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Няма изгледи за мир в Украйна, най-показателното изявление беше това на Юрий Ушаков
  Тема: Украйна

Няма изгледи за мир в Украйна, най-показателното изявление беше това на Юрий Ушаков

22 Октомври, 2026 09:46 2 025 57

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • русия-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • война

Среща с Китай и САЩ би поставила Владимир Путин точно там, където иска да бъде - начело на световната политика

Няма изгледи за мир в Украйна, най-показателното изявление беше това на Юрий Ушаков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След два дни дипломация – в столицата на Норвегия и руския Санкт Петербург – по-близо ли е войната в Украйна до края си? Според BBC изгледите за мир не са положителни.

„Добри и конструктивни“ е начинът, по който норвежкият премиер определи разговорите във вторник между украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на президента на САЩ Тръмп Стив Уиткоф и европейски представители.

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В Осло беше предложена идеята за тристранна среща на ниво лидери. Надеждата беше, че пътуването на Стив Уиткоф до Русия ще проправи пътя за среща между президента Владимир Путин, Зеленски и Тръмп и ще се споразумеят за прекратяване на бойните действия. Но Путин не показа голямо желание да споделя маса със Зеленски - освен ако тази маса не е в Москва.

Кремъл заявява, че може да е готов да възобнови тристранните преговори следващия месец в Абу Даби, но само на техническо ниво. В публикация в X, самият Стив Уиткоф призна, че „все още има важна работа за вършене“, въпреки че твърди, че „президентът Тръмп остава ангажиран с това да види края на тази война...“

За мен най-показателното изявление за деня беше на помощника по външната политика на Владимир Путин, Юрий Ушаков. Той участва в преговорите в Санкт Петербург, коментира авторът Стив Розенберг.

Ушаков каза, че Стив Уиткоф е разказал на президента Путин за дискусиите в Осло и (според Уиткоф) за „новите подходи от европейците и Киев“. Кремълският съветник очевидно не беше впечатлен от чутото.

„Що се отнася до разрешаването на украинската криза, там нямаше много полезно“, коментира Ушаков. По-късно руската държавна телевизия го попита за перспективите за мир. „Не знам колко близо сме до целта“, каза Юрий Ушаков, „но нещата се движат в тази посока“. Всичко е доста неясно.

Изглежда, че президентът Путин не се чувства под натиск в момента да сложи край на войната.

Той знае, че противовъздушната отбрана на Украйна е подложена на сериозно напрежение. Той знае, че зимата идва и е напълно възможно да гледа на студеното време като на възможност да подчини Украйна. Той знае също, че в Белия дом има американски президент, който очевидно иска по-широки, по-добри и по-печеливши отношения с Москва.

Тристранна среща между Путин-Зеленски-Тръмп може да не е непосредствена.

Но следващия месец в Китай е напълно възможно среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин да се проведе в покрайнините на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Някои коментатори тук вече го наричат ​​„Новата Ялта“ – препратка към Ялтенската конференция от 1945 г., където Сталин, Чърчил и Рузвелт се срещнаха, за да планират политическата и териториална реорганизация на следвоенна Европа.

„Русия, Китай и Съединените щати са единствените суперсили в света в момента“, казва Евгений Попов. „Разбира се, ще бъде добре за целия свят, ако нашите лидери се срещнат в Китай.“ След близо пет години война, това би поставило Владимир Путин точно там, където иска да бъде - начело на световната политика.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    2 38 Отговор
    Как така Сорос не може да спре един нискочел милиционер???

    Коментиран от #25

    09:49 22.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 4 Отговор
    Не съм казал но пак повтарям ТЕНДЖЕРАТА ПОД НАЛЯГАНЕ ТРЯБВА ДА ИМА ОТДУШНИК Изводите си вадете сами Не затискайте ОТДУШНИКА

    09:49 22.10.2026

  • 3 Цеко

    6 43 Отговор
    Значи още руска смрадт ще измре.

    Коментиран от #28, #33

    09:49 22.10.2026

  • 4 АБВ

    41 6 Отговор
    "Среща с Китай и САЩ би поставила Владимир Путин точно там, където иска да бъде - начело на световната политика"

    Ама той винаги си е бил там. А това, че някои не са го признавали и не искат да го признаят, сега патят. Диалектика, не мисирщина.

