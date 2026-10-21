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В Русия: Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят
  Тема: Украйна

В Русия: Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят

21 Октомври, 2026 09:34 2 530 64

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • санкции-
  • американско оръжие

Има хибриден сценарий: САЩ обявяват Зеленски за нелегитимен заради участие в корупционна схема, включваща средства от бюджета на САЩ

В Русия: Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският сайт "Комсомолска правда" пише, че Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят. Изданието цитира мнението на политолог.

Прекратяване на доставките на американско оръжие, финансови санкции, блокиране на активи и разследвания за корупция са сред шестте възможни сценария за натиск върху Украйна и Владимир Зеленски, разгледани от експерти пред „Комсомолская правда“. В публикацията се твърди, че Доналд Тръмп активно подтиква Зеленски да проведе президентски избори в Украйна и го определя като човек, с когото трудно се водят преговори.

Като възможни инструменти са посочени още подкрепа за украинската опозиция и ограничаване на доставките на американски стоки за Украйна. Анализът е представен на фона на твърдения за забавяне на работата на системата „Старлинк“ и ограничаване на достъпа на Киев до разузнавателна информация, за които Вашингтон отрича да са се случвали.

Спиране на оръжейните доставки

Политологът Юрий Баранчик посочва прекратяването на американските оръжейни доставки като първи възможен механизъм за натиск.

„В арсенала на САЩ има такъв механизъм като прекратяване на доставките на американско оръжие“, казва Баранчик.

По думите му военният министър Пит Хегсет от няколко месеца не подписва нови доставки на ракети за системите „Пейтриът“ за Украйна. Баранчик твърди също, че Хегсет отказва да одобри предоставянето на такива ракети от трети държави, използващи собствени запаси.

Като друг американски инструмент са посочени антикорупционни разследвания, провеждани от Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура срещу представители на екипа на Зеленски.

Финансови санкции и блокиране на активи

Доцентът от Финансовия университет Дмитрий Журавльов определя като силна мярка евентуална забрана европейските държави да препродават американско оръжие на Украйна. Той посочва финансите като друг ключов лост за натиск.

„Защо за Украйна да не бъде въведена пълна забрана за преводи, отпускане на средства и инвестиции в долари? Тогава от страната ще остане малко“, заявява Журавльов.

Сред обсъжданите варианти е и блокиране на украински капитали. Журавльов допуска, че замразяване на сметки на Зеленски в чужбина би могло да окаже натиск върху него, както и заплахи за блокиране на активи на украински чиновници и депутати извън страната.

Експертът посочва още възможна пряка политическа и финансова подкрепа от САЩ за украинската опозиция. Според него, въпреки че след идването си на власт Тръмп е прекратил дейността на Американската агенция за международно развитие, в Държавния департамент са останали специалисти и структури, способни да подкрепят опити за промяна на властта в Киев.

Като част от този сценарий са споменати и образователни програми за украински студенти, както и забрана за доставката на различни американски стоки за Украйна — от компютри и телефони до автомобилни части.

Разследвания за корупция

Политологът и професор от Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ Марат Баширов твърди, че между администрацията на Тръмп и част от екипа на Зеленски вече има конфликт. По думите му не всички представители на украинското ръководство са настроени за противопоставяне с Белия дом, а някои имат активи в САЩ или американско гражданство.

Баширов очаква напрежението да се засили след изборите за Конгрес на САЩ на 3 ноември. Новоизбраните конгресмени обаче ще встъпят в длъжност през януари.

„След януари администрацията на Тръмп може да предприеме както юридическа, така и медийна атака срещу Зеленски“, казва Баширов.

Той допуска като хибриден вариант Зеленски да бъде обявен за нелегитимен, след като бъде обвинен в участие в корупционна схема с пари от американския бюджет. Баширов твърди още, че САЩ може да работят с част от екипа на украинския президент за неговото отстраняване, като прави сравнение със събитията във Венецуела преди задържането на Николас Мадуро.

