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Руски дрон удари 24-етажен блок в Киев, има загинали
  Тема: Украйна

Руски дрон удари 24-етажен блок в Киев, има загинали

21 Октомври, 2026 09:05 519 7

  • киев-
  • руски дрон-
  • святошински район-
  • въздушна атака-
  • украйна

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации пожарът е избухнал в апартамент на 20-ия етаж

Руски дрон удари 24-етажен блок в Киев, има загинали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а един е ранен при попадение на руски дрон в 24-етажна жилищна сграда в Киев. Ударът е нанесен рано сутринта в Святошинския район на украинската столица, като дронът е попаднал на нивото на 20-ия етаж.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди попадението и избухналия пожар. „В Святошинския район е регистрирано попадение в 24-етажна жилищна сграда на нивото на 20-ия етаж. Има пожар“, съобщи той.

Киевската градска военна администрация уточни, че при удара са загинали двама души, а един човек е пострадал. На ранения се оказва медицинска помощ.

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации пожарът е избухнал в апартамент на 20-ия етаж и е обхванал около 70 квадратни метра. Конструкциите на жилището са частично разрушени. При разчистването на отломките спасителите са открили телата на двама души.

Пожари и паднали дронове в още два района

Последиците от атаката са регистрирани и в Деснянския и Соломенския район на Киев.

В Деснянския район дрон е паднал върху паркирани автомобили. В двора на жилищна сграда са се запалили седем коли. Спасителите са ликвидирали пожара на площ от 50 квадратни метра.

В Соломенския район е регистрирано падане на безпилотен апарат на открит терен. По предварителни данни там не е възникнал пожар.

Нови атаки срещу Киев

На 20 октомври руските сили атакуваха Киев с ударни безпилотни апарати, включително реактивни дронове. Тогава бяха засегнати няколко района на столицата, а сред повредените обекти са жилищни сгради, медицински учреждения, заведение за хранене, пазар и автомобили. Градските власти и правоохранителните органи съобщиха за загинал и пострадали.

В нощта срещу 19 октомври Киев беше подложен на масирана ракетно-дронова атака. При нея загина 21-годишна жена, а бяха съобщени и други пострадали. Повредени са били жилищни сгради, инфраструктурни обекти и метростанция „Черниговска“.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лукчо

    11 1 Отговор
    Как е операция "вивалди"? Напредваме ли, напредваме ли?
    хаха

    Коментиран от #6

    09:10 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    6 2 Отговор
    Глупости ! Отде части за дронове, нали Русия е под тежки санкции, копейката не струва нищо, няма бензин, а Русия е в 19-ти век с външни тоалетни, когато не е имало дронове !!

    09:17 21.10.2026

  • 6 Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лукчо":

    Вивалди зает сега ,събира оркестъра ,репетират усилено, че тежък и дълъг концерт ги чака в Киев Близо 6 месеца ще свирят ,при то все "Зима"ще свирят

    09:18 21.10.2026

  • 7 Питам

    1 0 Отговор
    Украинските управляващи защо се хвалеха че са сложили гнезда с тежки картечници на покривите на високите блокове за борба с дроновете ?

    09:36 21.10.2026

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