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Русия нанесе масивен удар с балистични ракети по Киев часове, след като обяви готовност да възобнови преговорите
  Тема: Украйна

Русия нанесе масивен удар с балистични ракети по Киев часове, след като обяви готовност да възобнови преговорите

22 Октомври, 2026 07:46 1 398 54

  • киев-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • доналд тръмп

Ушаков заяви, че президентът Путин е потвърдил готовността на Русия да възобнови тристранните разговори

Русия нанесе масивен удар с балистични ракети по Киев часове, след като обяви готовност да възобнови преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев беше подложен на нова ракетна атака часове след като Русия заяви, че е готова по принцип да възобнови преговорите с Украйна и САЩ. При удара са били засегнати няколко жилищни сгради, има ранени, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде BBC. Според УНИАН ранените са най-малко 15.

Атаката съвпадна с нов дипломатически опит на американската администрация да върне Москва и Киев на масата за преговори. Американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Разговорите са продължили около три часа.

След срещата съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е потвърдил готовността на Русия да възобнови тристранните разговори около 10 ноември. За възможно място на срещата е посочен Абу Даби. Според Ушаков основната тема трябва да бъде „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта“.

Ушаков каза още, че Русия е получила нови предложения от САЩ, Киев и европейските държави, но те не са били достатъчно полезни за разрешаването на войната. По думите му Путин е заявил пред Уиткоф, че руските сили напредват по цялата фронтова линия и запазват стратегическата инициатива. Украйна и европейските ѝ съюзници оспорват тази оценка и описват ситуацията на бойното поле като почти непроменена.

Зеленски допуска замразяване на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му би приела споразумение, което замразява войната по сегашната фронтова линия. „Наричаме го прекратяване на огъня или спиране на убийствата, както го нарече президентът Тръмп. Замразяване и спиране. Това е минимумът, който ни е необходим от Русия днес“, каза Зеленски пред „Фокс нюз“.

Той добави, че въпросът за гаранциите за сигурност на Украйна може да бъде обсъден след прекратяването на бойните действия. Ден по-рано Зеленски се срещна с Уиткоф в Осло. По време на разговорите са били обсъдени гаранции за сигурност и предложения за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Уиткоф определи срещата с Путин като конструктивна. Джаред Къшнър, който участва в разговорите чрез видеовръзка, заяви: „Предстои още трудна работа, но имаме реална възможност да оставим тази война зад гърба си и да изградим рамка за траен мир, сигурност и просперитет за поколенията“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че дипломатическият процес се приближава до пробив. „Може би сега сме по-близо от всякога“, каза той за възможността войната да бъде прекратена.

Напрежението между Киев и Вашингтон остава

Новият опит за преговори се провежда на фона на задълбочаващи се разногласия между Украйна и САЩ. Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент и призова „някой друг“ да преговаря от нейно име. Той също така обвини украинските удари по руски петролни рафинерии за поскъпването на горивата.

Киев критикува Вашингтон и за ограниченията върху обмена на разузнавателна информация, необходима за предупреждение за руски балистични ракети. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли обвиненията като скандални, докато Зеленски заяви, че обменът на данни вече работи.

На този фон Русия освободи 74-годишния американски гражданин Стивън Хъбард, който беше осъден на близо седем години затвор заради твърдения, че е воювал на страната на Украйна. Тръмп заяви, че Хъбард се прибира у дома и че не е бил необходима размяна.

Следващият възможен кръг на преговори ще зависи от това дали Москва, Киев и Вашингтон ще постигнат съгласие по дневния ред, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СтраТега

    32 3 Отговор
    Двете неща нямат нищо общо в случая .

    Коментиран от #17, #19

    07:47 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 чак масивен

    27 4 Отговор
    просто бавно им спират тока.... даже бавно

    07:49 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    25 5 Отговор
    Каква изненада...?!
    Аз мислех, че Русия хвърля зелени бири на украинците от самолетите...!!!

    Коментиран от #46

    07:50 22.10.2026

  • 9 Гошо

    30 5 Отговор
    Това е за да се подготвят украинците по добре за преговорите ,пък и не само те, а и всички мераклии да участват

    Коментиран от #47

    07:51 22.10.2026

  • 10 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    29 4 Отговор
    Спите ей, що не спамите?

