Български евродепутати поискаха общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Сред предложенията бяха европейска мисия за защита на търговските кораби, ускорено изграждане на център за морска сигурност между България и Румъния и по-силна защита срещу дронове.

„Време е да покажем, че проблемът във Варна, проблемът в България, проблемът в Румъния е проблем за цяла Европа и ЕС да изпрати мисия в Черно море, която да охранява търговските кораби“, заяви Андрей Новаков от Европейската народна партия. По думите му целта трябва да бъде гарантиране на сигурни доставки, без допълнителна ескалация.

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Никола Минчев от „Обнови Европа“ настоя Европа да инвестира в общата си отбрана. Той предложи план за наблюдение и ранно предупреждение, съпровождане на търговски кораби, защита срещу дронове и ракети при непосредствена заплаха, както и общи европейски инициативи за радари, патрулни кораби и брегови системи.

Финансиране за наблюдение и защита от дронове

Европейският комисар Магнус Брунер посочи, че падането на дронове, потъването на плавателни съдове и затварянето на морски пътища вече засягат държавите по източната граница на Европейския съюз. Той очерта като приоритети по-добрата координация между държавите, обмена на информация, засилената защита по море и въздух и създаването на европейски център за високи постижения в областта на дроновете.

По думите му са предвидени 500 милиона евро за наблюдение и противодействие на дронове по границите. Други 50 милиона евро са предназначени за изграждането на център за морска сигурност в България и Румъния.

Кая Калас заяви, че Европейският съюз трябва да взема общи решения по-бързо при сериозни инциденти. Тя посочи като възможен инструмент предложения протокол за извънредни ситуации, който предвижда незабавни политически консултации и по-добра координация с НАТО при големи хибридни кризи.

Икономическите последици за България и Румъния

Елена Йончева заяви, че превръщането на Черно море във военна зона нанася тежка икономическа цена на България. Тя поиска специален европейски фонд за компенсации на засегнатите сектори по западното Черноморие и подчерта, че разходите за сигурността не трябва да остават единствено за България и Румъния.

Кристиан Вигенин предупреди, че ударите застрашават свободното корабоплаване, оскъпяват превоза на стоки през Варна и Бургас и създават рискове за морския туризъм и рибарството. Ивайло Вълчев допълни, че последиците обхващат още енергетиката, транспорта и критичната инфраструктура.

Станислав Стоянов призова за дипломатически усилия и за финансова помощ за индустриите в България и Румъния, които понасят загуби заради войната. Той заяви, че Европа има нужда от дипломация, а не от разширяване на конфликта.

Европейският парламент прие резолюция

Два дни след дебата, на 22 октомври, Европейският парламент прие резолюция за ескалацията на руските удари срещу корабоплаването в Черно море с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 въздържали се.

В текста се призовава за засилено наблюдение, подкрепа за Румъния при изграждането на системи за ранно предупреждение и по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Европейският парламент поиска също да бъде разгледана възможността за европейска военноморска операция в Черно море в защита на свободата на корабоплаването и морската сигурност.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, oeil.europarl.europa.eu