Франция забрани социалните мрежи на лица до 15 години

Френският парламент прие революционен закон, превръщайки страната в първата държава в Европейския съюз с пълна забрана за достъп на деца под 15 години до платформи като TikTok, Instagram, Snapchat и Facebook.

Информационната агенция Al Jazeera предава, че законът е приет с абсолютно мнозинство в двете камари на парламента и е ключова инициатива от мандата на президента Еманюел Макрон.

Според разпоредбите, публикувани от ABC News, от 1 септември платформите са длъжни да внедрят одобрени технологии за верификация на възрастта и да изтрият съществуващите профили на деца под лимита в рамките на четири месеца.

Глобите за технологичните гиганти при неспазване на правилата ще бъдат колосални, а френското правителство се надява с този ход да спре вълната от кибертормоз и депресивни състояния сред тийнейджърите.