Украйна уважава суверенитета на Либия и не е целяла либийския народ или пристанищата на страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за „Ал Джазира“, след като украински сили атакуваха руски кораби край Бенгази.

„Искам либийският народ да знае, че уважаваме суверенитета на Либия. Не сме целили либийския народ и не сме целили либийските пристанища“, каза Зеленски.

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По думите му руските военни кораби, които превозват оръжия, са легитимни цели за Украйна. В същото време той подчерта, че Киев не иска разрастване на конфликта в северноафриканската държава.

Двама либийски офицери са загинали

На 22 ноември руският корвет „Меркурий“ беше поразен, докато се намираше в района на военноморската база в Бенгази. Според либийски военни представители ударът е предизвикал пожар и е нанесъл тежки повреди на кораба. По-късно източнолибийските сили съобщиха, че двама техни военноморски офицери са починали от раните си.

Украйна пое отговорност и за отделен удар по руски товарен кораб край либийския бряг. Зеленски заяви, че корабите са били свързани с превоз на оръжия. Либия обаче не е страна във войната между Русия и Украйна, а страната остава разделена между силите в източната част и международно признатото правителство в Триполи.

Атаката в Бенгази е сред най-отдалечените от украинския фронт операции, за които Киев публично е поел отговорност. Тя разшири географията на ударите срещу руски военни активи извън Черно море и постави въпроса за ролята на Либия като пункт за руско военно присъствие в Северна Африка.

Киев е готов на прекратяване на огъня

В интервюто Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре бойните действия по линията на съприкосновение, но няма да признае анексирането на окупираните си територии от Русия.

„Нека спрем дотук и да преминем към дипломация“, каза украинският президент.

Той посочи, че руският президент Владимир Путин не показва готовност да изтегли руските войски от украинска територия. Според Зеленски отстъпването на земя срещу обещание за мир би било несправедливо и може да насърчи Москва да продължи настъплението.

Русия контролира около 19 процента от територията на Украйна, включително Крим. Зеленски предупреди и за възможни нови руски удари срещу украинската енергийна система през зимата.

Зеленски иска по-силен натиск от САЩ

Украинският президент заяви, че вярва в намерението на САЩ да прекратят войната, но призова Вашингтон да увеличи санкционния натиск срещу Москва и да обсъди нов пакет военна помощ за Киев. По думите му мирното споразумение не трябва да поставя цялата цена на конфликта върху Украйна.

Досегашните американски усилия за посредничество са довели до ограничен напредък, основно под формата на размени на военнопленници. Зеленски каза, че след началото на работата на новия Конгрес на САЩ на 3 януари украинското ръководство ще търси пряк диалог с демократическото мнозинство и с Белия дом за принуждаване на Москва да преговаря.

Източници: aljazeera.com, apnews.com