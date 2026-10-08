Криста Пайк се събудила часове преди да изключат животоподдържащите ѝ системи

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк, която оцеля след неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда, се е събудила в момент, когато лекарите са били подготвени да изключат животоподдържащите ѝ системи. Това съобщи адвокатът ѝ Ранди Спайви, цитиран от Франс прес, предава Vesti.bg.
„В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени“, каза Спайви пред журналисти.
По думите му обаче във вторник се случило неочакваното.
„За удивление на всички, включително на мен, на нейния екип и на медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори“, разказа адвокатът.
Неуспешната екзекуция
50-годишната Пайк оцеля, след като на 30 септември властите в американския щат Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната ѝ присъда.
Екзекуцията е била планирана чрез смъртоносна инжекция, но използваното вещество не е успяло да я убие.
Случаят привлече международно медийно внимание. Ръководителят на затворническата служба в Тенеси подаде оставка, а властите започнаха разследване на причините за провала на екзекуцията.
Пайк продължава да се намира в лечебно заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото е разпоредил на щатските власти да запазят всички доказателства, свързани с провалената екзекуция, включително използваните спринцовки.
Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание. Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години.
Първа екзекуция след случая „Пайк“
Междувременно в Тексас беше изпълнена първата смъртна присъда в САЩ след неуспешната екзекуция на Пайк. 46-годишният Джамаал Хауърд е бил екзекутиран чрез смъртоносна инжекция.
Хауърд е признат за виновен за убийството на служител в магазин по време на обир през 2000 г.
Екзекуцията му е 30-ата в Съединените щати от началото на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поговорка
07:19 08.10.2026
2 Какво ще решават?
Коментиран от #7, #9
07:31 08.10.2026
3 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #5
07:31 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
До коментар #3 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":МНОГО ЯКА БЕ! КАТО НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ!КОРАВИ СТАРЧЕТА!
07:35 08.10.2026
6 Писачо
Коментиран от #10
07:35 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ха ха
07:38 08.10.2026
9 Леле
До коментар #2 от "Какво ще решават?":Ти добре ли си? Знаеш ли какво е направила и че си признава с усмивка?
Коментиран от #11
07:38 08.10.2026
10 не точно
До коментар #6 от "Писачо":Открай време се знае, че не отровата или лекарството убиват, убива дозата. Минимална доза отрова може да се окаже лекарство, а голяма доза лекарство да се окаже отрова.
07:39 08.10.2026
11 Леле
До коментар #9 от "Леле":Бог може да и дава втори шанс, ако се обърне към него
07:39 08.10.2026
12 Какво има да решават едни чиновници
И това е всеобщо прието право: ако оцелее при изпълнение на смъртно наказание, осъденият се освобождава от изпълнение на наказанието!
07:41 08.10.2026
13 Юрист
07:44 08.10.2026
14 Механик
Един човек, осъден на смърт е държан 30 години в очакване на изпълнение на присъдата. След което е инжектиран с какво ли не са да бъде убит. При което в продължение на един час въпросния човек се гърчи в агония пред очите на "специална комисия" която наблюдава мъките му. И след като са получили достатъчно удоволствие, садистите разпореждат прекратяване на изпълнението. Осъденият започва да бъде лекуван и то само с целта като оздравее да бъде подложен отново на всичко казано от мен горе.
Как ви се струва? Нормални ли сме?
Коментиран от #15, #18
07:48 08.10.2026
15 лапкай хаспуха
До коментар #14 от "Механик":и дай газззз
07:50 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Злоба
07:57 08.10.2026
18 Формулирай нормално
До коментар #14 от "Механик":Но имай предвид и действията на " горката " жена , особено чупене на череп и изрязване на пентаграм върху гърдите на жертвата , после гордо показване на парче от черепа .
07:58 08.10.2026
19 Гост666
Коментиран от #20
07:58 08.10.2026
20 Старчо Сарача
До коментар #19 от "Гост666":Защото си има процедура, която уж я спазват и не може така да я убият в болницата. Виж ако беше в наша болница- пиши я бегала.
08:08 08.10.2026