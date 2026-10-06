Рубио: Русия трябва да даде повече информация за смъртта на служител в лаборатория за чума

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия трябва да предостави повече информация за смъртта на служител в лаборатория за изследване на чумата миналата седмица. По думите му Вашингтон следи развитието на ситуацията „много внимателно“, предава News.bg.
„Мисля, че Русия очевидно е длъжна да сподели повече информация със света“, заяви Рубио в Исландия. „Следим ситуацията много внимателно, час по час“.
Става дума за смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток. Случаят доведе до засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.
Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол.
Рубио посочи, че Съединените щати разполагат с „мерки“, с които могат да помогнат на Русия, ако се окаже, че ситуацията е по-сериозна, отколкото е признато досега. По думите му обаче Вашингтон трябва да получи повече информация, преди да предприеме намеса.
Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат на Русия, като определи огнището като „голям проблем за Русия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Във връзка с въпроса ви за „корабите на Мунчо“ – това наименование се използва в социалните мрежи и политическия фолклор от критици като сатирично прозвище за служебния премиер Румен Радев.
14:55 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Буахахах наведени милиционериииии
Руската администрация към САЩ: "Ако може и е удпбно, и ако не притенсяваме сащ, сащ да ни предоставят когато на тях име удобно...".
Коментиран от #8
14:57 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
Коментиран от #12
14:58 06.10.2026
6 Толкова просто
Коментиран от #15
15:00 06.10.2026
7 Доцент Арабаджийски
15:01 06.10.2026
8 Нормално
До коментар #3 от "Буахахах наведени милиционериииии":Нерде САЩ, нерде Нигерия, пардон Русия.
15:03 06.10.2026
9 Атина Палада
Вие Рубио давате ли информация за вашите болни от чума в САЩ?
15:04 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината:
и защо в САЩ имаше 111,820,082 заболели, от които са Излекувани 109,814,428 ,
но починалите са най-много в Света. 1,219,487.
15:05 06.10.2026
12 Ти знаеш защо
До коментар #5 от "Някой":САЩ нямат задължение към Русия, само Русия към САЩ.
Коментиран от #16
15:05 06.10.2026
13 12...34
15:05 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Атина Палада
До коментар #6 от "Толкова просто":Тогава трябва да учиш китайски
15:07 06.10.2026
16 Атина Палада
До коментар #12 от "Ти знаеш защо":Той ти пише за лабораторията в Китай,ама наш Калушко бълнува Русия;)))
15:10 06.10.2026
17 Тошко
15:41 06.10.2026
18 Цвете
15:41 06.10.2026
19 Рубче, дай инфо за ковида
15:57 06.10.2026
20 Факт
15:59 06.10.2026