    Коментиран от #7, #9, #12

    09:49 22.10.2026

  • 5 ХалаПенйо

    33 4 Отговор
    Русия не е готова за мир сега.
    Защото още шият по-голямо килимче, което да побере всички победени.

    09:49 22.10.2026

  • 6 Кина

    40 5 Отговор
    Капитулацията е по добрия вариант за украинците защото Русия няма да позволи да бъде ограбена от запада безплатно.

    Коментиран от #15, #17

    09:50 22.10.2026

  • 7 Така е

    6 34 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    Затова кремълският плъх си монтира още ПВО-та и разни там кули около бункера.
    Понеже побеждавал.

    09:51 22.10.2026

  • 8 С Русия се

    31 4 Отговор
    съобразява целия свят. Тя е незаобиколим и не разрушим фактор в световната история. Който се е опитал, все си е счупил кухалницата на раменете.

    09:52 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мир

    5 28 Отговор
    Няма мир, защото никой не иска руский мир.

    Коментиран от #54

    09:52 22.10.2026

  • 11 Гориил

    30 4 Отговор
    В Абу Даби ще се обсъждат изборите в Украйна, с цел прогонване на демона на Бандера и спешна смяна на режима. Съединените щати настоятелно изискват това, тъй като наглият режим на Бандера пречи на интересите на Вашингтон и спъва доходоносните сделки с Русия.

    09:53 22.10.2026

  • 12 Кажи го

    3 29 Отговор

    До коментар #4 от "АБВ":

    На 1 милион руски вдовици.Защото бункерното нищожество не смее.

    Коментиран от #16

    09:54 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 русия Китойска губерния

    4 23 Отговор
    путин мишка Фашистка

    09:56 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Те и

    25 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи го":

    опорките ви една по една изчезват ! Русия фалира, няма ракети, няма гориво, няма храна, няма хора, Китай я завладява. Всичките се изпаряват, а тя (Русия) си гони целите и ще спре, когато ги постигне , независимо от цялата пропаганда !

    Коментиран от #22, #37

    09:58 22.10.2026

  • 17 Кво до вземеш от пРосия?

    5 23 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Освен кал.

    Коментиран от #19, #34

    09:59 22.10.2026

  • 18 Путин, В. В.

    15 5 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    10:02 22.10.2026

  • 19 Млад еврас

    20 4 Отговор

    До коментар #17 от "Кво до вземеш от пРосия?":

    А ве що така всички от векове искат тая кал, много ценна кал ша е да знаеш.

    Коментиран от #30

    10:02 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ццц

    19 4 Отговор
    На фона на тази статия се сещам какви изказвания бяха на срещата за европейския бюджет и не се питам къде сбъркахме! Тя и Урсула сигурно иска да е на върха на световната политика. Но едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш.

    10:02 22.10.2026

  • 22 Блажен

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Те и":

    да си! Вярвай си!

    10:03 22.10.2026

  • 23 Едва

    2 12 Отговор
    ли скоро тази война ще приключи. Още години ще минат и вероятно наследниците на Путин и Зеленски ще замразят конфликта.

    10:04 22.10.2026

  • 24 13675

    3 10 Отговор
    Да, бе това вие 44г. и ще цепят света. Да, не стане тези трима гл, уп, аци да бъдат цепнати, чак Путин начело на световната политика, че този вече не го бръснач за нищо той е фактор 0

    10:05 22.10.2026

  • 25 гост

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Сорос вече мирише - като украйна.

    10:05 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само питам

    13 4 Отговор
    А Европа супер сила ли е или пълна шматка ? Защо никой не я бръсне за фиданка ?

    10:10 22.10.2026

  • 32 Абе

    12 4 Отговор
    иcтинaтa зa пpeгoвopитe: 3eлeнcки дaвa 25 % oт Укpaйнa, нo Пyтин иcкa и Oдeca – ще я вземе

    10:10 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Обективно

    7 2 Отговор
    Това е ясно никакво доверие на САЩ все пак целия този проблем е заради тях и отчасти заради грешки(наличие на предатели там и хора без визия които просто си живеят живота) на руснаците как да им се противопоставят!

    10:11 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 млад атлантик

    9 1 Отговор
    Голям бой ядохме във Франция ,Испания ,Италия ,Портогалия ,Белгия ,Албания...
    Що така бе ? Нали вече живеем в оранжерия ?!