    07:53 22.10.2026

  • 11 ПУТИН

    6 22 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА

    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.

    Коментиран от #36

    07:55 22.10.2026

  • 12 Надали

    21 3 Отговор
    ще е толкова просто и бързо. Европейците не са съгласни войната да бъде прекратена без категорична победа над руснаците. А украинците са изцяло под техния контрол и нямат свободна воля за политически решения.

    Коментиран от #52

    07:56 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Черно море като лебедово езеро

    9 5 Отговор
    След Вивалди, концертът продължава с Чайковски, но няма да е с фламингота, а с лебеди и крокодили.

    Коментиран от #40

    07:56 22.10.2026

  • 15 Маринов

    26 2 Отговор
    Хем има масивен ракетен удар по Киев, хем са засегнати няколко сгради. А друго? Както се пише, излиза малко като игра

    Коментиран от #34

    07:57 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно така!

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "СтраТега":

    Парен каша духа! Спиране на огъня след подписване на мира!

    07:59 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фен

    15 3 Отговор
    Абе Русия си прави с Киев каквото си поиска. А ние разчитаме на същото НАТО и нас да пази. От кого и с какво!?🤔

    08:04 22.10.2026

  • 21 Изопачени деиствия

    11 2 Отговор
    Военните действия ще спрат СЛЕД договор за мир!

    08:05 22.10.2026

  • 22 "замразяване" няма да има

    17 2 Отговор
    докато не бъде постигнат окончателен мир, сигурност за Русия и неутрална Украйна, а също така нормални отношения с Русия, която да не е нарочена за "враг"

    Точно тук е проблема за НАТО защото без страховит враг, става ненужен в Европа. А покрай това и ужас за лапачите на нариодни пари в него и покрай него.
    Затова и само някакъв вид "замразяване на конфликта" ги устройва и така са инструктирали пианиста си. И се надяват на чудо, до последния украинец.

    Коментиран от #43

    08:06 22.10.2026

  • 23 Лама дьо Петрохански

    15 2 Отговор
    Нали според другата ви "статия", уж Русия твърдяла (тоест искала) някакви преговори с Украйна.
    Какво казват по този въпрос вашите любими анализатори Русланчо Трад, Мирчев, Глишев и подобни?

    Коментиран от #26, #37

    08:07 22.10.2026

  • 24 Ъъъ

    8 2 Отговор
    Що им трябваше на украинците на баир лозе?🤔

    08:08 22.10.2026

  • 25 74 ГОДИШЕН

    4 13 Отговор
    ВОЮВАЛ ЗА УКРАЙНА

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТИЯ КРЕМЪЛСКИТЕ АШЛАЦИ

    ДРУГИЯ ПЪТ ДА ХВАНАТ НЯКОЙ 84 ГОДИШЕН

    ЧЕ 74 ГОДИШНИЯТ АМЕРИКАНЕЦ

    Е МНОГО МЛАД .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯТ ПОЗОР
    НЯМА

    Коментиран от #38

    08:08 22.10.2026

  • 26 Рошев

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Лама дьо Петрохански":

    Само до ТРИ ли помниш?

    08:09 22.10.2026

  • 27 Вьпрос от украинците

    9 2 Отговор
    кьм Зеленски. А какво спечелихме ние (не вие) от тази война? Защо не я прекратихме още при пьрвото сядане на масата....? На какво се надяваме ние (не вие)?

    Коментиран от #33

    08:09 22.10.2026

  • 28 хихи

    13 2 Отговор
    "Мир, чрез сила"

    Мерц,Херц, Шмерц, Кая и Урсула...

    и Одеса е Руска....

    Коментиран от #32

    08:09 22.10.2026

  • 29 чужденец

    5 4 Отговор
    Путин се подиграва с Тръмп .

    08:10 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Небинарен модерен ляв

    5 0 Отговор
    Нато ни храни ,Европа ни брани !Хайде на топличките и не се бутайте моля !

