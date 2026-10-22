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Макрон по адрес на Тръмп: "Неприемливи и глупави коментари"
  Тема: Украйна

Макрон по адрес на Тръмп: "Неприемливи и глупави коментари"

22 Октомври, 2026 13:10 1 567 18

  • доналд тръмп-
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Тръмп не пропусна да се изкаже за безредиците във Франция, но френският президент Макрон ясно показа, че му е дошло до гуша от коментари, които издават пълно непознаване

Макрон по адрес на Тръмп: "Неприемливи и глупави коментари" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На пресконференция в Доха френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма сведения безредиците във Франция да са плод на външна намеса и влияние. Но после все пак каза: „Постфактум имаше и една чуждестранна манипулация на информациите - имаше коментари, включително от държавници, които бяха колкото неприемливи, толкова и глупави". Макрон изясни, че е имало твърдения, според които събитията във Франция били причинени от инвазия на „орди от мигранти и ислямисти", което той определи като "напълно погрешно", отбелязва АРД.

"Водят предизборна кампания на наш гръб"

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Френските журналисти в Катар незабавно попитаха дали няма предвид коментар на американския президент Доналд Тръмп. „Да, и Тръмп е един от тях", заяви Макрон и даде отдушник на гнева си срещу американското правителство и някои други критици. „Тези хора не обичат Франция", каза президентът и продължи: „А когато гледам политически лидери, които водят предизборна битка - както в Европа, така и от другата страна на Атлантика - и приемат за достоверна информация, генерирана от изкуствен интелект, те просто водят предизборна кампания на наш гръб".

Френският президент отново се изказа за твърд курс срещу всякакви форми на насилие във френските градове, като подчерта, че на много места е въведен вечерен час, който се спазва, а масовите събирания са забранени. „А онези, които решат в събота отново да създават безредици, ще бъдат възпрепятствани", каза Макрон.

Нови призиви за протест в събота

Макрон и неговото правителство се намират под силен натиск, коментира германската обществена медия. А за събота са обявени нови призиви за протести от организациите на „Жълтите жилетки“ и синдикатите. Френският министър-председател Лекорню заяви, че полицейското присъствие ще бъде масивно. Войници от антитерористичните единици „Сентинел“ също ще охраняват ключови обекти.

Франция е в тежко финансово положение

Междувременно финансовото състояние на Франция се влошава, пише АРД. Страната, която е силно задлъжняла, е принудена да изразходва значителна част от бюджета си за обслужване на високия държавен дълг.

Насилствените протести във Франция допълнително засилват съмненията на кредиторите, че правителството ще успее да овладее високия държавен дълг. След шест месеца във Франция ще се проведат президентски избори. В проучванията води с голяма преднина националистката от дясното крило Марин льо Пен.

Автор: Кай Рийнекер ARD


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРИДЖИТ

    19 0 Отговор
    ПАК ЩЕ ГО ДИСЦИПЛИНИРАМ

    Коментиран от #15

    13:12 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този глупак защо

    30 2 Отговор
    баба му не го възпита

    13:21 22.10.2026

  • 7 АБВ

    19 1 Отговор
    На фона на бурни протести във Франция студенти и групи, недоволни от високите разходи за живот, използват необичаен лозунг: „Бисмилах, това е мракът“. Фразата се превърна в своеобразен боен вик на движението, въпреки че буквалният ѝ смисъл не предава ясен самостоятелен политически призив.
    „Бисмилах“ е арабски израз, означаващ „в името на Бога“, който мюсюлманите използват преди започване на дадена дейност. Във френския жаргон думата частично е изгубила първоначалното си значение и се използва по-скоро в смисъл на „да действаме“ и буквално означава „това е мракът“ и насочва към мрачна и безнадеждна ситуация. Така целият лозунг би се превел като „В името на Бога, това е мракът“.

    Коментиран от #9

    13:25 22.10.2026

  • 8 Евроджендър

    17 0 Отговор
    Микрон е жалък

    13:33 22.10.2026

  • 9 АБВ

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Студенти обясняват, че фразата осмива полицията, която според тях е опитала да проникне в чатове в социалните мрежи, използвани за координиране на демонстрациите. В началото на октомври започна да се разпространява снимка на разговор в Snapchat. В него потребител на име Мамаду иска да бъде добавен в група и пише: „Здравейте, в името на Бога, това е мракът. Кога е блокадата, братле?“ Съобщението е придружено от емоджита с алжирски флагове.

    Коментиран от #12

    13:34 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дани

    16 0 Отговор
    Макрон е просто един френски сбъркан идиот!

    13:37 22.10.2026

  • 12 АБВ

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Дебатът за ислямофобията също зае централно място в обществения разговор. Френските власти не са склонни да коментират публично значителното увеличение на ислямофобските прояви в страната. Доклад, цитиран през миналата година, отчита ръст от 72 процента на подобни инциденти през януари–март 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.
    Повече от ясно е, че Макрон не познава ситуацията във Франция.

    13:37 22.10.2026

  • 13 хаха

    5 0 Отговор
    Да. Изкуствен интелект генерира запалени магазини. Изкуствен е станал и интелектът на Еманюелчо на баба Бриджит. И СНН, ВВС, Скай нюз и т.н. ли са пускали видеа от ИИ? Или пък френският правосъден министър е бил всъщност фейк на ИИ в "хибридна война", като е казал, че зад протестите са 54 КРАЙНО ЛЕВИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЮС ИМИГРАНТСКИ ПЛЮС СИНДИКАТИТЕ?

    13:38 22.10.2026

  • 14 797875645334

    8 0 Отговор
    айде и тоя си рита трудовата книжка ...

    13:39 22.10.2026

  • 15 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "БРИДЖИТ":

    Нема. Той се погрижи пред магазина за шоколад на нейната фамилия да има 6 буса полицаи. И така този магазин е единственият на улицата си да не е поломен от "ИИ фейка".

    13:40 22.10.2026

  • 16 Ето какво точно каза Тръмп

    10 0 Отговор
    „Не, тук не става въпрос за образование, става въпрос за имиграция. Става въпрос за нелегални хора, които влизат и които в основата си мразят Франция. Те мразят хората, те мразят всичко, те мразят архитектурата. Видяхте онази сграда от средата на 1800-те години, която падна вчера, която изгоря до основи – момче, това беше трагична, трагична гледка. Не, това са хора, които мразят Франция.“ - ЯСНО, НАЛИ?

    13:44 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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