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Путин предложи среща с Тръмп в Китай
  Тема: Украйна

Путин предложи среща с Тръмп в Китай

21 Октомври, 2026 14:02 1 092 26

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • стив уиткоф-
  • украйна-
  • русия

Руският президент прие американския пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург. В центъра на разговорите са войната в Украйна, икономическите връзки и възможна среща с участието на Си Дзинпин.

Путин предложи среща с Тръмп в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин предложи среща с американския си колега Доналд Тръмп в Китай по време на разговорите със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Санкт Петербург. Според Ройтерс предложението е било отправено в момент, когато Кремъл отново обсъжда възможността Путин, Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да проведат тристранни разговори в рамките на форума на АТИС в Китай през ноември.

Путин и Уиткоф са поставили в центъра на срещата войната в Украйна, енергийните доставки и перспективите за възстановяване на икономическите отношения между Русия и САЩ. Руският президент е заявил, че Москва има интерес от възстановяване на икономическото сътрудничество и е готова да доставя по-големи количества торове на американския пазар.

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По думите на Путин цените на дизела са спаднали с 5-6% след сключеното между Русия и САЩ споразумение за доставки. Уиткоф е благодарил на руския президент от името на Тръмп за постигнатото споразумение.

Разговори за Украйна и Иран

Путин е посочил, че Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на човешки живот. Американският пратеник от своя страна е определил разговорите за Украйна, проведени във вторник в Осло, като „продуктивни“.

„Има значителна основа за движение към прекратяване на конфликта в Украйна“, е заявил Стив Уиткоф.

Путин е казал още, че иска да чуе оценката на Тръмп за ситуацията около Иран. По думите му Русия е готова да помогне за разрешаването на конфликта.

Възможно възобновяване на тристранните преговори

Уиткоф е изразил надежда Путин да обмисли възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. По думите му в този формат могат да бъдат обсъждани технически въпроси, свързани с прекратяването на войната.

Това е отделно от обсъжданата възможна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин в Китай. При тристранните преговори за Украйна участници биха били Русия, САЩ и самата Украйна, докато предложението за среща в Китай е свързано с разговори между лидерите на Русия, САЩ и Китай. Провеждането на която и да е от тези срещи все още зависи от последващо политическо съгласуване.

Източници: reuters.com, aa.com.tr


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    9 3 Отговор
    Запада се превърна в бръшлян чувал изтупван от всякъде..! Най много Северна Корея да го довърши..!

    Коментиран от #22

    14:07 21.10.2026

  • 3 путин не може да предлага нищо

    5 17 Отговор
    той само препредава желанието на шефа си Си дзин

    Коментиран от #13

    14:09 21.10.2026

  • 4 честен ционист

    3 10 Отговор
    Стефчо Витков да ги заведе в с. Макреш, тъкмо Бай Дочно да намине през родния Трън на тръгване, а Вова до Чипровци.

    14:09 21.10.2026

  • 5 путин е просто управник на китайската

    5 14 Отговор
    провинция русия, Си дзин решава какво да прави

    Коментиран от #6, #10, #23

    14:10 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак ,

    5 8 Отговор
    че не е на Луната !

    14:12 21.10.2026

  • 8 ЕДНА НОВА ЯЛТА

    9 4 Отговор
    ЩЕ РЕШИ ДОСТА ПРОБЛЕМИ.

    Коментиран от #16

    14:12 21.10.2026

  • 9 Обед

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За ще гласувам за Петър, защото сложи Стенли на мястото му.

    14:13 21.10.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "путин е просто управник на китайската":

    Написа живеещия в турска провинция...

    Коментиран от #15

    14:16 21.10.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    4 2 Отговор
    Бай Дончо го е шубе да ходи по китайско. Там няма как да заплашва, изнудва...нима никакви карти ( по неговата терминология). А и местните ще му задават много неудобни въпроси, ще го бъзикат...накрая Путин и Си могат и да му врътнат някой номер...на китайката. .

    14:19 21.10.2026

  • 12 Хахахаха

    2 8 Отговор
    Тупин не разбра, че тръмп не може да му даде Украйна, защото няма правомощията. А скоро и тръмп може да не седи там.

    14:23 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Парцалев

    2 8 Отговор
    Русия ке се разпадне

    14:24 21.10.2026

  • 15 Муухахахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вие сте по зле и от турска провинция.

    Коментиран от #19

    14:24 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пламен

    3 8 Отговор
    Малкия иска да е като Сталин в ,,Техеран -43".
    Обаче срещата в Техеран се провежда след Сталинград, Мидуей, Курск, десанта в Сицилия, след Ел Аламейн...
    А хамстера с Покровск и Купянск не може да се оправи , та сега се моли на Китаеца и Ръмп .

    14:25 21.10.2026

  • 18 Май

    1 2 Отговор
    в "центъра на разговорите" е било помилването на един американски военен пленен в Украйна.

    14:27 21.10.2026

  • 19 леле

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Муухахахахаха":

    Господи, колко мъка има по тоя свят!

    и колко русофобска простотия ...

    14:27 21.10.2026

  • 20 Цвете

    4 1 Отговор
    А ОТ ЕВРОПА НИКОЙ ЛИ НЕ Е ПОКАНЕН ? НАПРАВИХА СИ ДАЛАВЕРАТА И СПАДНАЛ ДИЗЕЛА.

    14:30 21.10.2026

  • 21 СЛУШАЙТЕ КАКВО ГОВОРИ

    2 2 Отговор
    СИ ДЗИН ПИН....

    НИТО ПУТИН
    НИТО ТРЪМП

    МОГАТ ДА СПОРЯТ .

    СЪС КИТАЕЦА

    14:30 21.10.2026

  • 22 БРЪШЛЯН ЧУВАЛ

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Е РУСИЯ
    ВЪЗДУХАР

    КИТАЙ ГИ ТУПА
    КАКТО СИ ИСКА.

    14:33 21.10.2026

  • 23 поредния

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "путин е просто управник на китайската":

    комплексар, който не може да преживее, че има държави и хора, които не са "yes sir".

    Драги, това, че си приел да си слуга по душа, въобще не означава, че всички около теб са такива. Да потъпкаш достоинството си е личен избор, който не е ОК да споделяш с всички тук. Съжаление или одобрение няма да получиш, най-много презрение

    14:45 21.10.2026

  • 24 Благой от СОФстрой

    0 2 Отговор
    Тия двамата никаквици ще получат миши очички!

    15:06 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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