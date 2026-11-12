Нов тежък удар за руската авиация: МиГ-31 и два вертолета са загубени

Русия вероятно е загубила изтребител МиГ-31 при отражането на украинската атака срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. За това съобщават руски военни канали, цитирани от украинската информационна агенция УНИАН.
Според публикациите освен свръхзвуковия самолет са загубени и два бойни хеликоптера – Ка-52 и Ми-8. Подробностите за инцидентите остават ограничени, а причината за падането на летателните апарати не е потвърдена.
Сред разглежданите версии е хеликоптерите да са били поразени от руската противовъздушна отбрана по време на действията срещу украинските дронове. Не е изключен и друг сценарий – сблъсък или техническа повреда. Съобщенията за МиГ-31 също са предварителни.
По данни на руски военни канали двата хеликоптера са загубени заедно с екипажите си. Има признаци, че същото може да се е случило и с пилотите на МиГ-31, но тази информация не е официално потвърдена.
Какво е известно за удара по Уст-Луга
Украинската СБУ потвърди, че през нощта на 11 ноември е нанесен удар по портова, нефтена и транспортна инфраструктура в Уст-Луга. В района е избухнал голям пожар, а са регистрирани повреди по съоръжения, свързани с обработката и преноса на нефт и нефтопродукти.
Украинската страна съобщи също, че при операцията е поразен малкият ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проекта „Буян-М“. Корабът е носител на крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“.
Уст-Луга е едно от ключовите руски пристанища на Балтийско море. Засега няма независимо потвърждение на всички съобщения за загубите на руската авиация, включително за МиГ-31 и съдбата на неговия екипаж.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Май имаме
Хахаха.
Коментиран от #18
07:26 12.11.2026
3 Някой
07:26 12.11.2026
4 Путин-
07:26 12.11.2026
5 Гориил
Коментиран от #23, #26
07:27 12.11.2026
6 Така е
До коментар #1 от "Примати":От Украйна не остана нищо. Един продажник на власт унищожи тази страна!
Коментиран от #17, #19
07:29 12.11.2026
7 Баце,
Все пак безарабския фронт се справяше по добре. В тая връзка някой знае ли какво се случи с джамбаза?
07:32 12.11.2026
8 Това е нищо
07:33 12.11.2026
9 Гост
До коментар #1 от "Примати":На всички е ясно, че такива акции са организирани от руска територия чрез наемници! А и, след като украинците не се страхуват защо не могат да спрат руснаците! Според Президента си, имат къде 100 000 души загуби! Добре, а другите къде са? Какво правят, след като руснаците си напредват? А?
07:33 12.11.2026
10 Путин каза че К58 Алигатор е
Значи не е вярно че е унищожен
Путин не лъже
Каза че е тридневно СВО
Коментиран от #12, #25
07:35 12.11.2026
11 Гост
- май
- вероятно
- възможно
- непотвърдено
- уточнява се
И, те така...
Коментиран от #15
07:36 12.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ИИ се шегува
Някой измисли нова дума...
07:37 12.11.2026
14 анонимен
07:40 12.11.2026
15 Оня
До коментар #11 от "Гост":Точно! И на място!
07:40 12.11.2026
16 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
07:42 12.11.2026
17 Ахъм
До коментар #6 от "Така е":Украйна е нападната и воюва. Колко е останало ще разберем след края на този конфликт. Но ще им се помогне, ше се възстановят. Да му мисли расията, че спре ли войната, хиляди главорези се завръшат, а икономиката й ще издъхне рязко.
07:43 12.11.2026
18 Лошото е, че
До коментар #2 от "Май имаме":Русия ще отговори, но по-силно..
Коментиран от #22
07:43 12.11.2026
19 Бенджи
До коментар #6 от "Така е":Ролята на Русия и на Путин, каква е?
Коментиран от #24
07:44 12.11.2026
20 Ама
Коментиран от #30
07:44 12.11.2026
21 Добро утро!
07:44 12.11.2026
22 Ахъм
До коментар #18 от "Лошото е, че":Някоя електроцентрала, мост, жилищен блок, болница или детска градина? А руснаците устройва ли ги този терор? Май взе да им става дискомфортно и на тях.
07:45 12.11.2026
23 Зеленски
До коментар #5 от "Гориил":Така е, руснаците ги е страх от НАТО и бягат!
07:45 12.11.2026
24 Путин си е у тях
До коментар #19 от "Бенджи":Задай си въпроса какво прави САЩ и Великобритания на хиляди километри от дома им и до Русия!
Коментиран от #28
07:46 12.11.2026
25 Това е по план каза многоходовият
До коментар #10 от "Путин каза че К58 Алигатор е":И бързо се шмугна в бункера.
07:46 12.11.2026
26 Соломон
До коментар #5 от "Гориил":Какво и как атаккуват е без значение.Всичките са свалени от собственото им безаналогово ПВО
07:47 12.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #24 от "Путин си е у тях":И къде ги видя тук пак САЩ Англия или НАТО.Като свалянето е дело пак на руЗкото ПВО
07:49 12.11.2026
29 центавос
07:49 12.11.2026
30 ......
До коментар #20 от "Ама":"Съобщават руски военни канали"
Приятелски огън.Мдам
07:50 12.11.2026