Няма изгледи за мир в Украйна, най-показателното изявление беше това на Юрий Ушаков

След два дни дипломация – в столицата на Норвегия и руския Санкт Петербург – по-близо ли е войната в Украйна до края си? Според BBC изгледите за мир не са положителни.

„Добри и конструктивни“ е начинът, по който норвежкият премиер определи разговорите във вторник между украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на президента на САЩ Тръмп Стив Уиткоф и европейски представители.

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В Осло беше предложена идеята за тристранна среща на ниво лидери. Надеждата беше, че пътуването на Стив Уиткоф до Русия ще проправи пътя за среща между президента Владимир Путин, Зеленски и Тръмп и ще се споразумеят за прекратяване на бойните действия. Но Путин не показа голямо желание да споделя маса със Зеленски - освен ако тази маса не е в Москва.

Кремъл заявява, че може да е готов да възобнови тристранните преговори следващия месец в Абу Даби, но само на техническо ниво. В публикация в X, самият Стив Уиткоф призна, че „все още има важна работа за вършене“, въпреки че твърди, че „президентът Тръмп остава ангажиран с това да види края на тази война...“

За мен най-показателното изявление за деня беше на помощника по външната политика на Владимир Путин, Юрий Ушаков. Той участва в преговорите в Санкт Петербург, коментира авторът Стив Розенберг.

Ушаков каза, че Стив Уиткоф е разказал на президента Путин за дискусиите в Осло и (според Уиткоф) за „новите подходи от европейците и Киев“. Кремълският съветник очевидно не беше впечатлен от чутото.

„Що се отнася до разрешаването на украинската криза, там нямаше много полезно“, коментира Ушаков. По-късно руската държавна телевизия го попита за перспективите за мир. „Не знам колко близо сме до целта“, каза Юрий Ушаков, „но нещата се движат в тази посока“. Всичко е доста неясно.

Изглежда, че президентът Путин не се чувства под натиск в момента да сложи край на войната.

Той знае, че противовъздушната отбрана на Украйна е подложена на сериозно напрежение. Той знае, че зимата идва и е напълно възможно да гледа на студеното време като на възможност да подчини Украйна. Той знае също, че в Белия дом има американски президент, който очевидно иска по-широки, по-добри и по-печеливши отношения с Москва.

Тристранна среща между Путин-Зеленски-Тръмп може да не е непосредствена.

Но следващия месец в Китай е напълно възможно среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин да се проведе в покрайнините на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Някои коментатори тук вече го наричат ​​„Новата Ялта“ – препратка към Ялтенската конференция от 1945 г., където Сталин, Чърчил и Рузвелт се срещнаха, за да планират политическата и териториална реорганизация на следвоенна Европа.

„Русия, Китай и Съединените щати са единствените суперсили в света в момента“, казва Евгений Попов. „Разбира се, ще бъде добре за целия свят, ако нашите лидери се срещнат в Китай.“ След близо пет години война, това би поставило Владимир Путин точно там, където иска да бъде - начело на световната политика.