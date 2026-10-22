Зеленски заговори за мирни преговори и териториални отстъпки, твърдят в Русия

Володимир Зеленски заяви готовност за мирни преговори, включително при възможни териториални загуби. Промяната в позицията му идва на фона на все по-острия спор с президента на САЩ Доналд Тръмп и на нови сигнали от Москва и Вашингтон за възобновяване на разговорите за Украйна, пише руската агенция ТАСС.
Досега Зеленски многократно е отхвърлял възможността за споразумение, което би включвало отказ от територии. Според анализ на ТАСС настоящото му изказване е свързано не само с военната ситуация, но и с отслабването на американската подкрепа.
Спорът между Тръмп и Зеленски се изостря
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че конфликтът е можел да бъде прекратен още преди две години при по-изгодни за Украйна условия. Той обвини Зеленски, че не е искал да сложи край на войната.
Разногласията между двамата се задълбочиха след договореност между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво. Зеленски определи сделката като несправедлива и я разкритикува публично. Вашингтон е настоявал Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, като е предупреждавал, че те могат да повлияят на цените на горивата на световния пазар.
Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е необходимо ново ръководство и че в страната трябва да се проведат избори. След тези изявления Зеленски обвини американската администрация, че оказва натиск върху Киев, за да го тласне към капитулация. Той призна и че без подкрепата на САЩ Украйна няма да може да се противопостави на Русия.
План за среща между Русия, САЩ и Китай
На този фон Тръмп заяви, че би искал руският президент Владимир Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември. Американският лидер каза още, че му е по-лесно да работи с Путин, отколкото със Зеленски.
Путин е предложил тристранни разговори с Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на ситуацията около Украйна. Според The Wall Street Journal идеята е била представена по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 10 октомври.
Предложението предвижда срещата да се проведе в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември. Участие на украинската страна в този формат не е предвидено, което е предизвикало безпокойство в Киев.
Русия очаква нов кръг от преговори
Русия продължава да заявява готовност за дипломатическо уреждане. Владимир Путин посочи, че за Москва въпросът не се свежда само до територии, а и до сигурността на хората. По думите му са необходими условия за траен мир и гаранции за сигурността на Русия.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през първата половина на ноември. Разговорите ще бъдат на експертно равнище и отново могат да се проведат в Абу Даби.
Ушаков уточни, че все още не е решено кои представители ще участват от руска страна. „Президентът ще реши“, каза той. Основната тема ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след края на конфликта.
Какви са прогнозите за Зеленски
Руски представители и експерти свързаха евентуалното мирно споразумение с политическото бъдеще на Зеленски. Георгий Мурадов заяви, че действията на украинския президент са довели до тежки последици както за него лично, така и за украинската държавност.
Сенаторът Григорий Карасин определи политическото положение на Зеленски като безнадеждно. Депутатът Александър Фомин заяви, че украинският президент се стреми да остане на политическата сцена, докато гражданите плащат висока цена за продължаването на конфликта.
Андрей Сушенцов допусна, че след евентуално мирно споразумение и демобилизация на военнослужещите в Украйна може да се натрупа напрежение, което да доведе до политическо насилие. Той посочи и възможността за военен преврат, но това остава прогноза, а не потвърдено развитие.
На този етап не е ясно дали готовността на Зеленски да обсъжда мир с териториални отстъпки ще доведе до конкретно споразумение. Потвърдено е, че Русия очаква разговори на експертно равнище през ноември, докато форматът и участниците в евентуалните по-широки преговори между Москва, Вашингтон и Пекин все още не са окончателно определени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, добре
Коментиран от #9, #12, #17, #34, #75, #87
07:10 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Твърдят в Русия
07:12 22.10.2026
4 Значи
Коментиран от #10
07:12 22.10.2026
5 аа не така ами урсулите какво ще правят
му изпратят колумбийски подаръци за да продължава да избива украинците
07:12 22.10.2026
6 Съчинявате
Коментиран от #16, #50, #76
07:13 22.10.2026
7 ФЕЙК НЮЗ
07:13 22.10.2026
8 мара
07:13 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Поради което
До коментар #4 от "Значи":Бункерният си монтира 31 кули и 2 системи С-300/С 400 във Валдай.
Понеже всичко си идва на мястото.
Коментиран от #82
07:13 22.10.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Ганьо":Кой ли бомби Путин
Коментиран от #43
07:14 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Но не е руска корвета
До коментар #9 от "а според теб все още си мъж":Като теб.
Коментиран от #19, #36
07:15 22.10.2026
14 ФЕЙК НЮЗ
07:15 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Слуга на народа
Коментиран от #22, #55
07:18 22.10.2026
21 А ти си
До коментар #9 от "а според теб все още си мъж":Роден мъж в мише тяло и на никой не му пука къв пол си
Коментиран от #26
07:20 22.10.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Слуга на народа":Тоя "актьор" разбомбва Путин нон стоп
Коментиран от #27, #39, #44, #61
07:21 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГОЛЕМ СМЕХ
Що ли го прави зеленски.
Коментиран от #47, #57
07:23 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гост
Е, ако питаш розовите, мачкат яко,..., ама кво?
