Новини
Свят »
Тайван »
Тайфунът „Чампи“ отмени 931 полета в Тайван
  Тема: Тайван

Тайфунът „Чампи“ отмени 931 полета в Тайван

23 Октомври, 2026 06:27, обновена 23 Октомври, 2026 06:29 317 0

  • тайфунът чампи-
  • тайван-
  • евакуация-
  • отменени полети-
  • стихийни бедствия

Почти 1300 души са евакуирани от планински райони, а училища и офиси са затворени. Бурята отслабва, но властите не изключват пряко преминаване над острова

Тайфунът „Чампи“ отмени 931 полета в Тайван - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тайфунът „Чампи“ доведе до отмяната на 931 полета в Тайван, затваряне на почти всички училища и офиси и евакуация на близо 1300 души от планински райони. Правителството съобщи, че един човек е загинал, а 94 са пострадали при преминаването на бурята.

По данни на транспортното министерство са отменени всички 262 вътрешни полета и 669 международни полета. Железопътният транспорт между северната и южната част на острова продължава да работи, а метрото в Тайпе се движи с намалена честота.

Бурята отслабва, но опасността остава

Тайфунът се намира на около 320 километра източно от южния край на Тайван. Очаква се той да премине край североизточното крайбрежие, преди да се насочи на север към района край китайския бряг и след това към южната част на Япония. Метеоролозите обаче не изключват пряко достигане до сушата, ако системата забави движението си или промени траекторията.

„Ако бурята се забави, силните ветрове ще засегнат Тайван за по-дълго“, заяви прогнозистът от Централната метеорологична администрация Лю Пей-тън. В крайбрежните райони са изпратени предупреждения за пориви над 150 километра в час и вълни с височина над 6 метра.

Очакват се проливни дъждове и свлачища

Радиусът на „Чампи“ е около 320 километра, което означава, че въздействието му обхваща голяма част от острова. В северните планински райони, включително в околностите на Тайпе, се очакват близо един метър валежи. В провинция Илан са разположени чували с пясък, амфибийни машини и надуваеми лодки за спасителни операции.

„Чампи“ по-рано беше определен като супертайфун от категория 5 според американската метеорологична служба. Сега бурята отслабва, но остава достатъчно мощна, за да предизвика наводнения, свлачища и опасни вълни. Очаква се първо да премине край японския остров Йонагуни, в префектура Окинава.

Източници: thestar.com.my, channelnewsasia.com, apnews.com


Тайван
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