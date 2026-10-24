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Новината за убийството на Слави Бинев бе отразена в Украйна: бивш член на Европарламента е застрелян в България

Новината за убийството на Слави Бинев бе отразена в Украйна: бивш член на Европарламента е застрелян в България

24 Октомври, 2026 16:26 541 12

  • слави бинев-
  • убийство в софия-
  • европейски парламент-
  • таекуондо-
  • задържани

След успешна кариера като състезател той влиза в политиката. Бил е депутат в Народното събрание, а по-късно и член на Европейския парламент, пишат чужди медии.

Новината за убийството на Слави Бинев бе отразена в Украйна: бивш член на Европарламента е застрелян в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият евродепутат и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е застрелян в дома си в София. Той е бил на 60 години. Сигналът за стрелба е подаден около 10:30 часа, а пристигналите полицаи са го открили мъртъв. По случая е започнало разследване, пише украинската агенция Укринформ.

Малко по-късно на магистрала край София са задържани трима заподозрени, съобщи високопоставеният полицейски служител Любомир Николов. „Двама от задържаните са турски граждани, а третият разполага с българска лична карта“, каза Николов пред журналисти. По думите му задържаните са били въоръжени, но засега не са обявени възможните мотиви за убийството.

От спорта към политиката

Бинев е председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо. След успешна кариера като състезател той влиза в политиката. Бил е депутат в Народното събрание, а по-късно и член на Европейския парламент, където е избран с подкрепата на националистически партии.

AP съобщава, че местни медии през годините са свързвали дейността на Бинев в началото на 90-те години с групировка, контролирала няколко развлекателни заведения в София. В публикациите са отправяни твърдения за връзки с проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили. Тези твърдения не са представени като установени от разследването факти.

Убийството е извършено в края на напрегнатата кампания преди президентските избори в България. Засега полицията не е съобщила дали има връзка между политическото минало на Бинев и нападението. Разследването продължава.

Източници: apnews.com, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Просто човек

    7 1 Отговор
    Щом тоя е бил евродепутат…няма такава държава

    Коментиран от #5

    16:30 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Сигурно пере пари на Зеленски.

    16:33 24.10.2026

  • 5 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Просто човек":

    И архонт от БПЦ ...амин , дай Боже всекиму заслуженото !!!

    16:35 24.10.2026

  • 6 Въййй

    2 1 Отговор
    Каква чест ! Украинската преса ! Ауууу.

    16:37 24.10.2026

  • 7 Гробар

    2 0 Отговор
    А Кюмура кога?

    16:38 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ТАКА

    1 4 Отговор
    Бойко, като усетеше дебелия, сам хвърляше кърпата.Радев е фигура като Янукович в Украйна.Човек без собствена воля и напълно зависим от Кремъл.Оставка няма да подаде, дори и ако нещата ескалират много заради протестите.Путин е инвестирал много в проекта и няма лесно да го жертва.

    16:39 24.10.2026

  • 10 ......-

    0 0 Отговор
    Какви световни новини за Бананистан.

    16:40 24.10.2026

  • 11 Никой

    0 0 Отговор
    В Русия : Силоваци на властта бият журалист .

    16:43 24.10.2026

  • 12 м даааа

    0 0 Отговор
    Време е тази съдба да сполети и настоящите членове на фашисткия ес

    16:44 24.10.2026

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