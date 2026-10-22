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Зеленски заговори за мирни преговори и териториални отстъпки, твърдят в Русия
  Тема: Украйна

Зеленски заговори за мирни преговори и териториални отстъпки, твърдят в Русия

22 Октомври, 2026 07:09 3 423 89

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • териториални отстъпки

Промяната идва на фона на обтегнатите отношения с Доналд Тръмп и нови сигнали за възможни разговори между Русия, САЩ и Украйна

Зеленски заговори за мирни преговори и териториални отстъпки, твърдят в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви готовност за мирни преговори, включително при възможни териториални загуби. Промяната в позицията му идва на фона на все по-острия спор с президента на САЩ Доналд Тръмп и на нови сигнали от Москва и Вашингтон за възобновяване на разговорите за Украйна, пише руската агенция ТАСС.

Досега Зеленски многократно е отхвърлял възможността за споразумение, което би включвало отказ от територии. Според анализ на ТАСС настоящото му изказване е свързано не само с военната ситуация, но и с отслабването на американската подкрепа.

Спорът между Тръмп и Зеленски се изостря

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че конфликтът е можел да бъде прекратен още преди две години при по-изгодни за Украйна условия. Той обвини Зеленски, че не е искал да сложи край на войната.

„Той не иска да прекрати тази война и вероятно никога не е искал“, заяви Тръмп.

Разногласията между двамата се задълбочиха след договореност между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво. Зеленски определи сделката като несправедлива и я разкритикува публично. Вашингтон е настоявал Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, като е предупреждавал, че те могат да повлияят на цените на горивата на световния пазар.

Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е необходимо ново ръководство и че в страната трябва да се проведат избори. След тези изявления Зеленски обвини американската администрация, че оказва натиск върху Киев, за да го тласне към капитулация. Той призна и че без подкрепата на САЩ Украйна няма да може да се противопостави на Русия.

План за среща между Русия, САЩ и Китай

На този фон Тръмп заяви, че би искал руският президент Владимир Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември. Американският лидер каза още, че му е по-лесно да работи с Путин, отколкото със Зеленски.

Путин е предложил тристранни разговори с Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на ситуацията около Украйна. Според The Wall Street Journal идеята е била представена по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 10 октомври.

Предложението предвижда срещата да се проведе в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън на 18 и 19 ноември. Участие на украинската страна в този формат не е предвидено, което е предизвикало безпокойство в Киев.

Русия очаква нов кръг от преговори

Русия продължава да заявява готовност за дипломатическо уреждане. Владимир Путин посочи, че за Москва въпросът не се свежда само до територии, а и до сигурността на хората. По думите му са необходими условия за траен мир и гаранции за сигурността на Русия.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през първата половина на ноември. Разговорите ще бъдат на експертно равнище и отново могат да се проведат в Абу Даби.

Ушаков уточни, че все още не е решено кои представители ще участват от руска страна. „Президентът ще реши“, каза той. Основната тема ще бъдат въпросите за сигурността на Русия и Украйна след края на конфликта.

Какви са прогнозите за Зеленски

Руски представители и експерти свързаха евентуалното мирно споразумение с политическото бъдеще на Зеленски. Георгий Мурадов заяви, че действията на украинския президент са довели до тежки последици както за него лично, така и за украинската държавност.

Сенаторът Григорий Карасин определи политическото положение на Зеленски като безнадеждно. Депутатът Александър Фомин заяви, че украинският президент се стреми да остане на политическата сцена, докато гражданите плащат висока цена за продължаването на конфликта.

Андрей Сушенцов допусна, че след евентуално мирно споразумение и демобилизация на военнослужещите в Украйна може да се натрупа напрежение, което да доведе до политическо насилие. Той посочи и възможността за военен преврат, но това остава прогноза, а не потвърдено развитие.

На този етап не е ясно дали готовността на Зеленски да обсъжда мир с териториални отстъпки ще доведе до конкретно споразумение. Потвърдено е, че Русия очаква разговори на експертно равнище през ноември, докато форматът и участниците в евентуалните по-широки преговори между Москва, Вашингтон и Пекин все още не са окончателно определени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, добре

    14 58 Отговор
    Според ТАСС крайцера Москва още плава.

    Коментиран от #9, #12, #17, #34, #75, #87

    07:10 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Твърдят в Русия

    12 23 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    07:12 22.10.2026

  • 4 Значи

    46 9 Отговор
    бавно и полека всичко си идва на мястото.

