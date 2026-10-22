Напрежението ескалира: Полша преустанови доставката на военна помощ за Украйна

Поради решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на УПА и Роман Шухевич, Полша преустанови доставката на пакет военна помощ за Украйна, предаде "Европейска правда".
Полското Министерство на националната отбрана по-късно отрече информацията, че е спряло доставките на военна помощ за Украйна заради решението на Львовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич.
„Тази информация е невярна“, заяви говорителят на полското военно министерство Януш Сеймей, цитиран от „Факт“ и „Украинската правда“.
Две противоположни версии
Ден по-рано „Европейската правда“ съобщи, че Полша е спряла подготвян голям пакет военна помощ за Украйна заради решението на депутатите от Львовския областен съвет. Медията се позова на източник в украинското правителство.
„Заради техните безотговорни действия доставките на този пакет сега са спрени. Води се активна работа по закрити канали, за да бъде уреден създаденият от нищото проблем“, заяви източникът.
Към този момент няма публично представен официален документ, който да потвърждава спирането на военния пакет. Полското Министерство на националната отбрана категорично отрича такава мярка.
Спорът започна с решение за 2027 г.
На 20 октомври Львовският областен съвет гласува 2027 г. да бъде обявена за година на Роман Шухевич, Украинската въстаническа армия и Олег Олжич.
Решението предизвика остра реакция във Варшава. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че то вреди на отношенията между Полша и Украйна. Премиерът Доналд Туск каза, че подобна стъпка помага на враговете на Украйна.
Украинското Министерство на външните работи също определи решението като „контрапродуктивно“. От ведомството посочиха, че то е прието на регионално ниво без консултации с дипломатите и централните органи на властта.
Заместник-министър на външните работи на Полша съобщи, че Украйна е уверила Варшава, че решението на Львовския областен съвет няма да влезе в сила.
Така към момента са известни две противоречиви версии: украински правителствен източник твърди, че спорът е блокирал военна помощ, а полското военно министерство определя информацията като невярна.
Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua, fakt.pl
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пан Гжжжегошшш
08:20 22.10.2026
2 Гуслик
08:20 22.10.2026
3 Пич
Изискайте от мама повече джобни, за да пращате за Украйна!!!
Коментиран от #10
08:21 22.10.2026
4 По-добре
08:23 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гориил
08:27 22.10.2026
7 Тагаренко
08:29 22.10.2026
8 Мишо
Коментиран от #12, #18
08:29 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Антирашист 4751
До коментар #3 от "Пич":Рашисткия ботуш продължава да е заплаха за ес и България . Ситуацията е като през 1938 г .
08:31 22.10.2026
11 Без име..
08:31 22.10.2026
12 Защото
До коментар #8 от "Мишо":Украина е Русия !
08:31 22.10.2026
13 Без име..
08:34 22.10.2026
14 Жалка
Ридните ни празноглавци гледат и слушат
монахините от Брюксел!
08:35 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без име..
08:38 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 българина
08:42 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:44 22.10.2026
24 Не е за търкане
Коментиран от #25
08:44 22.10.2026
25 ИСТИНАТА
До коментар #24 от "Не е за търкане":ТЯ е двулика... зависи как я приемаш, но на света му писна с тази окраина
08:45 22.10.2026