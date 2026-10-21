Путин предложи среща с Тръмп в Китай

Руският президент Владимир Путин предложи среща с американския си колега Доналд Тръмп в Китай по време на разговорите със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Санкт Петербург. Според Ройтерс предложението е било отправено в момент, когато Кремъл отново обсъжда възможността Путин, Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да проведат тристранни разговори в рамките на форума на АТИС в Китай през ноември.

Путин и Уиткоф са поставили в центъра на срещата войната в Украйна, енергийните доставки и перспективите за възстановяване на икономическите отношения между Русия и САЩ. Руският президент е заявил, че Москва има интерес от възстановяване на икономическото сътрудничество и е готова да доставя по-големи количества торове на американския пазар.

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По думите на Путин цените на дизела са спаднали с 5-6% след сключеното между Русия и САЩ споразумение за доставки. Уиткоф е благодарил на руския президент от името на Тръмп за постигнатото споразумение.

Разговори за Украйна и Иран

Путин е посочил, че Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на конфликта в Украйна, за да бъде спряна по-нататъшната загуба на човешки живот. Американският пратеник от своя страна е определил разговорите за Украйна, проведени във вторник в Осло, като „продуктивни“.

„Има значителна основа за движение към прекратяване на конфликта в Украйна“, е заявил Стив Уиткоф.

Путин е казал още, че иска да чуе оценката на Тръмп за ситуацията около Иран. По думите му Русия е готова да помогне за разрешаването на конфликта.

Възможно възобновяване на тристранните преговори

Уиткоф е изразил надежда Путин да обмисли възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. По думите му в този формат могат да бъдат обсъждани технически въпроси, свързани с прекратяването на войната.

Това е отделно от обсъжданата възможна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин в Китай. При тристранните преговори за Украйна участници биха били Русия, САЩ и самата Украйна, докато предложението за среща в Китай е свързано с разговори между лидерите на Русия, САЩ и Китай. Провеждането на която и да е от тези срещи все още зависи от последващо политическо съгласуване.

Източници: reuters.com, aa.com.tr