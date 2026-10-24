Новината за убийството на Слави Бинев бе отразена в Украйна: бивш член на Европарламента е застрелян в България

Бившият евродепутат и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е застрелян в дома си в София. Той е бил на 60 години. Сигналът за стрелба е подаден около 10:30 часа, а пристигналите полицаи са го открили мъртъв. По случая е започнало разследване, пише украинската агенция Укринформ.

Малко по-късно на магистрала край София са задържани трима заподозрени, съобщи високопоставеният полицейски служител Любомир Николов. „Двама от задържаните са турски граждани, а третият разполага с българска лична карта“, каза Николов пред журналисти. По думите му задържаните са били въоръжени, но засега не са обявени възможните мотиви за убийството.

От спорта към политиката

Бинев е председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо. След успешна кариера като състезател той влиза в политиката. Бил е депутат в Народното събрание, а по-късно и член на Европейския парламент, където е избран с подкрепата на националистически партии.

AP съобщава, че местни медии през годините са свързвали дейността на Бинев в началото на 90-те години с групировка, контролирала няколко развлекателни заведения в София. В публикациите са отправяни твърдения за връзки с проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили. Тези твърдения не са представени като установени от разследването факти.

Убийството е извършено в края на напрегнатата кампания преди президентските избори в България. Засега полицията не е съобщила дали има връзка между политическото минало на Бинев и нападението. Разследването продължава.

Източници: apnews.com, ukrinform.ua