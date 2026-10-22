Освободиха две европейки, държани в плен в Нигер

Австрийката Ева Грецмахер и швейцарката Клаудия Абт са освободени след повече от 18 месеца в плен в Нигер и са пристигнали в Бенгази, Източна Либия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама официални източници, пожелали анонимност.

Двете жени ще бъдат предадени на властите в Австрия и Швейцария след приключването на необходимите процедури. Не са обявени подробности за начина, по който е договорено освобождаването им, нито дали са били поставени финансови или други условия.

Отвличанията са извършени в Агадес

Ева Грецмахер е била отвлечена от дома си в град Агадес на 11 януари 2025 г. Тя е живяла в Нигер в продължение на десетилетия и е участвала в социални и образователни инициативи.

Клаудия Абт е била отвлечена в същия град през април 2025 г. Швейцарката също е живяла дълго време в Нигер, където е подкрепяла местни занаятчии и обществени проекти.

Според публикации на местното издание „Еър инфо“ двете жени са били държани в района на границата между Нигер и Мали. В различни съобщения като възможен похитител е посочван клонът на „Ислямска държава“ в Сахел, но тази информация не е официално потвърдена.

Очаква се предаването им на европейските власти

„Еър инфо“ съобщи, че е планирано на 22 октомври самолет да отпътува от Бенгази, да направи междинно кацане във Виена и след това да продължи към Швейцария. Изданието не посочи официално потвърждение на този план.

През септември австрийското външно министерство обяви, че има „окуражаваща информация“ за съдбата на Грецмахер, но предупреди: „Комплексният и много опасен процес по освобождаването и предаването все още не е приключил успешно.“

Източници: marketscreener.com, orf.at, airinfoagadez.com