07:28 22.10.2026
34 Хахахахаха
До коментар #1 от "Да, добре":Значи не трябва да вярваме на руски медии, ама украинските казват истините, че според украинските медии всичко е мед и масло, за т години война украинските войници възкръсват, гробищата не намаляват, икономиката в Украйна ьифти, не украински граждани са отвличания, Киев не гори всеки ден хахахахах, между другото маджар пак се крие и мълчи, днеска Киев пак гори а в Москва си цъкат навсякъде
07:28 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гайковерт
До коментар #13 от "Но не е руска корвета":как си бебо -много си възпалена днес сутрин
07:29 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нямам повече вьпроси
07:30 22.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 БРИТАНЦИЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ КРАЙ НА ВОЙНАТА
07:33 22.10.2026
41 Дон Корлеоне
07:34 22.10.2026
42 Някой
Коментиран от #70
07:34 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хи хи
До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А ,,а к тьора що тогаз реве за мир и да даде териториални отстъпки ??
07:35 22.10.2026
45 Гаварит маскве
бля бля
07:35 22.10.2026
46 ХОРАТА В ЦЯЛА ОКРАИНА
Коментиран от #51, #53
07:36 22.10.2026
47 Димитринчо
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Повечко са.1,2 милиона руснака пратени от 22г. до сега ...липсват.Това са лесно достъпни данни и то от руски източници касаещи мобилизация и доброзорно отиване на фронта.
Коментиран от #83
07:37 22.10.2026
48 Гост
Коментиран от #56
07:38 22.10.2026
49 Ключът от бараката
Добре , че не сте прибавили: "Това е лично твърдение на Путин, за което не е преставил доказателства и не може независимо да бъде повърдено от Ройтерс" :)
07:38 22.10.2026
50 ТОЗ пьк
До коментар #6 от "Съчинявате":Ква цивилизована Европа ве або....? Излез от сайта за 5 мин. и последни днес Франция, Италия и пр.
07:39 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:40 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН
07:41 22.10.2026
55 2554
До коментар #20 от "Слуга на народа":Точно така! Школата по актьорско майстороство бере лайката на школата на КГБ вече 5 години!
07:41 22.10.2026
56 Без излишни плямпаници
До коментар #48 от "Гост":Август 42 хиляди руснаци мъртви.
Септември 50 хиляди руснаци мъртви.
Без много плямпаници.
Коментиран от #64, #65, #66
07:42 22.10.2026
57 Де бил
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Даже са 2 милиона руски жертви!!! Размяната на трупове го доказва!!
07:42 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ПУТИН Е ЕДИН ПАЛЯЧО
Коментиран от #63
07:43 22.10.2026
60 Инна
Страните от ЕС са обезпокоени, че ще бъдат изключени от преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна. Брюксел се опитва да определи кой може да представлява интересите на цялата общност, съобщава Politico.
Сред възможните кандидати са финландският президент Александър Стуб и председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Добрите отношения на Стуб с президента на САЩ Доналд Тръмп и дългогодишните контакти на Финландия с Русия биха могли да помогнат. Според един европейски дипломат, Коста е в по-добра позиция да представлява интересите на целия ЕС от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Въпросът стана особено належащ, след като специалният пратеник на САЩ Стив Виткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Разговорите продължиха приблизително три часа и се фокусираха предимно върху разрешаването на конфликта в Украйна.
07:44 22.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
07:45 22.10.2026
63 Българин
До коментар #59 от "ПУТИН Е ЕДИН ПАЛЯЧО":Точно така е! Затова той няма да участва в преговорите. Зеленски сам ще реши!
07:45 22.10.2026
64 Де бил
До коментар #56 от "Без излишни плямпаници":Източника УНИАН???
07:47 22.10.2026
65 Гост
До коментар #56 от "Без излишни плямпаници":4 години война, уж война, де, 100 000 от ВСУ загинали? Къде са останалите до няколко милиона? Къде са самолетите, танковете, ракетите? Що пе печелите, бе? Ааа, извинявай, забравих, треви, мъгла, комари, абе, тогава работа! Аре!
Коментиран от #69
07:49 22.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Рязиновая попа
07:51 22.10.2026
68 КАПИТЕЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ
07:51 22.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #78
07:58 22.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ами така е
08:02 22.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Недей да остроумничиш,от дшвана...!
До коментар #1 от "Да, добре":Ами пушката и на фронта,да помагаш на Зелко,че... -
,,Приятел,в нужда се познава...!"...!
Коментиран от #77
08:05 22.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Еми пари-нЕма...!
До коментар #71 от "КАЯ И УРСУЛА":Урсула и Кая,ни изтупаха джобовете докрай...!
А Европа се тресе от протести...!
08:10 22.10.2026
79 Ццц
08:10 22.10.2026
80 Прям
08:13 22.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 А бе,
До коментар #10 от "Поради което":взе да му увира кратуната на Зеления престъпник !
08:16 22.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Папата!
08:19 22.10.2026
85 Ццц
До коментар #83 от "А колко ли е фирата на укрите":И оня ден един от мобилизационната служба беше загащил едно момче. Но момчето се оказа по-бързо с ножа.... И сега има обява за работа за един служител в мобилизационната служба в Киев Индипендънт! 🤣
08:24 22.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Някой си
При другаря си Борката Джонсън в Британия?!
08:35 22.10.2026