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Рубио: Русия трябва да даде повече информация за смъртта на служител в лаборатория за чума

Рубио: Русия трябва да даде повече информация за смъртта на служител в лаборатория за чума

6 Октомври, 2026 14:54 558 20

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  • смърт-
  • чума-
  • сащ-
  • русия

САЩ следят ситуацията „много внимателно, час по час“, заяви държавният секретар; близо 200 души са поставени под медицинско наблюдение

Рубио: Русия трябва да даде повече информация за смъртта на служител в лаборатория за чума - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия трябва да предостави повече информация за смъртта на служител в лаборатория за изследване на чумата миналата седмица. По думите му Вашингтон следи развитието на ситуацията „много внимателно“, предава News.bg.

„Мисля, че Русия очевидно е длъжна да сподели повече информация със света“, заяви Рубио в Исландия. „Следим ситуацията много внимателно, час по час“.

Става дума за смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток. Случаят доведе до засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол.

Рубио посочи, че Съединените щати разполагат с „мерки“, с които могат да помогнат на Русия, ако се окаже, че ситуацията е по-сериозна, отколкото е признато досега. По думите му обаче Вашингтон трябва да получи повече информация, преди да предприеме намеса.

Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат на Русия, като определи огнището като „голям проблем за Русия“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Все още няма официално потвърждение чия собственост са дроновете, атакували двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
    Във връзка с въпроса ви за „корабите на Мунчо“ – това наименование се използва в социалните мрежи и политическия фолклор от критици като сатирично прозвище за служебния премиер Румен Радев.

    14:55 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буахахах наведени милиционериииии

    3 2 Отговор
    Американската администрация: "Русия трябва!"
    Руската администрация към САЩ: "Ако може и е удпбно, и ако не притенсяваме сащ, сащ да ни предоставят когато на тях име удобно...".

    Коментиран от #8

    14:57 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    9 0 Отговор
    САЩ същото за ковида и финансирана от тях лаборатория в Китай!

    Коментиран от #12

    14:58 06.10.2026

  • 6 Толкова просто

    2 4 Отговор
    Когато серазпаднат РФ и САЩ ще настъпи мир и благоденствие на Земята.

    Коментиран от #15

    15:00 06.10.2026

  • 7 Доцент Арабаджийски

    6 0 Отговор
    Що бе янките дадоха ли повече информация ,че умишлено разпространиха вируса на КоВидя по цял свят?

    15:01 06.10.2026

  • 8 Нормално

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Буахахах наведени милиционериииии":

    Нерде САЩ, нерде Нигерия, пардон Русия.

    15:03 06.10.2026

  • 9 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Дрън,дрън :) Че чумата я има в САЩ в някои региони ,както и в Африка..И е напълно лечима ,ако се потърси навременна помощ..
    Вие Рубио давате ли информация за вашите болни от чума в САЩ?

    15:04 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината:

    5 0 Отговор
    Рубио, а Америка кога ще даде повече информация за коронавирус 19
    и защо в САЩ имаше 111,820,082 заболели, от които са Излекувани 109,814,428 ,
    но починалите са най-много в Света. 1,219,487.

    15:05 06.10.2026

  • 12 Ти знаеш защо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    САЩ нямат задължение към Русия, само Русия към САЩ.

    Коментиран от #16

    15:05 06.10.2026

  • 13 12...34

    1 1 Отговор
    Как няма да има те ги взимат от кол и въже с болести за фронта

    15:05 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова просто":

    Тогава трябва да учиш китайски

    15:07 06.10.2026

  • 16 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти знаеш защо":

    Той ти пише за лабораторията в Китай,ама наш Калушко бълнува Русия;)))

    15:10 06.10.2026

  • 17 Тошко

    1 3 Отговор
    Рубио, губиш си времето, Русия никога не дава обяснения, тя може само да лъже.

    15:41 06.10.2026

  • 18 Цвете

    1 2 Отговор
    А ДАЛИ Е ИСТИНА? ТЕ СА СПОСОБНИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО И РАЗЛИЧНИ МАНЕВРИ.ТОВА ДАТИРА ПОВЕЧЕ ОТ ВЕК.ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯТ И " СПЕЦИАЛНИТЕ ИМ ОТРОВИ " ,КОИТО ИЗПОЛЗВАХА ВЪРХУ СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ.А ,АКО Е ФАКТ, ТОГАВА ТЕЖКО И ГОРКО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ,КОИТО СА ИМАЛИ КОНТАКТ С ПОЧИНАЛОТО МЛАДО МОМИЧЕ. 🛌👀🤔

    15:41 06.10.2026

  • 19 Рубче, дай инфо за ковида

    0 0 Отговор
    ще ти дадем и ние за чумата. Направо ще ти пратим инфото в епруветка

    15:57 06.10.2026

  • 20 Факт

    1 1 Отговор
    Чума винаги е имало в Азия!

    15:59 06.10.2026