Руският сайт "Комсомолска правда" пише, че Съединените щати работят с част от екипа на Зеленски, за да го отстранят. Изданието цитира мнението на политолог.

Прекратяване на доставките на американско оръжие, финансови санкции, блокиране на активи и разследвания за корупция са сред шестте възможни сценария за натиск върху Украйна и Владимир Зеленски, разгледани от експерти пред „Комсомолская правда“. В публикацията се твърди, че Доналд Тръмп активно подтиква Зеленски да проведе президентски избори в Украйна и го определя като човек, с когото трудно се водят преговори.

Като възможни инструменти са посочени още подкрепа за украинската опозиция и ограничаване на доставките на американски стоки за Украйна. Анализът е представен на фона на твърдения за забавяне на работата на системата „Старлинк“ и ограничаване на достъпа на Киев до разузнавателна информация, за които Вашингтон отрича да са се случвали.

Спиране на оръжейните доставки

Политологът Юрий Баранчик посочва прекратяването на американските оръжейни доставки като първи възможен механизъм за натиск.

„В арсенала на САЩ има такъв механизъм като прекратяване на доставките на американско оръжие“, казва Баранчик.

По думите му военният министър Пит Хегсет от няколко месеца не подписва нови доставки на ракети за системите „Пейтриът“ за Украйна. Баранчик твърди също, че Хегсет отказва да одобри предоставянето на такива ракети от трети държави, използващи собствени запаси.

Като друг американски инструмент са посочени антикорупционни разследвания, провеждани от Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура срещу представители на екипа на Зеленски.

Финансови санкции и блокиране на активи

Доцентът от Финансовия университет Дмитрий Журавльов определя като силна мярка евентуална забрана европейските държави да препродават американско оръжие на Украйна. Той посочва финансите като друг ключов лост за натиск.

„Защо за Украйна да не бъде въведена пълна забрана за преводи, отпускане на средства и инвестиции в долари? Тогава от страната ще остане малко“, заявява Журавльов.

Сред обсъжданите варианти е и блокиране на украински капитали. Журавльов допуска, че замразяване на сметки на Зеленски в чужбина би могло да окаже натиск върху него, както и заплахи за блокиране на активи на украински чиновници и депутати извън страната.

Експертът посочва още възможна пряка политическа и финансова подкрепа от САЩ за украинската опозиция. Според него, въпреки че след идването си на власт Тръмп е прекратил дейността на Американската агенция за международно развитие, в Държавния департамент са останали специалисти и структури, способни да подкрепят опити за промяна на властта в Киев.

Като част от този сценарий са споменати и образователни програми за украински студенти, както и забрана за доставката на различни американски стоки за Украйна — от компютри и телефони до автомобилни части.

Разследвания за корупция

Политологът и професор от Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ Марат Баширов твърди, че между администрацията на Тръмп и част от екипа на Зеленски вече има конфликт. По думите му не всички представители на украинското ръководство са настроени за противопоставяне с Белия дом, а някои имат активи в САЩ или американско гражданство.

Баширов очаква напрежението да се засили след изборите за Конгрес на САЩ на 3 ноември. Новоизбраните конгресмени обаче ще встъпят в длъжност през януари.

„След януари администрацията на Тръмп може да предприеме както юридическа, така и медийна атака срещу Зеленски“, казва Баширов.

Той допуска като хибриден вариант Зеленски да бъде обявен за нелегитимен, след като бъде обвинен в участие в корупционна схема с пари от американския бюджет. Баширов твърди още, че САЩ може да работят с част от екипа на украинския президент за неговото отстраняване, като прави сравнение със събитията във Венецуела преди задържането на Николас Мадуро.

В публикацията е изложено и твърдението, че човек, обвинен в присвояване на американски средства, може да бъде задържан във всяка държава съгласно принципите на екстериториалната юрисдикция на американското законодателство.

В края на материала е отбелязано, че Линдзи Греъм, споменат във връзка със законопроекта за санкции, е включен в руския списък на терористи и екстремисти.

Източници: kp.ru