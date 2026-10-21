В Русия: Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят

Руският сайт "Комсомолска правда" пише, че Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят. Изданието цитира мнението на политолог.
Прекратяване на доставките на американско оръжие, финансови санкции, блокиране на активи и разследвания за корупция са сред шестте възможни сценария за натиск върху Украйна и Владимир Зеленски, разгледани от експерти пред „Комсомолская правда“. В публикацията се твърди, че Доналд Тръмп активно подтиква Зеленски да проведе президентски избори в Украйна и го определя като човек, с когото трудно се водят преговори.
Като възможни инструменти са посочени още подкрепа за украинската опозиция и ограничаване на доставките на американски стоки за Украйна. Анализът е представен на фона на твърдения за забавяне на работата на системата „Старлинк“ и ограничаване на достъпа на Киев до разузнавателна информация, за които Вашингтон отрича да са се случвали.
Спиране на оръжейните доставки
Политологът Юрий Баранчик посочва прекратяването на американските оръжейни доставки като първи възможен механизъм за натиск.„В арсенала на САЩ има такъв механизъм като прекратяване на доставките на американско оръжие“, казва Баранчик.
По думите му военният министър Пит Хегсет от няколко месеца не подписва нови доставки на ракети за системите „Пейтриът“ за Украйна. Баранчик твърди също, че Хегсет отказва да одобри предоставянето на такива ракети от трети държави, използващи собствени запаси.
Като друг американски инструмент са посочени антикорупционни разследвания, провеждани от Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура срещу представители на екипа на Зеленски.
Финансови санкции и блокиране на активи
Доцентът от Финансовия университет Дмитрий Журавльов определя като силна мярка евентуална забрана европейските държави да препродават американско оръжие на Украйна. Той посочва финансите като друг ключов лост за натиск.„Защо за Украйна да не бъде въведена пълна забрана за преводи, отпускане на средства и инвестиции в долари? Тогава от страната ще остане малко“, заявява Журавльов.
Сред обсъжданите варианти е и блокиране на украински капитали. Журавльов допуска, че замразяване на сметки на Зеленски в чужбина би могло да окаже натиск върху него, както и заплахи за блокиране на активи на украински чиновници и депутати извън страната.
Експертът посочва още възможна пряка политическа и финансова подкрепа от САЩ за украинската опозиция. Според него, въпреки че след идването си на власт Тръмп е прекратил дейността на Американската агенция за международно развитие, в Държавния департамент са останали специалисти и структури, способни да подкрепят опити за промяна на властта в Киев.
Като част от този сценарий са споменати и образователни програми за украински студенти, както и забрана за доставката на различни американски стоки за Украйна — от компютри и телефони до автомобилни части.
Разследвания за корупция
Политологът и професор от Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ Марат Баширов твърди, че между администрацията на Тръмп и част от екипа на Зеленски вече има конфликт. По думите му не всички представители на украинското ръководство са настроени за противопоставяне с Белия дом, а някои имат активи в САЩ или американско гражданство.
Баширов очаква напрежението да се засили след изборите за Конгрес на САЩ на 3 ноември. Новоизбраните конгресмени обаче ще встъпят в длъжност през януари.„След януари администрацията на Тръмп може да предприеме както юридическа, така и медийна атака срещу Зеленски“, казва Баширов.
Той допуска като хибриден вариант Зеленски да бъде обявен за нелегитимен, след като бъде обвинен в участие в корупционна схема с пари от американския бюджет. Баширов твърди още, че САЩ може да работят с част от екипа на украинския президент за неговото отстраняване, като прави сравнение със събитията във Венецуела преди задържането на Николас Мадуро.
В публикацията е изложено и твърдението, че човек, обвинен в присвояване на американски средства, може да бъде задържан във всяка държава съгласно принципите на екстериториалната юрисдикция на американското законодателство.
В края на материала е отбелязано, че Линдзи Греъм, споменат във връзка със законопроекта за санкции, е включен в руския списък на терористи и екстремисти.
