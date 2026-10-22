Русия нанесе масивен удар с балистични ракети по Киев часове, след като обяви готовност да възобнови преговорите

Киев беше подложен на нова ракетна атака часове след като Русия заяви, че е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и САЩ. При удара са били засегнати няколко жилищни сгради, има ранени, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде BBC. Според УНИАН ранените са най-малко 15.

Атаката съвпадна с нов дипломатически опит на американската администрация да върне Москва и Киев на масата за преговори. Американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Разговорите са продължили около три часа.

След срещата съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е потвърдил готовността на Русия да възобнови тристранните разговори около 10 ноември. За възможно място на срещата е посочен Абу Даби. Според Ушаков основната тема трябва да бъде „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта“.

Ушаков каза още, че Русия е получила нови предложения от САЩ, Киев и европейските държави, но те не са били достатъчно полезни за разрешаването на войната. По думите му Путин е заявил пред Уиткоф, че руските сили напредват по цялата фронтова линия и запазват стратегическата инициатива. Украйна и европейските ѝ съюзници оспорват тази оценка и описват ситуацията на бойното поле като почти непроменена.

Зеленски допуска замразяване на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му би приела споразумение, което замразява войната по сегашната фронтова линия. „Наричаме го прекратяване на огъня или спиране на убийствата, както го нарече президентът Тръмп. Замразяване и спиране. Това е минимумът, който ни е необходим от Русия днес“, каза Зеленски пред „Фокс нюз“.

Той добави, че въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна може да бъде обсъден след прекратяването на бойните действия. Ден по-рано Зеленски се срещна с Уиткоф в Осло. По време на разговорите са били обсъдени гаранции за сигурност и предложения за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Уиткоф определи срещата с Путин като конструктивна. Джаред Къшнър, който участва в разговорите чрез видеовръзка, заяви: „Предстои още трудна работа, но имаме реална възможност да оставим тази война зад гърба си и да изградим рамка за траен мир, сигурност и просперитет за поколенията“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че дипломатическият процес се приближава до пробив. „Може би сега сме по-близо от всякога“, каза той за възможността войната да бъде прекратена.

Напрежението между Киев и Вашингтон остава

Новият опит за преговори се провежда на фона на задълбочаващи се разногласия между Украйна и САЩ. Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент и призова „някой друг“ да преговаря от нейно име. Той също така обвини украинските удари по руски петролни рафинерии за поскъпването на горивата.

Киев критикува Вашингтон и за ограниченията върху обмена на разузнавателна информация, необходима за предупреждение за руски балистични ракети. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли обвиненията като скандални, докато Зеленски заяви, че обменът на данни вече работи.

На този фон Русия освободи 74-годишния американски гражданин Стивън Хъбард, който беше осъден на близо седем години затвор заради твърдения, че е воювал на страната на Украйна. Тръмп заяви, че Хъбард се прибира у дома и че не е бил необходима размяна.

Следващият възможен кръг на преговори ще зависи от това дали Москва, Киев и Вашингтон ще постигнат съгласие по дневния ред, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия.