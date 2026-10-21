Русия съобщи, че е нанесла удари по товарен кораб

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руски дронове са поразили кораб с военен товар за Украйна, плаващ към пристанището на украинския черноморски град Одеса, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това се е случило часове преди предвидената среща на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, съобщи БТА.

Ведомството в Москва оповести, че неговите сили са нанесли и удари по склад за дронове в град Полтава, в Централна Украйна, и по електрическа подстанция, обслужваща украинската отбрана и промишлеността на страната, както и логистични центрове в столицата Киев.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова вчера Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.

Президентът на САЩ заяви това след среща в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския си колега Володимир Зеленски, посветена именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта. Утре Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина - те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя."

Президентът на САЩ не даде подробности.