Кремъл смята, че подкрепата на Запада за Украйна е напът да рухне

Вчерашната среща на украинския президент Володимир Зеленски с американския специален пратеник Стив Уиткоф в Норвегия е водеща тема в западния печат, предаде БТА.
САЩ възобновиха споделянето на разузнавателна информация с Киев за руските ракетни удари, каза Зеленски след срещата си с Уиткоф. Внимание на тези думи на украинския лидер обръща британският в. "Гардиън".
Зеленски каза, че Украйна отново получава предварителни предупреждения за атаки с балистични ракети, които изглежда бяха преустановени от Белия дом миналата седмица, посочва вестникът. Украинският лидер отбеляза, че този ход на САЩ (възобновеното споделяне на разузнавателните данни, бел. БТА) ще спаси хора, припомня "Гардиън".
"Много е важно за нашите хора, за децата, за възрастните, за цивилните, защото знаем кога идват балистичните ракети. Благодарни сме на американската страна", заяви президентът на Украйна.
"Гардиън" отбелязва, че Стив Уиткоф ще се срещне днес с руския президент Владимир Путин след разговора със Зеленски в Норвегия, който американски представител окачестви като конструктивен. Уиткоф ще се опита да "проправи път към директни тристранни и по-широки многостранни преговори", каза американски представител пред агенция Ройтерс.
Срещата в Осло се състоя на фона на най-голямата криза в отношенията между САЩ и Украйна, откакто Русия нахлу пълномащабно преди близо пет години, коментира в. "Гардиън", като припомня, че американският президент Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не е успял да сложи край на войната и че Украйна се нуждае от нов лидер.
Вчера Тръмп намекна, че Зеленски е основната пречка пред постигането на споразумение. "Искаме Зеленски да направи сделка. Той може да направи сделка. Той можеше да направи сделка преди две години, когато проведохме малкия ни разговор в Овалния кабинет", каза още американският президент, цитиран от британското издание.
"Гардиън" отбелязва още, че зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, се е включил чрез видео връзка в разговора на Уиткоф и Зеленски. В срещата участваха също норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре, финландският президент Александер Стуб, както и европейски и британски представители от сферата на сигурността.
Зеленски каза, че по-рано е провел позитивен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, акцентира "Гардиън". В отговор на въпрос дали Украйна сега губи войната, след скорошните враждебни действия на САЩ, Зеленски отговори: "Разбира се, че не губим. Губим обаче хора заради руските атаки, губим и време. Жалко".
Украинският лидер каза, че в разговора си с Рубио е повдигнал въпроса за ограниченията, наложени миналата седмица върху споделянето с Украйна на "Старшийлд" - военната версия на сателитната интернет услуга на милиардера Илон Мъск "Старлинк". Забавянето на сигнала на "Старшийлд" се отрази доста неблагоприятно върху способността на Украйна да извършва атаки с дронове на средно разстояние срещу руските бойни позиции.
Зеленски каза, че е предложил Украйна да спре атаки на далечно разстояние по руските петролните рафинерии - ключово искане на Тръмп - ако САЩ снабдят Киев с противоракетни системи "Пейтриът". Пентагонът блокира доставките на "Пейтриът" за Киев, платени от други страни, като с това прави Киев по-уязвим от всякога по отношение на въздушните атаки.
Украинският президент заяви вчера, че е против идеята на руския президент Владимир Путин за тристранна среща във формат Русия-САЩ-Китай, която да бъде проведена следващия месец и да бъде посветена на постигането на сделката за Украйна, посочва "Гардиън".
"Не може да има нищо за Украйна без Украйна. Ако става дума за Украйна и нашето бъдеще, може да е приемливо само ако ние сме на масата за преговори", изтъкна украинският лидер, цитиран от "Гардиън".
Кризата между Вашингтон и Киев започна преди 10 дни, когато Тръмп заяви, че вдига американските санкции срещу руски дизел, в опит да намали цените на дизела преди междинните избори в САЩ.
Илон Мъск е наредил забавянето на сигнала на "Старлинк" в Украйна, пише друг британски вестник - "Таймс". Някои представители казват, че Мъск е обсъдил намаляването на скоростта на сигнала с президента Тръмп, преди да го направи, други казват, че е действал, без да се консултира с Белия дом, отбелязва всекидневникът.
В. "Дейли телеграф" се спира на думи на американския държавен секретар Марко Рубио от разговора му със Зеленски. Според британското издание Рубио е казал на Зеленски, че Тръмп не е настроен срещу него. Той е пояснил, че твърденията, че САЩ са спрели подкрепата за Украйна са подразнили американския президент.
