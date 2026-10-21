Кремъл смята, че подкрепата на Запада за Украйна е напът да рухне

Вчерашната среща на украинския президент Володимир Зеленски с американския специален пратеник Стив Уиткоф в Норвегия е водеща тема в западния печат, предаде БТА.

САЩ възобновиха споделянето на разузнавателна информация с Киев за руските ракетни удари, каза Зеленски след срещата си с Уиткоф. Внимание на тези думи на украинския лидер обръща британският в. "Гардиън".

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Зеленски каза, че Украйна отново получава предварителни предупреждения за атаки с балистични ракети, които изглежда бяха преустановени от Белия дом миналата седмица, посочва вестникът. Украинският лидер отбеляза, че този ход на САЩ (възобновеното споделяне на разузнавателните данни, бел. БТА) ще спаси хора, припомня "Гардиън".

"Много е важно за нашите хора, за децата, за възрастните, за цивилните, защото знаем кога идват балистичните ракети. Благодарни сме на американската страна", заяви президентът на Украйна.

"Гардиън" отбелязва, че Стив Уиткоф ще се срещне днес с руския президент Владимир Путин след разговора със Зеленски в Норвегия, който американски представител окачестви като конструктивен. Уиткоф ще се опита да "проправи път към директни тристранни и по-широки многостранни преговори", каза американски представител пред агенция Ройтерс.

Срещата в Осло се състоя на фона на най-голямата криза в отношенията между САЩ и Украйна, откакто Русия нахлу пълномащабно преди близо пет години, коментира в. "Гардиън", като припомня, че американският президент Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не е успял да сложи край на войната и че Украйна се нуждае от нов лидер.

Вчера Тръмп намекна, че Зеленски е основната пречка пред постигането на споразумение. "Искаме Зеленски да направи сделка. Той може да направи сделка. Той можеше да направи сделка преди две години, когато проведохме малкия ни разговор в Овалния кабинет", каза още американският президент, цитиран от британското издание.

"Гардиън" отбелязва още, че зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, се е включил чрез видео връзка в разговора на Уиткоф и Зеленски. В срещата участваха също норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре, финландският президент Александер Стуб, както и европейски и британски представители от сферата на сигурността.

Зеленски каза, че по-рано е провел позитивен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, акцентира "Гардиън". В отговор на въпрос дали Украйна сега губи войната, след скорошните враждебни действия на САЩ, Зеленски отговори: "Разбира се, че не губим. Губим обаче хора заради руските атаки, губим и време. Жалко".

Украинският лидер каза, че в разговора си с Рубио е повдигнал въпроса за ограниченията, наложени миналата седмица върху споделянето с Украйна на "Старшийлд" - военната версия на сателитната интернет услуга на милиардера Илон Мъск "Старлинк". Забавянето на сигнала на "Старшийлд" се отрази доста неблагоприятно върху способността на Украйна да извършва атаки с дронове на средно разстояние срещу руските бойни позиции.

Зеленски каза, че е предложил Украйна да спре атаки на далечно разстояние по руските петролните рафинерии - ключово искане на Тръмп - ако САЩ снабдят Киев с противоракетни системи "Пейтриът". Пентагонът блокира доставките на "Пейтриът" за Киев, платени от други страни, като с това прави Киев по-уязвим от всякога по отношение на въздушните атаки.

Украинският президент заяви вчера, че е против идеята на руския президент Владимир Путин за тристранна среща във формат Русия-САЩ-Китай, която да бъде проведена следващия месец и да бъде посветена на постигането на сделката за Украйна, посочва "Гардиън".

"Не може да има нищо за Украйна без Украйна. Ако става дума за Украйна и нашето бъдеще, може да е приемливо само ако ние сме на масата за преговори", изтъкна украинският лидер, цитиран от "Гардиън".

Кризата между Вашингтон и Киев започна преди 10 дни, когато Тръмп заяви, че вдига американските санкции срещу руски дизел, в опит да намали цените на дизела преди междинните избори в САЩ.

Илон Мъск е наредил забавянето на сигнала на "Старлинк" в Украйна, пише друг британски вестник - "Таймс". Някои представители казват, че Мъск е обсъдил намаляването на скоростта на сигнала с президента Тръмп, преди да го направи, други казват, че е действал, без да се консултира с Белия дом, отбелязва всекидневникът.

В. "Дейли телеграф" се спира на думи на американския държавен секретар Марко Рубио от разговора му със Зеленски. Според британското издание Рубио е казал на Зеленски, че Тръмп не е настроен срещу него. Той е пояснил, че твърденията, че САЩ са спрели подкрепата за Украйна са подразнили американския президент.

Стив Уиткоф ще се срещне днес с Путин в Русия, на фона на призивите на Тръмп към Украйна да сключи сделка за уреждане на войната, пише в. "Индипендънт".

Това британско издание обръща внимание и на думите на Володимир Зеленски, че САЩ са възобновили споделянето на разузнавателна информация след конструктивния диалог в Осло, където той се срещна със Стив Уиткоф.

Кремъл обаче все още смята, че подкрепата на Запада за Украйна е напът да рухне, пише американският в. "Вашингтон пост".

Докато течеше срещата в Осло, в Киев не спряха да отекват сирените за въздушна тревога, отбелязва на свой ред в. "Паис". Местните власти заявиха, че руските дронове са нанесли щети на болница и на медицински център в два района на украинската столица и че са били ранени петима души, отбелязва испанското издание.