    Коментиран от #10

    07:12 22.10.2026

  • 5 аа не така ами урсулите какво ще правят

    38 8 Отговор
    когато му спрът бялото започва да се усеща какво се случва … но за съжаление когато урсулите разберът за това веднага ще
    му изпратят колумбийски подаръци за да продължава да избива украинците

    07:12 22.10.2026

  • 6 Съчинявате

    6 56 Отговор
    Си абсолютни глупости! Украйна и цивилизована Европа никога няма да позволят на една чума да придобие чужди територии

    Коментиран от #16, #50, #76

    07:13 22.10.2026

  • 7 ФЕЙК НЮЗ

    10 27 Отговор
    Зеленски територия не дава

    07:13 22.10.2026

  • 8 мара

    34 4 Отговор
    никой не го пита отпадналия

    07:13 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Поради което

    7 38 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    Бункерният си монтира 31 кули и 2 системи С-300/С 400 във Валдай.
    Понеже всичко си идва на мястото.

    Коментиран от #82

    07:13 22.10.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 22 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо":

    Кой ли бомби Путин

    Коментиран от #43

    07:14 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Но не е руска корвета

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "а според теб все още си мъж":

    Като теб.

    Коментиран от #19, #36

    07:15 22.10.2026

  • 14 ФЕЙК НЮЗ

    5 31 Отговор
    Иска им се на руските захватчици

    07:15 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Слуга на народа

    30 4 Отговор
    Но, Зеленото е просто един актьор във филм на ужасите. Какво казва няма никакво значение.

    Коментиран от #22, #55

    07:18 22.10.2026

  • 21 А ти си

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "а според теб все още си мъж":

    Роден мъж в мише тяло и на никой не му пука къв пол си

    Коментиран от #26

    07:20 22.10.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 25 Отговор

    До коментар #20 от "Слуга на народа":

    Тоя "актьор" разбомбва Путин нон стоп

    Коментиран от #27, #39, #44, #61

    07:21 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 21 Отговор
    Избити над милион руски захватчици
    Що ли го прави зеленски.

    Коментиран от #47, #57

    07:23 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    18 3 Отговор
    Ем, нормално. Русите ги разпориха 4 години с лопати и перални,..., кво друго да стане!
    Е, ако питаш розовите, мачкат яко,..., ама кво?

    07:28 22.10.2026

  • 34 Хахахахаха

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да, добре":

    Значи не трябва да вярваме на руски медии, ама украинските казват истините, че според украинските медии всичко е мед и масло, за т години война украинските войници възкръсват, гробищата не намаляват, икономиката в Украйна ьифти, не украински граждани са отвличания, Киев не гори всеки ден хахахахах, между другото маджар пак се крие и мълчи, днеска Киев пак гори а в Москва си цъкат навсякъде

    07:28 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 гайковерт

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Но не е руска корвета":

    как си бебо -много си възпалена днес сутрин

    07:29 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нямам повече вьпроси

    3 10 Отговор
    И двамата с Путин ще останат в историята като........ сьтворили славянски ген-цид.

    07:30 22.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 БРИТАНЦИЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ КРАЙ НА ВОЙНАТА

    12 3 Отговор
    Зеления клоун говори глупости.

    07:33 22.10.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Хаяско кога ще праща нафтата?

    07:34 22.10.2026

  • 42 Някой

    16 4 Отговор
    Е защо се избиха безсмислено толкова хора като краят ще е един, укрия да клекне

    Коментиран от #70

    07:34 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А ,,а к тьора що тогаз реве за мир и да даде териториални отстъпки ??

    07:35 22.10.2026

  • 45 Гаварит маскве

    2 5 Отговор
    Не ясна политическа алабаланистика
    бля бля

    07:35 22.10.2026

  • 46 ХОРАТА В ЦЯЛА ОКРАИНА

    12 5 Отговор
    Чакат руската армия да ги освободи от новофашизма.

    Коментиран от #51, #53

    07:36 22.10.2026

  • 47 Димитринчо

    3 11 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Повечко са.1,2 милиона руснака пратени от 22г. до сега ...липсват.Това са лесно достъпни данни и то от руски източници касаещи мобилизация и доброзорно отиване на фронта.

    Коментиран от #83

    07:37 22.10.2026

  • 48 Гост

    8 4 Отговор
    ВСУ са неможачи! Всички го видяха! И лъжат, по заръка на Господарите си!

    Коментиран от #56

    07:38 22.10.2026

  • 49 Ключът от бараката

    3 6 Отговор
    " Владимир Путин посочи, че за Москва въпросът не се свежда само до територии, а и до сигурността на хората. По думите му са необходими условия за траен мир и гаранции за сигурността на Русия."

    Добре , че не сте прибавили: "Това е лично твърдение на Путин, за което не е преставил доказателства и не може независимо да бъде повърдено от Ройтерс" :)

    07:38 22.10.2026

  • 50 ТОЗ пьк

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Съчинявате":

    Ква цивилизована Европа ве або....? Излез от сайта за 5 мин. и последни днес Франция, Италия и пр.

    07:39 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    10 2 Отговор
    И той разбрал, че ЕС-то няма пари за Зеленски.

    07:40 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН

    9 2 Отговор
    Никой не взема на сериозно какво говори.

