Напрежението ескалира: Полша преустанови доставката на военна помощ за Украйна

Поради решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на УПА и Роман Шухевич, Полша преустанови доставката на пакет военна помощ за Украйна, предаде "Европейска правда".

Полското Министерство на националната отбрана по-късно отрече информацията, че е спряло доставките на военна помощ за Украйна заради решението на Львовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич.

„Тази информация е невярна“, заяви говорителят на полското военно министерство Януш Сеймей, цитиран от „Факт“ и „Украинската правда“.

Две противоположни версии

Ден по-рано „Европейската правда“ съобщи, че Полша е спряла подготвян голям пакет военна помощ за Украйна заради решението на депутатите от Львовския областен съвет. Медията се позова на източник в украинското правителство.

„Заради техните безотговорни действия доставките на този пакет сега са спрени. Води се активна работа по закрити канали, за да бъде уреден създаденият от нищото проблем“, заяви източникът.

Към този момент няма публично представен официален документ, който да потвърждава спирането на военния пакет. Полското Министерство на националната отбрана категорично отрича такава мярка.

Спорът започна с решение за 2027 г.

На 20 октомври Львовският областен съвет гласува 2027 г. да бъде обявена за година на Роман Шухевич, Украинската въстаническа армия и Олег Олжич.

Решението предизвика остра реакция във Варшава. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че то вреди на отношенията между Полша и Украйна. Премиерът Доналд Туск каза, че подобна стъпка помага на враговете на Украйна.

Украинското Министерство на външните работи също определи решението като „контрапродуктивно“. От ведомството посочиха, че то е прието на регионално ниво без консултации с дипломатите и централните органи на властта.

Заместник-министър на външните работи на Полша съобщи, че Украйна е уверила Варшава, че решението на Львовския областен съвет няма да влезе в сила.

Така към момента са известни две противоречиви версии: украински правителствен източник твърди, че спорът е блокирал военна помощ, а полското военно министерство определя информацията като невярна.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua, fakt.pl