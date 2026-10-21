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Русия съобщи, че е нанесла удари по товарен кораб
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че е нанесла удари по товарен кораб

21 Октомври, 2026 09:16 719 11

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Президентът на САЩ Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия

Русия съобщи, че е нанесла удари по товарен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руски дронове са поразили кораб с военен товар за Украйна, плаващ към пристанището на украинския черноморски град Одеса, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това се е случило часове преди предвидената среща на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, съобщи БТА.

Ведомството в Москва оповести, че неговите сили са нанесли и удари по склад за дронове в град Полтава, в Централна Украйна, и по електрическа подстанция, обслужваща украинската отбрана и промишлеността на страната, както и логистични центрове в столицата Киев.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова вчера Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.

Президентът на САЩ заяви това след среща в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския си колега Володимир Зеленски, посветена именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта. Утре Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина - те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя."

Президентът на САЩ не даде подробности.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роскомнадзор

    9 3 Отговор
    От НАТО потвърдиха , че кораба е бил натоварен с бойни комари!

    Коментиран от #4, #7

    09:20 21.10.2026

  • 2 Голямо Парче Земя

    5 4 Отговор
    Поне 20-25 % от бившата Украйна вероятно ще минат към Русия, какъвто и мирен договор да бъде сключен (ако) в бъдеще. Като се прибави и броят славянски жертви - наистина печални резултати. Глупава и недалновидна политика и от двете воюващи страни, подхраянвана от западните атлантически ястреби

    Коментиран от #9

    09:25 21.10.2026

  • 3 Хе хе...

    7 3 Отговор
    Пък после нека евроатлантическите розАви понита да твърдят, че боя не помага.
    Руснаците вчера потрошиха не един, а четири кораба, три от които в пристанището.

    09:25 21.10.2026

  • 4 Шопо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Роскомнадзор":

    Кораба е карал пясък за Сахара.

    09:25 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    3 4 Отговор
    Русия не само казва,но и показва когато удря някакъв кораб.За тези,заради които нашите красавци истерясаха,Русия нито каза,нито показа.

    09:26 21.10.2026

  • 7 всъшност

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роскомнадзор":

    От нато не се интересуват с какво е бил натоварен кораба, важното е "стоката" да е платена предварително ..

    09:27 21.10.2026

  • 8 За Украйна важи принципът

    0 1 Отговор
    Има държава има проблем. Няма държава няма проблем. Съществуването на Украйна предполага в бъдеще пак да възникне конфликт. Руснаците няма да го позволят.

    09:30 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ПРЕКРАСНОООООО....

    09:36 21.10.2026

  • 11 СЛОНА

    0 1 Отговор
    ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!

    09:37 21.10.2026

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