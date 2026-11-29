Днес водещият тайвански орган по въпросите, свързани с континентален Китай, призова Пекин да уважава демокрацията на Тайван и избора на неговия народ, след като китайското правителство реагира на резултатите от проведените в събота местни избори, като потвърди целта си за обединение.

В свое изявление Съветът по въпросите на континентален Китай (MAC) посочи, че безпроблемното провеждане на изборите в събота демонстрира зрелостта и устойчивостта на тайванската демокрация, както и свободата на тайванските избиратели да избират предпочитаните от тях кандидати в „празнична изборна атмосфера“.

„Властите в Пекин трябва да уважават демократичната система на Тайван и избора на тайванския народ“, заяви Съветът.

MAC също така призова Пекин да подходи „прагматично“ към резултатите от изборите в Тайван и да осъществява обмен, сътрудничество и диалог с демократично избраното правителство на Тайван „без предварителни условия“ и въз основа на принципите на „равнопоставеност и достойнство“.

Изявлението последва коментар на говорителя на китайската Служба по въпросите на Тайван (TAO) към Държавния съвет на КНР Джан Хан, който заяви, че Пекин е взел под внимание резултатите от изборите, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа.

„Независимо от това как се променя политическият пейзаж в Тайван, това не може да промени посоката на развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския проток, още по-малко да спре основната историческа тенденция, според която родината трябва да бъде и неизбежно ще бъде обединена“, заяви Джан, визирайки обединението на Тайван с Китай.

Тя също така потвърди, че Пекин ще продължи да отстоява принципа си за „един Китай“ и „Консенсуса от 1992 г.“, да задълбочава обмена и интегрираното развитие между двата бряга на Тайванския проток, да се противопоставя на външната намеса и да се бори срещу силите, които Пекин определя като сепаратистки и подкрепящи „независимостта на Тайван“.

На проведените в събота избори управляващата Демократична прогресивна партия (ДПП), която подкрепя идеята за независимост на Тайван, удвои броя на градските и окръжните администрации под свой контрол – от пет на предишните местни избори през 2022 г. до десет.

Основната опозиционна партия Гоминдан (КМТ), която подкрепя по-тесни отношения с Китай, спечели 11 от общо 22 надпревари за кметове на градове и ръководители на окръзи, спрямо 14 през 2022 г.

Двете партии спечелиха по три от шестте общини със специален статут в Тайван, като Гоминдан запази контрола си над столицата Тайпе, но загуби град Тайчун в централната част на страната в полза на ДПП след осем години управление на Гоминдан там.

Пекин преустанови официалния диалог между двата бряга на Тайванския проток, след като ДПП се върна на власт през 2016 г., поради отказа на партията да подкрепи „Консенсуса от 1992 г.“ – негласно споразумение, постигнато през 1992 г. между тогавашното правителство на Република Китай (Тайван), ръководено от Гоминдан, и китайското правителство.

Гоминдан последователно тълкува консенсуса като признаване от двете страни, че съществува само „един Китай“, като всяка от тях е свободна да тълкува какво означава „Китай“.

ДПП обаче никога не е признавала „Консенсуса от 1992 г.“, като аргументира позицията си с това, че Пекин не допуска възможността „Китай“ да бъде тълкуван като Република Китай и че приемането на консенсуса би означавало съгласие с претенциите на Китай към Тайван.