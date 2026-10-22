Чужденец беше пребит до смърт от тълпа в южноафриканския град Дърбан

Около 50 души са пребили до смърт чужденец в пристанищния град Дърбан в Южна Африка, превърнал се в център на антимигрантските протести в страната. Това съобщи полицията, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Убийството е извършено в центъра на града по време на демонстрация. По данни на полицията двама участници в шествието се отделили от групата и се приближили до жертвата, която се намирала край пътя. След това мъжът бил нападнат от тълпа от около 50 души. Смъртта му била констатирана на място.

През последната година Република Южна Африка е обхваната от ксенофобски протести и насилие. Според полицията най-малко четирима души са загинали, а над 200 000 чужденци са били принудени да напуснат страната.

През последните седмици протестното движение отслабна в национален мащаб, но в Дърбан напрежението остава високо. Преди две седмици демонстрациите в града прераснаха в насилие и грабежи.

Тогава армейски части бяха разположени в централната част на Дърбан, за да подпомогнат полицията след два дни на безредици, съпроводени с грабежи и палежи.

Насилието се разраства в момент, когато Южна Африка се подготвя за оспорвани местни избори, насрочени за 4 ноември.