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Напрежението ескалира: Полша преустанови доставката на военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Напрежението ескалира: Полша преустанови доставката на военна помощ за Украйна

22 Октомври, 2026 08:17 2 219 25

  • полша-
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  • роман шухевич

Украински източник твърди, че спорът за обявяването на 2027 г. за година на УПА и Роман Шухевич е блокирал голям пакет оръжия

Напрежението ескалира: Полша преустанови доставката на военна помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поради решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на УПА и Роман Шухевич, Полша преустанови доставката на пакет военна помощ за Украйна, предаде "Европейска правда".

Полското Министерство на националната отбрана по-късно отрече информацията, че е спряло доставките на военна помощ за Украйна заради решението на Львовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич.

„Тази информация е невярна“, заяви говорителят на полското военно министерство Януш Сеймей, цитиран от „Факт“ и „Украинската правда“.

Две противоположни версии

Ден по-рано „Европейската правда“ съобщи, че Полша е спряла подготвян голям пакет военна помощ за Украйна заради решението на депутатите от Львовския областен съвет. Медията се позова на източник в украинското правителство.

„Заради техните безотговорни действия доставките на този пакет сега са спрени. Води се активна работа по закрити канали, за да бъде уреден създаденият от нищото проблем“, заяви източникът.

Към този момент няма публично представен официален документ, който да потвърждава спирането на военния пакет. Полското Министерство на националната отбрана категорично отрича такава мярка.

Спорът започна с решение за 2027 г.

На 20 октомври Львовският областен съвет гласува 2027 г. да бъде обявена за година на Роман Шухевич, Украинската въстаническа армия и Олег Олжич.

Решението предизвика остра реакция във Варшава. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че то вреди на отношенията между Полша и Украйна. Премиерът Доналд Туск каза, че подобна стъпка помага на враговете на Украйна.

Украинското Министерство на външните работи също определи решението като „контрапродуктивно“. От ведомството посочиха, че то е прието на регионално ниво без консултации с дипломатите и централните органи на властта.

Заместник-министър на външните работи на Полша съобщи, че Украйна е уверила Варшава, че решението на Львовския областен съвет няма да влезе в сила.

Така към момента са известни две противоречиви версии: украински правителствен източник твърди, че спорът е блокирал военна помощ, а полското военно министерство определя информацията като невярна.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua, fakt.pl


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пан Гжжжегошшш

    29 3 Отговор
    Чао Украйна и Мичка и Пайна и всички останали !

    08:20 22.10.2026

  • 2 Гуслик

    30 2 Отговор
    и на нас взе да ни идва акъла !

    08:20 22.10.2026

  • 3 Пич

    34 2 Отговор
    Паветници!!!
    Изискайте от мама повече джобни, за да пращате за Украйна!!!

    Коментиран от #10

    08:21 22.10.2026

  • 4 По-добре

    30 2 Отговор
    късно, отколкото никога. Почнаха да се усещат шматките една по една. Естествено ние не сме от усещащите се.

    08:23 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    21 0 Отговор
    Полша е отглеждала змия .

    08:27 22.10.2026

  • 7 Тагаренко

    15 0 Отговор
    Каква взе да става тя !

    08:29 22.10.2026

  • 8 Мишо

    8 2 Отговор
    защо Полша и сащ не нападнат украйна от запад

    Коментиран от #12, #18

    08:29 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Антирашист 4751

    0 19 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Рашисткия ботуш продължава да е заплаха за ес и България . Ситуацията е като през 1938 г .

    08:31 22.10.2026

  • 11 Без име..

    13 0 Отговор
    Молете за милост велика Русия .щото ще се гаври с Есср до последния ви ден..

    08:31 22.10.2026

  • 12 Защото

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишо":

    Украина е Русия !

    08:31 22.10.2026

  • 13 Без име..

    13 0 Отговор
    Помощта от Есср ,НАТО ,Сащ ,Англия предизвика ,2,2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали първите дни на СВО от режима на Киев.160000 км анексирани .пълна блокада на морски път .без авиотранспорт..Няма НАТО,няма ЕСсср..има само дългове .и смърт..

    08:34 22.10.2026

  • 14 Жалка

    12 0 Отговор
    Но не е ескалирало. Полша гледа себе си.
    Ридните ни празноглавци гледат и слушат
    монахините от Брюксел!

    08:35 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без име..

    3 0 Отговор
    Реално погледнато ,назад ,Киев и режима трябваше да приемат условията а РФ и Путин ,още преди 5 год...Няма НАТО ,.няма Крим ,няма Донбас ..Няма 2,2 млн умрели...Инатът на дребния ,трътлив диктатор от Кииф ,изигра трагична шега .Нелегален от 3 години.....Край на Приказката..

    08:38 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 българина

    0 0 Отговор
    споко, ще отменят годината, ще им дадете оръжията и пак ще я обяват. а полугодието..,... което показва само умствения капацитет на поляците!

    08:42 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Не разбират, че Полша 100% се командва от Тръмп.

    08:44 22.10.2026

  • 24 Не е за търкане

    1 0 Отговор
    Абе един по един ще се вразумите... ама 5 години се водехте но акъла на едни

    Коментиран от #25

    08:44 22.10.2026

  • 25 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не е за търкане":

    ТЯ е двулика... зависи как я приемаш, но на света му писна с тази окраина

    08:45 22.10.2026

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