Стив Уиткоф ще се срещне днес с Путин в Русия, на фона на призивите на Тръмп към Украйна да сключи сделка за уреждане на войната, пише в. "Индипендънт".
Това британско издание обръща внимание и на думите на Володимир Зеленски, че САЩ са възобновили споделянето на разузнавателна информация след конструктивния диалог в Осло, където той се срещна със Стив Уиткоф.
Кремъл обаче все още смята, че подкрепата на Запада за Украйна е напът да рухне, пише американският в. "Вашингтон пост".
Докато течеше срещата в Осло, в Киев не спряха да отекват сирените за въздушна тревога, отбелязва на свой ред в. "Паис". Местните власти заявиха, че руските дронове са нанесли щети на болница и на медицински център в два района на украинската столица и че са били ранени петима души, отбелязва испанското издание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сметах,сметах
Коментиран от #10
11:40 21.10.2026
2 Каква подкрепа
Коментиран от #8, #37
11:40 21.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Свършиха и парите, та сега взимат дълг който ще връщат децата ни❗
Останаха само едни жеЛАЕЩИ ❗
Коментиран от #33
11:42 21.10.2026
4 Една
11:42 21.10.2026
5 Ето на, зеленият мир не иска
Коментиран от #41
11:43 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баламата
11:46 21.10.2026
8 хех
До коментар #2 от "Каква подкрепа":Ако ме питаха, всичките си данъци щях да давам на Украйна, само и само да не достигне и стотинка до теб и подобните на теб. Развоят на тази война ще реши бъдещето на децата, внуците ми и целия свят. Оставиш ли подобна нагла агресия ненаказана, скоро камък върху камък няма да остане на планетата. Това е война между доброто и злото.
Коментиран от #12
11:48 21.10.2026
9 Не още
До коментар #6 от "Вацев":Чака ЕС да напечата едни 1-2 трилиона нивички евра да даде на Украйна.пъкнпосле реви че парите се обезценяват
Коментиран от #17
11:48 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Е, да де
На масата сте, ама в чиниите... :)
11:49 21.10.2026
12 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #8 от "хех":После му се обяснява.
Коментиран от #22, #42
11:50 21.10.2026
13 Друга е истината обаче !
Коментиран от #26
11:50 21.10.2026
14 ежко
11:50 21.10.2026
15 ами
11:51 21.10.2026
16 Без плямпаници
До коментар #10 от "Млад еврас":Август 42 хиляди руснаци избити
Септември 50 хиляди руснаци избити.
Без несвързани плямпаници!
Коментиран от #25, #29, #47
11:51 21.10.2026
17 Роко
До коментар #9 от "Не още":Приятелю 1 евро е 100 дървени рубляшки а не обратното. Ха да познаем защо е така? Може би защото някой печата рубляшки на килограм?
Коментиран от #27, #30, #31
11:52 21.10.2026
18 нннн
11:53 21.10.2026
19 Дядо дръмпир
11:54 21.10.2026
20 Дон Корлеоне
11:54 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хех
До коментар #12 от "Копейката се удря с бордюр у главата":Още има надежда, че това са едни простовати и лесноманипулируеми хора, които все пак някой ден ще осъзнаят, че нямат никаква рационална причина да мразят Украйна, а тази омраза е вградена насилствено в мозъците им от руската пропаганда. Те са просто жертви на хибридната война и дори не знаят защо мразят Украйна.
11:55 21.10.2026
23 Тръмпа
11:55 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Има тестове
До коментар #13 от "Друга е истината обаче !":Още от времето на студената война. Ядрени взривове в космоса - безвъздушно пространство! И се оказало, че ако няма атмосфера енергията от взрива отивала много на далече и унищожавала всички спътници на огромно разстояние. А и на земята под мястото на взрива много електронни устройства били повредени. Може да си представим с няколко такива взрива, какво става с армиите и тяхните електроники? И без спътниците? Примерно за Европа са необходими само няколко такива взрива на 400 км над земята. А и за Северна Америка също няколко... И това по принцип не е "обявяване на война" или унищожаване на населението!!! Просто ги връщаш в ерата преди даже и старите телефони с шайбите :).
Нито колите ще имат електроника и навигация, нито мобилни и домашни електронни устройства... Пък за армиите да не говорим... Шах и мат без война! :)
Коментиран от #35, #39, #45
11:58 21.10.2026
27 Хахаха
До коментар #17 от "Роко":Курса на валутите не се движи от печата на парите. И човека е прав. Утре ти ще ревеш за цените. Виж какво става в Европа и това е само началото.
