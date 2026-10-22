Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 2026 г. на Международния наказателен съд

Наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2026 г. е присъдена на Международния наказателен съд (МНС) и неговите служители. Това обяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от ДПА, предава News.bg.

„Европейският съюз е изграден върху уважението към многостранното сътрудничество и международните институции, а тази награда признава важната работа на Съда за утвърждаването на международното право и правосъдието“, заяви Мецола.

Обявяването на лауреата беше посрещнато с бурни аплодисменти на крака от депутатите в Европейския парламент.

Базираният в Хага Международен наказателен съд преследва от 2002 г. извършителите на най-тежките международни престъпления, сред които геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Отличието се присъжда в момент, когато институцията е подложена на сериозен натиск от страна на Съединените щати. Наскоро Вашингтон наложи санкции на съда и негови служители, като заплаши да „ликвидира“ институцията.

САЩ обвиниха МНС в политическа пристрастност, след като съдът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа.

След влизането на санкциите в сила транзакциите с Международния наказателен съд ще бъдат забранени. Нито Съединените щати, нито Израел са страни по договора, с който е създадена институцията.

Решението на Европейския парламент идва след присъждането на Нобеловата награда за мир на южноафриканската юристка Нави Пилай, която е била съдия в Международния наказателен съд в периода от 2003 до 2008 г.

Сред финалистите за наградата „Сахаров“ за 2026 г. бяха Тунду Лису - лишен от свобода адвокат и защитник на правата на човека от Танзания, както и задържаните ирански сестри Таране и Ромина Рахими.

Церемонията по връчването на отличието ще се проведе през декември в Европейския парламент в Страсбург, Франция, уточни Роберта Мецола.

Наградата „Сахаров“ е учредена през 1988 г. и носи името на съветския ядрен физик и носител на Нобеловата награда за мир Андрей Сахаров.