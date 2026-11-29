По-малко от две години след изтеглянето си от Нигер Съединените щати започнаха да възстановяват отношенията си с военните правителства в Сахел. По-рано през 2026 г. старши представителят на Държавния департамент Ник Чекър посети Мали, Буркина Фасо и Нигер – три държави, чиито връзки със западните сили се влошиха след поредица от военни преврати.

Ходът бележи промяна в американския подход. През септември 2024 г. Вашингтон приключи военното си изтегляне от Нигер след около десетилетие присъствие и освободи военновъздушна база 201 край Агадес, използвана за операции с безпилотни летателни апарати. След преврата през юли 2023 г. новите власти прекратиха военното споразумение със САЩ, което доведе до напускането на приблизително 1000 американски военнослужещи.

Русия запълни вакуума в сигурността

Военните преврати в Мали през 2020 и 2021 г., в Буркина Фасо през 2022 г. и в Нигер през 2023 г. бяха извършени на фона на влошаваща се сигурност и недоволство от западните военни операции, особено от тези на Франция. Въоръжени групировки, свързани с „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“, продължиха да разширяват присъствието си въпреки продължилите години наред международни антитерористични операции.

Русия използва влошаването на отношенията между местните правителства и западните им партньори, като предложи военна помощ и политическа подкрепа първо чрез групата „Вагнер“, а по-късно чрез Африканския корпус, който е под контрола на руското Министерство на отбраната.

„Руското влияние трябва да се разбира не просто като военно разширяване, а като резултат от политическата възможност, създадена от влошаването на отношенията между правителствата в Сахел и традиционните им западни партньори“, заяви политическият изследовател Мохамед Мутии от Арабския център за изследвания.

Мали, Буркина Фасо и Нигер създадоха Алианса на държавите от Сахел през септември 2023 г., а през юли 2024 г. го превърнаха в конфедерация. Трите държави официално напуснаха Икономическата общност на западноафриканските държави на 29 януари 2025 г. Организацията запази временно свободното движение на хора и търговските облекчения за гражданите и стоките от трите страни, за да ограничи последиците от раздялата.

Битката е и за уран, злато и литий

Съперничеството не се ограничава до военната сигурност. Нигер има значителни уранови ресурси, добивът на злато е основна икономическа дейност в Мали и Буркина Фасо, а литиевите находища привличат внимание заради търсенето на материали за батерии и напреднали технологии.

Китай вече има силно присъствие в инфраструктурата, телекомуникациите, минното дело и енергетиката. За африканските държави обаче основният въпрос е каква част от ползите остава в местните икономики. Икономистката Ахлам Кафас от Кенитра заяви, че международните партньорства трябва да се оценяват според приноса им към местното производство, създаването на работни места и икономическото разнообразяване.

Вашингтон предлага по-малко от сигурност

Администрацията на президента Доналд Тръмп демонстрира готовност за пряк диалог с военните правителства, въпреки традиционните американски настоявания за възстановяване на конституционния ред. При предшественика му Джо Байдън помощта за Нигер беше ограничена след преврата през 2023 г.

Американското влияние е допълнително затруднено от преструктурирането на външната помощ и закриването на USAID – агенцията, която управляваше голяма част от програмите за развитие на САЩ. В продължение на десетилетия образователните обменни програми, институционалните партньорства и помощта за развитие допълваха американската дипломация и военното сътрудничество.

Затова възстановяването на позициите на Вашингтон няма да зависи само от нови контакти с военните власти. Мери Джойс Такали, съоснователка и изпълнителна директорка на Malkia Africa Network, заяви, че успехът ще зависи от това дали САЩ могат да предложат устойчиви партньорства, съобразени с политическите и икономическите приоритети на африканските правителства, а не само с конкуренцията между големите сили.

Източници: aljazeera.com