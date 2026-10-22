Русия нанесе масивен удар с балистични ракети по Киев часове, след като обяви готовност да възобнови преговорите

Киев беше подложен на нова ракетна атака часове след като Русия заяви, че е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и САЩ. При удара са били засегнати няколко жилищни сгради, има ранени, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде BBC. Според УНИАН ранените са най-малко 15.
Атаката съвпадна с нов дипломатически опит на американската администрация да върне Москва и Киев на масата за преговори. Американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Разговорите са продължили около три часа.
След срещата съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е потвърдил готовността на Русия да възобнови тристранните разговори около 10 ноември. За възможно място на срещата е посочен Абу Даби. Според Ушаков основната тема трябва да бъде „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта“.
Ушаков каза още, че Русия е получила нови предложения от САЩ, Киев и европейските държави, но те не са били достатъчно полезни за разрешаването на войната. По думите му Путин е заявил пред Уиткоф, че руските сили напредват по цялата фронтова линия и запазват стратегическата инициатива. Украйна и европейските ѝ съюзници оспорват тази оценка и описват ситуацията на бойното поле като почти непроменена.
Зеленски допуска замразяване на фронта
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му би приела споразумение, което замразява войната по сегашната фронтова линия. „Наричаме го прекратяване на огъня или спиране на убийствата, както го нарече президентът Тръмп. Замразяване и спиране. Това е минимумът, който ни е необходим от Русия днес“, каза Зеленски пред „Фокс нюз“.
Той добави, че въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна може да бъде обсъден след прекратяването на бойните действия. Ден по-рано Зеленски се срещна с Уиткоф в Осло. По време на разговорите са били обсъдени гаранции за сигурност и предложения за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.
Уиткоф определи срещата с Путин като конструктивна. Джаред Къшнър, който участва в разговорите чрез видеовръзка, заяви: „Предстои още трудна работа, но имаме реална възможност да оставим тази война зад гърба си и да изградим рамка за траен мир, сигурност и просперитет за поколенията“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че дипломатическият процес се приближава до пробив. „Може би сега сме по-близо от всякога“, каза той за възможността войната да бъде прекратена.
Напрежението между Киев и Вашингтон остава
Новият опит за преговори се провежда на фона на задълбочаващи се разногласия между Украйна и САЩ. Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент и призова „някой друг“ да преговаря от нейно име. Той също така обвини украинските удари по руски петролни рафинерии за поскъпването на горивата.
Киев критикува Вашингтон и за ограниченията върху обмена на разузнавателна информация, необходима за предупреждение за руски балистични ракети. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли обвиненията като скандални, докато Зеленски заяви, че обменът на данни вече работи.
На този фон Русия освободи 74-годишния американски гражданин Стивън Хъбард, който беше осъден на близо седем години затвор заради твърдения, че е воювал на страната на Украйна. Тръмп заяви, че Хъбард се прибира у дома и че не е бил необходима размяна.
Следващият възможен кръг на преговори ще зависи от това дали Москва, Киев и Вашингтон ще постигнат съгласие по дневния ред, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СтраТега
Коментиран от #17, #19
07:47 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 чак масивен
07:49 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
Аз мислех, че Русия хвърля зелени бири на украинците от самолетите...!!!
Коментиран от #46
07:50 22.10.2026
9 Гошо
Коментиран от #47
07:51 22.10.2026
10 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
07:53 22.10.2026
11 ПУТИН
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.
Коментиран от #36
07:55 22.10.2026
12 Надали
Коментиран от #52
07:56 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Черно море като лебедово езеро
Коментиран от #40
07:56 22.10.2026
15 Маринов
Коментиран от #34
07:57 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно така!
До коментар #1 от "СтраТега":Парен каша духа! Спиране на огъня след подписване на мира!
07:59 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фен
08:04 22.10.2026
21 Изопачени деиствия
08:05 22.10.2026
22 "замразяване" няма да има
Точно тук е проблема за НАТО защото без страховит враг, става ненужен в Европа. А покрай това и ужас за лапачите на нариодни пари в него и покрай него.
Затова и само някакъв вид "замразяване на конфликта" ги устройва и така са инструктирали пианиста си. И се надяват на чудо, до последния украинец.
Коментиран от #43
08:06 22.10.2026
23 Лама дьо Петрохански
Какво казват по този въпрос вашите любими анализатори Русланчо Трад, Мирчев, Глишев и подобни?
