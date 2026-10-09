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Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир

Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир

9 Октомври, 2026 12:46 598 8

  • нави пилай-
  • нобелова награда за мир-
  • международно право-
  • права на човека-
  • южна африка

Юристката от Южна Африка е отличена за усилията си да насърчава мира и международното право. Церемонията по връчването ще бъде на 10 декември в Осло.

Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Навинетем „Нави“ Пилай спечели Нобеловата награда за мир за 2026 г. за „усилията си да насърчава мира и международното право“, обяви Норвежкият нобелов комитет в Осло. Южноафриканската юристка е на 85 години и е сред най-разпознаваемите фигури в международното правосъдие.

Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес заяви, че работата на Пилай „е източник на надежда и вдъхновение за всички, които се стремят към по-мирен свят“. Отличието идва на фона на нарастващия брой войни и конфликти и на политическия натиск върху съдии и институции, свързани с международното право.

Кариера в международното правосъдие

Пилай беше върховен комисар на ООН по правата на човека от 2008 до 2014 г. Преди това осем години беше съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, като четири години оглавяваше институцията. По-късно работи като съдия в Международния наказателен съд.

В професионалната ѝ биография са свързани дела за геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и сексуално насилие по време на конфликти. Пилай е била и съдия ad hoc в Международния съд.

Първи стъпки по време на апартейда

През 1967 г. Пилай става първата жена, открила адвокатска кантора в провинция Натал. Тя е и първата чернокожа жена, назначена за съдия във Върховния съд на Южна Африка. Като адвокат защитава противници на апартейда и работи по дела, свързани с правата на задържаните и жертвите на насилие.

Пилай е сред основателите на международната организация за правата на жените „Equality Now“. Като върховен комисар на ООН тя поставя акцент върху борбата с безнаказаността, защитата на малцинствата и отговорността на държавите за нарушения на правата на човека.

Наградата и церемонията

Нобеловата награда за мир е на стойност 12 милиона шведски крони, или около 1,2 милиона долара. Церемонията по връчването ще се състои в Осло на 10 декември - датата, на която през 1896 г. умира основателят на отличията Алфред Нобел.

Това е петата Нобелова награда, обявена през 2026 г., след отличията за медицина, физика, химия и литература. През 2025 г. наградата за мир беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Източници: reuters.com, apnews.com


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 0 Отговор
    Оранжевия плондир полуде от яд !!! Пак ...

    12:49 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Откраднаха му Наградата

    9 1 Отговор
    Призовавам Президентът Тръмп да си вземе наградата обратно.
    Ако трябва и със сила !?

    12:51 09.10.2026

  • 4 Зеления

    9 0 Отговор
    Пак не дадоха на Дончо наградата за мир тц,тц,тц
    Освен тази нова лауретка да отиде и да му я подари както направи Мария Мачадо миналата година...
    /нашите евроатлантици много тачат Мария Мачадо, имат я за пример и еталон как трябва да се държи един лауреат - ниско наведен и готов на всичко/

    12:51 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така, така

    2 0 Отговор
    Чичо Дончо пак е прецакан. Да се захваща с Норвегия - и там има доста американски интерес, свързан с осигуряване на безопасността на САЩ

    13:05 09.10.2026

  • 7 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Сега Тръмпоча да изпрати 3-4 самолетоносача към ЮАР за да му донесат заслужената награда! Цитирам го: "Кой друг президент освен мен е прекратил 9 войни за една година?"!

    13:09 09.10.2026

  • 8 Ачо

    0 0 Отговор
    Надявам се Тръмп да не й вземе и от нея медала!

    13:31 09.10.2026