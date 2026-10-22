„Роснефт“ под двоен удар: украински дронове и санкции притискат петролната империя на Путин

„Роснефт“ е изправена пред двоен натиск: украински атаки по нейните нефтопреработвателни заводи и забавяне на мащабния арктически проект „Восток Ойл“. Това се случва въпреки началото на износа от нов терминал в Арктика и поставя под въпрос способността на компанията едновременно да поддържа добива, да ремонтира повредените мощности и да развива нови находища.
През септември ръководителят на „Роснефт“ Игор Сечин е докладвал на Владимир Путин за натоварването на първия танкер с нефт от „Восток Ойл“. В изграждането на тръбопроводи, резервоари и пристанищна инфраструктура са вложени почти 50 млрд. долара. Планът е до 2030 г. проектът да увеличи с 10% сегашния добив на нефт в Русия.
Атаките свиват нефтопреработката
По изчисления на Bloomberg от началото на 2026 г. Украйна е извършила най-малко 114 атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Това е повече от два пъти над броя за същия период на миналата година. Ударите са свързани със спад на преработката до многогодишен минимум, недостиг на горива и ограничения върху износа на бензин, дизел и авиационен керосин.
„Роснефт“ управлява 12 НПЗ, които представляват около една трета от мощностите за нефтопреработка в Русия. Сред най-тежко засегнатите е Рязанският завод. Сызранският НПЗ е бил спрян или е работил с под една трета от капацитета си през значителна част от последните шест месеца, а Туапсинският завод не работи от април.
На 10 октомври украински дронове са ударили нефтен терминал към Новошахтинския НПЗ в Ростов на Дон. На мястото е избухнал голям пожар. Сателитни снимки показват повреди по най-малко осем от 12 големи резервоара на терминала.
Санкциите оскъпяват ремонтите
Ремонтите на повредените мощности се забавят и поскъпват заради ограничения достъп до западни технологии и оборудване. Компанията използва руски заместители и китайски компоненти, доставките на които понякога отнемат месеци. Защитните конструкции от контейнери, мрежи и стоманени въжета не са се оказали достатъчно ефективни срещу атаки с рояци дронове.
Войната затруднява и „Восток Ойл“. Чуждестранните инвеститори са се оттеглили, а санкциите ограничават достъпа до технологии за разработване на находищата и до специализирани танкери за плаване в арктически води. Омският НПЗ беше атакуван през юли на около 2500 километра от украинската граница, докато арктическият терминал е с още около 800 километра по-далеч. Според Bloomberg това разширяване на обсега създава допълнителен риск за проекта.
Печалбата намалява, а Москва субсидира горивата
Нетната печалба на „Роснефт“ за първата половина на 2026 г. е спаднала с почти 20% до 200 млрд. рубли, или около 2,4 млрд. долара. Част от натиска е компенсиран от поскъпването на руския нефт „Уралс“, чиято цена за данъчни цели е надхвърлила 90 долара за барел. Руските власти едновременно отпускат милиарди рубли субсидии на местните производители на горива, включително на „Роснефт“.
На 9 октомври Владимир Путин и Доналд Тръмп са договорили частично смекчаване на руската забрана за износ на дизелово гориво. Опитът за по-широко енергийно примирие обаче е блокиран, след като Украйна е възобновила ударите и е обвинила Русия, че продължава атаките срещу украинската енергетика.
Източници: unian.net, bloomberg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #21, #25
12:43 22.10.2026
2 Кина
Коментиран от #5
12:43 22.10.2026
3 Сашко
Аз така ги виждам нещата.
Коментиран от #12
12:43 22.10.2026
4 Пич
А.)Зелю е умопомрачително тъп, и прави една голяма грешка непрекъснато?
Б.) Зелю е абсолютно поробен от англичаните, и прави само това което му нареждат, дори и да не иска?
Коментиран от #7, #9, #19
12:44 22.10.2026
5 Споко
До коментар #2 от "Кина":За един убит украинец умират 10 руснака.Чиба!
Коментиран от #14, #43
12:45 22.10.2026
6 Сесесере
12:46 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЗАКРИВААЙ
Хехехехе
12:48 22.10.2026
11 пешо
Коментиран от #17
12:48 22.10.2026
12 Стоянчо Пуканката
До коментар #3 от "Сашко":Недей така, Сашко! Без Ленлийз-а от Русия, същисаните другари как ще я карат без нафта?! Ще трябва руснаците да им помогнат на братския американски народ, щото, в противен случай ще се наложи цял свят да им изпращаме хуманитарна момощ...
12:49 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 От поне...
До коментар #5 от "Споко":...една год в Русия няма набиране военни, а в Украя не остана мъж по улиците....айриеее ч ба
12:50 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Мести се
До коментар #11 от "пешо":От бункер в бункер.
12:51 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стоянчо Пуканката
До коментар #4 от "Пич":Има и В.) - Зелю е таен агент на Кремъл. При това изключително успешен. Поне дебелите факти досега са красноречиви..
Коментиран от #39
12:52 22.10.2026
20 мароууу
12:52 22.10.2026
21 Нищо ново
До коментар #1 от "Коста":От актьор президент не става.
Рейган си изигра ролята добре. Но да не забрявяме, че преди това е бил сенатор и е натрупал някакъв опит. А този го взеха направо от цирка.
12:53 22.10.2026
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26 Едно му признавам на ботокса
Коментиран от #28
12:58 22.10.2026
27 путин рюбит НАТО
Коментиран от #30
12:58 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
13:04 22.10.2026
33 аз аз
Коментиран от #35
13:04 22.10.2026
34 Роснефт не е на Путин
13:05 22.10.2026
35 за троловете на мирчев и нпо-то е важно
До коментар #33 от "аз аз":какво е някъде другаде но тук че е мизерия няма значение
13:06 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Курчагин
13:07 22.10.2026
38 Пусин е най-жалкия цар на московия
13:08 22.10.2026
39 Пич
До коментар #19 от "Стоянчо Пуканката":Много прилича точно на такъв!
Коментиран от #41
13:09 22.10.2026
40 Паралелна реалност
Това е дезинформация.
13:09 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 да питам
До коментар #5 от "Споко":кой те излъга,или по скоро защо ти лъжеш?
13:16 22.10.2026
44 Москва
В Киев е мрак и мизерия. Отопление няма. Вода и канализация няма. Мирише. Заводите са разрушени. Излезеш ли на улицата, натикват те в бус и те закарват на фронта.
13:29 22.10.2026