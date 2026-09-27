Въоръжени с автомати "Калашников" убиха 17 души в Южна Африка, полицията ги издирва

Полицията в Република Южна Африка съобщи, че издирва заподозрени за стрелба в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, при която са били убити 17 души, а 15 са ранени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи Южноафриканската полицейска служба в социалната мрежа Екс.
"По данни на полицията заподозрените са били въоръжени с автомати "Калашников" и с пистолети", се посочва в съобщението. Стрелбата е станала вчера вечерта и 15 души с огнестрелни рани са били откарани в болница.
Към момента няма арестувани. Според първоначалната информация нападателите са открили огън по посетители, които били пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят.
При друга масова стрелба през нощта 10 души са били убити в магазин в градче, близо до Кейптаун.
Двете нападения са извършени само дни след друга масова стрелба по време на парти в къща край източния крайбрежен град Дърбан. При нея загинаха 11 души, сред които бременна жена.
До момента няма арестувани за двете последни нападения. Според предварителната информация полицията издирва по няколко въоръжени заподозрени във връзка с всяка от стрелбите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мотивите са неизвестни?
10:42 27.09.2026
2 Брикс
10:42 27.09.2026
3 Валентина
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Коментиран от #11
10:45 27.09.2026
4 A ako
10:46 27.09.2026
5 Путин
10:49 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като гледам
10:51 27.09.2026
8 хахаха
10:51 27.09.2026
9 реклама
10:52 27.09.2026
10 Ама
Коментиран от #16
10:53 27.09.2026
11 За един як бой
До коментар #3 от "Валентина":Колко сакаш
10:53 27.09.2026
12 В ЮАР
10:55 27.09.2026
13 Наблюдател
11:05 27.09.2026
14 Нищо ново
11:07 27.09.2026
15 Имах колежка в Южна Африка
11:09 27.09.2026
16 Щом са с калашници
До коментар #10 от "Ама":Значи са африканци
11:10 27.09.2026
17 Механик
За розавите понита искам да кажа, че копия на това оръжие се правят в Южна Африка. А това което ще кажа сега ще накара понитата да си хапят розавите копитца от яд. Да, САЩ също произвеждат техни си АК (по лиценз). И ще останете изненадани, но ги правят в цели 8 различни калибра, като само един от тия калибри е руски (оригинален). Останалите са НАТО-вски стандарт.
11:12 27.09.2026