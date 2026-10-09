Навинетем „Нави“ Пилай спечели Нобеловата награда за мир за 2026 г. за „усилията си да насърчава мира и международното право“, обяви Норвежкият нобелов комитет в Осло. Южноафриканската юристка е на 85 години и е сред най-разпознаваемите фигури в международното правосъдие.

Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес заяви, че работата на Пилай „е източник на надежда и вдъхновение за всички, които се стремят към по-мирен свят“. Отличието идва на фона на нарастващия брой войни и конфликти и на политическия натиск върху съдии и институции, свързани с международното право.

Кариера в международното правосъдие

Пилай беше върховен комисар на ООН по правата на човека от 2008 до 2014 г. Преди това осем години беше съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, като четири години оглавяваше институцията. По-късно работи като съдия в Международния наказателен съд.

В професионалната ѝ биография са свързани дела за геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и сексуално насилие по време на конфликти. Пилай е била и съдия ad hoc в Международния съд.

Първи стъпки по време на апартейда

През 1967 г. Пилай става първата жена, открила адвокатска кантора в провинция Натал. Тя е и първата чернокожа жена, назначена за съдия във Върховния съд на Южна Африка. Като адвокат защитава противници на апартейда и работи по дела, свързани с правата на задържаните и жертвите на насилие.

Пилай е сред основателите на международната организация за правата на жените „Equality Now“. Като върховен комисар на ООН тя поставя акцент върху борбата с безнаказаността, защитата на малцинствата и отговорността на държавите за нарушения на правата на човека.

Наградата и церемонията

Нобеловата награда за мир е на стойност 12 милиона шведски крони, или около 1,2 милиона долара. Церемонията по връчването ще се състои в Осло на 10 декември - датата, на която през 1896 г. умира основателят на отличията Алфред Нобел.

Това е петата Нобелова награда, обявена през 2026 г., след отличията за медицина, физика, химия и литература. През 2025 г. наградата за мир беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Източници: reuters.com, apnews.com