическите усилия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша нови американски предложения, но не очаква „чудо“ от Вашингтон. Той предупреди, че Русия не възнамерява да прави политически отстъпки.

Зеленски от своя страна призова за пряка тристранна среща между него, президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според него редица въпроси могат да бъдат решени единствено на равнище държавни лидери.