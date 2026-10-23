Гръцкият парламент одобри забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години

Гръцкият парламент одобри законопроект, който предвижда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст от 1 януари 2027 г., съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Законопроектът, внесен гръцкия държавен министър Акис Скерцос, беше приет с мнозинство в пленарната зала на парламента вчера след дебати, продължили повече от 16 часа, предаде БТА.

Законопроектът беше подкрепен от управляващата партия „Нова демокрация“. Опозиционното движение ПАСОК гласува с позиция „присъстващ“, а СИРИЗА, Гръцката комунистическа партия, „Гръцко решение“, „Ники“ и „Курс на свободата“ се обявиха против, посочва ЕРТ.

Новите разпоредби предвиждат платформите на социалните мрежи да прилагат механизми за проверка на възрастта на потребителите, за да се гарантира, че деца под 15 години няма да имат достъп до услугите, обхванати от ограничението. Проверката трябва да бъде надеждна и да се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни, съгласно новите изисквания.

За установяване на възрастта могат да се използват гръцките приложения, разработвани и поддържани от гръцкото Министерство на цифровото управление – „Кидс Уолет“ (Kids Wallet) и „Гов.гр Уолет“ (Gov.gr Wallet), както и други технологични решения, които отговарят на националното и европейското законодателство. Използването на конкретно приложение не е задължително, се посочва в информацията.

Според представената от гръцкото правителство система проверката може да се извършва чрез потвърждение дали даден потребител е над или под определената възрастова граница, без да се разкрива точната му дата на раждане или допълнителни лични данни.

По време на парламентарните дебати министърът на цифровото управление и изкуствения интелект Димитрис Папастергиу защити новите разпоредби, като ги определи като необходимо, ефективно и пропорционално решение, съвместимо с европейското законодателство.

Той подчерта, че от 1 януари 2027 г. платформите ще трябва да проверяват дали предлаганите от тях услуги и съществуващите потребителски профили са предназначени за пълнолетни лица.

Държавният министър Акис Скерцос заяви по време на дебатите, че правителството не може да отлага предприемането на мерки за защита на психичното здраве, безопасността и развитието на децата на фона на бързото развитие на технологиите.

Той отбеляза, че правителството е решило да предприеме национални мерки, без да изчаква окончателното приемане на обща европейска законодателна рамка. По думите му, ако европейските правила бъдат променени, Гърция ще съобрази националното си законодателство с тях.

Новата гръцка уредба се въвежда на фона на обсъжданията в Европейския съюз за по-широки мерки за защита на непълнолетните в интернет. Европейското предложение „Закон за децата в ЕС“ (EU Kids Act) предвижда правила не само за социалните мрежи, но и за платформи за споделяне на видеосъдържание, онлайн игри, магазини за приложения и определени услуги с изкуствен интелект, припомня ЕРТ.

Прилагането на новите ограничения в Гърция е предвидено да започне на 1 януари 2027 г.