Руски дрон удари 24-етажен блок в Киев, има загинали

Двама души са загинали, а един е ранен при попадение на руски дрон в 24-етажна жилищна сграда в Киев. Ударът е нанесен рано сутринта в Святошинския район на украинската столица, като дронът е попаднал на нивото на 20-ия етаж.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди попадението и избухналия пожар. „В Святошинския район е регистрирано попадение в 24-етажна жилищна сграда на нивото на 20-ия етаж. Има пожар“, съобщи той.

Киевската градска военна администрация уточни, че при удара са загинали двама души, а един човек е пострадал. На ранения се оказва медицинска помощ.

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации пожарът е избухнал в апартамент на 20-ия етаж и е обхванал около 70 квадратни метра. Конструкциите на жилището са частично разрушени. При разчистването на отломките спасителите са открили телата на двама души.

Пожари и паднали дронове в още два района

Последиците от атаката са регистрирани и в Деснянския и Соломенския район на Киев.

В Деснянския район дрон е паднал върху паркирани автомобили. В двора на жилищна сграда са се запалили седем коли. Спасителите са ликвидирали пожара на площ от 50 квадратни метра.

В Соломенския район е регистрирано падане на безпилотен апарат на открит терен. По предварителни данни там не е възникнал пожар.

Нови атаки срещу Киев

На 20 октомври руските сили атакуваха Киев с ударни безпилотни апарати, включително реактивни дронове. Тогава бяха засегнати няколко района на столицата, а сред повредените обекти са жилищни сгради, медицински учреждения, заведение за хранене, пазар и автомобили. Градските власти и правоохранителните органи съобщиха за загинал и пострадали.

В нощта срещу 19 октомври Киев беше подложен на масирана ракетно-дронова атака. При нея загина 21-годишна жена, а бяха съобщени и други пострадали. Повредени са били жилищни сгради, инфраструктурни обекти и метростанция „Черниговска“.

Източници: unian.net