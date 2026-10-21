Рубио заяви, че срещата на Уиткоф със Зеленски е приключила без изненади

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че според него вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По думите на американския първи дипломат Уиткоф е на път за Санкт Петербург.
"Сега той, въоръжен с тези идеи (от срещата със Зеленски - бел. ред.), може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай. Вчера той пристигна в Индия на двудневна визита.
По информация на Ройтерс Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и на икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).
В Осло Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, предаде Укринформ.
Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи Укринформ.
Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.
Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оооо чудо
10:12 21.10.2026
2 заяви той ...
10:15 21.10.2026
3 ами
Коментиран от #15
10:15 21.10.2026
4 Демек,
Истински национален герой!
Де да имахме и ние такъв!
Коментиран от #5, #14
10:15 21.10.2026
5 ухльоф
До коментар #4 от "Демек,":Ми вземи си го в къщи!
10:24 21.10.2026
6 Инна
„Нищо не се е променило. Нуждаем се от мир, а не от примирие“, подчерта говорителят на Кремъл, отговаряйки на въпрос за евентуална пауза в атаките срещу енергийната инфраструктура.
Ден преди това Володимир Зеленски предложи Русия взаимно да се въздържи от удари по най-чувствителните енергийни обекти. Той направи тази инициатива след разговори с американски представители в Осло. Киев изрази готовност да прекрати подобни атаки, при условие че Москва предприеме подобна стъпка.
Коментиран от #9, #12
10:24 21.10.2026
7 Ахаааа
10:26 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пратениците на Оранжевото
Няма и да свършат, щото не знаят как.
По същия начин се навряха и в Иран и сега се чудят как да излязат.
10:39 21.10.2026
12 Соломон
До коментар #6 от "Инна":Да така е . И последно според любимеца ти Путин те никого не са нападали а Украйна ги е нападнала. Те само се защитават
10:45 21.10.2026
13 Инна
До коментар #10 от "Всичко е по план":Русия може да си го позволи.
Русия е един от водещите производители на злато в света, като постоянно се нарежда сред челната тройка. Според Министерството на природните ресурси, обемите на производство за 2025 г. се оценяват на приблизително 480-485 тона. През 2026 г. се очаква високите нива да се запазят на 480-500 тона.
Златодобивната индустрия в Русия се развива успешно.
Само един пример.
За 2026 г. е обявено пускането в експлоатация на нов завод за добив на злато в Камчатка. Този проект е базиран на златното находище Озерновское. Той се изпълнява от SiGMA (част от групата „Золотой актив“), която е получила статут на резидент в зоната за напреднало развитие Камчатка.
Ключовото съоръжение на новия комплекс е заводът за добив на злато ZIF-2. Проектният му капацитет е до 600 000 тона руда годишно. Това е втората фаза на проекта: първата (с капацитет от 140 хиляди тона годишно) вече беше въведена в експлоатация по-рано.
10:56 21.10.2026
14 123
До коментар #4 от "Демек,":"Национален герой" който милиони украинци проклинят за смъртта на свои близки хора.
11:02 21.10.2026
15 2554
До коментар #3 от "ами":С дядо Дончо се подиграва. И с Путлер Великий се гаври вече 5 години.
11:07 21.10.2026