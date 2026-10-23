Русия подготвя операции за дестабилизиране на Европа под чужд флаг

Русия подготвя операции под чужд флаг за дестабилизация на Европа, след които Украйна може да бъде обвинена за извършеното. Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.

Според украинското военно разузнаване Москва активизира стратегията си спрямо Европейския съюз с цел да ограничи или напълно да прекрати външната подкрепа за Украйна. За постигането на тази цел Русия може да се опита да дискредитира украинските сили за сигурност и отбрана и да сплаши европейските правителства и общества.

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„Русия активизира стратегията си за дестабилизация спрямо Европейския съюз с цел ограничаване или лишаване на Украйна от външна подкрепа чрез дискредитиране на силите за сигурност и отбрана на нашата държава, както и чрез сплашване на европейските правителства и общества“, заявява ГУР.

Украинското разузнаване оценява, че може да става дума за провокативни диверсионни действия в Централна и Източна Европа, включително в балтийските държави. В съобщението не се посочват конкретни подготвяни операции или дати за тяхното извършване.

Възможни мишени са критична инфраструктура и гранични райони

По данни на ГУР руските планове включват различни сценарии. Сред тях е провеждането на операции под чужд флаг, последвано от обвинения срещу Украйна, разпространявани чрез каналите на руската пропаганда и международни платформи, до които Кремъл има достъп.

Като възможни места за провокации са посочени обекти от критичната инфраструктура, територии, граничещи с Русия, Калининградският анклав и Сувалският коридор. Украинското разузнаване включва в списъка и региони от държави в ЕС, в които има рускоговорещо население.

Според ГУР потенциална роля могат да имат и обекти, контролирани от Кремъл, включително мрежа от обекти на Руската православна църква. Тези твърдения са част от оценка на украинското военно разузнаване и не са представени като данни за вече извършени атаки.

Предупреждение за активност в ЕС и НАТО

На 2 октомври 2026 г. ГУР съобщи, че руските специални служби са получили задача да засилят активността си на територията на държавите от Европейския съюз и НАТО. Тогава украинското разузнаване предупреди партньорите си за подготовка на хибридни операции, насочени към отслабване на помощта за Украйна и на способностите на Алианса.

В предишното си предупреждение ГУР посочи като възможни цели военни обекти, критична инфраструктура и комуникационни системи. Сред споменатите потенциални мишени бяха и приемни станции за сателитен интернет „Старлинк“, разположени в европейски държави.

Към момента украинската страна представя информацията като разузнавателна оценка и предупреждение към европейските партньори. Публично съобщението не съдържа данни за конкретно извършена операция, за задържани лица или за потвърден инцидент, свързан с описаните сценарии.

Източници: ukrinform.ua