Източници: kp.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #11, #41, #43, #57, #63
09:36 21.10.2026
2 Накратко
Коментиран от #12
09:37 21.10.2026
3 Пич
Сега решават като какъв пример им трябва Зелю!!!
Да видят всички какво се случва с този, който не се подчинява!?
Или да видят всички, как се се създава герой, загинал за свободата на родината!!!
Коментиран от #8, #9
09:38 21.10.2026
4 За себе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":си мисли!
09:39 21.10.2026
5 МП4
Коментиран от #6
09:40 21.10.2026
6 ХалаПенйо
До коментар #5 от "МП4":Хаха, влиза в стаята оригиналното зелю, а излиза двойник някакъв.
Казано е: внимавай с какви се събираш.
09:43 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Господ
До коментар #3 от "Пич":Русия няма да победи!
Коментиран от #29
09:47 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Уитков
средствата, които са Подарени на Нацистка Украйна възлизащи на
повече от Триста Милиарда Евро и Двеста Милиарда Долара!
09:50 21.10.2026
11 Уитков
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Грешиш!
Зеленски ще свърши като Хитлер.
Направи справка с Истотията!
Коментиран от #51
09:52 21.10.2026
12 От САЩ
До коментар #2 от "Накратко":Най-големи лузъри са кремълските крепостни.
Елцин им даде малко въздух да подишат, а Путин ги потопи в септичната яма наречена Руска федерация.
Коментиран от #17, #35
09:52 21.10.2026
13 Слуга на народа
09:53 21.10.2026
14 Иван
09:53 21.10.2026
15 койдазнай
Това е единствената надежда на Тупин, че ще спечели нещо в Украйна, което ще може да обяви за победа. Но Тупин няма как да се досети, че Тръмп отново ще го измами. Не случайно, на всяко интервю се обяснява, кой колко пъти го лъгал и това била причината, че нищо не му се получава. Все имало някакви договорки, дето не били записани, ама били сигурни.
НА-ДУ-ЛИ!
Коментиран от #59
09:53 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сара
Коментиран от #25
09:56 21.10.2026
19 Мнение
Коментиран от #23
09:57 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Довиж-да-не
09:58 21.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Съмнение
До коментар #19 от "Мнение":Героя занули ес и нато в комбина с Урсула
09:59 21.10.2026
24 Хаха
10:00 21.10.2026
25 Борис Джонсън
До коментар #18 от "сара":До последната укра
Коментиран от #45
10:00 21.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тамара Глоба
Коментиран от #55
10:02 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Господ
До коментар #8 от "Господ":Русия винаги побеждава
Коментиран от #32, #36
10:03 21.10.2026
30 1111
Коментиран от #56
10:03 21.10.2026
31 зле
Коментиран от #38
10:04 21.10.2026
32 зле
До коментар #29 от "Господ":кога винаги в авганистан победи ли? победават срещу проксита които са боенеспособни
Коментиран от #42, #52
10:06 21.10.2026
33 Путин ... пече Тръмп на "бавен" огън!
В Русия живият с илюзията ,
че това човек не знае ,не го боли!
Наследство от" крепостното" руско робство!
Коментиран от #47
10:09 21.10.2026
34 Гаврош
Коментиран от #53
10:11 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Роко
До коментар #29 от "Господ":За последните 140 години Рассия е победила в ЕДНА ЕДИНСТВЕНА война срещу Грузия 2008 ако това може да се нарече война
Коментиран от #46
10:19 21.10.2026
37 щом
10:19 21.10.2026
38 По-зле
До коментар #31 от "зле":Остави Комсомолская правда, наблегни на казаното от американския президент и вице-то му.
10:19 21.10.2026
39 Руснаците подсказват на Тръмп идеи
Нищо чудно и няма да съм изненадан, ако Тръмп ги възприеме и почне да ги прилага в действие.
Коментиран от #48
10:19 21.10.2026
40 Нищо ново
Коментиран от #50
10:20 21.10.2026
41 А за Линдзи Греъм е късно.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изваден е от списъка по ...болест.