    08:15 22.10.2026

  • 32 Здорова

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    За последното денонощие нацистка русия е загубила 2250 нашественика.
    Здорова!

    08:16 22.10.2026

  • 33 Въпрос на руснаците

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Вьпрос от украинците":

    Защо започнахме тази война? Какво спечелихме?!

    Коментиран от #45

    08:16 22.10.2026

  • 34 Разбери ги!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Маринов":

    И те трябва да ядат нещо!
    Такава им е професията! Чети между редовете! И на тях както на родителите им, журналисти от комунистическия печат, не им е лесно!

    08:16 22.10.2026

  • 35 от Харманли съм от Харманли

    7 1 Отговор
    Той Путин яде доматите с коловете.........руснаците играят шах, Тръмпона морски шах :)

    08:16 22.10.2026

  • 36 Най тьрпеливите

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "ПУТИН":

    Едва ли? Тия които можеха да свьршат тази полезна за руския народ работа останаха да лежат на фронта а другите принципно са сьгласни и на 150Е пенсия.

    08:16 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Първо ДОГОВОР за МИР

    5 2 Отговор
    И Урсула и Кая на съд!

    Коментиран от #53

    08:18 22.10.2026

  • 40 Инна

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Черно море като лебедово езеро":

    Руските сили нанесоха масивен удар с над 20 ракети срещу енергийната инфраструктура на Киев. Украинските системи за противовъздушна отбрана останаха неактивни по това време, според Telegram канала SHOT.

    Съобщени са над 20 експлозии близо до най-голямата когенерационна и електрическа централа в Украйна (ТЕЦ-5) в Голосеевски район, както и близо до ТЕЦ-4 в Днепровски район. Ракети са поразили и цели в близост до завода „Антонов“.

    Съобщава се, че до този час приблизително 30 руски ракети са поразили цели в града.
    Предварителните доклади сочат, че руските сили са използвали ракети „Циркон“ и „Оникс-М“.

    Освен това, цели в Ровно и Ровенска област, в Хмелницка и Одеска области, в Днепропетровск, Суми, Шостка, Виница, Ковел, Уман, Кировоград, Харков, Кременчук, както и в Запорожие, което е временно окупирано от украинските въоръжени сили, бяха под удари на безпилотни летателни апарати през цялата нощ.

    Коментиран от #50

    08:21 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Първо ДОГОВОР за МИР

    6 2 Отговор
    И ОДЕСА Е РУСКА!

    08:23 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Украйна ще бъде Zаkрита

    4 2 Отговор
    Тези "лоши" руснаци все жилищни сгради удрят,
    и по една чиста случайност там спят НАТОвски войници...

    Коментиран от #48

    08:25 22.10.2026

  • 45 георги стоянов

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос на руснаците":

    Да и Този вьпрос стои в пространството но по често се среща а защо 2022г. а не 2014-2016г. и защо 8години подготовка а като стигнаха до Киев (Гостомел) се оказа че трябва да се врьщат . Както казва другаря Сталин всички проблеми си имат име презиме фамилия! Излишно е да уточнявам повече.

    08:30 22.10.2026

  • 46 хо хо хо хо хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Докато танкера с дизел от Русия стигне до САЩ.те ще изнесат 100 пъти по вече.

    08:35 22.10.2026

  • 47 Селчоо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    Зеленски бие,не преговаря.

    08:36 22.10.2026

  • 48 Не се вълнувай

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Украйна ще бъде Zаkрита":

    Ти ще си преди Украйна

    08:38 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абсолютни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Инна":

    Енергийната система на Украйна да не би да е в жилищен блок

    08:39 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Антирашист 4754

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Надали":

    Твърденията нямат общо с истината ! Обикновенна рашистка пропаганда .

    08:41 22.10.2026

  • 53 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Първо ДОГОВОР за МИР":

    Ще го видиш през крив макарон на куков ден!

    08:41 22.10.2026

  • 54 Гърди

    0 0 Отговор
    На Тръмпито, месеци преди изборите му светна под шапката, че това което ще взима
    от Украйна, може и да го изправи отново!?
    Украйна ще бъде на тепсията за плячкосване!

    08:43 22.10.2026

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