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Криста Пайк се събудила часове преди да изключат животоподдържащите ѝ системи

Криста Пайк се събудила часове преди да изключат животоподдържащите ѝ системи

8 Октомври, 2026 07:13 1 345 20

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Осъдената на смърт американка оцеля след неуспешна екзекуция, а Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да бъде издадена нова заповед за изпълнение на присъдата

Криста Пайк се събудила часове преди да изключат животоподдържащите ѝ системи - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк, която оцеля след неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда, се е събудила в момент, когато лекарите са били подготвени да изключат животоподдържащите ѝ системи. Това съобщи адвокатът ѝ Ранди Спайви, цитиран от Франс прес, предава Vesti.bg.

„В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени“, каза Спайви пред журналисти.

По думите му обаче във вторник се случило неочакваното.

„За удивление на всички, включително на мен, на нейния екип и на медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори“, разказа адвокатът.

Неуспешната екзекуция

50-годишната Пайк оцеля, след като на 30 септември властите в американския щат Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната ѝ присъда.

Екзекуцията е била планирана чрез смъртоносна инжекция, но използваното вещество не е успяло да я убие.

Случаят привлече международно медийно внимание. Ръководителят на затворническата служба в Тенеси подаде оставка, а властите започнаха разследване на причините за провала на екзекуцията.

Пайк продължава да се намира в лечебно заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото е разпоредил на щатските власти да запазят всички доказателства, свързани с провалената екзекуция, включително използваните спринцовки.

Върховният съд на Тенеси предстои да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание. Криста Пайк е осъдена за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години.

Първа екзекуция след случая „Пайк“

Междувременно в Тексас беше изпълнена първата смъртна присъда в САЩ след неуспешната екзекуция на Пайк. 46-годишният Джамаал Хауърд е бил екзекутиран чрез смъртоносна инжекция.

Хауърд е признат за виновен за убийството на служител в магазин по време на обир през 2000 г.

Екзекуцията му е 30-ата в Съединените щати от началото на годината.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поговорка

    2 1 Отговор
    Калпава пара не се губи

    07:19 08.10.2026

  • 2 Какво ще решават?

    6 4 Отговор
    То Божията Сила е решила. Може би е невинна.

    Коментиран от #7, #9

    07:31 08.10.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 2 Отговор
    корава жена ...както нашите стари комунисти

    Коментиран от #5

    07:31 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    МНОГО ЯКА БЕ! КАТО НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ!КОРАВИ СТАРЧЕТА!

    07:35 08.10.2026

  • 6 Писачо

    2 2 Отговор
    Отрова убива, а не лекарство, макар че в сегашните демократични времена не се знае кое какво е! Все пак не пишете глупости, че неволно може да издадете някоя фармацевтична тайна!

    Коментиран от #10

    07:35 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Лично аз мисля че екзекуцията е била изпълнена, жената е оцеляла и ако можех да решавам аз, бих я помилвал..

    07:38 08.10.2026

  • 9 Леле

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ще решават?":

    Ти добре ли си? Знаеш ли какво е направила и че си признава с усмивка?

    Коментиран от #11

    07:38 08.10.2026

  • 10 не точно

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Писачо":

    Открай време се знае, че не отровата или лекарството убиват, убива дозата. Минимална доза отрова може да се окаже лекарство, а голяма доза лекарство да се окаже отрова.

    07:39 08.10.2026

  • 11 Леле

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Леле":

    Бог може да и дава втори шанс, ако се обърне към него

    07:39 08.10.2026

  • 12 Какво има да решават едни чиновници

    3 3 Отговор
    Господ е решил да живее!
    И това е всеобщо прието право: ако оцелее при изпълнение на смъртно наказание, осъденият се освобождава от изпълнение на наказанието!

    07:41 08.10.2026

  • 13 Юрист

    2 3 Отговор
    Щом присъдата е изпълнена, би трябвало я пуснат.

    07:44 08.10.2026

  • 14 Механик

    5 3 Отговор
    Някой дава ли си сметка какво се случва пред очите ни и то в 21-век?
    Един човек, осъден на смърт е държан 30 години в очакване на изпълнение на присъдата. След което е инжектиран с какво ли не са да бъде убит. При което в продължение на един час въпросния човек се гърчи в агония пред очите на "специална комисия" която наблюдава мъките му. И след като са получили достатъчно удоволствие, садистите разпореждат прекратяване на изпълнението. Осъденият започва да бъде лекуван и то само с целта като оздравее да бъде подложен отново на всичко казано от мен горе.
    Как ви се струва? Нормални ли сме?

    Коментиран от #15, #18

    07:48 08.10.2026

  • 15 лапкай хаспуха

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    и дай газззз

    07:50 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Злоба

    1 0 Отговор
    Щом е осъдена на смърт явно си го заслужава .

    07:57 08.10.2026

  • 18 Формулирай нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Но имай предвид и действията на " горката " жена , особено чупене на череп и изрязване на пентаграм върху гърдите на жертвата , после гордо показване на парче от черепа .

    07:58 08.10.2026

  • 19 Гост666

    1 0 Отговор
    Сега отново вкамерата за да се изпълни присъдата щом се е свестила . И защо са я спасявали щом е осъдена на смърт. Можеше да я оставят да си умре .

    Коментиран от #20

    07:58 08.10.2026

  • 20 Старчо Сарача

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост666":

    Защото си има процедура, която уж я спазват и не може така да я убият в болницата. Виж ако беше в наша болница- пиши я бегала.

    08:08 08.10.2026