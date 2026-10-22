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Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в Одеска област
  Тема: Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в Одеска област

22 Октомври, 2026 10:09 1 009 66

  • украйна-
  • одеска област-
  • одеса-
  • русия

Украинският външен министър заяви, че „умиротворяването, сервилността и ласкаенето“ няма да спрат Русия

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар през нощта по пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, както и по съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Допълнително руските военни са поразили военни предприятия и обекти от транспортната инфраструктура в Киев.

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„През нощта Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високопрецизно оръжие с наземно базиране и дронове, в резултат на който бяха поразени предприятия от военнопромишления комплекс на Украйна, произвеждащи и съхраняващи крилати ракети и дронове с малък и среден обсег, обекти от транспортната инфраструктура в Киев, а също обекти от пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски съдове, използвани в интересите на ВСУ“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията по независим път.

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес в социалната мрежа „Екс“ след ударите, последвали преговори с представители на Вашингтон, че „умиротворяването, сервилността и ласкаенето“ няма да спрат Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    35 1 Отговор
    Тъжен жълтопаветен БГквич.

    Коментиран от #48

    10:10 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С мечка 🐻

    38 0 Отговор
    дренки ще ядат, а?

    10:12 22.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    39 1 Отговор
    Господин Сибига дайте някаква алтернатива Отстъпете зад Днепър променете политиката Спрете с перемогите и нещата ще се оправят Докато Русия не вземе своето работата няма да стане

    Коментиран от #49

    10:13 22.10.2026

  • 5 ......-

    29 0 Отговор
    Аромата в МетротУ ф Кииф ,как е?
    На екс/кременти или на скумрия е?

    10:15 22.10.2026

  • 6 Боко

    21 1 Отговор
    Шмъркащата бело 404 💣🔥🧨🍄‍🟫🤮💩🪦👌

    10:15 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Уникално

    1 27 Отговор
    Фашиско кремълските злодеяния нямат край! Освен войни и престъпления са запезена руска марка отколе!

    Коментиран от #12

    10:20 22.10.2026

  • 9 Евродепутат Ванначи

    22 0 Отговор
    Зеленски бърка Европа с банкомат.

    10:22 22.10.2026

  • 10 Само така

    20 0 Отговор
    Който е пропуснал,довечера ще има повторение,и утре и вдругиден,така ще е докато не изпълните условията на Русия!

    Коментиран от #45

    10:25 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 м даааа

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Уникално":

    Освен да скимтите друго не можете

    10:26 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 13 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #47

    10:26 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вервайси

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Защо някога? Тя, украйната вече се помина.

    Коментиран от #63

    10:27 22.10.2026

  • 18 цитирано от ТАСС

    0 6 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    10:28 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Раша да не го игре сърдита

    4 9 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #26

    10:30 22.10.2026

  • 21 И Преди и сега

    5 7 Отговор
    Сесесера к0чина

    Коментиран от #42, #62

    10:30 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На дунава с погачите

    1 3 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    10:31 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Розовия

    9 0 Отговор
    Ма не пише колко българи са в Одеса... Що така?
    Живи ли са, здрави ли са? Ония дето ги запалиха да изгорят живи в Домът на Културата през 14-та година, как я карат?

    10:32 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 руски Терористи

    2 9 Отговор
    путин е Фашист

    10:32 22.10.2026

  • 32 Уточнение

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика К00ЧИНА

    Ненадмината

    Коментиран от #51

    10:33 22.10.2026

  • 33 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    10 2 Отговор
    Голям еурожендарски вой

    10:33 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    3 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #57

    10:33 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Крепостен на Хартиената мечка

    2 5 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #46

    10:34 22.10.2026

  • 38 Сороски тролей

    2 1 Отговор
    Нас ни казаха да борим РУСИЯ с голо дупе

    Коментиран от #65

    10:35 22.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Одеса е руски град

    4 1 Отговор
    И няма нищо общо със заблудени руски македонци!