В публикацията е изложено и твърдението, че човек, обвинен в присвояване на американски средства, може да бъде задържан във всяка държава съгласно принципите на екстериториалната юрисдикция на американското законодателство.

В края на материала е отбелязано, че Линдзи Греъм, споменат във връзка със законопроекта за санкции, е включен в руския списък на терористи и екстремисти.

Източници: kp.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 32 Отговор
    Зеленски ще свърши като Мадуро

    Коментиран от #4, #11, #41, #43, #57, #63

    09:36 21.10.2026

  • 2 Накратко

    25 22 Отговор
    Елементарни, фашистки лъжи за аудитория от лузъри.

    Коментиран от #12

    09:37 21.10.2026

  • 3 Пич

    21 17 Отговор
    Когато казвам - не приказвам!!!
    Сега решават като какъв пример им трябва Зелю!!!
    Да видят всички какво се случва с този, който не се подчинява!?
    Или да видят всички, как се се създава герой, загинал за свободата на родината!!!

    Коментиран от #8, #9

    09:38 21.10.2026

  • 4 За себе

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си мисли!

    09:39 21.10.2026

  • 5 МП4

    5 33 Отговор
    Представяте ли си да го убият и да направят клонинг , както има Путин и така новия зелен ще бэде техен човек и ще даде вс на Русия чрез американците 😅😅 Тжва ще е топ сценарии и света ще бъде тотално излъган!

    Коментиран от #6

    09:40 21.10.2026

  • 6 ХалаПенйо

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "МП4":

    Хаха, влиза в стаята оригиналното зелю, а излиза двойник някакъв.
    Казано е: внимавай с какви се събираш.

    09:43 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Господ

    13 33 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Русия няма да победи!

    Коментиран от #29

    09:47 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уитков

    33 8 Отговор
    Зеленски и Урсулите са Откраднали до сега почти Десет процента от
    средствата, които са Подарени на Нацистка Украйна възлизащи на
    повече от Триста Милиарда Евро и Двеста Милиарда Долара!

    09:50 21.10.2026

  • 11 Уитков

    28 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Грешиш!
    Зеленски ще свърши като Хитлер.
    Направи справка с Истотията!

    Коментиран от #51

    09:52 21.10.2026

  • 12 От САЩ

    13 31 Отговор

    До коментар #2 от "Накратко":

    Най-големи лузъри са кремълските крепостни.

    Елцин им даде малко въздух да подишат, а Путин ги потопи в септичната яма наречена Руска федерация.

    Коментиран от #17, #35

    09:52 21.10.2026

  • 13 Слуга на народа

    28 6 Отговор
    Зеленото се е "овъртолило" яко във всякакви схеми и зверства. Нищо добро не го чака, но какво от това- изигра си ролята докрай.

    09:53 21.10.2026

  • 14 Иван

    4 2 Отговор
    Еленски 5

    09:53 21.10.2026

  • 15 койдазнай

    6 20 Отговор
    Тръмп пуска напразни надежди, че ще маха Зеленски.
    Това е единствената надежда на Тупин, че ще спечели нещо в Украйна, което ще може да обяви за победа. Но Тупин няма как да се досети, че Тръмп отново ще го измами. Не случайно, на всяко интервю се обяснява, кой колко пъти го лъгал и това била причината, че нищо не му се получава. Все имало някакви договорки, дето не били записани, ама били сигурни.
    НА-ДУ-ЛИ!

    Коментиран от #59

    09:53 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сара

    5 10 Отговор
    Мисля, че никакви схеми няма да доведат до щастлив край на двамата диктатори.

    Коментиран от #25

    09:56 21.10.2026

  • 19 Мнение

    9 17 Отговор
    Глобалните мошеници искат да свалят героя Зеленски за да не им пречи на глобалните далавери.

