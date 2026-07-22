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Франция забрани социалните мрежи на лица до 15 години

Франция забрани социалните мрежи на лица до 15 години

22 Юли, 2026 08:06 703 23

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Глобите за технологичните гиганти при неспазване на правилата ще бъдат колосални

Франция забрани социалните мрежи на лица до 15 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският парламент прие революционен закон, превръщайки страната в първата държава в Европейския съюз с пълна забрана за достъп на деца под 15 години до платформи като TikTok, Instagram, Snapchat и Facebook.

Информационната агенция Al Jazeera предава, че законът е приет с абсолютно мнозинство в двете камари на парламента и е ключова инициатива от мандата на президента Еманюел Макрон.

Според разпоредбите, публикувани от ABC News, от 1 септември платформите са длъжни да внедрят одобрени технологии за верификация на възрастта и да изтрият съществуващите профили на деца под лимита в рамките на четири месеца.

Глобите за технологичните гиганти при неспазване на правилата ще бъдат колосални, а френското правителство се надява с този ход да спре вълната от кибертормоз и депресивни състояния сред тийнейджърите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 6 Отговор
    Браво! А тук кога?

    08:08 22.07.2026

  • 2 Госあ

    12 5 Отговор
    Браво !

    08:08 22.07.2026

  • 3 Маро,

    6 2 Отговор
    тъз на фотото французойка ли е , МА

    Коментиран от #19

    08:11 22.07.2026

  • 4 Объркано Атлантиче

    13 4 Отговор
    Това е ЗАКОН ЗА ДИГИТАЛНАТА САМОЛИЧНОСТ. Естествено, добре прикрит под "грижа за децата".
    Правителството въвежда задължителни цифрови идентификатори за всички под претекст, че забранява използването на социални медии от деца под 15 години.

    Въпреки че системата за проверка на възрастта е представена под прикритието на чиста мярка за защита на детето, тя всъщност принуждава всички на 15 и повече години да доказват самоличността си с помощта на цифров идентификатор.

    След като бъдат въведени, цифровите идентификатори ще се превърнат в съществен елемент за банковото дело, държавните услуги, пътуванията, финансовите транзакции и дори гласуването и биха могли да бъдат използвани от властите за потискане на несъгласните мнения.

    Коментиран от #11

    08:15 22.07.2026

  • 5 Логика

    10 2 Отговор
    Започва се, покрай сухото гори и мокрото.
    Уж за децата мислят, а идва цифрово робство. Цифровото евро ще е последния пирон в ковчега наречен свобода.

    08:16 22.07.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    6 1 Отговор
    Снимката е олицетворение на френската младеж. Още малко в кафяво и щеше да е на сто процента ха ха

    08:17 22.07.2026

  • 7 Луд

    9 1 Отговор
    Идеята не е да не се ползват от 15 годишни а да може да се налагат колосални глоби.
    Те и наркотиците са забранени. И да слушаш свободна европа беше забранено .

    08:18 22.07.2026

  • 8 Исторически парк

    4 2 Отговор
    а ние кога?!

    08:21 22.07.2026

  • 9 Ще стане

    2 4 Отговор
    Хубаво като идея, невъзможно за изпълнение!

    08:21 22.07.2026

  • 10 програмист

    8 4 Отговор
    а тука га ню ще прави протести ако му отнемат тиктока на чвето щото ще му се налага реално да му обръща внимание

    Коментиран от #13

    08:21 22.07.2026

  • 11 гфдгдг

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Объркано Атлантиче":

    никой не ви кара насила да ползвате фейсбоклука ;)

    08:22 22.07.2026

  • 12 бхгхйгхйг

    4 1 Отговор
    ганювчетата ще си останат дигитални тикток зомбита

    08:23 22.07.2026

  • 13 Обясни ни

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "програмист":

    Как точно ще се регулира тази забрана?
    И сега под 18 не могат да залагат в хазартни сайтове но на практика всички тинейджъри са комарджии!

    Коментиран от #14

    08:26 22.07.2026

  • 14 програмист

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обясни ни":

    ще искат фейс верификация и биометрични данни - чрез тях по лицето ти аи преценява имаш или нямаш години - има точност 97% тоест такива дето много не мязат на годините си могат и да минат, но после като им иска лична карта няма да мине, сега могат да минават тънко като гепят на баба си личната карта и се регнат в уинбета, но когато има лицева верификация аи-то вижда, че това не е баба им и ги блокира ;)

    Коментиран от #17

    08:29 22.07.2026

  • 15 Сега Ще Има !

    2 0 Отговор
    Свободна Европа !

    За Европа !

    08:31 22.07.2026

  • 16 Пич

    3 2 Отговор
    Мислех да коментирам, но с удоволствие виждам, че умни хора вече са написали за същността на нещата - идва цифровото робство, традиционно прикрито като грижа за вас!!! Както ковида, парите за Украйна, и т. н.!!!

    08:34 22.07.2026

  • 17 Това

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "програмист":

    Не е сериозно, фейс ферификация😂😂😂 нали всеки над 18 може да създаде профил и да даде паролата за достъп!

    Коментиран от #18

    08:37 22.07.2026

  • 18 програмист

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Това":

    и тоя номер няма да мине, защото вече едно лице ще може да има един акаунт, ако баткото си направи втори акаунт за да го даде на лапето - неговият собствен акаунт ще бъде блокиран, така че няма да се навие, но дори и да се навие лапето като почне да си кача свои снимки аи ще засече, че не съвпадат с лицевата верификация и пак ще има блок ;) франсетата са премислили всички ганювски тънкажни номерца и няма вратички

    Коментиран от #20

    08:41 22.07.2026

  • 19 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Маро,":

    циганкъ е бе, от родътъ
    не мяза да е от
    линията на краля слънце
    много е опушена

    08:46 22.07.2026

  • 20 Добре😂

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "програмист":

    Никъде не се споменава лицева верификация а възрастова! Лицева може 2076г.

    Коментиран от #21, #23

    08:51 22.07.2026

  • 21 програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Добре😂":

    чел си законопроекта и наредбата към него ли? Щото аз съм ги чел ;) лицева верификация вече имат в инстаграм, но се ползва само ако те репортнат, че си фейк акаунт

    08:53 22.07.2026

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор
    Няма никаква връзка с децата, всеки възрастен ще трябва да се идентифицира, ако иска каквато и да е комуникация през интернет. Все едно да излезеш от вкъщи и да трябва да си показваш личната карта на по една бабичка пред всеки блок.

    09:02 22.07.2026

  • 23 айти

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Добре😂":

    функционален неграмот - именно лицевета верификация ползват верифициране на възрастта бе

    09:13 22.07.2026

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