    07:41 22.10.2026

  • 55 2554

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Слуга на народа":

    Точно така! Школата по актьорско майстороство бере лайката на школата на КГБ вече 5 години!

    07:41 22.10.2026

  • 56 Без излишни плямпаници

    3 9 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Август 42 хиляди руснаци мъртви.
    Септември 50 хиляди руснаци мъртви.
    Без много плямпаници.

    Коментиран от #64, #65, #66

    07:42 22.10.2026

  • 57 Де бил

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Даже са 2 милиона руски жертви!!! Размяната на трупове го доказва!!

    07:42 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ПУТИН Е ЕДИН ПАЛЯЧО

    4 9 Отговор
    Никой не го взема на сериозно какво говори.

    Коментиран от #63

    07:43 22.10.2026

  • 60 Инна

    3 2 Отговор
    Politico

    Страните от ЕС са обезпокоени, че ще бъдат изключени от преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна. Брюксел се опитва да определи кой може да представлява интересите на цялата общност, съобщава Politico.

    Сред възможните кандидати са финландският президент Александър Стуб и председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Добрите отношения на Стуб с президента на САЩ Доналд Тръмп и дългогодишните контакти на Финландия с Русия биха могли да помогнат. Според един европейски дипломат, Коста е в по-добра позиция да представлява интересите на целия ЕС от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

    Въпросът стана особено належащ, след като специалният пратеник на САЩ Стив Виткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Разговорите продължиха приблизително три часа и се фокусираха предимно върху разрешаването на конфликта в Украйна.

    07:44 22.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    8 1 Отговор
    Чакат Тръмп да загуби и да ескалират войната.

    07:45 22.10.2026

  • 63 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "ПУТИН Е ЕДИН ПАЛЯЧО":

    Точно така е! Затова той няма да участва в преговорите. Зеленски сам ще реши!

    07:45 22.10.2026

  • 64 Де бил

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Без излишни плямпаници":

    Източника УНИАН???

    07:47 22.10.2026

  • 65 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Без излишни плямпаници":

    4 години война, уж война, де, 100 000 от ВСУ загинали? Къде са останалите до няколко милиона? Къде са самолетите, танковете, ракетите? Що пе печелите, бе? Ааа, извинявай, забравих, треви, мъгла, комари, абе, тогава работа! Аре!

    Коментиран от #69

    07:49 22.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Рязиновая попа

    1 5 Отговор
    В Русия кадваха и "Бирлин за две недели".

    07:51 22.10.2026

  • 68 КАПИТЕЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ

    9 1 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    07:51 22.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 КАЯ И УРСУЛА

    9 1 Отговор
    Гледат тъпо и се чудят как да намерят още 100 МИЛИАРДА за зеления крадец.

    Коментиран от #78

    07:58 22.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ами така е

    6 1 Отговор
    Зелю просто доброволно трябва да приеме условията на Путин или пък бавно, но доброзорно ще трябва да фаща вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    08:02 22.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Недей да остроумничиш,от дшвана...!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да, добре":

    Ами пушката и на фронта,да помагаш на Зелко,че... -
    ,,Приятел,в нужда се познава...!"...!

    Коментиран от #77

    08:05 22.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Еми пари-нЕма...!

    8 0 Отговор

    До коментар #71 от "КАЯ И УРСУЛА":

    Урсула и Кая,ни изтупаха джобовете докрай...!
    А Европа се тресе от протести...!

    08:10 22.10.2026

  • 79 Ццц

    4 0 Отговор
    Отдавна се знае, че ТО държи на войната заради собствената си кожа. Как да отмени изцорите иначе? Това нещо се оказа голям плюс за руснаците и най-големия минус за украинците. И аз в началото се чудех защо просто не му видят сметката. Нямаше опасност така да го превърнат в герой, просто защото няма качествата за такъв. Но сега виждам истинския смисъл. Никой не обича просяците по светофарите, нали? А ако започнат да "настояват" и "изискват", като ТО? С две думи за украинците ще е по-добре да сложат една маймуна за президент. И тя знае да прави маймунджалъци, но поне е симпатяга!

    08:10 22.10.2026

  • 80 Прям

    5 0 Отговор
    Справедливостта трябва да възтържествува. Това го разбраха и американците. Само артиста не може да проумее.

    08:13 22.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 А бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Поради което":

    взе да му увира кратуната на Зеления престъпник !

    08:16 22.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Папата!

    2 0 Отговор
    Белият байряк!

    08:19 22.10.2026

  • 85 Ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "А колко ли е фирата на укрите":

    И оня ден един от мобилизационната служба беше загащил едно момче. Но момчето се оказа по-бързо с ножа.... И сега има обява за работа за един служител в мобилизационната служба в Киев Индипендънт! 🤣

    08:24 22.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Някой си

    1 0 Отговор
    Къде точно се кани да бяга?!
    При другаря си Борката Джонсън в Британия?!

    08:35 22.10.2026

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