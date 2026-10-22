Макрон по адрес на Тръмп: "Неприемливи и глупави коментари"

На пресконференция в Доха френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма сведения безредиците във Франция да са плод на външна намеса и влияние. Но после все пак каза: „Постфактум имаше и една чуждестранна манипулация на информациите - имаше коментари, включително от държавници, които бяха колкото неприемливи, толкова и глупави". Макрон изясни, че е имало твърдения, според които събитията във Франция били причинени от инвазия на „орди от мигранти и ислямисти", което той определи като "напълно погрешно", отбелязва АРД.

"Водят предизборна кампания на наш гръб"

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Френските журналисти в Катар незабавно попитаха дали няма предвид коментар на американския президент Доналд Тръмп. „Да, и Тръмп е един от тях", заяви Макрон и даде отдушник на гнева си срещу американското правителство и някои други критици. „Тези хора не обичат Франция", каза президентът и продължи: „А когато гледам политически лидери, които водят предизборна битка - както в Европа, така и от другата страна на Атлантика - и приемат за достоверна информация, генерирана от изкуствен интелект, те просто водят предизборна кампания на наш гръб".

Френският президент отново се изказа за твърд курс срещу всякакви форми на насилие във френските градове, като подчерта, че на много места е въведен вечерен час, който се спазва, а масовите събирания са забранени. „А онези, които решат в събота отново да създават безредици, ще бъдат възпрепятствани", каза Макрон.

Нови призиви за протест в събота

Макрон и неговото правителство се намират под силен натиск, коментира германската обществена медия. А за събота са обявени нови призиви за протести от организациите на „Жълтите жилетки“ и синдикатите. Френският министър-председател Лекорню заяви, че полицейското присъствие ще бъде масивно. Войници от антитерористичните единици „Сентинел“ също ще охраняват ключови обекти.

Франция е в тежко финансово положение

Междувременно финансовото състояние на Франция се влошава, пише АРД. Страната, която е силно задлъжняла, е принудена да изразходва значителна част от бюджета си за обслужване на високия държавен дълг.

Насилствените протести във Франция допълнително засилват съмненията на кредиторите, че правителството ще успее да овладее високия държавен дълг. След шест месеца във Франция ще се проведат президентски избори. В проучванията води с голяма преднина националистката от дясното крило Марин льо Пен.

Автор: Кай Рийнекер ARD