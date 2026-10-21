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Рубио заяви, че срещата на Уиткоф със Зеленски е приключила без изненади
  Тема: Украйна

Рубио заяви, че срещата на Уиткоф със Зеленски е приключила без изненади

21 Октомври, 2026 10:09 1 175 15

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  • сащ

Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите Кирил Дмитриев

Рубио заяви, че срещата на Уиткоф със Зеленски е приключила без изненади - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че според него вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на американския първи дипломат Уиткоф е на път за Санкт Петербург.

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"Сега той, въоръжен с тези идеи (от срещата със Зеленски - бел. ред.), може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай. Вчера той пристигна в Индия на двудневна визита.

По информация на Ройтерс Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и на икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, предаде Укринформ.

Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи Укринформ.

Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо чудо

    22 0 Отговор
    Пили кафе на летището в норвежката столица Осло

    10:12 21.10.2026

  • 2 заяви той ...

    18 1 Отговор
    През три минути нещо "заявяват"

    10:15 21.10.2026

  • 3 ами

    2 14 Отговор
    Зеления пак им е сервирал зелен хайвер, подиграва се на Бай Дончо то па вече, кой ли не му се подиграва

    Коментиран от #15

    10:15 21.10.2026

  • 4 Демек,

    6 34 Отговор
    Зеленски не отстъпва нито педя назад от националните интереси на Украйна!

    Истински национален герой!

    Де да имахме и ние такъв!

    Коментиран от #5, #14

    10:15 21.10.2026

  • 5 ухльоф

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Демек,":

    Ми вземи си го в къщи!

    10:24 21.10.2026

  • 6 Инна

    12 2 Отговор
    Русия не е променила позицията си относно евентуално енергийно примирие с Украйна. Москва настоява за всеобхватно мирно разрешаване на конфликта, а не за временно спиране на ударите, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
    „Нищо не се е променило. Нуждаем се от мир, а не от примирие“, подчерта говорителят на Кремъл, отговаряйки на въпрос за евентуална пауза в атаките срещу енергийната инфраструктура.

    Ден преди това Володимир Зеленски предложи Русия взаимно да се въздържи от удари по най-чувствителните енергийни обекти. Той направи тази инициатива след разговори с американски представители в Осло. Киев изрази готовност да прекрати подобни атаки, при условие че Москва предприеме подобна стъпка.

    Коментиран от #9, #12

    10:24 21.10.2026

  • 7 Ахаааа

    10 0 Отговор
    пек ли е бил нашмъркан

    10:26 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пратениците на Оранжевото

    5 0 Отговор
    се мотаят между Вашингтон, Киев и Москва и никаква работа не са свършили .

    Няма и да свършат, щото не знаят как.
    По същия начин се навряха и в Иран и сега се чудят как да излязат.

    10:39 21.10.2026

  • 12 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Инна":

    Да така е . И последно според любимеца ти Путин те никого не са нападали а Украйна ги е нападнала. Те само се защитават

    10:45 21.10.2026

  • 13 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е по план":

    Русия може да си го позволи.
    Русия е един от водещите производители на злато в света, като постоянно се нарежда сред челната тройка. Според Министерството на природните ресурси, обемите на производство за 2025 г. се оценяват на приблизително 480-485 тона. През 2026 г. се очаква високите нива да се запазят на 480-500 тона.
    Златодобивната индустрия в Русия се развива успешно.

    Само един пример.

    За 2026 г. е обявено пускането в експлоатация на нов завод за добив на злато в Камчатка. Този проект е базиран на златното находище Озерновское. Той се изпълнява от SiGMA (част от групата „Золотой актив“), която е получила статут на резидент в зоната за напреднало развитие Камчатка.
    Ключовото съоръжение на новия комплекс е заводът за добив на злато ZIF-2. Проектният му капацитет е до 600 000 тона руда годишно. Това е втората фаза на проекта: първата (с капацитет от 140 хиляди тона годишно) вече беше въведена в експлоатация по-рано.

    10:56 21.10.2026

  • 14 123

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Демек,":

    "Национален герой" който милиони украинци проклинят за смъртта на свои близки хора.

    11:02 21.10.2026

  • 15 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ами":

    С дядо Дончо се подиграва. И с Путлер Великий се гаври вече 5 години.

    11:07 21.10.2026