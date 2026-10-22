Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в Одеска област

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар през нощта по пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, както и по съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Допълнително руските военни са поразили военни предприятия и обекти от транспортната инфраструктура в Киев.

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„През нощта Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високопрецизно оръжие с наземно базиране и дронове, в резултат на който бяха поразени предприятия от военнопромишления комплекс на Украйна, произвеждащи и съхраняващи крилати ракети и дронове с малък и среден обсег, обекти от транспортната инфраструктура в Киев, а също обекти от пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски съдове, използвани в интересите на ВСУ“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията по независим път.

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес в социалната мрежа „Екс“ след ударите, последвали преговори с представители на Вашингтон, че „умиротворяването, сервилността и ласкаенето“ няма да спрат Русия.