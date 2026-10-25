От мирни шествия до сблъсъци: Франция отчете почти 1000 ареста след протестите

Нови протести срещу поскъпването на живота във Франция доведоха до близо 1000 ареста и сблъсъци в Париж и други големи градове. Властите мобилизираха 70 000 служители на силите за сигурност, но въпреки засиленото полицейско присъствие демонстрациите не преминаха без инциденти.

Първоначално вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че са извършени близо 1000 ареста в страната. По-късно Министерството на вътрешните работи съобщи за 1314 задържани до сутринта на 25 октомври. В Париж са арестувани 142 души, като 120 от тях са останали в полицейски арест.

„Шествията преминаха добре“, заяви Нюнес, като определи резултата като по-положителен в сравнение с предходната седмица. По думите му полицията е реагирала по-бързо, извършила е повече проверки преди началото на протестите и е защитила по-добре търговските обекти.

Сблъсъци след основния марш в Париж

В Париж основното шествие премина предимно мирно. Маршрутът беше преместен в югоизточната част на столицата с решение на властите в последния момент, а магазини затвориха или укрепиха витрините си. Лувърът и музеят „Орсе“ също не работиха през деня.

След края на шествието обаче избухнаха сблъсъци. Нюнес каза, че конфронтациите са продължили около два часа и са включвали близо 500 участници, които властите определят като нарушители на реда. Полицията използва сълзотворен газ и палки.

Сълзотворен газ е използван и в Марсилия, Лион, Бордо, Лил, Тулуза, Монпелие и Нант. В Лион полицията е разпръснала около 1000 души, събрали се в южната част на града. В Нант хиляди демонстранти са пробили полицейски кордони, подкрепени от водно оръдие.

Нюнес съобщи за двама тежко пострадали - мъж в Тулуза, за когото се твърди, че е загубил пръсти при взрив, и друг човек в Клермон-Феран. Допълнителни подробности за състоянието им не бяха дадени. Полицията съобщи и за грабежи по периферията на шествията в Марсилия и Гренобъл.

Разминаване в оценките за броя на участниците

Френското вътрешно министерство отчете 410 000 участници в 289 прояви в цялата страна, включително 110 000 в Париж. Организиралият част от протестите синдикат CGT оцени националното участие на близо 800 000 души, а за столицата посочи 250 000 демонстранти.

Сегашната мобилизация последва протестите от предходната седмица, при които според властите са били арестувани 2700 души, а обществени сгради са били повредени и стотици магазини - разграбени. Правителството затегна ограниченията, за да не допусне протестиращи до централните градски части и търговските зони.

В Кан и Монпелие крайнодесни активисти са излезли на улицата с намерение да се конфронтират с крайнолеви групи. В Орлеан хиляди души протестираха срещу митинг на партията „Национален сбор“, с който Марин льо Пен даде начало на предизборната си кампания. Полицията оцени броя на контрапротестиращите на 13 000, а организаторите заявиха, че са били два пъти повече.

Жан-Люк Меланшон, който участва в шествието в Париж, заяви, че президентът Еманюел Макрон „ще разбере, че това ще се повтаря всяка седмица“. Движението на „Жълтите жилетки“ призова за нови демонстрации на 31 октомври.

Източници: france24.com, apnews.com