Коментиран от #26, #37
08:07 22.10.2026
24 Ъъъ
08:08 22.10.2026
25 74 ГОДИШЕН
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ АШЛАЦИ
ДРУГИЯ ПЪТ ДА ХВАНАТ НЯКОЙ 84 ГОДИШЕН
ЧЕ 74 ГОДИШНИЯТ АМЕРИКАНЕЦ
Е МНОГО МЛАД .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯТ ПОЗОР
НЯМА
Коментиран от #38
08:08 22.10.2026
26 Рошев
До коментар #23 от "Лама дьо Петрохански":Само до ТРИ ли помниш?
08:09 22.10.2026
27 Вьпрос от украинците
Коментиран от #33
08:09 22.10.2026
28 хихи
Мерц,Херц, Шмерц, Кая и Урсула...
и Одеса е Руска....
Коментиран от #32
08:09 22.10.2026
29 чужденец
08:10 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Небинарен модерен ляв
08:15 22.10.2026
32 Здорова
До коментар #28 от "хихи":За последното денонощие нацистка русия е загубила 2250 нашественика.
Здорова!
08:16 22.10.2026
33 Въпрос на руснаците
До коментар #27 от "Вьпрос от украинците":Защо започнахме тази война? Какво спечелихме?!
Коментиран от #45
08:16 22.10.2026
34 Разбери ги!
До коментар #15 от "Маринов":И те трябва да ядат нещо!
Такава им е професията! Чети между редовете! И на тях както на родителите им, журналисти от комунистическия печат, не им е лесно!
08:16 22.10.2026
35 от Харманли съм от Харманли
08:16 22.10.2026
36 Най тьрпеливите
До коментар #11 от "ПУТИН":Едва ли? Тия които можеха да свьршат тази полезна за руския народ работа останаха да лежат на фронта а другите принципно са сьгласни и на 150Е пенсия.
08:16 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Първо ДОГОВОР за МИР
Коментиран от #53
08:18 22.10.2026
40 Инна
До коментар #14 от "Черно море като лебедово езеро":Руските сили нанесоха масивен удар с над 20 ракети срещу енергийната инфраструктура на Киев. Украинските системи за противовъздушна отбрана останаха неактивни по това време, според Telegram канала SHOT.
Съобщени са над 20 експлозии близо до най-голямата когенерационна и електрическа централа в Украйна (ТЕЦ-5) в Голосеевски район, както и близо до ТЕЦ-4 в Днепровски район. Ракети са поразили и цели в близост до завода „Антонов“.
Съобщава се, че до този час приблизително 30 руски ракети са поразили цели в града.
Предварителните доклади сочат, че руските сили са използвали ракети „Циркон“ и „Оникс-М“.
Освен това, цели в Ровно и Ровенска област, в Хмелницка и Одеска области, в Днепропетровск, Суми, Шостка, Виница, Ковел, Уман, Кировоград, Харков, Кременчук, както и в Запорожие, което е временно окупирано от украинските въоръжени сили, бяха под удари на безпилотни летателни апарати през цялата нощ.
Коментиран от #50
08:21 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Първо ДОГОВОР за МИР
08:23 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Украйна ще бъде Zаkрита
и по една чиста случайност там спят НАТОвски войници...
Коментиран от #48
08:25 22.10.2026
45 георги стоянов
До коментар #33 от "Въпрос на руснаците":Да и Този вьпрос стои в пространството но по често се среща а защо 2022г. а не 2014-2016г. и защо 8години подготовка а като стигнаха до Киев (Гостомел) се оказа че трябва да се врьщат . Както казва другаря Сталин всички проблеми си имат име презиме фамилия! Излишно е да уточнявам повече.
08:30 22.10.2026
46 хо хо хо хо хи хи хи хи
До коментар #8 от "Пич":Докато танкера с дизел от Русия стигне до САЩ.те ще изнесат 100 пъти по вече.
08:35 22.10.2026
47 Селчоо
До коментар #9 от "Гошо":Зеленски бие,не преговаря.
08:36 22.10.2026
48 Не се вълнувай
До коментар #44 от "Украйна ще бъде Zаkрита":Ти ще си преди Украйна
08:38 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Абсолютни глупости
До коментар #40 от "Инна":Енергийната система на Украйна да не би да е в жилищен блок
08:39 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Антирашист 4754
До коментар #12 от "Надали":Твърденията нямат общо с истината ! Обикновенна рашистка пропаганда .
08:41 22.10.2026
53 Ха ха ха ха
До коментар #39 от "Първо ДОГОВОР за МИР":Ще го видиш през крив макарон на куков ден!
08:41 22.10.2026
54 Гърди
от Украйна, може и да го изправи отново!?
Украйна ще бъде на тепсията за плячкосване!
08:43 22.10.2026