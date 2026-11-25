Европейският парламент призова Чехия да промени плана си за финансиране на обществените медии и да гарантира тяхната редакционна и финансова независимост. Резолюцията беше приета с 442 гласа „за“, 158 „против“ и 47 „въздържали се“.

В центъра на спора е законопроектът на чешкото правителство за замяна на лицензионните такси с финансиране на Чешката телевизия и Чешкото радио чрез годишния държавен бюджет. Според Европейския парламент предложеното равнище на средствата би намалило общите ресурси на двете медии с около 15 процента.

„Всяка реформа трябва да гарантира на обществените медии адекватни, устойчиви и предвидими ресурси“, се посочва в резолюцията. Евродепутатите настояват промените да бъдат съобразени с Европейския акт за свободата на медиите, включително с изискванията за редакционна независимост и защита от политическа намеса.

Критики към начина на приемане

Парламентът осъжда липсата на прозрачност и значими консултации със заинтересованите страни при подготовката на законопроекта. Депутатите посочват и че текстът е преминал първо четене в ранните часове на 24 октомври, което според тях е ограничило възможността на десетки народни представители да участват в дебата.

Евродепутатите призовават всички бъдещи реформи в сектора да бъдат предварително оценявани за въздействието им върху безпристрастността и независимостта на обществените медии. Те предупреждават и срещу използването на ускорени процедури при значими законодателни промени.

Протести и стачка

Предложението предизвика съпротива сред служителите на двете медии и в чешкото общество. На 3 ноември работещи в Чешката телевизия и Чешкото радио проведоха еднодневна стачка. На 15 ноември в Прага се събраха стотици хиляди души на демонстрация срещу плана за промяна на финансирането.

Според Европейския парламент опасенията не се ограничават до бюджета на обществените медии. В резолюцията се посочват още рискът от политическо влияние върху държавната администрация и нерешеният конфликт на интереси на премиера Андрей Бабиш. Евродепутатите разглеждат тези обстоятелства като част от по-широк риск за демократичните механизми за контрол и баланс в Чехия.

Какво следва

Европейският парламент призова Европейската комисия да следи развитието на законопроекта, да поиска становище от Европейския съвет за медийни услуги и да оцени рисковете за върховенството на закона и средствата от бюджета на Европейския съюз. При установено несъответствие са възможни действия за прилагане на европейското право и бюджетни мерки.

Резолюцията осъжда и словесните атаки и кампаниите за оклеветяване срещу журналисти и гражданското общество, както и отказа на медии да получават достъп до правителствени пресконференции. Чехия е призована да разшири гаранциите срещу злоупотреби със стратегически съдебни дела и да се откаже от плановете за специален регистър на организациите и лицата, получаващи чуждестранно финансиране.

Източници: apnews.com, euronews.com