Франция забрани социалните мрежи на лица до 15 години

Френският парламент прие революционен закон, превръщайки страната в първата държава в Европейския съюз с пълна забрана за достъп на деца под 15 години до платформи като TikTok, Instagram, Snapchat и Facebook.
Информационната агенция Al Jazeera предава, че законът е приет с абсолютно мнозинство в двете камари на парламента и е ключова инициатива от мандата на президента Еманюел Макрон.
Според разпоредбите, публикувани от ABC News, от 1 септември платформите са длъжни да внедрят одобрени технологии за верификация на възрастта и да изтрият съществуващите профили на деца под лимита в рамките на четири месеца.
Глобите за технологичните гиганти при неспазване на правилата ще бъдат колосални, а френското правителство се надява с този ход да спре вълната от кибертормоз и депресивни състояния сред тийнейджърите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
08:08 22.07.2026
2 Госあ
08:08 22.07.2026
3 Маро,
Коментиран от #19
08:11 22.07.2026
4 Объркано Атлантиче
Правителството въвежда задължителни цифрови идентификатори за всички под претекст, че забранява използването на социални медии от деца под 15 години.
Въпреки че системата за проверка на възрастта е представена под прикритието на чиста мярка за защита на детето, тя всъщност принуждава всички на 15 и повече години да доказват самоличността си с помощта на цифров идентификатор.
След като бъдат въведени, цифровите идентификатори ще се превърнат в съществен елемент за банковото дело, държавните услуги, пътуванията, финансовите транзакции и дори гласуването и биха могли да бъдат използвани от властите за потискане на несъгласните мнения.
Коментиран от #11
08:15 22.07.2026
5 Логика
Уж за децата мислят, а идва цифрово робство. Цифровото евро ще е последния пирон в ковчега наречен свобода.
08:16 22.07.2026
6 Ха ха ха ха
08:17 22.07.2026
7 Луд
Те и наркотиците са забранени. И да слушаш свободна европа беше забранено .
08:18 22.07.2026
8 Исторически парк
08:21 22.07.2026
9 Ще стане
08:21 22.07.2026
10 програмист
Коментиран от #13
08:21 22.07.2026
11 гфдгдг
До коментар #4 от "Объркано Атлантиче":никой не ви кара насила да ползвате фейсбоклука ;)
08:22 22.07.2026
12 бхгхйгхйг
08:23 22.07.2026
13 Обясни ни
До коментар #10 от "програмист":Как точно ще се регулира тази забрана?
И сега под 18 не могат да залагат в хазартни сайтове но на практика всички тинейджъри са комарджии!
Коментиран от #14
08:26 22.07.2026
14 програмист
До коментар #13 от "Обясни ни":ще искат фейс верификация и биометрични данни - чрез тях по лицето ти аи преценява имаш или нямаш години - има точност 97% тоест такива дето много не мязат на годините си могат и да минат, но после като им иска лична карта няма да мине, сега могат да минават тънко като гепят на баба си личната карта и се регнат в уинбета, но когато има лицева верификация аи-то вижда, че това не е баба им и ги блокира ;)
Коментиран от #17
08:29 22.07.2026
15 Сега Ще Има !
За Европа !
08:31 22.07.2026
16 Пич
08:34 22.07.2026
17 Това
До коментар #14 от "програмист":Не е сериозно, фейс ферификация😂😂😂 нали всеки над 18 може да създаде профил и да даде паролата за достъп!
Коментиран от #18
08:37 22.07.2026
18 програмист
До коментар #17 от "Това":и тоя номер няма да мине, защото вече едно лице ще може да има един акаунт, ако баткото си направи втори акаунт за да го даде на лапето - неговият собствен акаунт ще бъде блокиран, така че няма да се навие, но дори и да се навие лапето като почне да си кача свои снимки аи ще засече, че не съвпадат с лицевата верификация и пак ще има блок ;) франсетата са премислили всички ганювски тънкажни номерца и няма вратички
Коментиран от #20
08:41 22.07.2026
19 ганю
До коментар #3 от "Маро,":циганкъ е бе, от родътъ
не мяза да е от
линията на краля слънце
много е опушена
08:46 22.07.2026
20 Добре😂
До коментар #18 от "програмист":Никъде не се споменава лицева верификация а възрастова! Лицева може 2076г.
Коментиран от #21, #23
08:51 22.07.2026
21 програмист
До коментар #20 от "Добре😂":чел си законопроекта и наредбата към него ли? Щото аз съм ги чел ;) лицева верификация вече имат в инстаграм, но се ползва само ако те репортнат, че си фейк акаунт
08:53 22.07.2026
22 Анонимен
09:02 22.07.2026
23 айти
До коментар #20 от "Добре😂":функционален неграмот - именно лицевета верификация ползват верифициране на възрастта бе
09:13 22.07.2026