Путин предложи среща с Тръмп в Китай

Руският президент Владимир Путин предложи среща с американския си колега Доналд Тръмп в Китай по време на разговорите със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Санкт Петербург. Според Ройтерс предложението е било отправено в момент, когато Кремъл отново обсъжда възможността Путин, Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да проведат тристранни разговори в рамките на форума на АТИС в Китай през ноември.
Путин и Уиткоф са поставили в центъра на срещата войната в Украйна, енергийните доставки и перспективите за възстановяване на икономическите отношения между Русия и САЩ. Руският президент е заявил, че Москва има интерес от възстановяване на икономическото сътрудничество и е готова да доставя по-големи количества торове на американския пазар.
По думите на Путин цените на дизела са спаднали с 5-6% след сключеното между Русия и САЩ споразумение за доставки. Уиткоф е благодарил на руския президент от името на Тръмп за постигнатото споразумение.
Разговори за Украйна и Иран
Путин е посочил, че Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на човешки живот. Американският пратеник от своя страна е определил разговорите за Украйна, проведени във вторник в Осло, като „продуктивни“.„Има значителна основа за движение към прекратяване на конфликта в Украйна“, е заявил Стив Уиткоф.
Путин е казал още, че иска да чуе оценката на Тръмп за ситуацията около Иран. По думите му Русия е готова да помогне за разрешаването на конфликта.
Възможно възобновяване на тристранните преговори
Уиткоф е изразил надежда Путин да обмисли възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. По думите му в този формат могат да бъдат обсъждани технически въпроси, свързани с прекратяването на войната.
Това е отделно от обсъжданата възможна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин в Китай. При тристранните преговори за Украйна участници биха били Русия, САЩ и самата Украйна, докато предложението за среща в Китай е свързано с разговори между лидерите на Русия, САЩ и Китай. Провеждането на която и да е от тези срещи все още зависи от последващо политическо съгласуване.
Източници: reuters.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
Коментиран от #22
14:07 21.10.2026
3 путин не може да предлага нищо
Коментиран от #13
14:09 21.10.2026
4 честен ционист
14:09 21.10.2026
5 путин е просто управник на китайската
Коментиран от #6, #10, #23
14:10 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак ,
14:12 21.10.2026
8 ЕДНА НОВА ЯЛТА
Коментиран от #16
14:12 21.10.2026
9 Обед
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За ще гласувам за Петър, защото сложи Стенли на мястото му.
14:13 21.10.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "путин е просто управник на китайската":Написа живеещия в турска провинция...
Коментиран от #15
14:16 21.10.2026
11 Стоянчо Пуканката
14:19 21.10.2026
12 Хахахаха
14:23 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Парцалев
14:24 21.10.2026
15 Муухахахахаха
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вие сте по зле и от турска провинция.
Коментиран от #19
14:24 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пламен
Обаче срещата в Техеран се провежда след Сталинград, Мидуей, Курск, десанта в Сицилия, след Ел Аламейн...
А хамстера с Покровск и Купянск не може да се оправи , та сега се моли на Китаеца и Ръмп .
14:25 21.10.2026
18 Май
14:27 21.10.2026
19 леле
До коментар #15 от "Муухахахахаха":Господи, колко мъка има по тоя свят!
и колко русофобска простотия ...
14:27 21.10.2026
20 Цвете
14:30 21.10.2026
21 СЛУШАЙТЕ КАКВО ГОВОРИ
НИТО ПУТИН
НИТО ТРЪМП
МОГАТ ДА СПОРЯТ .
СЪС КИТАЕЦА
14:30 21.10.2026
22 БРЪШЛЯН ЧУВАЛ
До коментар #2 от "Кина":Е РУСИЯ
ВЪЗДУХАР
КИТАЙ ГИ ТУПА
КАКТО СИ ИСКА.
14:33 21.10.2026
23 поредния
До коментар #5 от "путин е просто управник на китайската":комплексар, който не може да преживее, че има държави и хора, които не са "yes sir".
Драги, това, че си приел да си слуга по душа, въобще не означава, че всички около теб са такива. Да потъпкаш достоинството си е личен избор, който не е ОК да споделяш с всички тук. Съжаление или одобрение няма да получиш, най-много презрение
14:45 21.10.2026
24 Благой от СОФстрой
15:06 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.