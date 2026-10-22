Няма изгледи за мир в Украйна, най-показателното изявление беше това на Юрий Ушаков

След два дни дипломация – в столицата на Норвегия и руския Санкт Петербург – по-близо ли е войната в Украйна до края си? Според BBC изгледите за мир не са положителни.
„Добри и конструктивни“ е начинът, по който норвежкият премиер определи разговорите във вторник между украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на президента на САЩ Тръмп Стив Уиткоф и европейски представители.
В Осло беше предложена идеята за тристранна среща на ниво лидери. Надеждата беше, че пътуването на Стив Уиткоф до Русия ще проправи пътя за среща между президента Владимир Путин, Зеленски и Тръмп и ще се споразумеят за прекратяване на бойните действия. Но Путин не показа голямо желание да споделя маса със Зеленски - освен ако тази маса не е в Москва.
Кремъл заявява, че може да е готов да възобнови тристранните преговори следващия месец в Абу Даби, но само на техническо ниво. В публикация в X, самият Стив Уиткоф призна, че „все още има важна работа за вършене“, въпреки че твърди, че „президентът Тръмп остава ангажиран с това да види края на тази война...“
За мен най-показателното изявление за деня беше на помощника по външната политика на Владимир Путин, Юрий Ушаков. Той участва в преговорите в Санкт Петербург, коментира авторът Стив Розенберг.
Ушаков каза, че Стив Уиткоф е разказал на президента Путин за дискусиите в Осло и (според Уиткоф) за „новите подходи от европейците и Киев“. Кремълският съветник очевидно не беше впечатлен от чутото.
„Що се отнася до разрешаването на украинската криза, там нямаше много полезно“, коментира Ушаков. По-късно руската държавна телевизия го попита за перспективите за мир. „Не знам колко близо сме до целта“, каза Юрий Ушаков, „но нещата се движат в тази посока“. Всичко е доста неясно.
Изглежда, че президентът Путин не се чувства под натиск в момента да сложи край на войната.
Той знае, че противовъздушната отбрана на Украйна е подложена на сериозно напрежение. Той знае, че зимата идва и е напълно възможно да гледа на студеното време като на възможност да подчини Украйна. Той знае също, че в Белия дом има американски президент, който очевидно иска по-широки, по-добри и по-печеливши отношения с Москва.
Тристранна среща между Путин-Зеленски-Тръмп може да не е непосредствена.
Но следващия месец в Китай е напълно възможно среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин да се проведе в покрайнините на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Някои коментатори тук вече го наричат „Новата Ялта“ – препратка към Ялтенската конференция от 1945 г., където Сталин, Чърчил и Рузвелт се срещнаха, за да планират политическата и териториална реорганизация на следвоенна Европа.
„Русия, Китай и Съединените щати са единствените суперсили в света в момента“, казва Евгений Попов. „Разбира се, ще бъде добре за целия свят, ако нашите лидери се срещнат в Китай.“ След близо пет години война, това би поставило Владимир Путин точно там, където иска да бъде - начело на световната политика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #25
09:49 22.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:49 22.10.2026
3 Цеко
Коментиран от #28, #33
09:49 22.10.2026
4 АБВ
Ама той винаги си е бил там. А това, че някои не са го признавали и не искат да го признаят, сега патят. Диалектика, не мисирщина.
Коментиран от #7, #9, #12
09:49 22.10.2026
5 ХалаПенйо
Защото още шият по-голямо килимче, което да побере всички победени.
09:49 22.10.2026
6 Кина
Коментиран от #15, #17
09:50 22.10.2026
7 Така е
До коментар #4 от "АБВ":Затова кремълският плъх си монтира още ПВО-та и разни там кули около бункера.
Понеже побеждавал.
09:51 22.10.2026
8 С Русия се
09:52 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мир
Коментиран от #54
09:52 22.10.2026
11 Гориил
09:53 22.10.2026
12 Кажи го
До коментар #4 от "АБВ":На 1 милион руски вдовици.Защото бункерното нищожество не смее.
