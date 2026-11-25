За вероятна атака с дронове срещу два нефтопреработвателни завода в Самарска област, Русия, съобщи „Украинская правда“. Става дума за Сизранския и Новокуйбишевския НПЗ, в районите на които местни жители са чули шум от безпилотни апарати, последван от взривове и пожари.

В социалните мрежи са публикувани снимки и видеоклипове, на които се вижда ярко сияние от огъня. На фона на съобщенията за нападение в Самарска област е въведен режим на опасност от атака с дронове. До момента няма официално потвърждение, че някой от двата нефтопреработвателни завода е бил поразен.

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Двата завода са част от „Роснефт“

Сизранският НПЗ е въведен в експлоатация през 1942 г., а от 2007 г. е част от структурата на „Роснефт“. Проектният му капацитет е между 8,5 и 8,9 млн. тона нефт годишно. Предприятието произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, корабно гориво, битум и други нефтопродукти.

Новокуйбишевският НПЗ работи от 1951 г. и също принадлежи на „Роснефт“. Мощността му за първична преработка е 8,8 млн. тона нефт годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, смазочни материали, битум и друга нефтохимическа продукция.

Двата обекта вече неведнъж са ставали мишена на атаки с дронове. На 23 ноември украинските сили са нанесли удар по нефтопреработвателния завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ в Перм и по нефтопомпената станция „Калейкино“ в Татарстан.

Източници: pravda.com.ua