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„Роснефт“ под двоен удар: украински дронове и санкции притискат петролната империя на Путин
  Тема: Украйна

„Роснефт“ под двоен удар: украински дронове и санкции притискат петролната империя на Путин

22 Октомври, 2026 12:40 1 062 44

  • роснефт-
  • украински дронове-
  • руски нпз-
  • восток ойл-
  • нефтена индустрия

Атаките срещу руските НПЗ достигат многогодишен връх, а арктическият проект „Восток Ойл“ изостава и изисква нови инвестиции

„Роснефт“ под двоен удар: украински дронове и санкции притискат петролната империя на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Роснефт“ е изправена пред двоен натиск: украински атаки по нейните нефтопреработвателни заводи и забавяне на мащабния арктически проект „Восток Ойл“. Това се случва въпреки началото на износа от нов терминал в Арктика и поставя под въпрос способността на компанията едновременно да поддържа добива, да ремонтира повредените мощности и да развива нови находища.

През септември ръководителят на „Роснефт“ Игор Сечин е докладвал на Владимир Путин за натоварването на първия танкер с нефт от „Восток Ойл“. В изграждането на тръбопроводи, резервоари и пристанищна инфраструктура са вложени почти 50 млрд. долара. Планът е до 2030 г. проектът да увеличи с 10% сегашния добив на нефт в Русия.

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„Развитието на нефтопреработвателния завод „Восток“ е само едно от предизвикателствата, пред които са изправени „Роснефт“ и руската нефтена индустрия“, заявява Виктор Курилов, старши анализатор в екипа за нефтените пазари на Rystad Energy.

Атаките свиват нефтопреработката

По изчисления на Bloomberg от началото на 2026 г. Украйна е извършила най-малко 114 атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Това е повече от два пъти над броя за същия период на миналата година. Ударите са свързани със спад на преработката до многогодишен минимум, недостиг на горива и ограничения върху износа на бензин, дизел и авиационен керосин.

„Роснефт“ управлява 12 НПЗ, които представляват около една трета от мощностите за нефтопреработка в Русия. Сред най-тежко засегнатите е Рязанският завод. Сызранският НПЗ е бил спрян или е работил с под една трета от капацитета си през значителна част от последните шест месеца, а Туапсинският завод не работи от април.

На 10 октомври украински дронове са ударили нефтен терминал към Новошахтинския НПЗ в Ростов на Дон. На мястото е избухнал голям пожар. Сателитни снимки показват повреди по най-малко осем от 12 големи резервоара на терминала.

Санкциите оскъпяват ремонтите

Ремонтите на повредените мощности се забавят и поскъпват заради ограничения достъп до западни технологии и оборудване. Компанията използва руски заместители и китайски компоненти, доставките на които понякога отнемат месеци. Защитните конструкции от контейнери, мрежи и стоманени въжета не са се оказали достатъчно ефективни срещу атаки с рояци дронове.

Войната затруднява и „Восток Ойл“. Чуждестранните инвеститори са се оттеглили, а санкциите ограничават достъпа до технологии за разработване на находищата и до специализирани танкери за плаване в арктически води. Омският НПЗ беше атакуван през юли на около 2500 километра от украинската граница, докато арктическият терминал е с още около 800 километра по-далеч. Според Bloomberg това разширяване на обсега създава допълнителен риск за проекта.

Печалбата намалява, а Москва субсидира горивата

Нетната печалба на „Роснефт“ за първата половина на 2026 г. е спаднала с почти 20% до 200 млрд. рубли, или около 2,4 млрд. долара. Част от натиска е компенсиран от поскъпването на руския нефт „Уралс“, чиято цена за данъчни цели е надхвърлила 90 долара за барел. Руските власти едновременно отпускат милиарди рубли субсидии на местните производители на горива, включително на „Роснефт“.

На 9 октомври Владимир Путин и Доналд Тръмп са договорили частично смекчаване на руската забрана за износ на дизелово гориво. Опитът за по-широко енергийно примирие обаче е блокиран, след като Украйна е възобновила ударите и е обвинила Русия, че продължава атаките срещу украинската енергетика.

Източници: unian.net, bloomberg.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    26 9 Отговор
    По всичко личи, че Зеленчука иска да ликвидира Окраина и не иска никакъв мир.

    Коментиран от #21, #25

    12:43 22.10.2026

  • 2 Кина

    18 5 Отговор
    Медии изкарайте фактите..! Олигархията ще търси жертва за хаоса и разрухата от вас с мотива.: знаели сте но сте мълчали..! Пропагандата преди зимата ще вземе още неоправдани украински животи..!

