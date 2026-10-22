Макрон по адрес на Тръмп: "Неприемливи и глупави коментари"

На пресконференция в Доха френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма сведения безредиците във Франция да са плод на външна намеса и влияние. Но после все пак каза: „Постфактум имаше и една чуждестранна манипулация на информациите - имаше коментари, включително от държавници, които бяха колкото неприемливи, толкова и глупави". Макрон изясни, че е имало твърдения, според които събитията във Франция били причинени от инвазия на „орди от мигранти и ислямисти", което той определи като "напълно погрешно", отбелязва АРД.
"Водят предизборна кампания на наш гръб"
Френските журналисти в Катар незабавно попитаха дали няма предвид коментар на американския президент Доналд Тръмп. „Да, и Тръмп е един от тях", заяви Макрон и даде отдушник на гнева си срещу американското правителство и някои други критици. „Тези хора не обичат Франция", каза президентът и продължи: „А когато гледам политически лидери, които водят предизборна битка - както в Европа, така и от другата страна на Атлантика - и приемат за достоверна информация, генерирана от изкуствен интелект, те просто водят предизборна кампания на наш гръб".
Френският президент отново се изказа за твърд курс срещу всякакви форми на насилие във френските градове, като подчерта, че на много места е въведен вечерен час, който се спазва, а масовите събирания са забранени. „А онези, които решат в събота отново да създават безредици, ще бъдат възпрепятствани", каза Макрон.
Нови призиви за протест в събота
Макрон и неговото правителство се намират под силен натиск, коментира германската обществена медия. А за събота са обявени нови призиви за протести от организациите на „Жълтите жилетки“ и синдикатите. Френският министър-председател Лекорню заяви, че полицейското присъствие ще бъде масивно. Войници от антитерористичните единици „Сентинел“ също ще охраняват ключови обекти.
Франция е в тежко финансово положение
Междувременно финансовото състояние на Франция се влошава, пише АРД. Страната, която е силно задлъжняла, е принудена да изразходва значителна част от бюджета си за обслужване на високия държавен дълг.
Насилствените протести във Франция допълнително засилват съмненията на кредиторите, че правителството ще успее да овладее високия държавен дълг. След шест месеца във Франция ще се проведат президентски избори. В проучванията води с голяма преднина националистката от дясното крило Марин льо Пен.
Автор: Кай Рийнекер ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БРИДЖИТ
Коментиран от #15
13:12 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този глупак защо
13:21 22.10.2026
7 АБВ
„Бисмилах“ е арабски израз, означаващ „в името на Бога“, който мюсюлманите използват преди започване на дадена дейност. Във френския жаргон думата частично е изгубила първоначалното си значение и се използва по-скоро в смисъл на „да действаме“ и буквално означава „това е мракът“ и насочва към мрачна и безнадеждна ситуация. Така целият лозунг би се превел като „В името на Бога, това е мракът“.
Коментиран от #9
13:25 22.10.2026
8 Евроджендър
13:33 22.10.2026
9 АБВ
До коментар #7 от "АБВ":Студенти обясняват, че фразата осмива полицията, която според тях е опитала да проникне в чатове в социалните мрежи, използвани за координиране на демонстрациите. В началото на октомври започна да се разпространява снимка на разговор в Snapchat. В него потребител на име Мамаду иска да бъде добавен в група и пише: „Здравейте, в името на Бога, това е мракът. Кога е блокадата, братле?“ Съобщението е придружено от емоджита с алжирски флагове.
Коментиран от #12
13:34 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дани
13:37 22.10.2026
12 АБВ
До коментар #9 от "АБВ":Дебатът за ислямофобията също зае централно място в обществения разговор. Френските власти не са склонни да коментират публично значителното увеличение на ислямофобските прояви в страната. Доклад, цитиран през миналата година, отчита ръст от 72 процента на подобни инциденти през януари–март 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.
Повече от ясно е, че Макрон не познава ситуацията във Франция.
13:37 22.10.2026
13 хаха
13:38 22.10.2026
14 797875645334
13:39 22.10.2026
15 хаха
До коментар #2 от "БРИДЖИТ":Нема. Той се погрижи пред магазина за шоколад на нейната фамилия да има 6 буса полицаи. И така този магазин е единственият на улицата си да не е поломен от "ИИ фейка".
13:40 22.10.2026
16 Ето какво точно каза Тръмп
13:44 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.