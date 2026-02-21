Християндемократите в Германия искат забрана за социалните мрежи за деца под 14 години

Консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц в Германия призова за въвеждане на минимална възраст от 14 години за използване на социални медийни платформи като „ТикТок” и „Инстаграм”, предаде ДПА, съобщи БТА.
На националната партийна конференция в Щутгарт днес беше прието предложение, с което призовават германското правителство да „въведе минимална възраст от 14 години за използване на социални мрежи“. Предложението призовава също така да се признае „специалната нужда от защита до 16-годишна възраст в цифровата сфера“.
Подобни предложения са били направени и преди от Германската социалдемократическа партия (ГСПД), по-малкия коалиционен партньор правителство на Германия.
По-ранен проект призоваваше за минимална възраст от 16 години и включваше допълнителни изисквания.
ХДС призовава за национално и европейско законодателство, което да изисква от платформите да въведат надеждни системи за проверка на възрастта, съответстващи на изискванията за защита на данните. Също подчертаха и необходимостта от по-добро образование по дигитална грамотност в училищата. Учениците трябва да научат как функционират алгоритмите и как да се предпазват от кибертормоз и онлайн манипулации. Родителите и местните общности също трябва да бъдат включени в програмите за осведомяване. Медийната грамотност укрепва „демократичната устойчивост срещу дезинформацията и радикализацията“, се посочва в предложението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мароуууу,
19:25 21.02.2026
2 Тез пък
19:26 21.02.2026
3 Николова , София
19:26 21.02.2026
4 Демонкратурче
Урсула иска да ги пази от (дез)информация.
19:29 21.02.2026
5 УАЙ ФАЙ
19:29 21.02.2026
6 Оги
19:29 21.02.2026
7 ДрайвингПлежър
И с кво сте по-различни от Русия и Китай тогава
19:31 21.02.2026
8 Kaлпазанин
19:33 21.02.2026
Коментиран от #13, #14
19:34 21.02.2026
10 Мдаа
19:35 21.02.2026
11 Хеми значи бензин
19:44 21.02.2026
12 Трябва
Коментиран от #15
19:46 21.02.2026
13 Българин
До коментар #9 от "Да ви е.а":Европа се напълни с мигранти, които не могат да правят икономика и са на изхранване по гетата от народа француски. Макроне, полицията във Франция не може да влезе в тия гета. За какви икономики говориш и все някой друг да ти е виновен? За икономиките в Гетата ли говориш?
19:55 21.02.2026
15 Специално
До коментар #12 от "Трябва":за България трябва да е не по-малко от 25 години.
20:03 21.02.2026
16 а най
20:10 21.02.2026
17 Да се спрат маполетните, е добра идея!
Защо Дявола винаги крие дейността си зад "благородни намерения"!
Коментиран от #18
20:25 21.02.2026
18 Най-лесното е интернет уредите
До коментар #17 от "Да се спрат маполетните, е добра идея!":да се дават на децата от родителите с активиран родителски контрол за социалните мрежи и ап-магазините. И родителите да са под наказателна отговорност ако не го правят.
Но Дявола има друга по-важна цел.
20:32 21.02.2026
19 ХДС
21:09 21.02.2026
20 безпартиен
21:47 21.02.2026