Коментиран от #56
11:58 21.10.2026
28 000
Коментиран от #34
11:58 21.10.2026
29 ами
До коментар #16 от "Без плямпаници":ха ха ха - 5 години война и нито един украински войник убит само няколко ранени
11:59 21.10.2026
30 нннн
До коментар #17 от "Роко":1 евро е 177 яп. йени. По твоите сметки Япония е два пъти по- закъсала от Русия.
Коментиран от #53
12:00 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #24 от "Удри евраста с лопатЕто":Естествено че няма. В момента в който всичко това свърши ще се наложи на Путин да обяснява за милионите убити
Коментиран от #36, #38
12:00 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Млад еврас
До коментар #32 от "Соломон":Ти гледай като свърши всичко, да не се налага ЕС да обясни за убитите, или па Русия да няма на кого да обяснява.
12:03 21.10.2026
37 Щом казваш, че
До коментар #2 от "Каква подкрепа":с 15 процента одобрение, значи си добре със сметките.
12:04 21.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Куха фирма колега. Пирамида на 200
До коментар #26 от "Има тестове":SpaceX загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. При цената на предлагане, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи, което е повече от пет пъти повече от тази на Tesla.
Коментиран от #49
12:05 21.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Никакъв мир
До коментар #5 от "Ето на, зеленият мир не иска":докато Путин и сбирщината му от престъпници са живи и управляват в Кремъл
Коментиран от #51
12:06 21.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Куха фирма колега. Пирамида на 200
До коментар #26 от "Има тестове":Технологичният живот на сателитите на Starlink е реално между 3 и 3,2 години въпреки че в проспекта на фирмата пише между 5 и 7 За да поддържат орбитата си и да избягват сблъсъци, сателитите използват собствени йонни двигатели (захранвани с криптон или аргон). Когато химическото гориво свърши, те вече не могат да противодействат на земното притегляне и падат. Почити всички стелити на Мъск в момента са амортизирали ....
12:09 21.10.2026
46 Колкото са на път да рухнат цените
12:10 21.10.2026
47 Мунчо
До коментар #16 от "Без плямпаници":От 100 ракети , брат ти зеления свали ли 150 ?
12:10 21.10.2026
48 оня с коня
До коментар #31 от "Удри евраста с лопатЕто":Колекционирам русофилски изцепки и няма как да не подмина твоята че в русия примерно с 1 евро можеш да си купиш 2 пъти повече стоки,отколкото в Европа.Да - така е,но тук възниква въпросът На Качеството ли държим,или на количеството?И ако с определени Пари в Русия можеш да си купиш 2 Жигулита,то в Европа ще ти стигнат само за 1 БМВ и то със зор:)Но както е казано - "Хора различни".
12:11 21.10.2026
49 Ама това само
До коментар #39 от "Куха фирма колега. Пирамида на 200":Показва колега, че на борсите се продава пържен въздух :)... Вяра в бъдещето, което може и да не дойде никога!!!
Някога, така "загина" немският "нов пазар" от технологични компании.... Спекулираха, спекулираха с тях на борсата, докато индекса им се разтури :)...
Коментиран от #52
12:12 21.10.2026
50 Иван
12:15 21.10.2026
51 Бреййй, много си курназ бре!
До коментар #41 от "Никакъв мир":Я иди в Украйна да те мобилизират, че те и без това имат нужда от попълнения!
12:15 21.10.2026
52 Куха фирма колега. Пирамида на 200
До коментар #49 от "Ама това само":И точно защото акционерите на SpaceX са 4-те най големи фонда в САЩ и реална опастност имаше от реален фалит при заглушаване на сателитите и на Тръмп му омекнаха краката и обяви сделката за нафтата и дори премахване на санкциите за Русия а сега Витков отърча в Русия .... мдааа....
12:22 21.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ковача
12:25 21.10.2026
55 Фашистите
12:28 21.10.2026
56 Роко
До коментар #27 от "Хахаха":Какво става хората са недоволни от управляващите и протестират нещо абсолютно нормално в Европа. Имат право на това. Драма няма. Към протестиращите са се лепнали палестински активисти които извършват палежите и грабежите на кво да ги правиш ислямски диваци
12:35 21.10.2026
57 народен представител
12:37 21.10.2026
58 койдазнай
Въобще мъка!
12:40 21.10.2026