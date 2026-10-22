Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар в Одеска област

Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар през нощта по пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, както и по съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Допълнително руските военни са поразили военни предприятия и обекти от транспортната инфраструктура в Киев.
„През нощта Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високопрецизно оръжие с наземно базиране и дронове, в резултат на който бяха поразени предприятия от военнопромишления комплекс на Украйна, произвеждащи и съхраняващи крилати ракети и дронове с малък и среден обсег, обекти от транспортната инфраструктура в Киев, а също обекти от пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски съдове, използвани в интересите на ВСУ“, се посочва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията по независим път.
Междувременно украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес в социалната мрежа „Екс“ след ударите, последвали преговори с представители на Вашингтон, че „умиротворяването, сервилността и ласкаенето“ няма да спрат Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Коментиран от #48
10:10 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 С мечка 🐻
10:12 22.10.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #49
10:13 22.10.2026
5 ......-
На екс/кременти или на скумрия е?
10:15 22.10.2026
6 Боко
10:15 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Уникално
Коментиран от #12
10:20 22.10.2026
9 Евродепутат Ванначи
10:22 22.10.2026
10 Само така
Коментиран от #45
10:25 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 м даааа
До коментар #8 от "Уникално":Освен да скимтите друго не можете
10:26 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Орк на тротинетка 🧌🛴
Коментиран от #47
10:26 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вервайси
До коментар #11 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Защо някога? Тя, украйната вече се помина.
Коментиран от #63
10:27 22.10.2026
18 цитирано от ТАСС
10:28 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Раша да не го игре сърдита
Коментиран от #26
10:30 22.10.2026
21 И Преди и сега
Коментиран от #42, #62
10:30 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 На дунава с погачите
10:31 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Розовия
Живи ли са, здрави ли са? Ония дето ги запалиха да изгорят живи в Домът на Културата през 14-та година, как я карат?
10:32 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 руски Терористи
10:32 22.10.2026
32 Уточнение
До коментар #28 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика К00ЧИНА
Ненадмината
Коментиран от #51
10:33 22.10.2026
33 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
10:33 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #57
10:33 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Крепостен на Хартиената мечка
Коментиран от #46
10:34 22.10.2026
38 Сороски тролей
Коментиран от #65
10:35 22.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Одеса е руски град
Коментиран от #59, #66
10:36 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Само така":За целият този театър аз не видях една масирана бомбардировка с поне хиляда жертви Не видях една бежанска колона от хора които са само с дрехите на гърба си както е било през БАЛКАНСКАТА И МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНИ За какво говорим Омръзна ми този театър
10:39 22.10.2026
46 Ба бааааа
До коментар #37 от "Крепостен на Хартиената мечка":Сеге теб ке отлабят да ти олекне
10:39 22.10.2026
47 МАЙДАНА ТАМ ЛИ Е
До коментар #15 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":ИЛИ Е ДУПКА ДО ДУПКА ОТ ПЛАНИРАЩИ..... ЕТО ТАКА ТРЯАШИ ДА ТОГАВА ЗА ДА ГО НЯМА СЕГАШНОТО ДИРИДЖЕ
10:40 22.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стоянчо Пуканката
10:40 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Абсолютно
10:41 22.10.2026
53 Селендурко смотан
До коментар #43 от "......-":Никой,който отбранява страната си НЕ ИЗПИТВА СРАМ!!
Коментиран от #60
10:41 22.10.2026
54 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
10:43 22.10.2026
55 Стоянчо Пуканката
10:43 22.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Муухахахахаха
До коментар #35 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Ще го смените световният ред на марта у сряда!
10:43 22.10.2026
58 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
10:43 22.10.2026
59 Ихууууу ганьовото
До коментар #40 от "Одеса е руски град":Беше някого съветски,сега е украински!
10:44 22.10.2026
60 ......-
До коментар #53 от "Селендурко смотан":Страната отдавна е на Лондонското сити и световният....(ще ме из/трият)
Пък ти си вервай на опорките.
10:44 22.10.2026
61 ......-
До коментар #48 от "Сульооо":Фирки си правила йовтини ,евроФирки да ми запишеш час .
10:45 22.10.2026
62 кой се доверява на путлеристите и СВОто
До коментар #21 от "И Преди и сега":21 И Преди и сега
35ОТГОВОР
Сесесера к0чина
Коментиран от 42
-;-
а нашите бузлуджански изродености продължават да се радват на рашистите и техните виртуални победи на Фронта.
То докъде стигна Усрацията с 6-те си цели за денацификацията, неутралитета, и так да лее и так далее (чекато ги напиша и модераторето трие
Пропаднала червена демагогия и розовите надежди на путлеристите
10:45 22.10.2026
63 Не се вълнувай
До коментар #17 от "Вервайси":Ти ще го сториш много по рано
10:46 22.10.2026
64 червени копейки с надеждата за СВО-то
До коментар #41 от "......-":41 ......-
10ОТГОВОР
Ми/рчУ намери си грамотни т.ро/лове !!
Само кат латерни са (копи пейст).
-;-
Митрофятнова как ги намира червените ни тъпоъгълници !
Безплатни ли са или на някакви копейки на дума!
10:47 22.10.2026
65 голо дупе
До коментар #38 от "Сороски тролей":е твоето и така ще и и за напред
10:47 22.10.2026
66 Спасение няма
До коментар #40 от "Одеса е руски град":Одеса е руски град/И няма нищо общо със заблудени руски македонци!
-;-
То и Крим бил руски, ама нещо товя лято беше тъга.
А и Слънчената система ще бъдела руZZка, ама като си оправят ракетите
10:49 22.10.2026