    Коментиран от #23

    09:57 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Довиж-да-не

    16 10 Отговор
    Не го мислете Зельо, вилата в Швейцария го чака. Мислете ние как ще я избутаме в ЕС, че основната престъпничка, която е на път да фалира Съюза, още е председател на Европейската комисия!

    09:58 21.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Съмнение

    17 3 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Героя занули ес и нато в комбина с Урсула

    09:59 21.10.2026

  • 24 Хаха

    8 16 Отговор
    Зеленски ги побърка. И Русия и щатите не очакваха от един артист да води 5 години война срещу Безаналоговата Русия. Но да не забравяме как Рейгън събори СССР.

    10:00 21.10.2026

  • 25 Борис Джонсън

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "сара":

    До последната укра

    Коментиран от #45

    10:00 21.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тамара Глоба

    7 13 Отговор
    Зеленски ще надживее Тръмп и Путин в политиката.

    Коментиран от #55

    10:02 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Господ

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Господ":

    Русия винаги побеждава

    Коментиран от #32, #36

    10:03 21.10.2026

  • 30 1111

    13 5 Отговор
    Само Тръмп може да спре тази война.Украйна е пред колапс.Русия побеждава на бойното поле.

    Коментиран от #56

    10:03 21.10.2026

  • 31 зле

    3 10 Отговор
    Комсомолска правда пишела хаха тия освен да пишат каквото им кажат отгоре друго могат ли

    Коментиран от #38

    10:04 21.10.2026

  • 32 зле

    2 9 Отговор

    До коментар #29 от "Господ":

    кога винаги в авганистан победи ли? победават срещу проксита които са боенеспособни

    Коментиран от #42, #52

    10:06 21.10.2026

  • 33 Путин ... пече Тръмп на "бавен" огън!

    3 9 Отговор
    Като изкапе мазнинината ,ще се спусне мрака !

    В Русия живият с илюзията ,
    че това човек не знае ,не го боли!
    Наследство от" крепостното" руско робство!

    Коментиран от #47

    10:09 21.10.2026

  • 34 Гаврош

    9 0 Отговор
    Като гледам тоя шубе го тресе - прозорците на колата му 1 педя дебели...

    Коментиран от #53

    10:11 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Роко

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Господ":

    За последните 140 години Рассия е победила в ЕДНА ЕДИНСТВЕНА война срещу Грузия 2008 ако това може да се нарече война

    Коментиран от #46

    10:19 21.10.2026

  • 37 щом

    0 4 Отговор
    Щом толкова неазите ЕО и НАТО защо не ги напуснете. Лесно е. Англичаните го направиха. Ама вие освен да лаете и да пречите на нормалните хора да си гледат работата друго не можете. Не ви стиска нали.

    10:19 21.10.2026

  • 38 По-зле

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "зле":

    Остави Комсомолская правда, наблегни на казаното от американския президент и вице-то му.

    10:19 21.10.2026

  • 39 Руснаците подсказват на Тръмп идеи

    3 3 Отговор
    как да продължат да правят мръсно на Зеленски и Украйна!

    Нищо чудно и няма да съм изненадан, ако Тръмп ги възприеме и почне да ги прилага в действие.

    Коментиран от #48

    10:19 21.10.2026

  • 40 Нищо ново

    2 1 Отговор
    Зеленски ще повтори съдбата на мазепа, пилсудски, бандера , юда

    Коментиран от #50

    10:20 21.10.2026

  • 41 А за Линдзи Греъм е късно.

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изваден е от списъка по ...болест.

    10:22 21.10.2026

  • 42 Много си зле

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "зле":

    Колкото и да ти е мъчно Русия победи

    10:23 21.10.2026

  • 43 Антирашист 4756

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напразни пожелания !

    10:25 21.10.2026

  • 44 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    Той вчера навърши 137,5 години.

    10:26 21.10.2026

  • 45 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Борис Джонсън":

    Дали ?

