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Русия подготвя операции за дестабилизиране на Европа под чужд флаг
  Тема: Украйна

Русия подготвя операции за дестабилизиране на Европа под чужд флаг

23 Октомври, 2026 11:51 767 16

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  • хибридни операции

Украинското военно разузнаване предупреждава за възможни диверсии под чужд флаг и последващо обвиняване на Киев

Русия подготвя операции за дестабилизиране на Европа под чужд флаг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия подготвя операции под чужд флаг за дестабилизация на Европа, след които Украйна може да бъде обвинена за извършеното. Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.

Според украинското военно разузнаване Москва активизира стратегията си спрямо Европейския съюз с цел да ограничи или напълно да прекрати външната подкрепа за Украйна. За постигането на тази цел Русия може да се опита да дискредитира украинските сили за сигурност и отбрана и да сплаши европейските правителства и общества.

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„Русия активизира стратегията си за дестабилизация спрямо Европейския съюз с цел ограничаване или лишаване на Украйна от външна подкрепа чрез дискредитиране на силите за сигурност и отбрана на нашата държава, както и чрез сплашване на европейските правителства и общества“, заявява ГУР.

Украинското разузнаване оценява, че може да става дума за провокативни диверсионни действия в Централна и Източна Европа, включително в балтийските държави. В съобщението не се посочват конкретни подготвяни операции или дати за тяхното извършване.

Възможни мишени са критична инфраструктура и гранични райони

По данни на ГУР руските планове включват различни сценарии. Сред тях е провеждането на операции под чужд флаг, последвано от обвинения срещу Украйна, разпространявани чрез каналите на руската пропаганда и международни платформи, до които Кремъл има достъп.

Като възможни места за провокации са посочени обекти от критичната инфраструктура, територии, граничещи с Русия, Калининградският анклав и Сувалският коридор. Украинското разузнаване включва в списъка и региони от държави в ЕС, в които има рускоговорещо население.

Според ГУР потенциална роля могат да имат и обекти, контролирани от Кремъл, включително мрежа от обекти на Руската православна църква. Тези твърдения са част от оценка на украинското военно разузнаване и не са представени като данни за вече извършени атаки.

Предупреждение за активност в ЕС и НАТО

На 2 октомври 2026 г. ГУР съобщи, че руските специални служби са получили задача да засилят активността си на територията на държавите от Европейския съюз и НАТО. Тогава украинското разузнаване предупреди партньорите си за подготовка на хибридни операции, насочени към отслабване на помощта за Украйна и на способностите на Алианса.

В предишното си предупреждение ГУР посочи като възможни цели военни обекти, критична инфраструктура и комуникационни системи. Сред споменатите потенциални мишени бяха и приемни станции за сателитен интернет „Старлинк“, разположени в европейски държави.

Към момента украинската страна представя информацията като разузнавателна оценка и предупреждение към европейските партньори. Публично съобщението не съдържа данни за конкретно извършена операция, за задържани лица или за потвърден инцидент, свързан с описаните сценарии.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Напрактика няма разлика между руснаци и украинци. Така че фолс флаг е само малка подробност.

    11:53 23.10.2026

  • 2 Пенчо

    12 1 Отговор
    Да се консултират с англията как се прави!

    11:54 23.10.2026

  • 3 Кина

    10 2 Отговор
    Операция Мадуро...в противен случай украинския ресур няма да е безплатен ако руската мечка влезе..!

    11:55 23.10.2026

  • 4 Трол

    15 2 Отговор
    Всички нападения от мечки в Родопите са под руско крило.

    11:57 23.10.2026

  • 5 Добре че е

    9 2 Отговор
    украинската страна да ни представя информация като "разузнавателна оценка" ... аре черта

    12:03 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ясна работата

    10 2 Отговор
    Корабите са ударени от украински дрони и сега ръсят глупости

    12:04 23.10.2026

  • 8 Някой

    8 2 Отговор
    Обикноевно това е хватка на САЩ и Великобритания. Те са много силни в акциите под чужд флаг. Сега обвиняват за техните грехове руснаците. Няма да им се полчуи, а ако случайно все пак успеят - ще ядат големия от руснаците, китайнците, иранците и севернокорейците.

    12:04 23.10.2026

  • 9 Ааа,чи как!

    7 1 Отговор
    Даже им пращат инДЖинери,лекари,учители и айтита от И3тока и Африка.Руснаците са виновни са погромите в Париж и Милано,нале?

    12:07 23.10.2026

  • 10 Диверсанта

    4 3 Отговор
    Абе те руснаците похарчиха 15 милиарда долара за Северен поток 2 и после още 5 милиарда да го напълнят с газ и накрая взеха, че го гръмнаха, та няма да предизвикат смут в евроатлантическите души, които харчат като обезумели парите си за бомби и златни тоалетни.
    Много жалко за украинците, които няма как да разберат, какво наистина им се случва!

    Коментиран от #16

    12:13 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    3 0 Отговор
    Да се чете - Русия ще прави диверсии под украински флаг!!!
    Запомнете бе, каквато и мизерия да направят украинците - руснаците са били!!!

    12:31 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Браво! Дано да е истина

    1 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    12:43 23.10.2026

  • 16 идва време за евросметката

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Диверсанта":

    И два пъти по-скъпо да е пак си струва враговете на Русия да са в това състояние..

    12:46 23.10.2026

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