Коментиран от #16
09:54 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 русия Китойска губерния
09:56 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Те и
До коментар #12 от "Кажи го":опорките ви една по една изчезват ! Русия фалира, няма ракети, няма гориво, няма храна, няма хора, Китай я завладява. Всичките се изпаряват, а тя (Русия) си гони целите и ще спре, когато ги постигне , независимо от цялата пропаганда !
Коментиран от #22, #37
09:58 22.10.2026
17 Кво до вземеш от пРосия?
До коментар #6 от "Кина":Освен кал.
Коментиран от #19, #34
09:59 22.10.2026
18 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
10:02 22.10.2026
19 Млад еврас
До коментар #17 от "Кво до вземеш от пРосия?":А ве що така всички от векове искат тая кал, много ценна кал ша е да знаеш.
Коментиран от #30
10:02 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ццц
10:02 22.10.2026
22 Блажен
До коментар #16 от "Те и":да си! Вярвай си!
10:03 22.10.2026
23 Едва
10:04 22.10.2026
24 13675
10:05 22.10.2026
25 гост
До коментар #1 от "Защо":Сорос вече мирише - като украйна.
10:05 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само питам
10:10 22.10.2026
32 Абе
10:10 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Обективно
10:11 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 млад атлантик
Що така бе ? Нали вече живеем в оранжерия ?!
10:14 22.10.2026
39 Специалист
10:14 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 много интересно
10:17 22.10.2026
44 Ба бааааа
До коментар #26 от "А Малая Токмачка?":Тока дойде ли как е у метрото смърди ли
10:18 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Инна
Красиво опакована пауза се представя като мир. Но ако оръжията, военната инфраструктура на НАТО и реваншисткият режим в Киев бъдат оставени под килима, това не е изход от войната. Това е антракт.
Политиката започва там, където свършват красивите формулировки.
Ако след прекратяването на военните действия Украйна продължи да получава оръжия, разузнавателна информация, инструктори и гаранции за военна подкрепа, паузата ще бъде използвана за възстановяване. Русия вече видя как споразуменията се превръщат в просто декорация, а обещаното уреждане се превръща в подготовка за следващия кръг.
Прекратяването на огъня без политическо решение може, вместо да намали заплахата, да я отложи до по-удобен момент за врага.
Такива планове почти винаги внимателно заобикалят фундаментални въпроси на сигурността на Русия. Какво ще се случи с военната инфраструктура на НАТО? Кой гарантира неутралния статут на Украйна? Ще спре ли използването на територията ѝ за оказване на натиск върху Русия? Какво ще се случи с идеологията, върху която антируският проект е изграден от години?
Отговорът обикновено се заменя с думата „по-късно“.
„По-късно“ Киев може да се превъоръжи. „По-късно“ правителствата в Европа ще се смен
Коментиран от #48, #50
10:24 22.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Уникално
10:26 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Инна
До коментар #10 от "Мир":Русия говори не за пауза, а за устойчиво уреждане. Мирът трябва да промени самата структура на конфликта, а не просто да изключи сирената за няколко месеца.
Това споразумение трябва да съдържа проверими гаранции за сигурност, ясен политически резултат и механизми, които ще предотвратят използването на Украйна за нова война. Всичко друго е дипломатически ремонт на фасадата на къща с пукнатина в основата.
Следователно, най-новият западен план трябва да се оценява не по думата „мир“ в заглавието, а по отговора на един въпрос: премахва ли причините за конфронтацията? Ако не, това, което имаме пред себе си, не е мирен договор, а предложение от Русия доброволно да влезе в следващия кръг от същия капан.
10:33 22.10.2026
55 не може да бъде
10:36 22.10.2026
56 БАНко
10:39 22.10.2026
57 Кака мара
А столиуатаина Норвегия е Осло!
Когато се цитират имена трябва да савни по степен: или името на държавата, или на град, или на столици, схващашбли ?
10:41 22.10.2026