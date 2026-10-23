Тайфунът „Чампи“ отмени 931 полета в Тайван

Тайфунът „Чампи“ доведе до отмяната на 931 полета в Тайван, затваряне на почти всички училища и офиси и евакуация на близо 1300 души от планински райони. Правителството съобщи, че един човек е загинал, а 94 са пострадали при преминаването на бурята.

По данни на транспортното министерство са отменени всички 262 вътрешни полета и 669 международни полета. Железопътният транспорт между северната и южната част на острова продължава да работи, а метрото в Тайпе се движи с намалена честота.

Бурята отслабва, но опасността остава

Тайфунът се намира на около 320 километра източно от южния край на Тайван. Очаква се той да премине край североизточното крайбрежие, преди да се насочи на север към района край китайския бряг и след това към южната част на Япония. Метеоролозите обаче не изключват пряко достигане до сушата, ако системата забави движението си или промени траекторията.

„Ако бурята се забави, силните ветрове ще засегнат Тайван за по-дълго“, заяви прогнозистът от Централната метеорологична администрация Лю Пей-тън. В крайбрежните райони са изпратени предупреждения за пориви над 150 километра в час и вълни с височина над 6 метра.

Очакват се проливни дъждове и свлачища

Радиусът на „Чампи“ е около 320 километра, което означава, че въздействието му обхваща голяма част от острова. В северните планински райони, включително в околностите на Тайпе, се очакват близо един метър валежи. В провинция Илан са разположени чували с пясък, амфибийни машини и надуваеми лодки за спасителни операции.

„Чампи“ по-рано беше определен като супертайфун от категория 5 според американската метеорологична служба. Сега бурята отслабва, но остава достатъчно мощна, за да предизвика наводнения, свлачища и опасни вълни. Очаква се първо да премине край японския остров Йонагуни, в префектура Окинава.

Източници: thestar.com.my, channelnewsasia.com, apnews.com