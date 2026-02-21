Новини
Християндемократите в Германия искат забрана за социалните мрежи за деца под 14 години

Християндемократите в Германия искат забрана за социалните мрежи за деца под 14 години

21 Февруари, 2026 19:23

21 Февруари, 2026 19:23 991 20

ХДС призовава за европейско законодателство, което да изисква от платформите да въведат надеждни системи за проверка на възрастта

Християндемократите в Германия искат забрана за социалните мрежи за деца под 14 години - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц в Германия призова за въвеждане на минимална възраст от 14 години за използване на социални медийни платформи като „ТикТок” и „Инстаграм”, предаде ДПА, съобщи БТА.

На националната партийна конференция в Щутгарт днес беше прието предложение, с което призовават германското правителство да „въведе минимална възраст от 14 години за използване на социални мрежи“. Предложението призовава също така да се признае „специалната нужда от защита до 16-годишна възраст в цифровата сфера“.

Подобни предложения са били направени и преди от Германската социалдемократическа партия (ГСПД), по-малкия коалиционен партньор правителство на Германия.

По-ранен проект призоваваше за минимална възраст от 16 години и включваше допълнителни изисквания.

ХДС призовава за национално и европейско законодателство, което да изисква от платформите да въведат надеждни системи за проверка на възрастта, съответстващи на изискванията за защита на данните. Също подчертаха и необходимостта от по-добро образование по дигитална грамотност в училищата. Учениците трябва да научат как функционират алгоритмите и как да се предпазват от кибертормоз и онлайн манипулации. Родителите и местните общности също трябва да бъдат включени в програмите за осведомяване. Медийната грамотност укрепва „демократичната устойчивост срещу дезинформацията и радикализацията“, се посочва в предложението.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мароуууу,

    15 1 Отговор
    пък се смееш на Русия.

    19:25 21.02.2026

  • 2 Тез пък

    14 1 Отговор
    да бе видят нещо от Русия.

    19:26 21.02.2026

  • 3 Николова , София

    8 1 Отговор
    Нека се сетим за преди 89,s всяка забрана ни караше да търсим начин да я заобиколим...аз тогава бях все още млада на 55 и се справях успешно

    19:26 21.02.2026

  • 4 Демонкратурче

    18 1 Отговор
    За да им остане само пропагандата по телевизията.
    Урсула иска да ги пази от (дез)информация.

    19:29 21.02.2026

  • 5 УАЙ ФАЙ

    14 2 Отговор
    Няма страшно, чичо им Мъск ще им пусне сърварче което заобикаля забраните както в Испания!

    19:29 21.02.2026

  • 6 Оги

    13 1 Отговор
    Защо само до 14? Не може ли до 80?

    19:29 21.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    А книги кога ще започнем да горим?
    И с кво сте по-различни от Русия и Китай тогава

    19:31 21.02.2026

  • 8 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Орешника тебе и вас и християндемокрстите ви е ударил в тиквите ,с тази либерастия всичко е забранено и всичко се пука по шефовете ,вече 30 ,,% от децата до 12 годишна възраст е пробвало от веселите цигарки ,политиците им си опъват магистрали по влаковете а вие тука драскате за соц мрежи ,онези там а вече и нашите деца ,задминаха и братчедите от махалите ,

    19:33 21.02.2026

  • 9 Да ви е.а

    7 1 Отговор
    Европа може да бъде „пометена за пет години“, ако не предприеме проактивни мерки пред лицето на нарастващите геополитически и икономически заплахи, заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за Süddeutsche Zeitung.

    Според Макрон, европейските страни преживяват дълбока криза на доверие и стратегическа несигурност, главно поради политиката на САЩ и нарастващия икономически натиск от Китай. Той отбеляза, че Европа вече не разбира „докъде са готови да стигнат американците“ и периодите на напрежение отстъпват място на „страхливо облекчение“, създавайки фалшиво чувство за стабилност.

    Френският президент припомни скорошни търговски спорове, включително налагането на тарифи и последвалите временни споразумения. Той подчерта, че това не означава край на кризата. Заяви, че нови заплахи ще възникват „всеки ден, всяка седмица“, включително във фармацевтичния сектор

    Коментиран от #13, #14

    19:34 21.02.2026

  • 10 Мдаа

    1 2 Отговор
    Сталин не изгуби при 27 млн жертви а Русия има само някви си 186 000 жертви в Украйна, за да загуби Русия трябва от 146 млн население да останат 46 млн а да дадат фира 100 млн и пак не е сигурно че ще загуби щом 35 млн украинци издържат 4 години на пълномащабна индустриална ликвидация на народа си в невиждан размер от ерата на изтребления при дикатори като Пол Пот Мао Дзедун и Чингис Хан

    19:35 21.02.2026

  • 11 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор
    Гейрмания не е фактор първи приятелчета на Пускин заедно с Австрийските де били.

    19:44 21.02.2026

  • 12 Трябва

    4 1 Отговор
    под 21 !

    Коментиран от #15

    19:46 21.02.2026

  • 13 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да ви е.а":

    Европа се напълни с мигранти, които не могат да правят икономика и са на изхранване по гетата от народа француски. Макроне, полицията във Франция не може да влезе в тия гета. За какви икономики говориш и все някой друг да ти е виновен? За икономиките в Гетата ли говориш?

    19:55 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Специално

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трябва":

    за България трябва да е не по-малко от 25 години.

    20:03 21.02.2026

  • 16 а най

    4 1 Отговор
    Да няма ограничение във възрастта, а тотална забрана на социални мрежи. Това е зависимост не само при децата но и при много по големи заблудени овце, които си мислят че там ще намерят сродна душа. Социалните мрежи са много по голям и опасен наркотик от всички наркотици познати в света. А дори сред тези които още не са се появили. Това е зависимост довеждаща до лудост. Но със сигурност няма да се забранят защото собствениците на тези мрежи са основния спонсор на политици и производствени компании като им правят безплатна реклама само и само да поблукуват в съотвената мрежа.

    20:10 21.02.2026

  • 17 Да се спрат маполетните, е добра идея!

    2 1 Отговор
    Въпросът е как ще бъде направрно и това ли е всъщност истиската цел?!
    Защо Дявола винаги крие дейността си зад "благородни намерения"!

    Коментиран от #18

    20:25 21.02.2026

  • 18 Най-лесното е интернет уредите

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да се спрат маполетните, е добра идея!":

    да се дават на децата от родителите с активиран родителски контрол за социалните мрежи и ап-магазините. И родителите да са под наказателна отговорност ако не го правят.
    Но Дявола има друга по-важна цел.

    20:32 21.02.2026

  • 19 ХДС

    0 2 Отговор
    с настоящата си политка са политически труп до няколко години. Особено сега и с преизбирането на властолюбеца с мартенско име (от немски) тотално разчистат пътя на АзГ към победа на следващите избори. А те няма да са никак далеко. ХДС буквално се погигра с избирателите си. а принципно, когато си безсилен, най-лесно е ръсиш забрани и директиви. ЕС лека по лека както е тръгнало от луюлка на цивилизацията се преръща в люлка на Ф.. . Дано да си спомнят и защо се е разпаднала Римската империя...

    21:09 21.02.2026

  • 20 безпартиен

    1 0 Отговор
    Истинските германци и истинската Германия свършиха на 9 май 1945!Сега там има повече джамии отколкото в Анадола!

    21:47 21.02.2026

