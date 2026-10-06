Рубио: Русия трябва да даде повече информация за смъртта на служител в лаборатория за чума

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия трябва да предостави повече информация за смъртта на служител в лаборатория за изследване на чумата миналата седмица. По думите му Вашингтон следи развитието на ситуацията „много внимателно“, предава News.bg.

„Мисля, че Русия очевидно е длъжна да сподели повече информация със света“, заяви Рубио в Исландия. „Следим ситуацията много внимателно, час по час“.

Става дума за смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток. Случаят доведе до засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение. Руските власти заявиха, че ситуацията е под контрол.

Рубио посочи, че Съединените щати разполагат с „мерки“, с които могат да помогнат на Русия, ако се окаже, че ситуацията е по-сериозна, отколкото е признато досега. По думите му обаче Вашингтон трябва да получи повече информация, преди да предприеме намеса.

Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат на Русия, като определи огнището като „голям проблем за Русия“.