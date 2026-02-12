Новини
Свят
Португалия
Португалия одобри законопроект, ограничаващ достъпа на деца до социални мрежи

12 Февруари, 2026 22:49 388 1

  • социални мрежи-
  • португалия-
  • ученици

Предвижда се използването на система, чрез която родителите ще дават съгласие за регистрация и достъп

Португалия одобри законопроект, ограничаващ достъпа на деца до социални мрежи - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Португалският парламент одобри днес на първо четене законопроект, който изисква изрично родителско съгласие за достъп до социални мрежи на деца на възраст от 13 до 16 години, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Вносителите от управляващата Социалдемократическа партия заявяват, че мярката е необходима за защита на децата от кибертормоз, вредно съдържание и лица, които използват интернет и социалните мрежи, за да подмамват непълнолетни.

Предвижда се използването на система, чрез която родителите ще дават съгласие за регистрация и достъп. Тя ще подпомогне и прилагането на съществуващата забрана за деца под 13 години да използват социални мрежи, платформи за споделяне на видео и изображения или онлайн сайтове за залагания.

Законопроектът може да претърпи промени преди окончателното му одобрение.

Миналия месец долната камара на френския парламент също подкрепи законодателство за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години на фона на нарастващите опасения относно онлайн тормоза и рисковете за психичното здраве. Първата подобна национална забрана в света за потребители под 16 години, обхващаща водещи социални платформи, влезе в сила през декември - в Австралия.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Днес ограничават децата - утре сте вие! Много ама много скоро ще ви казват какво да четете и какво да мислите! Мнозинството още си няма представа какъв брутален фашизъм го чака!

    22:53 12.02.2026

Новини по държави:
