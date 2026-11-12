Новини
Свят »
Русия »
Нов тежък удар за руската авиация: МиГ-31 и два вертолета са загубени
  Тема: Украйна

Нов тежък удар за руската авиация: МиГ-31 и два вертолета са загубени

12 Ноември, 2026 07:21 1 006 30

  • миг-31-
  • уст-луга-
  • руска авиация-
  • украински дронове-
  • сбу

Съобщава се и за два хеликоптера, загубени при отражането на украинския удар по пристанището Уст-Луга. Причините за инцидентите и съдбата на екипажа на изтребителя не са потвърдени

Нов тежък удар за руската авиация: МиГ-31 и два вертолета са загубени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия вероятно е загубила изтребител МиГ-31 при отражането на украинската атака срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. За това съобщават руски военни канали, цитирани от украинската информационна агенция УНИАН.

Според публикациите освен свръхзвуковия самолет са загубени и два бойни хеликоптера – Ка-52 и Ми-8. Подробностите за инцидентите остават ограничени, а причината за падането на летателните апарати не е потвърдена.

Още новини от Украйна

Сред разглежданите версии е хеликоптерите да са били поразени от руската противовъздушна отбрана по време на действията срещу украинските дронове. Не е изключен и друг сценарий – сблъсък или техническа повреда. Съобщенията за МиГ-31 също са предварителни.

„Информацията за хеликоптерите се уточнява“, заяви Службата за сигурност на Украйна.

По данни на руски военни канали двата хеликоптера са загубени заедно с екипажите си. Има признаци, че същото може да се е случило и с пилотите на МиГ-31, но тази информация не е официално потвърдена.

Какво е известно за удара по Уст-Луга

Украинската СБУ потвърди, че през нощта на 11 ноември е нанесен удар по портова, нефтена и транспортна инфраструктура в Уст-Луга. В района е избухнал голям пожар, а са регистрирани повреди по съоръжения, свързани с обработката и преноса на нефт и нефтопродукти.

Украинската страна съобщи също, че при операцията е поразен малкият ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проекта „Буян-М“. Корабът е носител на крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“.

Уст-Луга е едно от ключовите руски пристанища на Балтийско море. Засега няма независимо потвърждение на всички съобщения за загубите на руската авиация, включително за МиГ-31 и съдбата на неговия екипаж.

Източници: unian.net


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Май имаме

    10 11 Отговор
    автогол!
    Хахаха.

    Коментиран от #18

    07:26 12.11.2026

  • 3 Някой

    25 8 Отговор
    Мокрите сънища на укропропагандата! Я са унищожили нещо, я не. Никой не може да докаже. Освен това, руснаците имат самолети бол. А и продължават да произвеждат нови. А украинците какво имат? Останаха ли Ф-ки и миражи? Или висчко отиде вече за скрап?

    07:26 12.11.2026

  • 4 Путин-

    9 17 Отговор
    "Не, това вече не е истина. Бог ме наказва"

    07:26 12.11.2026

  • 5 Гориил

    25 6 Отговор
    Клюки и слухове от украински блогъри. Помислете: какъв е смисълът руски хеликоптери да се приближават до дронове на НАТО? Хеликоптерите атакуват цели дистанционно с въздушни артилерийски системи и ракети „въздух-въздух“.

    Коментиран от #23, #26

    07:27 12.11.2026

  • 6 Така е

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    От Украйна не остана нищо. Един продажник на власт унищожи тази страна!

    Коментиран от #17, #19

    07:29 12.11.2026

  • 7 Баце,

    14 6 Отговор
    Стигнах до "вероятно" и после погледнах източника. Това ми отговори да въпроса относно достоверността на статията.
    Все пак безарабския фронт се справяше по добре. В тая връзка някой знае ли какво се случи с джамбаза?

    07:32 12.11.2026

  • 8 Това е нищо

    6 7 Отговор
    Русия има още от всичко по 20 броя

    07:33 12.11.2026

  • 9 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    На всички е ясно, че такива акции са организирани от руска територия чрез наемници! А и, след като украинците не се страхуват защо не могат да спрат руснаците! Според Президента си, имат къде 100 000 души загуби! Добре, а другите къде са? Какво правят, след като руснаците си напредват? А?

    07:33 12.11.2026

  • 10 Путин каза че К58 Алигатор е

    4 12 Отговор
    На практика не Уязвим

    Значи не е вярно че е унищожен

    Путин не лъже

    Каза че е тридневно СВО

    Коментиран от #12, #25

    07:35 12.11.2026

  • 11 Гост

    12 1 Отговор
    Аз разбрах:
    - май
    - вероятно
    - възможно
    - непотвърдено
    - уточнява се

    И, те така...

    Коментиран от #15

    07:36 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИИ се шегува

    6 1 Отговор
    "отражането"?!?
    Някой измисли нова дума...

    07:37 12.11.2026

  • 14 анонимен

    9 1 Отговор
    Може би, едва ли не, непотвърдени... всъщност какво ни каза тази снания?!!!

    07:40 12.11.2026

  • 15 Оня

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Точно! И на място!

    07:40 12.11.2026

  • 16 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    3 1 Отговор
    Са съмсем очевидни с подобни "уклончиви, вероятно но недоказани и т.н." статии.

    07:42 12.11.2026

  • 17 Ахъм

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Украйна е нападната и воюва. Колко е останало ще разберем след края на този конфликт. Но ще им се помогне, ше се възстановят. Да му мисли расията, че спре ли войната, хиляди главорези се завръшат, а икономиката й ще издъхне рязко.

    07:43 12.11.2026

  • 18 Лошото е, че

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Май имаме":

    Русия ще отговори, но по-силно..

    Коментиран от #22

    07:43 12.11.2026

  • 19 Бенджи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Ролята на Русия и на Путин, каква е?

    Коментиран от #24

    07:44 12.11.2026

  • 20 Ама

    3 1 Отговор
    Марче, пак ли верваш на УНИАН и дойчезеле...

    Коментиран от #30

    07:44 12.11.2026

  • 21 Добро утро!

    1 2 Отговор
    Прекрасна новина!

    07:44 12.11.2026

  • 22 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лошото е, че":

    Някоя електроцентрала, мост, жилищен блок, болница или детска градина? А руснаците устройва ли ги този терор? Май взе да им става дискомфортно и на тях.

    07:45 12.11.2026

  • 23 Зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Така е, руснаците ги е страх от НАТО и бягат!

    07:45 12.11.2026

  • 24 Путин си е у тях

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бенджи":

    Задай си въпроса какво прави САЩ и Великобритания на хиляди километри от дома им и до Русия!

    Коментиран от #28

    07:46 12.11.2026

  • 25 Това е по план каза многоходовият

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Путин каза че К58 Алигатор е":

    И бързо се шмугна в бункера.

    07:46 12.11.2026

  • 26 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Какво и как атаккуват е без значение.Всичките са свалени от собственото им безаналогово ПВО

    07:47 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путин си е у тях":

    И къде ги видя тук пак САЩ Англия или НАТО.Като свалянето е дело пак на руЗкото ПВО

    07:49 12.11.2026

  • 29 центавос

    0 0 Отговор
    ха ха тежък,колко са два хели и изтребител,би било за нас дет ги имаме няколко,смешни питеци

    07:49 12.11.2026

  • 30 ......

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ама":

    "Съобщават руски военни канали"
    Приятелски огън.Мдам

    07:50 12.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания