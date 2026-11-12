Нов тежък удар за руската авиация: МиГ-31 и два вертолета са загубени

Русия вероятно е загубила изтребител МиГ-31 при отражането на украинската атака срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. За това съобщават руски военни канали, цитирани от украинската информационна агенция УНИАН.

Според публикациите освен свръхзвуковия самолет са загубени и два бойни хеликоптера – Ка-52 и Ми-8. Подробностите за инцидентите остават ограничени, а причината за падането на летателните апарати не е потвърдена.

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Сред разглежданите версии е хеликоптерите да са били поразени от руската противовъздушна отбрана по време на действията срещу украинските дронове. Не е изключен и друг сценарий – сблъсък или техническа повреда. Съобщенията за МиГ-31 също са предварителни.

„Информацията за хеликоптерите се уточнява“, заяви Службата за сигурност на Украйна.

По данни на руски военни канали двата хеликоптера са загубени заедно с екипажите си. Има признаци, че същото може да се е случило и с пилотите на МиГ-31, но тази информация не е официално потвърдена.

Какво е известно за удара по Уст-Луга

Украинската СБУ потвърди, че през нощта на 11 ноември е нанесен удар по портова, нефтена и транспортна инфраструктура в Уст-Луга. В района е избухнал голям пожар, а са регистрирани повреди по съоръжения, свързани с обработката и преноса на нефт и нефтопродукти.

Украинската страна съобщи също, че при операцията е поразен малкият ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проекта „Буян-М“. Корабът е носител на крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“.

Уст-Луга е едно от ключовите руски пристанища на Балтийско море. Засега няма независимо потвърждение на всички съобщения за загубите на руската авиация, включително за МиГ-31 и съдбата на неговия екипаж.

Източници: unian.net