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Чужденец беше пребит до смърт от тълпа в южноафриканския град Дърбан

Чужденец беше пребит до смърт от тълпа в южноафриканския град Дърбан

22 Октомври, 2026 15:57, обновена 22 Октомври, 2026 15:58 1 163 17

  • южна африка-
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  • дърбан-
  • чужденец

Убийството е извършено по време на демонстрация на фона на продължаващото антимигрантско насилие в Република Южна Африка, отнело живота на най-малко четирима души през последната година.

Чужденец беше пребит до смърт от тълпа в южноафриканския град Дърбан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 50 души са пребили до смърт чужденец в пристанищния град Дърбан в Южна Африка, превърнал се в център на антимигрантските протести в страната. Това съобщи полицията, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Убийството е извършено в центъра на града по време на демонстрация. По данни на полицията двама участници в шествието се отделили от групата и се приближили до жертвата, която се намирала край пътя. След това мъжът бил нападнат от тълпа от около 50 души. Смъртта му била констатирана на място.

През последната година Република Южна Африка е обхваната от ксенофобски протести и насилие. Според полицията най-малко четирима души са загинали, а над 200 000 чужденци са били принудени да напуснат страната.

През последните седмици протестното движение отслабна в национален мащаб, но в Дърбан напрежението остава високо. Преди две седмици демонстрациите в града прераснаха в насилие и грабежи.

Тогава армейски части бяха разположени в централната част на Дърбан, за да подпомогнат полицията след два дни на безредици, съпроводени с грабежи и палежи.

Насилието се разраства в момент, когато Южна Африка се подготвя за оспорвани местни избори, насрочени за 4 ноември.


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    26 2 Отговор
    Да позная ли.
    Чужденеца е ...бя /л.

    Коментиран от #14

    15:58 22.10.2026

  • 2 Гошо

    23 2 Отговор
    Резултата от демокрацията за която гласуваха белите 94 та Да им е честита и демокраацията и инвестицииите

    16:02 22.10.2026

  • 3 Соваж бейби

    23 3 Отговор
    Скоро и в Европа ще им върнат жеста !

    16:03 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 унга унга

    18 4 Отговор
    тиа не бяха ли в брикс

    Коментиран от #17

    16:13 22.10.2026

  • 6 гост

    14 4 Отговор
    Скоро и в Европа, да ни е честит либерализма.

    Коментиран от #8

    16:16 22.10.2026

  • 7 Сила

    7 1 Отговор
    Черен петък ....👊💥💀

    16:17 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Реалист

    13 2 Отговор
    Думите на чичо Сорос,, Ксенофобски " като то дойдат някакви навлеци в държавата и ти не ги харесаш защото са мързеливи криминогени ти казват, че си ксенофоб!

    16:21 22.10.2026

  • 10 Контрата

    12 2 Отговор
    Нямам никава фобия, че не харесвам емигранти в моята държава.

    16:22 22.10.2026

  • 11 Дзак

    7 2 Отговор
    В Дърбан от 150 години живеят милиони индийски заселници!

    16:41 22.10.2026

  • 12 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Са тия плачат за санкции

    16:50 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 поуката

    3 1 Отговор
    Борците против апартейда загубиха всяка йота от романтичия си облик на справдливи хумансти.
    Бързо откриха своя апартейд. И искат да се апарт-ейднат от по-бедните африканци....

    17:22 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да това е реалността

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "унга унга":

    за живата в БРИКС.

    17:39 22.10.2026