10:22 21.10.2026
42 Много си зле
До коментар #32 от "зле":Колкото и да ти е мъчно Русия победи
10:23 21.10.2026
43 Антирашист 4756
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Напразни пожелания !
10:25 21.10.2026
44 Така е
До коментар #17 от "Иван":Той вчера навърши 137,5 години.
10:26 21.10.2026
45 коко
До коментар #25 от "Борис Джонсън":Дали ?
10:26 21.10.2026
46 хахахахха
До коментар #36 от "Роко":изпий си хапчетата,пак почваш да халюцинираш
10:26 21.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 коко
До коментар #39 от "Руснаците подсказват на Тръмп идеи":Само до междинните избори.
10:26 21.10.2026
49 Херодот , пише в Историята на Скитите...
народ живял преди 2500 г. пр.н.е . в земите на днешна Украйна ,
(не бъркайте тези българи със Стара Велика България, тя се появява много по -късно),
бил нападнат от Скитите, след като се събрали царете на този народ решили
да изпратят цялото население , което не е във войската , в различни посоки,
едни поели към Синопе на южно Черно Море, други на запад,
а царете взели решение единодушно да останат
и да се бият до смърт за земята си , за да могат да бъдат погребани в страната си!
Според Херодот по негово време , още се виждали могилте и стената от пръст ,там където
са погребани Кимерийските царе!
А българите са все оше живи и здрави!Научили и "Москолите " на език и култура!
10:27 21.10.2026
50 Антирашист 4757
До коментар #40 от "Нищо ново":Врачките пишат в раздел ,напразни очаквания и простотии!
10:27 21.10.2026
51 Роко
До коментар #11 от "Уитков":Не приятелю ти направи справка с историята защото явно не я познаваш, а тя показва че когато Рассия воюва сама ВИНАГИ ГУБИ ВОЙНАТА независимо колко слаб е противника. След загубата сатрапа в Масква обикновенно го скъсяват с една глава. Колкото до аналогията с Хитлер, Путин се държи като него през 45-та така е наплашил с лудостта си подчинените си, че те не смеят да му докладват истината, така че дрънка за измислени победи, но толкова го е страх че не смее да излезе от бункера си. А когато излезе е заобиколен от огромна охрана в кортежа му има коли с картечници а над него лети хеликоптер а трасето през което минава се блокира на километри тук надминава дори Хитлер.
Коментиран от #54, #62
10:30 21.10.2026
52 По-зле
До коментар #32 от "зле":АФганистан, с Ф, като Фафла :)
Иначе там (в АФганистан май никой не може да победи
10:32 21.10.2026
53 Роко
До коментар #34 от "Гаврош":Не го виня страната му воюва с терористичен фашистки режим но за разлика от Путин не се прикрива с картечници и хеликоптери
Коментиран от #61
10:33 21.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дон Турболенто
До коментар #27 от "Тамара Глоба":Те това е мисъл на истински аналитичен ум. БРАВОС!
10:34 21.10.2026
56 Роко
До коментар #30 от "1111":На какво основание правиш това твърдение? Припомням за септември Рассия е загубила повече територии от колкото е окупирала. Е ако слушаш глупостите които дрънка Путин те побеждават на всички фронтове но това са розовите мечти на малкото розово пони Путин
10:38 21.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дон Турболенто
10:41 21.10.2026
59 Роко
До коментар #15 от "койдазнай":Ако махне Зеленски кво ще стане? Президент ще стане някой като Фьодоров (Зеленски го отстрани защото е прекалено агресивен) или Драпати а тогава вече рассияните ще заживеят отрицателно
10:44 21.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дон Турболенто
До коментар #53 от "Роко":Сигурен ли си, че не си объркал форума?
10:46 21.10.2026
62 да питам
До коментар #51 от "Роко":Как може да паднете толкова ниско,че да пишете лъжи за няколко цента?
10:47 21.10.2026
63 Роко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Едва ли? Февруари 2022 се пробваха ма не се получи набиха им канчето та се наложи да бягат.
10:49 21.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.