    Коментиран от #59, #66

    10:36 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само така":

    За целият този театър аз не видях една масирана бомбардировка с поне хиляда жертви Не видях една бежанска колона от хора които са само с дрехите на гърба си както е било през БАЛКАНСКАТА И МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНИ За какво говорим Омръзна ми този театър

    10:39 22.10.2026

  • 46 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Сеге теб ке отлабят да ти олекне

    10:39 22.10.2026

  • 47 МАЙДАНА ТАМ ЛИ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    ИЛИ Е ДУПКА ДО ДУПКА ОТ ПЛАНИРАЩИ..... ЕТО ТАКА ТРЯАШИ ДА ТОГАВА ЗА ДА ГО НЯМА СЕГАШНОТО ДИРИДЖЕ

    10:40 22.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Мда, Одеса ще бъде напълно унищожена, а след "купона" възстановена на ново. В един негов роман Толстой оприличава черноморското бижу като "един от най- красивите руски градове". Жалко, но..."новата" Одеса може и да бъде бъде още по-хубава...

    10:40 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Абсолютно

    1 0 Отговор
    е прав Сибига, че "умиротворяването, сервилността и ласкаенето“ няма да спрат Русия". А само пълна капитулация и приемане на действителността, такава каквато е. А всичко това, можеше да бъде направено още през 2022.

    10:41 22.10.2026

  • 53 Селендурко смотан

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "......-":

    Никой,който отбранява страната си НЕ ИЗПИТВА СРАМ!!

    Коментиран от #60

    10:41 22.10.2026

  • 54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 0 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    10:43 22.10.2026

  • 55 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Тазнощното джамбуре не е било само в Одеса. В КииеФ и присъдружие също е имало "веселба"...

    10:43 22.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Муухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Ще го смените световният ред на марта у сряда!

    10:43 22.10.2026

  • 58 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 0 Отговор
    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    10:43 22.10.2026

  • 59 Ихууууу ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Одеса е руски град":

    Беше някого съветски,сега е украински!

    10:44 22.10.2026

  • 60 ......-

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Селендурко смотан":

    Страната отдавна е на Лондонското сити и световният....(ще ме из/трият)

    Пък ти си вервай на опорките.

    10:44 22.10.2026

  • 61 ......-

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Сульооо":

    Фирки си правила йовтини ,евроФирки да ми запишеш час .

    10:45 22.10.2026

  • 62 кой се доверява на путлеристите и СВОто

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "И Преди и сега":

    21 И Преди и сега
    35ОТГОВОР
    Сесесера к0чина
    Коментиран от 42
    -;-
    а нашите бузлуджански изродености продължават да се радват на рашистите и техните виртуални победи на Фронта.
    То докъде стигна Усрацията с 6-те си цели за денацификацията, неутралитета, и так да лее и так далее (чекато ги напиша и модераторето трие
    Пропаднала червена демагогия и розовите надежди на путлеристите

    10:45 22.10.2026

  • 63 Не се вълнувай

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вервайси":

    Ти ще го сториш много по рано

    10:46 22.10.2026

  • 64 червени копейки с надеждата за СВО-то

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "......-":

    41 ......-
    10ОТГОВОР
    Ми/рчУ намери си грамотни т.ро/лове !!

    Само кат латерни са (копи пейст).
    -;-
    Митрофятнова как ги намира червените ни тъпоъгълници !
    Безплатни ли са или на някакви копейки на дума!

    10:47 22.10.2026

  • 65 голо дупе

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сороски тролей":

    е твоето и така ще и и за напред

    10:47 22.10.2026

  • 66 Спасение няма

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Одеса е руски град":

    Одеса е руски град/И няма нищо общо със заблудени руски македонци!
    -;-
    То и Крим бил руски, ама нещо товя лято беше тъга.
    А и Слънчената система ще бъдела руZZка, ама като си оправят ракетите

    10:49 22.10.2026

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