    10:26 21.10.2026

  • 46 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Роко":

    изпий си хапчетата,пак почваш да халюцинираш

    10:26 21.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 коко

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаците подсказват на Тръмп идеи":

    Само до междинните избори.

    10:26 21.10.2026

  • 49 Херодот , пише в Историята на Скитите...

    1 1 Отговор
    че Кимерийците (някой сколари твърдят, че това са българите ),
    народ живял преди 2500 г. пр.н.е . в земите на днешна Украйна ,
    (не бъркайте тези българи със Стара Велика България, тя се появява много по -късно),
    бил нападнат от Скитите, след като се събрали царете на този народ решили
    да изпратят цялото население , което не е във войската , в различни посоки,
    едни поели към Синопе на южно Черно Море, други на запад,
    а царете взели решение единодушно да останат
    и да се бият до смърт за земята си , за да могат да бъдат погребани в страната си!
    Според Херодот по негово време , още се виждали могилте и стената от пръст ,там където
    са погребани Кимерийските царе!
    А българите са все оше живи и здрави!Научили и "Москолите " на език и култура!

    10:27 21.10.2026

  • 50 Антирашист 4757

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Нищо ново":

    Врачките пишат в раздел ,напразни очаквания и простотии!

    10:27 21.10.2026

  • 51 Роко

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Уитков":

    Не приятелю ти направи справка с историята защото явно не я познаваш, а тя показва че когато Рассия воюва сама ВИНАГИ ГУБИ ВОЙНАТА независимо колко слаб е противника. След загубата сатрапа в Масква обикновенно го скъсяват с една глава. Колкото до аналогията с Хитлер, Путин се държи като него през 45-та така е наплашил с лудостта си подчинените си, че те не смеят да му докладват истината, така че дрънка за измислени победи, но толкова го е страх че не смее да излезе от бункера си. А когато излезе е заобиколен от огромна охрана в кортежа му има коли с картечници а над него лети хеликоптер а трасето през което минава се блокира на километри тук надминава дори Хитлер.

    Коментиран от #54, #62

    10:30 21.10.2026

  • 52 По-зле

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "зле":

    АФганистан, с Ф, като Фафла :)
    Иначе там (в АФганистан май никой не може да победи

    10:32 21.10.2026

  • 53 Роко

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гаврош":

    Не го виня страната му воюва с терористичен фашистки режим но за разлика от Путин не се прикрива с картечници и хеликоптери

    Коментиран от #61

    10:33 21.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тамара Глоба":

    Те това е мисъл на истински аналитичен ум. БРАВОС!

    10:34 21.10.2026

  • 56 Роко

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "1111":

    На какво основание правиш това твърдение? Припомням за септември Рассия е загубила повече територии от колкото е окупирала. Е ако слушаш глупостите които дрънка Путин те побеждават на всички фронтове но това са розовите мечти на малкото розово пони Путин

    10:38 21.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дон Турболенто

    1 0 Отговор
    Добре, WINNER! Само дето лично американския президент и вицепрезидент казаха в прав текст (особено президента), че вече не го искат (Белия нос имам предвид). А ако можеш да си направиш една ретроспекция, ще видиш как свършват американските лидерите на американските проксита, когато вече няма полза от тях, а даже са и в тежест.

    10:41 21.10.2026

  • 59 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    Ако махне Зеленски кво ще стане? Президент ще стане някой като Фьодоров (Зеленски го отстрани защото е прекалено агресивен) или Драпати а тогава вече рассияните ще заживеят отрицателно

    10:44 21.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Роко":

    Сигурен ли си, че не си объркал форума?

    10:46 21.10.2026

  • 62 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Роко":

    Как може да паднете толкова ниско,че да пишете лъжи за няколко цента?

    10:47 21.10.2026

  • 63 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Едва ли? Февруари 2022 се пробваха ма не се получи набиха им канчето та се наложи да бягат.

    10:49 21.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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