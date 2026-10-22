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Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 2026 г. на Международния наказателен съд

Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 2026 г. на Международния наказателен съд

22 Октомври, 2026 13:57, обновена 22 Октомври, 2026 13:59 580 7

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  • сахаров-
  • международния наказателен съд

Отличието признава работата на съда и неговите служители за утвърждаването на международното право и правосъдието на фона на санкциите, наложени от САЩ на институцията.

Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 2026 г. на Международния наказателен съд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2026 г. е присъдена на Международния наказателен съд (МНС) и неговите служители. Това обяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от ДПА, предава News.bg.

„Европейският съюз е изграден върху уважението към многостранното сътрудничество и международните институции, а тази награда признава важната работа на Съда за утвърждаването на международното право и правосъдието“, заяви Мецола.

Обявяването на лауреата беше посрещнато с бурни аплодисменти на крака от депутатите в Европейския парламент.

Базираният в Хага Международен наказателен съд преследва от 2002 г. извършителите на най-тежките международни престъпления, сред които геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Отличието се присъжда в момент, когато институцията е подложена на сериозен натиск от страна на Съединените щати. Наскоро Вашингтон наложи санкции на съда и негови служители, като заплаши да „ликвидира“ институцията.

САЩ обвиниха МНС в политическа пристрастност, след като съдът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа.

След влизането на санкциите в сила транзакциите с Международния наказателен съд ще бъдат забранени. Нито Съединените щати, нито Израел са страни по договора, с който е създадена институцията.

Решението на Европейския парламент идва след присъждането на Нобеловата награда за мир на южноафриканската юристка Нави Пилай, която е била съдия в Международния наказателен съд в периода от 2003 до 2008 г.

Сред финалистите за наградата „Сахаров“ за 2026 г. бяха Тунду Лису - лишен от свобода адвокат и защитник на правата на човека от Танзания, както и задържаните ирански сестри Таране и Ромина Рахими.

Церемонията по връчването на отличието ще се проведе през декември в Европейския парламент в Страсбург, Франция, уточни Роберта Мецола.

Наградата „Сахаров“ е учредена през 1988 г. и носи името на съветския ядрен физик и носител на Нобеловата награда за мир Андрей Сахаров.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    7 3 Отговор
    Виждаме, че диалогът с Европа може да се осъществи само с помощта на тояга и камшик.

    14:03 22.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор
    Парламентът НЕ Е ЕВРОПЕЙСКИ,
    а на ЕсеС❗
    ЕсеС не е Европа, а само част от нея,
    при това, ПО- МАЛКАТА ЧАСТ❗

    14:03 22.10.2026

  • 3 Шопо

    8 1 Отговор
    МНС не е признат от САЩ, Израел, Русия, Северна Корея и др.
    Това е пародия фа съд.

    14:08 22.10.2026

  • 4 Гориил

    7 1 Отговор
    Това не променя деградацията и упадъка на Европа. Времето е неумолимо.

    14:09 22.10.2026

  • 5 така, така

    5 1 Отговор
    Това не беше ли институция с главен прукорор, обвинен в сексуално посегателство?!

    Да разбираме ли, че наградата се дава на престъпници?

    Коментиран от #7

    14:19 22.10.2026

  • 6 Гориил

    2 1 Отговор
    Възможно ли е да се присъди награда на труп?

    14:46 22.10.2026

  • 7 ЕНС

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "така, така":

    е далеч от правото и законите! Болшинството съдии и служители там не са с юридическо образование, но са удобни калинки на Урсула, Кая и Мецола, жива пародоя като почти целия ЕП.....

    15:08 22.10.2026

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