    Коментиран от #5

    12:43 22.10.2026

  • 3 Сашко

    14 7 Отговор
    Дончо няма да види литър руски дизел.
    Аз така ги виждам нещата.

    Коментиран от #12

    12:43 22.10.2026

  • 4 Пич

    21 5 Отговор
    Кое от двете?
    А.)Зелю е умопомрачително тъп, и прави една голяма грешка непрекъснато?
    Б.) Зелю е абсолютно поробен от англичаните, и прави само това което му нареждат, дори и да не иска?

    Коментиран от #7, #9, #19

    12:44 22.10.2026

  • 5 Споко

    11 19 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    За един убит украинец умират 10 руснака.Чиба!

    Коментиран от #14, #43

    12:45 22.10.2026

  • 6 Сесесере

    9 14 Отговор
    Блатото потъва

    12:46 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЗАКРИВААЙ

    9 0 Отговор
    Нуж НИКА У ЙДЕ
    Хехехехе

    12:48 22.10.2026

  • 11 пешо

    11 3 Отговор
    путин го мести

    Коментиран от #17

    12:48 22.10.2026

  • 12 Стоянчо Пуканката

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сашко":

    Недей така, Сашко! Без Ленлийз-а от Русия, същисаните другари как ще я карат без нафта?! Ще трябва руснаците да им помогнат на братския американски народ, щото, в противен случай ще се наложи цял свят да им изпращаме хуманитарна момощ...

    12:49 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От поне...

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "Споко":

    ...една год в Русия няма набиране военни, а в Украя не остана мъж по улиците....айриеее ч ба

    12:50 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мести се

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    От бункер в бункер.

    12:51 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стоянчо Пуканката

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Има и В.) - Зелю е таен агент на Кремъл. При това изключително успешен. Поне дебелите факти досега са красноречиви..

    Коментиран от #39

    12:52 22.10.2026

  • 20 мароууу

    9 1 Отговор
    Пак на страшни източници се позоваваш🤣

    12:52 22.10.2026

  • 21 Нищо ново

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    От актьор президент не става.
    Рейган си изигра ролята добре. Но да не забрявяме, че преди това е бил сенатор и е натрупал някакъв опит. А този го взеха направо от цирка.

    12:53 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Едно му признавам на ботокса

    4 9 Отговор
    Прави такива укрепени бункери и се окопава га че ще го напада Дарт Вейдър.

    Коментиран от #28

    12:58 22.10.2026

  • 27 путин рюбит НАТО

    5 9 Отговор
    путин разшири нато и руснаците нямат интрнет и бензин..

    Коментиран от #30

    12:58 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    5 1 Отговор
    Са подобни писания.

    13:04 22.10.2026

  • 33 аз аз

    10 3 Отговор
    Стига плакахте на чужд гроб. По добре гледайте цените на горивата в Бг. Къде са 0,70 евро з алитър в Момква и къде са 2 евро в София. Какаво можеш да купиш с 1000 евро заплата в Бг и какво в Раша

    Коментиран от #35

    13:04 22.10.2026

  • 34 Роснефт не е на Путин

    7 2 Отговор
    Това е публична компания с държавно и частно участие. Акциите на компанията се търгуват на борсата.

    13:05 22.10.2026

  • 35 за троловете на мирчев и нпо-то е важно

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "аз аз":

    какво е някъде другаде но тук че е мизерия няма значение

    13:06 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Курчагин

    7 4 Отговор
    Гледам руснаците карат хубави нови коли. А не нов внос като у нас.

    13:07 22.10.2026

  • 38 Пусин е най-жалкия цар на московия

    4 8 Отговор
    Пусин успешно сложи край на Империята на Zлото и лъжата, най-безчовечната и деградираща в цялата история на човечеството. В момента РФ е едно икономическо и технологично джудже, без човешки потенциал.

    13:08 22.10.2026

  • 39 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стоянчо Пуканката":

    Много прилича точно на такъв!

    Коментиран от #41

    13:09 22.10.2026

  • 40 Паралелна реалност

    7 0 Отговор
    Нищо свързано с реалността.
    Това е дезинформация.

    13:09 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Споко":

    кой те излъга,или по скоро защо ти лъжеш?

    13:16 22.10.2026

  • 44 Москва

    6 0 Отговор
    Хората ходят на работа, децата ходят на училище, в жилищата е топло, ресторантите са пълни с красиви рускини.
    В Киев е мрак и мизерия. Отопление няма. Вода и канализация няма. Мирише. Заводите са разрушени. Излезеш ли на улицата, натикват те в бус и те закарват на фронта.

    13:29 22.10.2026

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