Новината за убийството на Слави Бинев бе отразена в Украйна: бивш член на Европарламента е застрелян в България

Бившият евродепутат и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е застрелян в дома си в София. Той е бил на 60 години. Сигналът за стрелба е подаден около 10:30 часа, а пристигналите полицаи са го открили мъртъв. По случая е започнало разследване, пише украинската агенция Укринформ.
Малко по-късно на магистрала край София са задържани трима заподозрени, съобщи високопоставеният полицейски служител Любомир Николов. „Двама от задържаните са турски граждани, а третият разполага с българска лична карта“, каза Николов пред журналисти. По думите му задържаните са били въоръжени, но засега не са обявени възможните мотиви за убийството.
От спорта към политиката
Бинев е председател на Българската федерация по таекуондо и вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо. След успешна кариера като състезател той влиза в политиката. Бил е депутат в Народното събрание, а по-късно и член на Европейския парламент, където е избран с подкрепата на националистически партии.
AP съобщава, че местни медии през годините са свързвали дейността на Бинев в началото на 90-те години с групировка, контролирала няколко развлекателни заведения в София. В публикациите са отправяни твърдения за връзки с проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили. Тези твърдения не са представени като установени от разследването факти.
Убийството е извършено в края на напрегнатата кампания преди президентските избори в България. Засега полицията не е съобщила дали има връзка между политическото минало на Бинев и нападението. Разследването продължава.
Източници: apnews.com, ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Просто човек
Коментиран от #5
16:30 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
16:33 24.10.2026
5 Сила
До коментар #2 от "Просто човек":И архонт от БПЦ ...амин , дай Боже всекиму заслуженото !!!
16:35 24.10.2026
6 Въййй
16:37 24.10.2026
7 Гробар
16:38 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А ТАКА
16:39 24.10.2026
10 ......-
16:40 24.10.2026
11 Никой
16:43 24.10.2026
12 м даааа
16:44 24.10.2026