    10:14 22.10.2026

  • 39 Специалист

    12 2 Отговор
    Защо пък тристранни преговори. Капитулацията на Украйна ще решат само Путин и Тръмп. Зеления не е необходим. А той може и да не съществува вече

    10:14 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 много интересно

    11 2 Отговор
    Потника къде ще абдикира после ? Няма място на планетата Земя където да не го намерят я свои , я чужди .Много поразии нанесе , много живота затри .

    10:17 22.10.2026

  • 44 Ба бааааа

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "А Малая Токмачка?":

    Тока дойде ли как е у метрото смърди ли

    10:18 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Инна

    6 1 Отговор
    Западните „мирни планове“ се появяват със завидна редовност. Имената на медиаторите, градовете, където се провеждат преговорите, и броят на точките се променят. Основното остава същото: от Русия се иска да спре сега и да остави причините за конфликта за по-късно.
    Красиво опакована пауза се представя като мир. Но ако оръжията, военната инфраструктура на НАТО и реваншисткият режим в Киев бъдат оставени под килима, това не е изход от войната. Това е антракт.
    Политиката започва там, където свършват красивите формулировки.

    Ако след прекратяването на военните действия Украйна продължи да получава оръжия, разузнавателна информация, инструктори и гаранции за военна подкрепа, паузата ще бъде използвана за възстановяване. Русия вече видя как споразуменията се превръщат в просто декорация, а обещаното уреждане се превръща в подготовка за следващия кръг.
    Прекратяването на огъня без политическо решение може, вместо да намали заплахата, да я отложи до по-удобен момент за врага.
    Такива планове почти винаги внимателно заобикалят фундаментални въпроси на сигурността на Русия. Какво ще се случи с военната инфраструктура на НАТО? Кой гарантира неутралния статут на Украйна? Ще спре ли използването на територията ѝ за оказване на натиск върху Русия? Какво ще се случи с идеологията, върху която антируският проект е изграден от години?
    Отговорът обикновено се заменя с думата „по-късно“.
    „По-късно“ Киев може да се превъоръжи. „По-късно“ правителствата в Европа ще се смен

    Коментиран от #48, #50

    10:24 22.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Уникално

    4 0 Отговор
    Колоездачите ядат бой в цяла Европа .

    10:26 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Инна

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мир":

    Русия говори не за пауза, а за устойчиво уреждане. Мирът трябва да промени самата структура на конфликта, а не просто да изключи сирената за няколко месеца.
    Това споразумение трябва да съдържа проверими гаранции за сигурност, ясен политически резултат и механизми, които ще предотвратят използването на Украйна за нова война. Всичко друго е дипломатически ремонт на фасадата на къща с пукнатина в основата.
    Следователно, най-новият западен план трябва да се оценява не по думата „мир“ в заглавието, а по отговора на един въпрос: премахва ли причините за конфронтацията? Ако не, това, което имаме пред себе си, не е мирен договор, а предложение от Русия доброволно да влезе в следващия кръг от същия капан.

    10:33 22.10.2026

  • 55 не може да бъде

    3 0 Отговор
    В определен момент от историята Джо Байдън и ж-жа Урсула западните лидери -с една дума колективният Запад се отрекоха от здравия разум след това отрекоха и отхвърлиха самият здрав разум после се отрекоха и отхвърлиха и от други нещо които човечеството приема за важни от столетия -и сега просто идва време да се плати сметката за това поведение и мислени!?

    10:36 22.10.2026

  • 56 БАНко

    1 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , КАКЪВ ЗЕЛЕНСКИ , КАКВА УСРАИНА ??? ТРЪМП КАЗА ДА СЕ МАХА , А ТОЙ В ШАМАРИТЕ !!! И СРЕЩАТА Е МЕЖДУ РУСИЯ , КИТАЙ И САЩ !!! НО ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН ВЧЕРА ЗАЯВИ - ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМЕ РЕАЛНО , 75 % ВЕЧЕ НЕ Е УКРАИНСКА !!!

    10:39 22.10.2026

  • 57 Кака мара

    1 0 Отговор
    Маро, освен руски Санкт Петербуг ила ли и украински Санкт Петербург?
    А столиуатаина Норвегия е Осло!
    Когато се цитират имена трябва да савни по степен: или името на държавата, или на град, или на столици, схващашбли ?

    10:41 22.10.2026

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