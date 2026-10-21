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След среща със Зеленски пратеникът на Тръмп заминава за Русия
  Тема: Украйна

След среща със Зеленски пратеникът на Тръмп заминава за Русия

21 Октомври, 2026 09:12 554 10

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  • владимир путин

Стив Уиткоф ще представи в Москва предложения, обсъдени с Украйна и европейски лидери. Зеленски заяви, че обменът на разузнавателна информация със САЩ отново работи.

След среща със Зеленски пратеникът на Тръмп заминава за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският специален пратеник Стив Уиткоф ще пътува до Санкт Петербург, където се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин и да представи предложения, обсъдени по време на разговорите в Осло. Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре след срещата с украинския президент Володимир Зеленски, финландския президент Александър Стуб и американски представители, предаде BBC.

Разговорите са били посветени на възможностите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурността на Украйна, териториалните въпроси, санкциите и бъдещия европейски ред за сигурност. Обсъждани са и планове за възстановяването и развитието на Украйна след края на бойните действия.

„Благодарни сме, че разузнаването вече работи“, заяви Зеленски. По думите му става дума за ранно предупреждение, което позволява на украинските власти и населението да реагират при приближаващи руски балистични ракети. Украинският президент каза, че промяната е настъпила след разговори с американски представители, включително телефонен разговор с държавния секретар Марко Рубио.

Вашингтон отхвърля твърдението за пауза

Темата за разузнавателната информация предизвика напрежение между Киев и Вашингтон. Украйна по-рано обвини САЩ, че задържат ключови данни за руски удари. Рубио отхвърли твърдението, че обменът е бил спрян, и го определи като „скандално“. Според американската позиция не е имало официална промяна в досегашната политика на САЩ.

Така двете страни представят различно случилото се: Зеленски говори за възстановяване на работещо предупреждение, докато Рубио отрича да е имало прекъсване. Потвърдено е, че въпросът е бил обсъден между двамата преди разговорите в Осло.

Уиткоф ще предаде предложенията на Москва

Стьоре заяви, че срещата в Осло е била конструктивна и че Европа трябва да участва в дипломатическия процес. „Не може да има нищо за Украйна без Украйна“, подчерта норвежкият премиер. Стуб също определи разговорите като важна стъпка за възобновяване на дипломатическите усилия.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да изслуша нови американски предложения, но не очаква „чудо“ от Вашингтон. Той предупреди, че Русия не възнамерява да прави политически отстъпки.

Зеленски от своя страна призова за пряка тристранна среща между него, президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според него редица въпроси могат да бъдат решени единствено на равнище държавни лидери.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванов-Попов

    7 1 Отговор
    Пак нищо няма да направят. Все "конструктивни разговори" и "положителен напредък".

    Коментиран от #6

    09:15 21.10.2026

  • 2 честен ционист

    9 2 Отговор
    Вие сериозно ли си представяте, че Стефчо Витков бие пътя от Бруклин до Киев и Москва по няколко пъти на седмица? Отседнал е в родната къща на деда си у с. Макреш - Видинско.

    09:16 21.10.2026

  • 3 Бе тоя си е чист

    9 0 Отговор
    Търгаш. Урежда кой и колко ресурси да вземе. Ще преброи златните тоалетни на зеленото и ще уреди, какво да отиде за рижия. А некои си мислят за мир и ала бала..

    09:21 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Зелю са го изписали вече

    09:28 21.10.2026

  • 6 едно е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иванов-Попов":

    Щом хвърчат пратеници към Москва, нещо се е объркало..

    09:31 21.10.2026

  • 7 Американците не се притесняват

    0 0 Отговор
    Някой от ЕК кога ще се разходи до Москва

    09:33 21.10.2026

  • 8 Хи хи

    3 0 Отговор
    Не американците, а зеленото жуже трябва да заминава за Москва, да преговаря за мир ! Ако не може да постигне мир значи е некадърно жуже и трябва да бъде сменено с кадърен Президент !!

    Коментиран от #10

    09:33 21.10.2026

  • 9 Фейк - либераст

    3 0 Отговор
    Участниците в разговорите в Осло са изключително доволни от новото предложение, което са направили към Русия. Остава Русия да се съгласи! Това много прилича на един стар виц: "Вчера срещнах страхотна мацка! Работата е 50% опечена! Аз съм съгласен! Остава тя да се съгласи ?

    09:34 21.10.2026

  • 10 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    Щото в Кийййф скоро ще засвири Вивалди, но не 4 сезона а зима !!

    09:36 21.10.2026

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