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От мирни шествия до сблъсъци: Франция отчете почти 1000 ареста след протестите

От мирни шествия до сблъсъци: Франция отчете почти 1000 ареста след протестите

25 Октомври, 2026 13:40 578 22

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  • сблъсъци

Властите отчетоха 410 000 демонстранти, а синдикатът CGT - близо 800 000. След първоначалния баланс вътрешното министерство съобщи за 1314 задържани

От мирни шествия до сблъсъци: Франция отчете почти 1000 ареста след протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови протести срещу поскъпването на живота във Франция доведоха до близо 1000 ареста и сблъсъци в Париж и други големи градове. Властите мобилизираха 70 000 служители на силите за сигурност, но въпреки засиленото полицейско присъствие демонстрациите не преминаха без инциденти.

Първоначално вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че са извършени близо 1000 ареста в страната. По-късно Министерството на вътрешните работи съобщи за 1314 задържани до сутринта на 25 октомври. В Париж са арестувани 142 души, като 120 от тях са останали в полицейски арест.

„Шествията преминаха добре“, заяви Нюнес, като определи резултата като по-положителен в сравнение с предходната седмица. По думите му полицията е реагирала по-бързо, извършила е повече проверки преди началото на протестите и е защитила по-добре търговските обекти.

Сблъсъци след основния марш в Париж

В Париж основното шествие премина предимно мирно. Маршрутът беше преместен в югоизточната част на столицата с решение на властите в последния момент, а магазини затвориха или укрепиха витрините си. Лувърът и музеят „Орсе“ също не работиха през деня.

След края на шествието обаче избухнаха сблъсъци. Нюнес каза, че конфронтациите са продължили около два часа и са включвали близо 500 участници, които властите определят като нарушители на реда. Полицията използва сълзотворен газ и палки.

Сълзотворен газ е използван и в Марсилия, Лион, Бордо, Лил, Тулуза, Монпелие и Нант. В Лион полицията е разпръснала около 1000 души, събрали се в южната част на града. В Нант хиляди демонстранти са пробили полицейски кордони, подкрепени от водно оръдие.

Нюнес съобщи за двама тежко пострадали - мъж в Тулуза, за когото се твърди, че е загубил пръсти при взрив, и друг човек в Клермон-Феран. Допълнителни подробности за състоянието им не бяха дадени. Полицията съобщи и за грабежи по периферията на шествията в Марсилия и Гренобъл.

Разминаване в оценките за броя на участниците

Френското вътрешно министерство отчете 410 000 участници в 289 прояви в цялата страна, включително 110 000 в Париж. Организиралият част от протестите синдикат CGT оцени националното участие на близо 800 000 души, а за столицата посочи 250 000 демонстранти.

Сегашната мобилизация последва протестите от предходната седмица, при които според властите са били арестувани 2700 души, а обществени сгради са били повредени и стотици магазини - разграбени. Правителството затегна ограниченията, за да не допусне протестиращи до централните градски части и търговските зони.

В Кан и Монпелие крайнодесни активисти са излезли на улицата с намерение да се конфронтират с крайнолеви групи. В Орлеан хиляди души протестираха срещу митинг на партията „Национален сбор“, с който Марин льо Пен даде начало на предизборната си кампания. Полицията оцени броя на контрапротестиращите на 13 000, а организаторите заявиха, че са били два пъти повече.

Жан-Люк Меланшон, който участва в шествието в Париж, заяви, че президентът Еманюел Макрон „ще разбере, че това ще се повтаря всяка седмица“. Движението на „Жълтите жилетки“ призова за нови демонстрации на 31 октомври.

Източници: france24.com, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръта чанта

    10 0 Отговор
    Макрон арестуваха ли го

    Коментиран от #9

    13:41 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 надява месе

    8 0 Отговор
    и насам някоя искра да отскочи

    13:43 25.10.2026

  • 4 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    14 0 Отговор
    Как ще коментира тази новина?

    13:45 25.10.2026

  • 5 Атлантиците ударно строят

    12 0 Отговор
    Концлагери в цяла Западна Европа. Ето на, нещо и те да построят а не само да рушат

    13:46 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 и аз да си кажа

    10 0 Отговор
    Ако сега покажат бабата, как ошамарва лигльото, на макароня може и да му се размине.

    13:48 25.10.2026

  • 8 Атлантиците слагат черни качулки

    11 1 Отговор
    Правят саботажи а полицията ги пази. После арестуват мирните граждани и ги вкарват в "трудовите лагери"

    13:48 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И кой го произвежда тоя

    5 0 Отговор
    Сълзотворен газ ?

    Коментиран от #15

    13:50 25.10.2026

  • 11 Значи така а?

    5 1 Отговор
    полицията е реагирала бързо и е защитила по-добре търговските обекти на спекулантите?

    13:52 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Марин льо Пен

    5 0 Отговор
    И Жан-Люк Меланшон обещават излизане от НАТО през 2027 г. Тоест поне това е сигурно на 100% ако се сещате атлантенца. Друг вариант просто няма

    14:02 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Напишете го бре

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "И кой го произвежда тоя":

    • Carl Hoernecke Chemische Fabrik (Германия): Един от най-големите лидери на европейския пазар, известен с марката TW1000. Те доставят специализирани спрейове и сълзотворен газ за полицията в Германия и редица други страни от ЕС.
    • F. W. Klever GmbH / Ballistol (Германия): Известни с производството на защитни спрейове и дразнещи газове (като марката Defenol CS).
    • Alsetex (Франция): Ключов доставчик на средства за контрол на безредици, гранати със сълзотворен газ (CS) и съоръжения за френската полиция и жандармерия.
    • Max Fuchs AG (Германия): Отговаря за дистрибуцията и доставките на множество продукти за самозащита и военно оборудване, включително сертифицирани за ЕС сълзотворни газове

    Коментиран от #17

    14:06 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 До една са все нацистки

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Напишете го бре":

    и атлантически фирми чието начало е при Хитлер

    14:14 25.10.2026

  • 18 Мъка Мъкаронска

    1 0 Отговор
    Мъкароня и дядо му си имат бутикова сладкарничка за френски макарони. Та въпросната сладкарничка я снимаха как са я обградили отвсякъде коли на жандармерията. Повече от 10 бяха

    14:18 25.10.2026

  • 19 Да така е

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Напишете го бре":

    От премахването на данъка върху добавената стойност за препродажба на предприятията Франция губи годишно 3,7 милиарда евро..
    от премахването на данъка върху всички основни обитаеми от хората жилища бюджета губи едва 2,5 милиарда евро ! ..... и пак олигарсите са по печалившите ...

    14:19 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всичко е сбъркано

    1 1 Отговор
    Франция има едни от най големите суверенни морски и океански икономически зони и в същото време 89% от рибата и аквакултурите са и внос. Но иначе плаща пари на армията да ги пази в 3 океана

    14:23 25.10.2026

  • 22 Гола вода са

    0 0 Отговор
    ако няма един путинис!

    14:27 25.10.2026

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