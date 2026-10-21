Руски дрон удари 24-етажен блок в Киев, има загинали

Двама души са загинали, а един е ранен при попадение на руски дрон в 24-етажна жилищна сграда в Киев. Ударът е нанесен рано сутринта в Святошинския район на украинската столица, като дронът е попаднал на нивото на 20-ия етаж.
Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди попадението и избухналия пожар. „В Святошинския район е регистрирано попадение в 24-етажна жилищна сграда на нивото на 20-ия етаж. Има пожар“, съобщи той.
Киевската градска военна администрация уточни, че при удара са загинали двама души, а един човек е пострадал. На ранения се оказва медицинска помощ.
По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации пожарът е избухнал в апартамент на 20-ия етаж и е обхванал около 70 квадратни метра. Конструкциите на жилището са частично разрушени. При разчистването на отломките спасителите са открили телата на двама души.
Пожари и паднали дронове в още два района
Последиците от атаката са регистрирани и в Деснянския и Соломенския район на Киев.
В Деснянския район дрон е паднал върху паркирани автомобили. В двора на жилищна сграда са се запалили седем коли. Спасителите са ликвидирали пожара на площ от 50 квадратни метра.
В Соломенския район е регистрирано падане на безпилотен апарат на открит терен. По предварителни данни там не е възникнал пожар.
Нови атаки срещу Киев
На 20 октомври руските сили атакуваха Киев с ударни безпилотни апарати, включително реактивни дронове. Тогава бяха засегнати няколко района на столицата, а сред повредените обекти са жилищни сгради, медицински учреждения, заведение за хранене, пазар и автомобили. Градските власти и правоохранителните органи съобщиха за загинал и пострадали.
В нощта срещу 19 октомври Киев беше подложен на масирана ракетно-дронова атака. При нея загина 21-годишна жена, а бяха съобщени и други пострадали. Повредени са били жилищни сгради, инфраструктурни обекти и метростанция „Черниговска“.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лукчо
хаха
Коментиран от #6
09:10 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хи хи
09:17 21.10.2026
6 Гошо
До коментар #2 от "Лукчо":Вивалди зает сега ,събира оркестъра ,репетират усилено, че тежък и дълъг концерт ги чака в Киев Близо 6 месеца ще свирят ,при то все "Зима"ще свирят
09:18 21.10.2026
7 Питам
09:36 21.10.2026