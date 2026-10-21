Рубио заяви, че срещата на Уиткоф със Зеленски е приключила без изненади

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че според него вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на американския първи дипломат Уиткоф е на път за Санкт Петербург.

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"Сега той, въоръжен с тези идеи (от срещата със Зеленски - бел. ред.), може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай. Вчера той пристигна в Индия на двудневна визита.

По информация на Ройтерс Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и на икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, предаде Укринформ.

Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи Укринформ.

Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.