Володимир Зеленски заяви готовност за мирни преговори, включително при възможни териториални загуби. Промяната в позицията му идва на фона на все по-острия спор с президента на САЩ Доналд Тръмп и на нови сигнали от Москва и Вашингтон за възобновяване на разговорите за Украйна, пише руската агенция ТАСС.

Досега Зеленски многократно е отхвърлял възможността за споразумение, което би включвало отказ от територии. Според анализ на ТАСС настоящото му изказване е свързано не само с военната ситуация, но и с отслабването на американската подкрепа.

Спорът между Тръмп и Зеленски се изостря

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че конфликтът е можел да бъде прекратен още преди две години при по-изгодни за Украйна условия. Той обвини Зеленски, че не е искал да сложи край на войната.

„Той не иска да прекрати тази война и вероятно никога не е искал“, заяви Тръмп.

Разногласията между двамата се задълбочиха след договореност между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво. Зеленски определи сделката като несправедлива и я разкритикува публично. Вашингтон е настоявал Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, като е предупреждавал, че те могат да повлияят на цените на горивата на световния пазар.

Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е необходимо ново ръководство и че в страната трябва да се проведат избори. След тези изявления Зеленски обвини американската администрация, че оказва натиск върху Киев, за да го тласне към капитулация. Той призна и че без подкрепата на САЩ Украйна няма да може да се противопостави на Русия.

План за среща между Русия, САЩ и Китай

На този фон Тръмп заяви, че би искал руският президент Владимир Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември. Американският лидер каза още, че му е по-лесно да работи с Путин, отколкото със Зеленски.

Путин е предложил тристранни разговори с Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на ситуацията около Украйна. Според The Wall Street Journal идеята е била представена по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 10 октомври.

Предложението предвижда срещата да се проведе в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември. Участие на украинската страна в този формат не е предвидено, което е предизвикало безпокойство в Киев.

Русия очаква нов кръг от преговори

Русия продължава да заявява готовност за дипломатическо уреждане. Владимир Путин посочи, че за Москва въпросът не се свежда само до територии, а и до сигурността на хората. По думите му са необходими условия за траен мир и гаранции за сигурността на Русия.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през първата половина на ноември. Разговорите ще бъдат на експертно равнище и отново могат да се проведат в Абу Даби.

Ушаков уточни, че все още не е решено кои представители ще участват от руска страна. „Президентът ще реши“, каза той. Основната тема ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след края на конфликта.

Какви са прогнозите за Зеленски

Руски представители и експерти свързаха евентуалното мирно споразумение с политическото бъдеще на Зеленски. Георгий Мурадов заяви, че действията на украинския президент са довели до тежки последици както за него лично, така и за украинската държавност.

Сенаторът Григорий Карасин определи политическото положение на Зеленски като безнадеждно. Депутатът Александър Фомин заяви, че украинският президент се стреми да остане на политическата сцена, докато гражданите плащат висока цена за продължаването на конфликта.

Андрей Сушенцов допусна, че след евентуално мирно споразумение и демобилизация на военнослужещите в Украйна може да се натрупа напрежение, което да доведе до политическо насилие. Той посочи и възможността за военен преврат, но това остава прогноза, а не потвърдено развитие.

На този етап не е ясно дали готовността на Зеленски да обсъжда мир с териториални отстъпки ще доведе до конкретно споразумение. Потвърдено е, че Русия очаква разговори на експертно равнище през ноември, докато форматът и участниците в евентуалните по-широки преговори между Москва, Вашингтон и Пекин все още не са окончателно определени.