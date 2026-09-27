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Въоръжени с автомати "Калашников" убиха 17 души в Южна Африка, полицията ги издирва

Въоръжени с автомати "Калашников" убиха 17 души в Южна Африка, полицията ги издирва

27 Септември, 2026 10:38 669 17

  • стрелба-
  • йоханесбург-
  • южна африка-
  • калашников

Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи полицейската служба

Въоръжени с автомати "Калашников" убиха 17 души в Южна Африка, полицията ги издирва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Република Южна Африка съобщи, че издирва заподозрени за стрелба в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, при която са били убити 17 души, а 15 са ранени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи Южноафриканската полицейска служба в социалната мрежа Екс.

"По данни на полицията заподозрените са били въоръжени с автомати "Калашников" и с пистолети", се посочва в съобщението. Стрелбата е станала вчера вечерта и 15 души с огнестрелни рани са били откарани в болница.

Към момента няма арестувани. Според първоначалната информация нападателите са открили огън по посетители, които били пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят.

При друга масова стрелба през нощта 10 души са били убити в магазин в градче, близо до Кейптаун.

Двете нападения са извършени само дни след друга масова стрелба по време на парти в къща край източния крайбрежен град Дърбан. При нея загинаха 11 души, сред които бременна жена.

До момента няма арестувани за двете последни нападения. Според предварителната информация полицията издирва по няколко въоръжени заподозрени във връзка с всяка от стрелбите.


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мотивите са неизвестни?

    15 1 Отговор
    Ами поне кажете какъв е цвета на кожата на нападателите и жертвите, може пък за нас нещо да се изясни.

    10:42 27.09.2026

  • 2 Брикс

    7 10 Отговор
    Тези са "С"- то на БРИКС. Пак са доста по-цивилизовани от "Р"- то и 17 убити са новина, докато в "Р"- то, милион убити са статистика.

    10:42 27.09.2026

  • 3 Валентина

    1 3 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #11

    10:45 27.09.2026

  • 4 A ako

    6 1 Отговор
    Не бяха с Калашников колко щяха да бъдат? 7 или 77?

    10:46 27.09.2026

  • 5 Путин

    5 1 Отговор
    е виновен, тия калашници той ги е произвел!

    10:49 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като гледам

    4 1 Отговор
    Са тъмнозелени

    10:51 27.09.2026

  • 8 хахаха

    8 4 Отговор
    подозирам, че ако бяха въоръжени с М-16, изобщо нямаше да се появи новинката...

    10:51 27.09.2026

  • 9 реклама

    7 1 Отговор
    на калашника правите 👍

    10:52 27.09.2026

  • 10 Ама

    7 2 Отговор
    Марче, щом са с калашници , значи са руснаци ...

    Коментиран от #16

    10:53 27.09.2026

  • 11 За един як бой

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Валентина":

    Колко сакаш

    10:53 27.09.2026

  • 12 В ЮАР

    8 0 Отговор
    Се укриват престъпници-имам съученици там

    10:55 27.09.2026

  • 13 Наблюдател

    4 1 Отговор
    След края на апартейда и властта на белите в Южна Африка престъпността се разви, утвърди и процъфтя.

    11:05 27.09.2026

  • 14 Нищо ново

    2 3 Отговор
    Фашагите в кремля въоръжават терористи и престъпници

    11:07 27.09.2026

  • 15 Имах колежка в Южна Африка

    1 1 Отговор
    Напуснаха и се преселиха в Германия. В уредените бели квартали високи плътни стени, бодлива тел отгоре, по която тече ток и надписи “стреля се без предупреждение”.

    11:09 27.09.2026

  • 16 Щом са с калашници

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ама":

    Значи са африканци

    11:10 27.09.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    Заглавието цели да внуши, че понеже автоматите са "калашников", трябва да виним руснаците.
    За розавите понита искам да кажа, че копия на това оръжие се правят в Южна Африка. А това което ще кажа сега ще накара понитата да си хапят розавите копитца от яд. Да, САЩ също произвеждат техни си АК (по лиценз). И ще останете изненадани, но ги правят в цели 8 различни калибра, като само един от тия калибри е руски (оригинален). Останалите са НАТО-вски стандарт.

    11:12 27.09.2026