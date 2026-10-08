Криста Пайк се събудила часове преди да изключат животоподдържащите ѝ системи

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк, която оцеля след неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда, се е събудила в момент, когато лекарите са били подготвени да изключат животоподдържащите ѝ системи. Това съобщи адвокатът ѝ Ранди Спайви, цитиран от Франс прес, предава Vesti.bg.

„В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени“, каза Спайви пред журналисти.

По думите му обаче във вторник се случило неочакваното.

„За удивление на всички, включително на мен, на нейния екип и на медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори“, разказа адвокатът.

Неуспешната екзекуция

50-годишната Пайк оцеля, след като на 30 септември властите в американския щат Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната ѝ присъда.

Екзекуцията е била планирана чрез смъртоносна инжекция, но използваното вещество не е успяло да я убие.

Случаят привлече международно медийно внимание. Ръководителят на затворническата служба в Тенеси подаде оставка, а властите започнаха разследване на причините за провала на екзекуцията.

Пайк продължава да се намира в лечебно заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото е разпоредил на щатските власти да запазят всички доказателства, свързани с провалената екзекуция, включително използваните спринцовки.

Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание. Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години.

Първа екзекуция след случая „Пайк“

Междувременно в Тексас беше изпълнена първата смъртна присъда в САЩ след неуспешната екзекуция на Пайк. 46-годишният Джамаал Хауърд е бил екзекутиран чрез смъртоносна инжекция.

Хауърд е признат за виновен за убийството на служител в магазин по време на обир през 2000 г.

Екзекуцията му е 30-ата в Съединените щати от началото на годината.