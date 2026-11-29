Италианската премиерка Джорджа Мелони е изразила остро недоволство пред украинския президент Володимир Зеленски заради операцията срещу руски плавателни съдове край либийския град Бенгази. Според Corriere della Sera по време на телефонния разговор тя е заявила: „Наистина ми писна“.

Мелони е била особено обезпокоена, че Киев не е предупредил предварително Италия и останалите европейски партньори. По информация на италианското правителство тя е изразила тревога, че ударът може да доведе до ответни действия и да разшири войната към Средиземноморието.

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Разговорът е проведен на 27 ноември. В официално съобщение украинското президентство потвърди, че Зеленски е признал: „Последната операция в Либия беше проведена без предварителна координация с европейските ни партньори“. Той е поел ангажимент между институциите на двете държави да има постоянен и пряк обмен на информация.

Какво се случи край Бенгази

На 22 ноември руският корвет „Меркурий“ беше поразен в района на военноморската база в Бенгази. Зеленски заяви, че украински морски дронове са потопили плавателния съд. По данни на Радио „Свободна Европа“ при операцията е бил поразен и товарният кораб MV Angara, който Киев обвинява, че е превозвал военни материали за Русия.

Либийски източници съобщиха първоначално за десет ранени. По-късно командването на Либийската национална армия заяви, че двама нейни военнослужещи са починали от раните си. Русия не е дала публично потвърждение за щетите по корвета.

Украинският външен министър Андрий Сибиха определи действията като законна самоотбрана и заяви, че руските военни кораби и плавателните съдове, превозващи военно оборудване, са легитимни цели според украинската позиция. Киев твърди, че руското военно присъствие в Либия създава заплаха за украинската сигурност.

Либия поиска разследване

Операцията предизвика реакция и от либийските власти. Правителството в Триполи осъди удара и заяви, че войната между Русия и Украйна не дава право на нито една от страните да извършва военни действия на либийска територия или в либийски териториални води.

Мисията на ООН в Либия призова за „незабавно, независимо и прозрачно разследване“, което да установи фактите и да посочи отговорните. Организацията предупреди, че Либия не трябва да се превръща в бойно поле за чужди конфликти.

За Рим спорът има и пряко измерение за сигурността. Италия се намира на другия бряг на Средиземно море, а всяко разширяване на военните действия в Либия може да засегне морските маршрути и регионалната стабилност. След разговора с Мелони Киев потвърди необходимостта от по-тясна комуникация, но няма данни двете страни да са договорили конкретни ограничения за бъдещи украински операции.

Източници: investing.com, rferl.org, apnews.com