Новини
Свят »
Либия »
Освободиха две европейки, държани в плен в Нигер

Освободиха две европейки, държани в плен в Нигер

22 Октомври, 2026 06:10, обновена 22 Октомври, 2026 06:11 827 6

  • нигер-
  • либия-
  • заложници-
  • отвличане-
  • бенгази

Австрийката Ева Грецмахер и швейцарката Клаудия Абт са пристигнали в Бенгази след повече от 18 месеца в плен. Предаването им на властите в Австрия и Швейцария предстои

Освободиха две европейки, държани в плен в Нигер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австрийката Ева Грецмахер и швейцарката Клаудия Абт са освободени след повече от 18 месеца в плен в Нигер и са пристигнали в Бенгази, Източна Либия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама официални източници, пожелали анонимност.

Двете жени ще бъдат предадени на властите в Австрия и Швейцария след приключването на необходимите процедури. Не са обявени подробности за начина, по който е договорено освобождаването им, нито дали са били поставени финансови или други условия.

Отвличанията са извършени в Агадес

Ева Грецмахер е била отвлечена от дома си в град Агадес на 11 януари 2025 г. Тя е живяла в Нигер в продължение на десетилетия и е участвала в социални и образователни инициативи.

Клаудия Абт е била отвлечена в същия град през април 2025 г. Швейцарката също е живяла дълго време в Нигер, където е подкрепяла местни занаятчии и обществени проекти.

Според публикации на местното издание „Еър инфо“ двете жени са били държани в района на границата между Нигер и Мали. В различни съобщения като възможен похитител е посочван клонът на „Ислямска държава“ в Сахел, но тази информация не е официално потвърдена.

Очаква се предаването им на европейските власти

„Еър инфо“ съобщи, че е планирано на 22 октомври самолет да отпътува от Бенгази, да направи междинно кацане във Виена и след това да продължи към Швейцария. Изданието не посочи официално потвърждение на този план.

През септември австрийското външно министерство обяви, че има „окуражаваща информация“ за съдбата на Грецмахер, но предупреди: „Комплексният и много опасен процес по освобождаването и предаването все още не е приключил успешно.“

Източници: marketscreener.com, orf.at, airinfoagadez.com


Либия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Куфелник

    5 0 Отговор
    Всичко ясно! Само където не се знае, защо са били отвлечени!

    06:47 22.10.2026

  • 6 Минчо Ватмана

    0 0 Отговор
    Щастливки, тези по цял ден и навсякъде са ги "уважавали"...

    08:35 22.10.2026